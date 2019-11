EN DIRECT : France - Albanie, le match en live

Merci de nous avoir suivi ce soir sur Vavel.com en direct pour suivre le match entre la France et l'Albanie ! A bientôt pour un nouveau direct !

Prochain rendez-vous Mardi 18 novembre pour les bleus face à la Suède de Zlatan Ibrahimovic. Les albanais recevront l'Arménie le 29 mars pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de l'Euro 2016.

90+5': C'est fini au stade la route de Lorient ! Personne n'aurait parié sur un match nul, mais les albanais ne repartent pas bredouille de France ! Il faut féliciter cette équipe albanaise qui confirme que sa victoire sur le Portugal (0-1) et le match nul face au Danemark n'étaient pas un hasard. C'est une équipe valeureuse et très solidaire qui s'est dressée face aux bleus qui ont eu du mal à transpercer le rideau défensif proposé par Gianni de Biasi, le sélectionneur italien de l'Albanie. A la surprise générale, les albanais ont ouvert le score sur une tête de Mavraj juste avant la mi-temps (41e). Les français ont réussi à trouver la faille grâce à Griezmann (73e) qui a permis aux bleus de trouver plus d'espace dès son entrée. A noter la prestation contrastée de Jallet, qui a souffert défensivement, mais qui, offensivement, a proposé énormément de solutions !

Dernière occasion pour les bleus, avec un nouveau centre, de Payet cette fois. Berisha sort parfaitement dans les airs, une nouvelle fois.

90+4: Centre de Pogba du milieu de terrain pour Benzema, mais Berisha s'impose dans les airs du poing.

Le coup-franc est mal tiré par Payet, la défense parvient à se dégager.

Double changement de l'Albanie, qui permet de casser le rythme de cette fin de match.

90+2 : Grosse faute sur Schneiderlin près du rond central ! Coup-franc pour les bleus.

90': Cinq minutes de temps additionnels ! Le suspens reste entier dans ce match !

C'est de l'attaque défense dans ces dernières minutes, les 11 albanais sont ans la surface, les français récupèrent tous les ballons et enchainent les centres !

Les albanais souffrent mais résistent !

84': Côté albanais Lila rentre à la place de Vila.

84': Entrée de Payet, à la place de Valbuena, ovationné, auteur d'un match intéressant.

83': Magnifique centre en profondeur de Kurzawa ! Benzema récupère au deuxième poteau alors que tout le monde pensait que ce ballon allait sortir. L'attaquant madrilène s'emmêle les pinceaux et rate son action.

Les albanais ont besoin de souffler et commencent à souffrir physiquement. Ce but change clairement la donne.

80': Nouvelle percée de Griezmann à droite, son centre est contré et Berisha peut intervenir.

80': Entrée de Schneiderlin, à la place de Sissoko.

79': Frappe de Pogba ! La balle passe juste à gauche du but de Berisha ...

Depuis son entrée en jeu, Griezmann arrive à trouver tous les espaces dont les bleus manquaient !

C'est le 5ème but de Griezmann sous le maillot des bleus ! Pour l'anecdote, tous ses buts ont été marqué lorsqu'il était remplaçant au début du match.

Les albanais semblent perdus, la France pousse, le public aussi. La confiance change de camp !

75': Valbuena tire dans le tas, le ballon revient dans les pieds de Benzema qui allume. La frappe passe juste au-dessus ! Ca chauffe pour l'Albanie !

LA BALLE DU 2-1 RATEE PAR BENZEMA ! QUELLE DOMMAGE !

75': Valbuena au coup-franc

74': Le match s'emballe ! Faute sur Jallet côté droit à l'entrée de la surface ! Carton pour Agolli l'albanais

73': Quelle action d'Antoine Griezmann ! Après un relais avec Jallet côté droit, Griezmann effectue un raid solitaire magnifique et frappe à l'entrée de la surface, Berisha ne peut rien ! 1-1 ! Le match est relancé !

EGALISATION FRANCAISE !!!!!!!!!!!!!!!

70': Hisaj reste au sol, suite à un contact avec Gignac.

69': Double changement pour les bleus ! Kurzawa effectue sa première apparition sous le maillot des bleus, tandis que Lacazette cède sa place à Gignac !

68': La France plie, mais LLORIS NE CRAQUE PAS ! Sur un contre merveilleux des albanais en 2 passes, Hisaj part en profondeur côté droit et devance tout le monde. Il frappe dans la lucarne gauche de l'ancien niçois qui effectue une superbe parade !

