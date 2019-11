Résumé 14ème Journée Russian PL: Krasnodar dauphin du Zenit

Ural Ekaterinbourg 1-3 Rubin Kazan - Gogniev (77') | Karadeniz (13'), Portnyagin (62'), Ozdoev (64')

En déplacement sur la pelouse de l'Ural, le Rubin Kazan a fait le travail en s'imposant et en revenant a 1 point de la Zone Europe, Karadeniz, Portnyagin et Ozdoev vont donner un avantage conséquent au Rubin qui ne sera jamais inquiété par l'Ural en difficulté puisque c'est la 3ème défaite d'affilé du club d'Ekaterinbourg. Le Score aurait même pu être plus large pour le Rubin qui a manqué deux penaltys. Le Rubin est 9ème et l'Ural 13ème

Torpedo Moscou 2-1 FK Rostov - Stevanovic (22'), Salugin (52') | Torbinsky (90')

Le Torpedo obtient sa 2ème victoire de la saison contre une adversaire direct dans la course au maintien qui garde encore tout sons suspence et son incertitude. Les Moscovites vont se mettre en situation confortable dès la 22ème minutes par l'intermédiaire de Stevanovic avant que Salugin ne fasse le break a la 52ème. la réduction de l'écart de Torbinsky en toute fin de match est assez anecdotique pour Rostov qui en plus d'être totalement dépassé sur le terrain connait de nombreux remous en interne entre les affaires liées aux déclarations du coach et des salaires non-payés depuis plus de 5 mois...

FK Krasnodar 2-1 CSKA Moscou - Ari (4', 6') | Eremenko (14')

3ème défaite de suite pour le CSKA Moscou qui n'y arrive décidemment plus en championnat, désormais a 10 points du Zenit Saint-Petersbourg, les joueurs de Leonid Slutsky ont fait une entame de match catastrophique en encaissant 2 buts en l'espace de 5 minutes. Malgré la réduction de l'écart de Roman Eremenko et la reprise de controle du match, le CSKA ne parviendra pas a faire la différence et s'incline sur la pelouse du nouveau 2ème le FK Krasnodar qui réalise actuellement la meilleure saison de son histoire.

La réception de l'AS Roma marquera un tournant pour le CSKA qui a défaut de briller en championnat ces dernières semaines peut encore envisager une qualification en 1/8ème de finale de la ligue des champions.

Zenit Saint-Petersbourg 1-0 Kuban Krasnodar - Hulk (37')

Sans forcément briller le Zenit a fait le travail contre le Kuban Krasnodar qui a récemment limogé son entraîneur Viktor Goncharenko. L'inévitable Hulk permet au Zenit de se mettre en situation plus que confortable avant la réception de Benfica en Ligue des Champions. Le Zenit compte 8 points d'avance sur son premier poursuivant a 2 journées de la trêve hivernale. Le Kuban Krasnodar de Leonid Kuchuk est 7ème.

Dinamo Moscou 3-0 Terek Grozny - Kokorin (26') Kuranyi (29', 86' sp)

Le Dinamo qui restait sur une victoire importante contre le CSKA le Week-End dernier confirme avec une victoire importante contre le Terek Grozny, un match plein et un score large qui permettent au Dinamo de revenir à hauteur du CSKA défait à Krasnodar, et toujours avec un match de retard, le Dinamo fait l'une des bonnes affaires du Week-End dans la course à la Ligue des champions.

Un Doublé de Kuranyi, deux passes décisives de Mathieu Valbuena, un match qui va remettre les joueurs du Dinamo sur les bons rails. En revanche pour le Terek est un coup d'arrêt, le club de Grozny désormais 6ème restait sur 2 succès consécutifs.

Arsenal Tula 4-0 Amkar Perm - Kuznetsov (9',67') Osipov (52') Kutyin (56')

Festival de but du coté de Tula ! l'Arsenal a mis autant de but en 1 match que lors des 13 premières journées. Pas de quoi rassurer le coach Dimitri Alenichev tant l'opposition en face était faible mais un résultat qui va faire du bien au niveau de la confiance pour la lanterne rouge du championnat qui obtient donc son 2ème succès cette saison. Malgré cette défaite et un match en retard l'Amkar reste en dehors de la zone de play-offs.

Spartak Moscou 4-2 Mordovia Saransk - Promes (9', 18') Joao Carlos (27'), Dzyuba (92') | Lomic (45' sp), (Mukhametshin 58')

3-0 après 27 minutes et un doublé de Quincy Promes, on pensait que le Spartak gagnerait assez facilement ce match contre le Mordovia, mais les joueurs de Murat Yakin se sont fait peur en concédant un penalty juste avant la Mi-temps et quand Mukhametshin va réduire le score a 3-2 a l'heure de jeux, le Stade va même se mettre a sifler son équipe qui va cependant réussir a conserver son avantage et a inscrire un 4ème et dernier but signé Dzyuba dans le temps additionel. Grâce a ce succès, le Spartak revient à hauteur du CSKA et du Dinamo qui a toujours un match en retard. Le Mordovia est 10ème.

Lokomotiv Moscou 0-0 FC Ufa

La 14ème journée se termien par un match nul 0-0 entre le Lokomotiv et Ufa, le promu qui a tenu tête au Lokomotiv de Miodrag Bozovic et qui accrochent logiqment un match nul à l'extérieur. Un score nul qui n'arrange pas le Lokomotiv désormais 8ème et qui avait l'occasion de recoller avec le groupe de tête et ainsi rejoindre les autres moscovites le CSKA le Dinamo et le Spartak. Ufa est 11ème .

Le classement après 14 Journées :