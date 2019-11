Live Liga BBVA : le match Eibar - Real Madrid en direct

Merci à tous d'avoir suivi la victoire des Merengues en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France.

C'est terminé à l'Estadio Municipal de Ipurùa. Le Real Madrid maintient la cadence en tête de la Liga en humiliant Eibar grâce au talent combiné de James Rodriguez, Benzema et Ronaldo

90' Marcelo combine à l'angle de la surface côté droit avec Carvajal qui manque la cible

89' La reprise acrobatique de Lekic file à un bon mètre de la cible !

86' Irureta est auteur d'une sortie cataclysmique dans les pieds de Benzema au point de penalty. "Continuez de jouer" demande l'arbitre !

84' Arbeloa entre à la place de Ronaldo

83' L'étoile de Funchal devient le nouveau recordman de penalty marqués sous les couleurs du Real Madrid (45)

82' But de Ronaldo ! L'avant-centre Lusitanien punit Irureta. 0-4 !

81' Le coup-franc de Ronaldo est dévié de la main par Raùl Albentosa qui écope d'un carton jaune oblige l'arbitre à désigner le point de penalty !

80' Erasti coupe un contre amorcé par Marcelo et écope d'un carton jaune

78' Coentrao est privilégié à James Rodriguez

77' Javi Lara et Lekic entrent à la place d'Arabuarena et Saùl Bermejo

74' L'arbitre oublie un penalty évident en faveur des locaux à la suite d'une main de Carvajal au deuxième poteau !

73' Bale est une fois de + signalé en position défendue

72' Sergio Ramos est remplacé par Varane

71' Aruabarena, coupable d'une faute au contact de James Rodriguez, écope d'un carton jaune mérité

70' Angel est privilégié à Manu Del Moral

69' La messe est dite

67' But de Benzema ! James Rodriguez vient en aide à Marcelo côté gauche et peut servir en toute sérénité au point de penalty "El Gato" qui expédie une mine en pleine lucarne. 0-3 !

65' Abraham réalise un éxploit individuel côté gauche et centre pour Capa qui est contré in-extremis par Sergio Ramos aux vingt mètres !

64' Isco, à la reprise d'une déviation sublime de l'ancien Mancunien, fuit le cadre aux vingt mètres !

63' Le centre de Ronaldo est contré par Bovedà

61' Saùl Bermejo est muselé par Carvajal

58' Les Basques continuent à enchaîner les longues courses et les actions de qualité et font la joie d'un public déchaîné

56' La mobilité de James Rodriguez est impressionante

54' La tête de Sergio Ramos consécutive à un centre de Kroos venu de la gauche force Irureta à réagir et Benzema, qui a bien suivi, manque le but du K.O. au deuxième poteau !

53' Manu Del Moral coupe la course de James Rodriguez qui obtient une faute côté gauche

52' Le centre du Français sème le doute au sein de la surface des Armeros

50' Benzema, à la reprise d'un centre de Ronaldo venu de la gauche, manque de réactivité au point de penalty

48' Le tir lointain de Manu Del Moral est capté par Casillas

47' Eibar est revenu avec les mêmes intentions qu'au coup d'envoi

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à l'Estadio Municipal de Ipùrua. L'équipe de la capitale Ibérique mène à la pause.

45' C'est le 19e but marqué par le FIFA Ballon d'Or au cours de l'exercice 2014-2015 en Liga

43' But de Ronaldo ! Carvajal combine avec Bale à l'angle de la surface côté droit et centre en direction d'El Comandante" qui ne montre aucune pitié au point de penalty. 0-2 !

42' La reprise du pied gauche de Boveda file à côté

41' James Rodriguez, coupable d'une faute de main, écope d'un carton jaune

38' Bale, lancé à la limite de la faute côté gauche par Ronaldo, manque de réalisme aux vingt mètres !

36' Sergio Ramos, à la reprise d'un centre de Pepe venu de la gauche, est tenu en échec par le gardien originaire d'Ondarroa au point de penalty !

34' Le centre de Ronaldo est dévié du bout des doigts en touche par Irureta

32' La combativité des Armeros gêne le Real Madrid

31' Irureta peste contre une décision de l'arbitre et écope d'un carton jaune

30' Saùl Bermejo, à la reprise d'un centre de Capa venu de la droite, oblige Casillas à réaliser une parade réflèxe au point de penalty !

28' Le match est marqué par un engagement physique de tous les instants

25' Un but polémique puisque Benzema était en position défendue

24' C'est la 5e réalisation de l'ex-Monégasque en Liga

23' But de James Rodriguez ! Ronaldo, lancé côté droit par Carvajal, élimine un défenseur à l'aide d'un geste ingénieux et centre pour Benzema qui manque de lucidité devant Irureta. Le Portugais est à la récupération et permet au Colombien de marquer de la tête au deuxième poteau. 0-1 !

22' Sergio Ramos, coupable d'un geste d'humeur, écope d'un carton jaune

21' Irureta, gêné par Borja Ekiza, empêche quand même Benzema d'ouvrir la marque au point de penalty !

18' Abraham, touché au visage à la suite d'un duel aérien, est soigné en touche par les médecins d'Eibar

16' Irureta est à la parade d'un coup-franc signé Bale et Sergio Ramos, qui a bien suivi, fuit la cible au deuxième poteau !