67': Frappe de Benzema enroulée, au milieu de 3 albanais dans la surface, bien arrêté encore une fois par Berisha.

66': Belle intervention de Berisha ! Digne centre devant le but du portier albanais qui ne se rate pas !

Que c'est dur pour Jallet. Lenjani est dans un très bon jour et fait vivre un calvaire au lyonnais !

65': Bonne remise de Digne sur une transversale de Pogba pour Benzema, qui frappe du gauche à ras-de-terre, arrêt facile pour Berisha.

Le temps presse pour l'équipe de France, qui n'arrive pas à se procurer la moindre occasion. Les albanais sont très solide et ne baissent pas physiquement !

C'est Benzema qui s'y colle ! droit dans le mur !

61': Coup-Franc intéressant pour les bleus, juste à l'entrée de la surface.

60': Encore une énorme occasion pour l'Albanie ! Jallet déserte complètement son côté droit, Lenjani, encore lui frappe de l'extérieur de la surface. Lloris en deux temps arrête ce ballon difficilement.

59': Comme annoncé, Antoine Griezmann entre. C'est Cabaye qui cède sa place à l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Griezmann va faire son entrée en jeu, cela pourrait donner un nouvel élan à cette équipe de France en difficulté.

Bientôt l'heure de jeu, cela commence à devenir inquiétant pour les bleus.

55': Incursion de Jallet dans la surface, léger contact avec Mavraj, pas de pénalty sifflé, logiquement.

Le stade est complètement amorphe, des sifflets commencent même à surgir des tribunes.

52': Ca chauffe pour les bleus ! Suite à une erreur de M'Biwa, l'attaquant albanais récupère la balle et donne à Lenjani côté gauche, qui élimine Jallet et frappe. Lloris effectue une belle parade qui rebondit sur M'Biwa et manque de peu de rentrer dans la cage des bleus !

51': Corner pour la France, Digne part côté gauche mais Cana d'un tacle rageur contre ce ballon en corner ! Celui-ci ne donne rien.

49': Nouveau centre de Jallet, mais Berisha effectue une bonne sortie au point de pénalty et capte ce ballon.

46': Quelle course de Raphaël Varane ! Lenjani part dans le dos de la défense française, mais Varane effectue une course de toute beauté pour revenir sur l'albanais et récupérer ce ballon !

C'est reparti pour 45 minutes ! On espère une réaction française !

C'est la mi-temps au stade de la route de Lorient ! Contre toute attente, les bleus sont menés 0-1. Les albanais ont démarré fort dès le début du match et ont proposé un jeu très fermé aux français qui ont eu du mal à trouver les espaces dans une défense albanaise très resserrée et solidaire. Les bleus devront faire mieux en deuxième mi-temps s'ils veulent offrir un succès à leur public !

A noter que c'est le premier but français encaissé en première mi-temps depuis... le but face à l'Allemagne, lors du dernier 1/4 de finale de coupe du monde au Brésil.

Les albanais jouent complètement décomplexés ! Solides défensivement, ils n'hésitent pas à relancer de loin, dans les pieds, sans s'affoler.

Stuppeur au stade la route de Lorient ! Sur un corner rapidement joué à 2, Jallet est lâche au marquage. Un albanais centre pour Mavraj au point de pénalty qui fusille Lloris sur place ! 0-1 pour l'Albanie contre toute attente.

41': But pour l'Albanie !

40': Frappe de Lacazette à ras-de-terre, à l'entrée de la surface, bien capté par Berisha.

39': Corner tiré à 2 entre Sissoko et Valbuena, qui centre mais ne trouve personne sauf les gants du portier albanais.

38': Bonne ouverture de Sissoko en profondeur pour Jallet, dont le centre est contré en corner.

35': Mésentente entre Cana et son gardien ! Un ballon en cloche de Cabaye arrive sur Cana dans la surface, qui au dernier moment laisse passer pour son gardien. Celui-ci est surpris et n'arrive pas à capter le ballon, Sissoko rodait dans le coin mais n'a pu en profiter.

33': Pogba tente d'y aller tout seul dans l'axe, bien contré par la défense albanaise.

32': Nouvelle action des bleus ! Bonne action collective qui amène Jallet à centrer côté droit au deuxième poteau, Benzema rate sa tête qui rebondit et passe au-dessus.

