France-Suède en direct commenté: suivez en live le match amical

Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi sur vavel.com pour ce match en direct entre la France et la Suède au stade Vélodrome. A bientôt pour de nouvelles aventures !

C'est fini au stade Vélodrome ! La France s'impose dans la douleur sur le score de 1-0 face à des suédois solides défensivement. Il aura fallut attendre les 10 dernières minutes pour voir le match s'emballer. Sur un corner de Griezmann d'abord, Varane reprend au premier poteau et s'offre son premier but pour son premier capitanat en bleus ! Dans la foulée, Karim Benzema s'est offert un pénalty. Le madrilène a voulu se faire justice, sans succès. Les suédois ont subi tout le match, jouant avec leurs armes. Les jaunes et bleus, privés de Zlatan Ibrahimovic, leur joueur phare, ont fait avec les moyens du bord et ont défendu vaillemment toute la rencontre. Les bleus finissent cette année 2014 sur une bonne note avec cette victoire sur la Suède, et confirment cette saison 2014 plus que prometteuse pour l'avenir ! Rendez-vous en 2015 pour le prochain match des bleus !

La France tient sa 10 ème victoire en 15 matchs cette année !

le but magnifique de Varane en vidéo !

Il y aura 3 minutes de temps additionnels.

89': Bonne combinaison Griezmann / Benzema. Griezmann frappe du gauche mais Isaksson veille au grain.

86': Pénalty raté par Karim Benzema ! La balle passe au-dessus. Réaction immédiate du public qui siffle l'attaquant star des bleus.

Forsberg prend la place de Kacaniklic côté suédois.

85': Transparent depuis son entrée en jeu, Benzema provoque le pénalty.

PENALTY POUR LA FRANCE !!!!!

84': Gonalons prend la place de Guilavogui

Corner de Griezmann au premier poteau. Parti de très loin, Varane coupe le ballon au premier poteau. Une tête décroisée qui arrive au second. Isaksson ne peut rien. 1-0 pour les bleus grâce à capitaine Varane !!!!!!!!!

83': BUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTT POUR LES BLEUS !!!!!!!!!!

Benzema n'a touché que 2 petits ballons depuis son entrée.

Coup-franc mal joué. Pogba donne à terre pour Griezmann en retrait qui n'ose pas frapper, et préfère donner à Digne encore plus en retrait. Le parisien frappe dans le tas.

80': Festival de Paul Pogba à gauche. Krafth concède la faute.

79': Parade d'Isaksson sur une frappe puissante de Sissoko, corner !

Digne touche son premier ballon et est copieusement sifflé...

Deschamps est obligé de faire entrer Digne, qui est parisien. Le public lance déjà des cris hostiles à son encontre avant même son entrée. C'est terrible de voir celà !

Coup de théâtre pour Kurzawa. Auteur d'une prestation intéressante, le monégasque doit céder sa place, blessé. Sur une accélération, l'arrière gauche se tient tout de suite l'arrière de la cuisse. Digne le remplace.

Parti dans le dos du madrilène, Guidetti se fait rattraper à la course par Varane. Geste parfait du français.

75': Quel tacle de Raphaël Varane sur Guidetti !

Plus qu'un quart d'heure de jeu !

74': Lacazette frappe au-dessus. A la suite de cette action, l'attaquant est une nouvelle fois sifflé par le public. Que c'est stupide !

72': Beau mouvement collectif des suédois, ponctué d'un centre dangereux à ras-de-terre bien capté par Steve Mandanda.

70': Encore un coup-franc qui ne donne rien en bleus...

69': Premier ballon de Lacazette, première faute sur lui ! Le lyonnais prend le meilleur sur son défenseur. Coup-franc !

Gignac sort lui à la place de Karim Benzema, c'est le 8ème changement du match.

68': Ovation pour Mathieu Valbuena. L'ancien marseillais, de retour dans son temple, est remplacé par Lacazette, sifflé. Pas très intelligent de la part du public marseillais.

67': Entrée d'Hrgota à la place de Zengin. Guidetti prend la place de Thelin.

65': On prend les mêmes et on recommence ! Griezmann, encore lui, essaie de débloquer la situation. Le petit technicien transperce la défense et centre devant le but d'Isaksson. Jansson manque de peu de mettre le ballon dans ses propres filets.