14' Ronaldo est fauché en pleine course côté droit par Capa qui bénéficie de la clémence de David Fernandez

12' Benzema sollicite les services d'Irureta suite à un travail remarquable réalisé à l'angle de la surface côté droit par Carvajal !

10' Les joueurs Basques n'ont aucun complexe

7' Capa manque de précision aux vingt mètres !

5' Le gardien de Mostoles s'empare d'un centre de Daniel Garcia au point de penalty et soulage les Galactiques

4' Abraham réalise un raid solitaire côté gauche et centre à destination de Manu Del Moral qui manque de créativité pour espérer inquiéter Casillas au coeur de la surface

3' "El Principe de Gales" est signalé en position défendue

1' Bale pénètre dans la zone de vérité côté droit et tombe au contact d'un défenseur mais l'arbitre décide de ne rien dire au grand dam des Merengues

C'est parti entre Eibar et le Real Madrid !

18:00 : David Fernandez (Colegiado Andaluz) est l'arbitre du match Eibar (11e) - Real Madrid (1e) en direct.

17:45 : Nacho Fernandez est mis au repos. Les remplaçants Merengues : Keylor Navas; Arbeloa, Varane, Coentrao, Nacho Fernandez: Khedira, Javier Hernandez.

17:30 : Carvajal est privilégié au poste de latéral droit. La composition du Real Madrid : Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Isco, James Rodriguez; Bale; Ronaldo, Benzema.

17:15 : Fabio Coentrao, Sami Khedira, Gareth Bale et Daniel Carvajal constituent les 4 nouveautés de la liste des convoqués Galactiques.

17:00 : Alvaro Medràn, produit du centre de formation du Real Madrid, est la révélation de l'été et fera partie intégrante de l'équipe première le temps que le "Mozart des Balkans" récupère.

16:45 : Luka Modric, remplacé par Mateo Kovacic à la 25e minute du match Italie-Croatie, a été victime d'une déchirure musculaire au fémur gauche qui l'obligera à manquer jusqu'à 4 mois de compétition et a publié un communiqué en ligne via le site internet du club "Je veux remercier tous les supporters et mes coéquipiers pour le soutien qu'ils me donnent et je vais m'entraîner dur pour récupérer le plus vite possible et revenir plus fort"

16:30 : Cristiano Ronaldo, en grande forme en ce moment, peut aujourd'hui revenir à hauteur du Méxicain Hugo Sanchez, recordman de penaltys transformés sous les couleurs du Real Madrid (45).

16:15 : Jesé, courtisé par les plus grands clubs européens, n'a aucune chance d'être prêté "Jesé restera au Real Madrid. Il a participé à des petits matchs d'entraînement mais il manque de fraîcheur physique. Je pense qu'il répondre bientôt prêsent" a indiqué Carlo Ancelotti.

16:00 : Asier Illarramendi, qui a signé le 12 juillet 2013 au Real Madrid pour cinq saisons et 32 millions d'euros, est loin de faire l'unanimité. Le jeune Basque, touché au biceps fémoral gauche à Grenade, est la priorité de Liverpool et de l'AC Milan.

15:45 : Les parades de Casillas avaient aidées l'équipe de la capitale Ibérique à tenir en échec Eibar à l'Estadio Municipal d'Ipurua en huitième de finale de la Coupe d'Espagne 2004.

15:30 : Les partenaires de Sergio Ramos ont signé une huitième victoire de rang en Liga en humiliant le Rayo Vallecano a domicile. Le Real Madrid a maintenant deux longueurs d'avance sur le Barça en tête de la compétition reine en Espagne et a une devise : droit au but.

15:15 : Piovocari est ménagé. Les remplaçants Armeros : Irazùsta, Didàc, Lillo; Dani Nieto, Derec Boateng; Lekic, Piovocari.

15:00 : Manu Del Moral est titulaire. La composition d'Eibar : Irureta; Bovedà, Raùl Albentosa, Borja Ekiza, Abraham; Daniel Garcia, Erasti, Capa, Saùl Berjon, Aruabarena; Manu Del Moral.

14:45 : Dix-huit joueurs Basques ont été convoqués.

14:30 : Eibar, qui dispose de l'un des + petits budgets du continent, a été menacé de reléguation par la Real Federacion Espanola de Fùtbol (RFEF) et a dû réunir deux millions d'euros pour avoir le droit de jouer en Liga. 36% des fonds ont été générés par les habitants de la ville et le reste a été le fruit d'un ensemble de dons du monde entier (France, Royaume-Uni, Chine, Japon, Colombie). L'équipe Basque a reçu le soutien de Xabi Alonso et David Silva.

14:15 : Les résultats d'Eibar sont honorables. Les Armeros ont empochés un point mérité contre Grenade à domicile, ont eu raison du Rayo Vallecano à l'Estadio Teresa Rivero, ont été défaits à Malaga et figurent à la onzième place de la Liga. La Team Gipuzkoa découvre le plus haut niveau et a envie de compliquer la vie des Vikings.

14:00 : Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match Eibar (11e) - Real Madrid (1e) comptant pour la 12e journée de la Liga BBVA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 16h à l'Estadio Municipal de Ipurùa