31': Centre d'Agolli côté gauche, contré par Varane. Nouveau corner albanais, bien capté par Lloris. Contre-attaque française lancée par Benzema, mais la défense albanaise est déjà en place.

30': Bonne contre-attaque française ! Course de Lucas Digne côté gauche qui s'arrache pour centrer ce ballon, Valbuena manque d'un rien de reprendre ce ballon !

29': Le côté droit français souffre, Lenjani réussi une nouvelle fois à se sortir du marquage de Jallet.

Les albanais prennent confiance et tentent de ressortir le ballon plus proprement que jusqu'à maintenant.

25': Centre de Sissoko côté gauche, qui ne donne rien.

24': Le public pousse son équipe et se réveille enfin ! On entend des "Allez les bleus" de plus en plus fort.

23': Nouveau ballon qui traine à l'entrée de la surface albanaise, Sissoko frappe en première intention, c'est à côté une nouvelle fois.

21': Coup-Franc français qui retombe à l'entrée de la surface, Cabaye reprend de volée, juste au-dessus du but !

21': Gros défis physique imposé par les albanais, durs sur l'homme, à l'image de cette nouvelle faute sur Valbuena le long du couloir droit.

19': Centre contré de Digne, qui arrive à l'entrée de la surface sur Sissoko qui dévie de la tête pour Lacazette dans la surface, qui ne peut reprendre le ballon, récupéré par Berisha.

La France a du mal à développer son jeu dans ce premier quart d'heure, les espaces étant réduits dans la défense adverse.

16': Grosse occasion pour l'Albanie ! Coup-Franc tiré à ras-de-terre, en retrait au point de pénalty français qui surprend tout le monde, Mavraj reprend du gauche, juste au-dessus du but de Lloris !

15': Faute de Jallet, mis à mal en ce début de partie sur son côté droit.

14': Nouvelle action pour l'Albanie ! Profitant d'un contre favorable, Lenjani s'extirpe du marquage de Jallet et effectue une frappe croisée côté gauche, sans soucis pour Lloris.

13': Alors que Lila partait en contre, Valbuena effectue une faute pour stopper Lila côté droit albanais.

Coup-Franc bien repoussé par la défense dans un premier temps, puis par le portier albanais.

12': Faute sur Valbuena de Hisaj, coup-franc intéressant pour les bleus côté droit !

11' : 4ème corner du match pour les albanais, concédé par Digne. Il ne donne rien.

Les albanais sont tous regroupés dans leur moitié de terrain, les espaces sont difficiles à trouver pour les bleus.

Les bleus mettent le pied sur le ballon petit-à-petit.

7': Corner de Valbuena qui revient sur Lacazette de l'autre côté de la surface, qui centre, son centre est repoussé sur la droite de la surface, Valbuena reprend, c'est au-dessus du but.

6': Bon décalage de Valbuena pour Jallet côté droit, son centre est contré. Corner pour les bleus.

5': Bon retour de Yanga M'Biwa d'un tacle rageur côté gauche, corner concédé par le joueur de la Roma.

Les bleus font tourner le ballon, essaient de calmer le jeu.

3': Coup-Franc pour les bleus ! Tiré par Yohan Cabaye, repris par Varane de la tête au point de pénalty, le ballon passe au-dessus.

1': Première grosse occasion pour les albanais ! Sur un corner, Cana l'ancien marseillais reprend le corner de la tête, bien arrêté par Lloris.

0' : C'est parti entre les 22 acteurs !

20h41 : C'est parti pour les hymnes nationaux, avec l'hymne albanais en premier, suivi de la marseillaise.

20h40 : Les joueurs s'apprêtent à entrer sur la pelouse.

20h38 : Les albanais évoluent finalement en 4-4-1-1, dans un schéma plus défensif que prévu.

20h37 : Dans ce milieu à 3, Cabaye sera en position de sentinelle, Pogba et Cissoko évoluant un cran au-dessus.

20h30 : Des places à prendre ? Ce soir certains jouent gros dans ce match. A gauche, Digne, en concurrence avec Kurzawa, représente l'avenir de l'équipe de France à ce poste. Evra, 33 ans, est plus vers la fin que le début. La place d'arrière gauche est à prendre, reste à voir si Digne, remplaçant avec le PSG, pourra assumer ce rôle.

20h04 : Gianni de Biasi, le sélectionneur italien de l'Albanie s'estime "chanceux" de pouvoir se confronter à une équipe du niveau de la France. Son équipe, qui s'appuie sur une défense très solide, espère pouvoir créer l'exploit ce soir.