John Guidetti s'apprête à faire son entrée.

63': Mauvaise passe de Mangala dans l'axe. Bon retour de Kurzawa.

62': Changement pour les bleus. Sissoko entre à la place de Payet, ovationné.

61': Nouvelle action pour la France ! Corner tiré par Valbuena au second poteau. Varane reprend et dévie au premier poteau sur Griezmann qui effectue une frappe puissante, sur Isaksson !

60': Bon travail de Sagna côté droit. Le citizen centre en retrait pour Griezmann. Frappe contrée. Corner !

58': Geste acrobatique de Griezmann qui se transforme en passe pour Gignac au deuxième poteau, qui met le ballon juste à côté alors que le but était ouvert ! Pas de regret, le marseillais est sifflé hors-jeu lui aussi.

55': Les suédois sont un peu plus dangereux dans cette seconde mi-temps. Bon travail de Kacaniklic qui donne à Larsson qui trouve Thelin de la tête ! Elle passe au-dessus et l'attaquant est sifflé hors-jeu

On note un petit changement dans le dispositif français. Griezmann évolue plus au centre du terrain, Valbuena à gauche, et Payet à droite.

53': Bonne frappe à l'entrée de la surface à gauche de Zengin. Mandanda capte ce ballon sereinement.

52': Gignac centre de la droite, devant le but. Personne n'est présent dans la surface.

51': C'est tiré par Griezmann, mais ça passe largement au-dessus !

50': Faute sur Valbuena aux abords de la surface. Bon coup-franc pour les bleus !

48': Grosse occasion pour les bleus ! Payet déborde à gauche et centre en retrait pour Gignac, qui frappe en pivot ! Isaksson effectue une magnifique parade et sauve son équipe !

46': Les bleus jouent avec le feu dans la relance du ballon derrière. Guilavogui manque de peu de se faire prendre le ballon.

45': C'est reparti pour 45 minutes !

Wendt entre à la place de Bengtsson, et Durmaz remplace Bahoui. Källström enfin laisse sa place à Ekdal.

Pas de changement pour les bleus pour débuter cette seconde mi-temps. .es suédois procèdent eux à 2 changements.

C'est la mi-temps au stade Vélodrome ! Les bleus n'ont pas trouvé la faille dans cette première période, étant opposé à un mur jaune et bleu, clairement venu ici pour ne pas prendre de risque. Peu d'occasions à se mettre sous la dent, des suédois inofensifs devant, et surtout des bleus qui n'arrivent pas à accélérer le rythme dans les 30 derniers mètres. Les français devront remédier à celà si ils veulent trouver la solution en 2ème période !

45': Centre très fort de Kurzawa devant la cage ! Malheureusement, personne ne touche le ballon.

45': Les suédosi se réveille. Kacaniklic adresse un centre côté droit qui passe devant le but de Mandanda, bien dégagé par Sagna.

44': Premier corner pour la Suède, bien négocié par les bleus.

42': Première intervention de Mandanda ! La frappe ratée de Zengin arrive sur Thelin qui contrôle le ballon devant Mangala dans la surface et frappe du gauche en pivot. Le ballon arrive au ras du poteau gauche de Mandanda, qui assure pour sa première mise en évidence dans ce match.

Les bleus commencent à se faire pressant et ne laissent plus ressortir les suédois, toujours aussi innofensifs en attaque.

38': C'est chaud pour les suédois ! Sur un centre de Payet, le ballon rebondi devant Isaksson trop court. Krafth, surpris, manque de peu de mettre le ballon dans sa propre cage !

36': Quelle occasion pour Griezmann ! Gignac arrive à trouver Griezmann en profondeur mais son contrôle est trop long. Le ballon arrive dans les bras du portier suédois.

33': Nouvelle ocassion pour les bleus ! Valbuena donne à Griezmann dans un petit périmètre dans la surface. Le madrilène voit sa frappe du droit contrée passer au ras du poteau d'Isaksson ! Le corner ne donne rien.

Les bleus récupèrent très haut le ballon mais peinent à mettre du rythme dans les 30 derniers mètres adverses.

31': Enfin un peu de foli dans ce match ! Payet adresse une merveille de passe du gauche pour Valbuena dans la surface côté gauche. L'ancien marseillais contrôle et tente instantanément un retourné acrobatique ! Quel magnifique geste !

