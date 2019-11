PSG-Ajax Amsterdam en direct commenté : suivez le match en live

22:38 Bonne soirée, merci de nous avoir suivi sur Vavel France !

22:36 Malgré très peu d'occasion les parisiens se sont montrés très réalistes et joueront leur "finale" pour garder leur première place de ce groupe F face au FC Barcelone qui a dominé 4-0 l'Apoel Nicosie !

90+2 Fin du match ! Victoire du Paris Saint Germain face à l'Ajax 3-1.

90+1 Digne rentre dans la surface mais ne parvient pas à frapper le portier néerlandais capte sans problème.

90' 2 minutes de temps additionnel sont annoncées.

89' Cavani est proche du triplé en coupant un ballon mais ce n'est pas cadré.

87' Corner de l'ajax qui n'aboutit pas à une action de but.

85' Ibrahimovic sort sous les ovations du public et est remplacé par Digne.

84' La pluie s'abbat sur le Parc des princes.

82' Goal de Cavani qui marque son doublé en dribblant le portier visiteur ! 3-1 pour le PSG ! Le passeur est...un défenseur de l'ajax qui a raté sa passe en retrait.

81' Frappe de Zlatan Ibrahimovic qui passe à côté.

80' Pastore centre pour Ibra. qui controle de la poitrine, ajuste et marque pour le club de la capitale !

79' But d'Ibrahimovic et salto en guise de célébration !!! 2-1 pour le PSG !

78' Schone frappe au dessus de la cage du portier italien.

77' Bon coup franc pour l'Ajax...

76' Second changement du côté parisien, Chantôme a remplacé Rabiot.

73' Frappe d'un néerlandais qui passe largement au dessus du but de Sirigu.

72' Faute de Viergever sur Lucas.

70' Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire 1-1 entre le PSG et l'Ajax...

68' Comme annoncé Lucas rentre en lieu et place de Lavezzi passeur sur le but de Cavani. Dans le même temps Serero est remplacé par le danois Zimling.

66' But pour l'Ajax Klaassen marque d'une belle tête plongeante ! 1-1

64' Lucas est au bord du terrain et va rentrer.

63' Kishna est le seul joueur néerlandais qui "bouge" la défense parisienne. Mais ses passements de jambes ne donnet rien, Van Der Wiel a quasiment remporté tous ses duels pour moment...

61' Corner pour l'Ajax qui ne donne rien.

60' A la demi-heure de jeu, le PSG mène sur sa pelouse 1-0 l'ajax et conserve pour le moment la première place de ce groupe F.

59' Sirigu capte un centre venu de sa gauche.

58' Les parisiens font tourner le ballon, Rabiot bien placé frappe...c'est au dessus !

56' Nouvelle récupération parisienne, les milieux de l'ajax ne réussissent pas à trouver leurs attaquants...

53' Centre de Maxwell mais Ibrahimovic est en position de hors jeu.

51' Les parisiens sont bien en place défensivement, les néerlandais ne peuvent franchir le rideau défensif du PSG.

47' Centre "del Pocho" dans le dos de Zlatan Ibrahimovic !

45' Coup d'envoi donné par les néerlandais, c'est parti pour cette deuxième mi-temps.

21:47 Les joueurs sortent des vestiaires, le match va reprendre dans quelques secondes.

45+2' L'arbitre siffle la fin de la 1ère mi-temps, Cavani permet au PSG de gagner 1-0 contre l'Ajax. Cependant, les parisiens ne sont pas à l'abri d'un but des néerlandais. Dans le même temps Barcelone gagne 2-0 contre l'Apoel Nicosie.

45+1' Il y a 2 minutes de temps additionnel

45' On approche de la mi-temps toujours 1-0 pour le PSG.

40' L'Ajax pousse devant mais manque le dernier geste.

38' Dans le même temps, Messi double la mise pour le barça.

37' Ibrahimovic très en retard est averti.

33' Ibrahimovic passe en profondeur à Lavezzi, celui-ci lève la tête et transmet le ballon à Cavani -seul- qui ouvre le score pour les parisiens !

32' Dans la foulée Cavani marque ! 1-0 pour le PSG.

32' Ibrahimovic repousse le ballon.

31' Coup franc intéressant pour l'Ajax à suivre...

30' Marquinhos repousse une tentative d'intrusion d'un néerlandais.

28' Le FC Barcelone a marqué contre l'Apoel Nicosie (but de Suarez), pour le moment le PSG perd sa première place...

26' Le parc se réveille, les supporters parisiens donnent de la voix pour encourager leur équipe.

25' L'ajax peut repartir de derrière.

24' Contre pour le PSG, Lavezzi rate son duel face à Cillessen.