20h00 : Sur ses 6 derniers matchs, l'Albanie n'a encaissé que 3 buts, toutes compétitions confondues.

19h54 : On le rappelle, l'équipe de France évoluera ce soir en 4-4-2. Lacazette et Benzema sont titulaires en pointe. Ce choix est sans doute les conséquences des nombreux absents côté bleus : Perrin, Mangala, Mathieu, Debuchy, Matuidi, Sagna, Evra, Giroud entre autre.

19h49 : Retour avec l'équipe de France. Sur l'année civile, la France n'a perdu qu'un seul match, face ... au futur champion du monde, l'Allemagne, lors des quarts de finale de la coupe du monde 2014 (0-1) .

19h31 : Côté composition, l'Albanie, fait dans le classique. De Biasi a opté pour un 4-3-3. Composition de l'Albanie : Berisha - Mavraj, Agolli, Lila, Xhaka - Abrashi, Cana (Cap.), Hisaj - Kukeli, Lenjani, Balaj

19h28 : Problème, les albanais ont perdu sur tapis vert le match qui les opposait à la Serbie. Alors que le score était de 1-1, un drone muni d'un drapeau de l'Albanie a survolé le terrain. La situation a dégénéré aussi bien en tribune qu'entre joueurs. Les albanais ont été déclarés coupable de cet incident. La victoire a été attribuée à la Serbie.

19h24 : Avant ce déplacement, l'Albanie a joué 3 matchs officiels : Vainqueur surprise du Portugal lors de la 1ère journée (0-1) à l'extérieur qui plus est, les albanais ont confirmé leur belle performance par un match nul à domicile face au Danemark (1-1).

19h22 : Les albanais, tombés dans le groupe I des éliminatoires pour l'Euro 2016, font figure d'outsiders dans cette poule. L'Albanie est loin d'être ridicule depuis le début de la compétition, affichant une étonnante 2ème place au classement provisoire. Elle compte néanmoins un match en plus.

19h17 : L'Albanie, qui se déplace en France ce soir, va pouvoir profiter de ce match amical pour rester en jambes et affiner les automatismes. Aucun match officiel n'est prévu pour les albanais cette semaine.

19h12 : Petit rappel historique. Les 2 formations se sont déjà jouées à 4 reprises. Avantage pour la France, qui s'est imposé à chacune de leur confrontation. Le dernier match entre les 2 équipes remonte à 2011 à l'occasion des éliminatoires de l'euro 2012. La France s'était imposée 3-0 sur des buts de Malouda, Réveillere et Loïc Rémy. Le match se déroulait au stade de France.



19h07: Deschamps confirme donc ses dires de la conférence de presse. Le technicien français évoquait largement ses choix tactiques possibles pour ce soir : «Dans l'absolu, cette organisation me plaît parce qu'elle offre plus de possibilités offensives. Dans ce schéma, il vaut mieux avoir le ballon, parce que pour défendre, c'est plus compliqué» , a-t-il expliqué.

19h05 : La composition des bleus: Lloris (Cap.) - Jallet, Varane, M'Biwa, Digne - Pogba, Cissoko, Cabaye, Valbuena - Benzema, Lacazette

19h01: Suite à de nombreux forfaits, l'équipe de France fait peau neuve ce soir. Alexandre Lacazette et Karim Benzema sont titularisés à la pointe de l'attaque. Les bleus évolueront dans un 4-4-2 losange, avec Valbuena en meneur de jeu. Pogba, Cissoko et Cabaye composent le milieu de terrain. Derrière, Perrin, Mangala étant forfaits, c'est Yanga M'Biwa, le joueur de la Roma, qui compose la charnière centrale aux côtés de Varane. Digne est préféré à Kurzawa à gauche, Jallet débute à droite.

18h54: L'équipe de France reçoit l'Albanie ce soir au stade de la route de Lorient. A noter que cela fait 10 ans que les bleus n'ont plus joué à Rennes. Leur dernier match dans ce stade remonte à 2004, rencontre au cours de laquelle Raymond Domenech avait effectué ses premiers pas en tant que sélectionneur des bleus. La France avait fait 1-1 contre la Bosnie, avec un but de Peguy luyindula.

18h40 : Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur Vavel.com pour suivre en direct le match amical entre l'équipe de France et l'Albanie. Le match se jouera au stade la route de Lorient, coup d'envoi 20h45 !