30': Payet centre encore à droite, Gignac manque de peu de couper ce ballon de la tête !

Que c'est dur de se frayer un chemin dans le camp suédois !

Une demi-heure de jeu et toujours pas le moindre tir cadré dans ce match.

27': Corner tiré au premier poteau dévié par Varane, le ballon arrive à gauche avec Kurzawa, qui centre et trouve Varane qui rate sa tête, mal placé.

26': Payet centre côté droit, c'est contré. Corner pour les bleus !

Un mur jaune et bleu se dresse face aux bleus. Les français tournent autour du pot sans trouver la faille.

24': Super retour défensif de Griezmann côté droit. Il donne ensuite le ballon à Sagna qui part seul côté droit et remonte le terrain. Il finit par une frappe qui passe largement à côté.

Les jaunes et bleus commencent à mieux contrôler le ballon.

22': Le coup-franc tiré plein axe par Larsson est contré et file en touche.

21': Faute sur Thelin, le bourreau des espoirs bleus il y a un mois. Mangala accroche un peu trop l'attaquant suédois.

19': Valbuena tire au deuxième poteau, le ballon semble être envoyé par un suédois en corner. Mais l'arbitre siffle un six mètres.

19': Grosse faute de Granqvist sur Griezmann dans le camp suédois. Coup-franc pour les bleus !

Les français ont le monopole du ballon. De plus, tous les duels sont remportés par les bleus derrière.

17': Pogba, pas attaqué aux 25 mètres, tente sa chance, mais ça passe au-dessus.

15': Sur un contre suédois, Thelin part en contre, mais Varane est vigileant et revient comme une bombe sur le suédois, quel retour !

Le public commence à donner de la voix dans ce match !

12': Payet donne à Valbuena à gauche, qui centre et essaie de trouver Gignac, qui voit un défenseur suédois passer devant lui ! Corner, vite joué par les bleus, qui ne donne rien.

10': Bon ballon piqué de Pogba dans la surface côté gauche qui trouve Kurzawa. Celui-ci reprend de volée avant que le ballon ne touche le sol, ça passe juste au-dessus ! L'action était sublime !

Les suédois sont très disciplinés dans leur placement défensif, très peu d'espace encore ce soir.

8': Nouveau centre de Sagna, Gignac est encore devancé, par Jansson cette fois.

Après le passage de l'équipe de France de Rugby au Vélodrome face aux Fidji, la pelouse a été remplacé. Visiblement, elle ne semble pas avoir pris à tous les endroits du terrain et semble en mauvaise état.

6': Sagna adresse un centre au deuxième poteau, mais c'est Krafth qui devance Gignac de la tête.

5': Payet tente de centrer à droite mais il est contré en touche.

Les bleus ont déjà le pied sur le ballon et mettent leur jeu en place petit à petit.

4': Après un centre de Valbuena repoussé devant la surface, le ballon revient sur Guilavogui qui contrôle et ouvre son pied, un peu trop justement. Le ballon passe à côté une nouvelle fois.

3': Premier centre de Kurzawa côté gauche, après une bonne combinaison entre Payet et Valbuena. Gignac tente de reprendre le ballon dans la surface mais commet une faute.

1': Première occasion pour les bleus ! Superbe talonnade de Valbuena pour Payet le long de la touche à gauche. Celui-ci repique au centre et frappe juste à côté du but d'Isaksson.

0': C'est parti au stade Vélodrome ! La Suède donne le coup d'envoi !

En l'absence de Hugo Lloris, c'est Raphaël Varane qui porte le brassard de capitaine ce soir. Une marque de confiance de plus de la part de Didier Deschamps envers son jeune défenseur.

Cette marseillaise dans ce nouveau vélodrome était simplement splendide, les drapeaux bleu-blanc-rouge affluent ce soir !

C'est parti pour la marseillaise !

On commence par l'hymne de l'invité de ce soir, la Suède.

Les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse !

Le nom de la mascotte n'est pas encore connu. 3 prénoms sont retenus pour celle-ci : Super-Victor, Dribblou ou Goalix !

Alors que les 22 acteurs sont sur le point d'entrer sur la pelouse, la nouvelle mascotte de l'euro 2016 vient d'entrer sur le terrain et se présente au public !

