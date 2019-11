Griezmann : l'avenir du football français

Il n'a que 23 ans et il est déjà promis à une belle carrière en Équipe de France : Antoine Griezmann, qui évolue aujourd'hui à l'Atlético Madrid, est l'une des belles surprises footballistiques de l'année.

Le début d'une carrière en Bleu

Nous sommes le 5 mars 2014. Le jeune espoir du football français Antoine Griezmann est aligné d'entrée par Didier Deschamps face aux Pays-Bas. C'est sa première sélection. Le Français réalise un bon match et satisfait unanimement les supporters même sans marquer. Le jeune homme originaire de Mâcon vient alors de débuter sa carrière en bleu, qui se promet être longue. C'est seulement lors de son troisième match avec les A qu'Antoine Griezmann inscrit son tout premier but et permet à la France de tenir un match nul (1-1) face au Paraguay.

Une Coupe du monde réussie

Deux semaines après son premier but sous les couleurs tricolores, Antoine Griezmann figure sur la feuille de match pour affronter le Honduras. La France s'imposera alors 3-0 et Antoine Griezmann, pour sa cinquième sélection seulement, aura joué un match de Coupe du monde. Il provoquera même, face au Nigeria, le deuxième but des Bleus, permettant ainsi à l'Équipe de France de disputer un quart de finale face à l'Allemagne. Ce quart de finale, Antoine aurait voulu le gagner, comme tous ses nouveaux camarades. Mais Mats Hummels en a décidé autrement en marquant l'unique but de la rencontre et en permettant à l'Allemagne de se qualifier pour les demi-finales.

Abattu et en pleurs à la fin de la rencontre, Griezmann émouvra tous les Français. Comme si cette Coupe du monde était pour lui inachevée, bien qu'il ne pouvait rien faire sur ce coup-franc allemand et cette erreur de Varane. Il en disputera d'autres, des coupes du monde. Espérons pour lui que celles-ci lui sourieront et qu'il leur souriera.

Égal à Zidane

Tout comme "Zizou", pour ses 13 premiers matches sous le maillot de l'Équipe de France, Griezmann a inscrit 5 buts. C'est d'ailleurs un meilleur ratio que Thierry Henry, David Trézeguet, Jean-Pierre Papin ou encore Karim Benzema. Ces débuts prometteurs poussent à croire que le numéro 11 des Bleus est promis à une bien belle carrière. Pourquoi ne pas devenir "Le nouveau Zidane" ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Les 5 buts de Griezmann en Équipe de France

Numéro du but. Date. Lieu. Compétition. Match. Résultat final.

1) 1er juin 2014. Allianz Riviera, Nice. Amical. France-Paraguay. 1-1. 2) 3) 8 juin 2014. Stade Pierre-Mauroy, Lille. Amical. France-Jamaïque. 8-0. 4) 14 octobre. Stade Vazgen Sargsyan, Erevan (Arménie). Amical. Arménie-France. 0-3. 5) 14 novembre 2014. Stade de la Route de Lorient, Rennes. Amical. France-Albanie. 1-1.

Proche de ses fans

Antoine Griezmann est également grand adepte des réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 700 000 abonnés sur Twitter et sa page Facebook est "likée" par près de 2 300 000 personnes. D'ailleurs, le Mâconnais défie ses fans et a créé le "Grizi Défi". Le défi consiste à toucher la barre transversale d'une cage de foot en tirant du plus loin possible. Un défi que les internautes sont nombreux à tenter de relever. Antoine est donc très proche de ses admirateurs. Quelque chose qui accroît encore un peu plus sa popularité vis-à-vis du public Français, que le jeune homme, en quelques mois seulement, a déjà conquis.