22' Toujours 0-0 entre le Paris Saint Germain et l'Ajax d'Amsterdam. Très peu d'occasion dans ce match...

18' Cavani rate un centre sur le côté droit, le ballon file dans les gants du portier de l'Ajax.

17' Klaassen écope d'un carton jaune.

16' Le capitanat revient à Klaassen pour les néerlandais.

15' Pour le moment le jeu de passe est assez brouillon de chaque côté.

12' Deuxième corner parisien, le ballon est sorti par le gardien de l'Ajax. Nouveau corner qui ne donne rien.

10' Premier changement de la partie, le capitaine Boilesen blessé est remplacé par Viergever.

8' Sur un tacle de Lucas, Boilesen est sur le bord du terrain pour se faire soigner.

6' Sur le côté droit Kishna déborde mais la touche ne donne rien.

2' Le corner ne donne rien et est repoussé par la défense de l'Ajax.

2' Pastore récupère le ballon et sur l'action qui suit le PSG obtient un corner (après une frappe de Rabiot).

1' Récupération de l'Ajax qui peut relancer.

0' Coup d'envoi donné par les parisiens.

20:42 Les joueurs des deux formations entrent sur la pelouse.

20:41 Près de 850 supporters de l'Ajax seront présents au Parc des Princes pour encourager leur équipe.

20:28 C'est M. Jug qui arbitrera ce match, il est slovène.

20:00 PSG-Ajax, Champions League en direct : début du match dans 45 minutes.

​Equipe de départ PSG : Sirigu, Van der Wiel, Marquinhos, David Luiz, Maxwell, Rabiot, Matuidi, Pastore, Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic.

Equipe de départ Ajax : Cillessen, Van Rhijn, Van der Hoorn, Denswil, Boilesen, Klaassen, Serero, Andersen, Schöne, Milik, Kishna.

Les parisiens peuvent ce soir conforter leur première place -devant le FC Barcelone- du groupe F en UEFA Champions League. Ils joueront la "finale" de ce groupe contre les espagnols le 10 décembre.

Les néerlandais ont eux aussi (encore) quelque chose à jouer en conservant la troisième place synonyme d’Europa League (C3).

Pour cela les parisiens devront régler leurs errements défensifs que l’on a pu constater lors du match contre le FC Metz (victoire 3-2 contre le promu mais 2 pénaltys concédés et marqués par Maiga).

De plus, lors du match aller le PSG avait concédé le nul aux Pays-Bas 1-1 (buteurs : Schöne pour l’Ajax et Cavani pour le PSG).

L’Ajax est comme le PSG (2e derrière l’OM) dauphin de son championnat national : l’Eredivisie devancé par le PSV Eindhoven mais reste sur une victoire encourageante 4-1 contre Heerenveen. Le principal joueur à surveiller est bien sûr le danois Lasse Schöne.

Ce match PSG-Ajax est considéré comme un match à hauts risques, de ce fait, un dispositif de sécurité a été mis en place et environ 2000 policiers seront déployés. D'ailleurs, la police parisienne a déjà procédé à l'interpellation de 95 personnes.

Conférence de presse côté parisien reprise sur le site officiel du PSG (www.psg.fr).

Blanc à propos de l'Ajax : "L’Ajax a toujours formé d’excellents joueurs. Cela fait partie de son identité, de même que sa philosophie de jeu, qui est la même dans toutes ses équipes. C’est pour cela que c’est un club mythique, pour lequel j’ai beaucoup de respect."



Pour le coach parisien, il y a eut des progrès : "Quand on est allé à Amsterdam, il n’y avait peut-être pas autant de confiance qu’actuellement. Depuis cette rencontre (1-1), on a gagné beaucoup de matches, même si l’on a conscience que l’on a encore des progrès à faire. Après, nous sommes toujours présents, que ce soit Champions League ou en championnat. On va jouer avec notre philosophie. Dans nos moments forts, il faudra être plus tueur qu’à l’aller. A l’aller, on doit plier le match. On espère le faire mardi."

Blanc fait le point sur les blessés : "il y a quatre joueurs forfait : Douchez, Verratti, Cabaye, qui va passer des examens, et Bahebeck, qui ne sera pas opérationnel avant une dizaine de jours, ne seront pas dans le groupe."

Frank de Boer, l'entraîneur de l'Ajax s'est aussi exprimé et explique : "Nos résultats européens ces dernières années sont très décevants (NDLR l'Ajax a été reversé à 5 reprises en UEFA Europa League)". Pour lui cela s'explique par le fait que le tirage ne soit pas "clément" avec son club mais que son équipe doit "se rassurer et de faire un bon résultat ici" et "prendre des points à l'extérieur".