Un petit point d'actualité dans le monde du football. Alors que le match France-Suède se déroule au stade vélodrome ce soir, Marseille est frappé par une nouvelle affaire qui risque de faire polémique. Le président de l'OM, Vincent Labrune a été mis en garde à vue à propos d'une enquête sur le transfert de Gignac. Jean-Claude Dassier et Pape Diouf sont également entendus dans cette affaire.

La composition suédoise est elle aussi confirmée. Le XI de départ de la Suède : Isaksson - Krafth, Jansson, Bengtsson, Granqvist - S. Larsson, Källström, Kacaniklic - Zengin, Kiese Thelin, Bahoui. Guidetti démarre bien sur le banc.

C'est un match France-Suède important pour Guilavogui également. L'ex stéphanois, qui revient à son meilleur niveau avec Wolfsburg, était un peu l'invité surprise de cette liste. S'il espère être du voyage pour l'Euro 2016, Guilavogui doit s'imposer dans ce groupe, et cela passe par une bonne prestation ce soir.

Certains jouent gros ce soir pour le dernier match de l'année des bleus. Tout d'abord Kurzawa, l'arrière gauche de l'AS Monaco. Digne n'a pas convaincu face à l'Albanie. Le monégasque a quant à lui marqué des points des son entrée dans le dernier quart d'heure. Patrice Evra blessé, c'est l'occasion pour Digne ou Kurzawa de marquer des points aux yeux du sélectionneur.

Les marseillais sont en force ce soir. Mandanda, Payet et Gignac débutent la rencontre, ajouté à celà Mathieu Valbuena qui est resté 8 ans à l'OM.

Le 11 de départ des bleus est confirmé. La composition des bleus : Mandanda - Sagna, Varane, Mangala, Kurzawa - Pogba, Guilavogui - Valbuena, Payet, Griezmann - Gignac

Didier Deschamps revient à un schéma plus classique dans le match France-Suède en direct, avec un 4-2-3-1. Performants avec Marseille depuis le début de saison, Gignac et Payet seront alignés d'entrée ce soir. L'un en pointe, l'autre en meneur de jeu, laissant le couloir droit à Valbuena. Impressionnant lors de son entrée face à l'Albanie vendredi, Griezmann retrouve une place de titulaire dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, Paul Pogba est reconduit malgré son match "sans" contre les albanais.

Cela avait fait polémique il y a près d'un mois. Suite à son but avec les espoirs, Kurzawa avait adressé un "salut" chambreur à l'attaquant du celtic John Guidetti. Quelques minutes plus tard, suite à un but de la Suède, le grand blond avait rendu la pareille au français, ridiculisant celui-ci au passage. Depuis, ce salut est devenu la marque de fabrique de Guidetti qui célèbre chacun de ses buts par ce geste de célébration.

Des retrouvailles bouillantes pourraient avoir lieu ce soir entre les 2 protagonistes.

Les retrouvailles France-Suède : Kurzawa - Guidetti

La compo suédoise France-Suède : Isaksson - Krafth, Granqvist, Jansson, Bengtsson - S. Larsson, Källström, Kacaniklic - Zengin, Kiese Thelin, Bahoui.

Le grand absent de cette rencontre, c'est Zlatan Ibrahimovic. Titulaire et buteur face au Monténégro le week-end dernier (1-1) , le parisien ne jouera pas ce soir à Marseille. Revenant à peine d'une longue blessure, le géant suédois a été mis au repos par précaution pour éviter une rechute.

Pour la Suède et son sélectionneur Erik Hamren, ce match contre la France s'annonce difficile : "Il suffit juste de regarder dans quels clubs jouent les joueurs français et dans quels clubs évoluent les nôtres. Une différence existe très certainement. Mon équipe devra jouer un football très défensif face à cet adversaire (…) Nous devrons être efficaces et réalistes".

La compo des bleus : Mandanda - Sagna, Varane, Mangala, Kurzawa - Pogba, Guilavogui - Valbuena, Payet, Griezmann - Gignac

On revient sur le choix de mettre Mandanda titulaire ce soir. "il n'y a pas de concurrence" Dixit Deschamps. Sur les 4 derniers matchs de l'équipe de France, Mandanda aura donc pris part à 3 rencontres. Mais Deschamps est clair, le numéro 1, c'est Hugo Lloris : "il n’y a aucune concurrence. Les circonstances, au mois d’octobre (Lloris souffrait de l’adducteur), ont fait que Steve avait disputé les deux matches, c’est tout. Faire jouer Steve alors que nous sommes à Marseille est logique, et cela lui permettra d’être de nouveau en action après ses bonnes performances. J’avais dit depuis longtemps que les gardiens auraient du temps de jeu, et c’est ce qui se passe. Par ailleurs, Hugo (Lloris) joue beaucoup, puisqu’il dispute également la Ligue Europa. Mais non, il n’y a pas de concurrence."

Les "surprises" : Au milieu de terrain, Pogba sera accompagné de Guilavogui, qui n'est plus apparu avec le maillot bleu depuis plus d'un an. En défense, c'est Kurzawa, auteur d'une très bonne entrée vendredi pour sa première sélection, qui occupera le couloir gauche. Mangala compose la charnière centrale avec Varane, tandis que Sagna est aligné à droite.

Du côté des buteurs, Ibrahimovic est en tête (3 buts) malgré sa longue absence. Il devance le rennais Ola Toïvonen (2 buts) et Zengin (2 buts). Mais les 2 premiers cités ne seront pas présents ce soir face à la France, laissant leurs compteurs bloqués pour cette année.

En course pour la qualification à l'Euro 2016, la Suède est actuellement 2ème du groupe G (6 pts), à 4 points du premier qu'est l'Autriche (10 pts). Suivent la Russie et le Monténégro (5 pts) et le Liechtenstein (4 pts) . Les suédois restent sur un match nul face au Monténégro de Marko Basa (1-1) .

La Suède en 2014, c'est 10 matchs, seulement 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. 12 buts marqués pour 9 encaissés. On rappelle que les suédois étaient absents du dernier mondial au Brésil en 2014. Stat étonnante, Ibrahimovic n'a participé qu'à une seule victoire de la Suède en 2014, c'était face à l'Estonie (2-0), avec un doublé du géant suédois.

Du côté de l'attaque, Karim Benzema est le joueur le plus prolifique des bleus cette saison, avec 7 buts à son actif, devant Antoine Griezmann qui a marqué son 5ème but vendredi face à l'Albanie.

Mais les bleus présentent de sérieuses lacunes en défense, sur les coups de pieds arrêtés. 5 de ses 7 buts encaissés en 2014 sont sur coups de pieds arrêtés, dont le dernier en date vendredi face à l'Albanie (1-1), sur une tête de Marvja.

Place aux statistiques. Les bleus sont invaincus depuis le quart de finale perdu face à l'Allemagne en coupe du monde (0-1). Sur l'année civile, les bleus ont disputé 14 matchs. Le bilan des bleus est satisfaisant : 9 victoires, 4 nuls, et 1 seule défaite donc. 31 buts marqués pour 7 petits buts encaissés. Un bilan presque parfait pour l'attaque autant que pour la défense, oui mais…

On se souvient de la dernière confrontation des deux protagonistes. C'était à l'euro 2012, en phase de poule. Le match comptait pour "du beurre", les bleus étant qualifiés et les suédois éliminés. Zlatan avait éclaboussé de tout son talent la rencontre avec un but magnifique.

La France et la Suède se sont déjà affrontés à 18 reprises. Avantage France, avec 8 victoires, contre 5 pour la Suède et 5 matchs nuls. Sur les 3 derniers matchs, égalité parfaite entre les 2 équipes : 2012 : Suède 2-0 France (Buts : Ibrahimovic, Larsson pour la Suède) 2008 : Suède 2-3 France (Buts : Larsson, Kallström pour la Suède, Benzema et Govou x2 pour la France) 2005 : France 1-1 Suède (Buts : Trezeguet pour la France, Ljungberg pour la Suède)

Les bleus ont disputé 12 rencontres au stade Vélodrome, pour un ratio de 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites. C'est le 3ème stade à avoir reçu le plus de fois l'équipe de France. Le dernier match des bleus à Marseille remonte à février 2009. Les bleus étaient opposés à l'Argentine et s'étaient inclinés 0-2, sur des buts de Gutierrez et Lionel Messi.

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur Vavel.com pour suivre le dernier match des bleus en 2014, France-Suède en direct live commenté ! La rencontre aura lieu ce mardi soir au stade vélodrome à 21h.