Ligue des Champions : Arsenal - Dortmund en direct live 

22:35 : Et c'est la fin du match. Victoire sans appel pour Arsenal qui a dominé pendant la quasi-totalité de la rencontre ! Klopp et Wenger se serrent la main, ce dernier sera sans doute heureux que ses joueurs aient relevé la tête après les deux derniers matches de championnat !

22:34 : Malgré cette dernière occasion, on voit mal comment Dortmund pourrait encore inquiéter Arsenal dans ce match.

22:33 : Enorme occasion pour Dortmund ! Piszczek centre pour Ramos qui reprend au ras du sol, mais trop au centre et Martinez dévie son tir !

22:32 : Faute de Ramos sur Cazorla qui se relève en boitant.

22:31 : Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre.

22:30 : Changement : Alex Oxlade Chamberlain sort sous les applaudissements au profit du jeune Joel Campbell (22 ans)

22:29 : Alexis Sanchez enflamme une nouvelle fois l'Emirates Stadium en éliminant deux hommes et forçant Subotic à faire faute. Coup franc bien placé pour Cazorla côté gauche, à 25m du but de Weidenfeller. Il tente de trouver la lucarne mais ce n'est pas cadré

22:28: Belle combinaison entre Piszczek et Kagawa, mais cela aboutit à un renvoi aux 6 mètres.

22:27 : Frappe de Mkhitaryan déviée par un défenseur d'Arsenal. Tentative de relance et de contre via Alexis Sanchez mais il ne parvient pas à empêcher la balle de sortir des limites de jeu.

22:26 : Il reste 5 minutes. Jusqu'ici, Arsenal a géré son match d'une main de maître, utilisant parfaitement la vivacité de ses joueurs de flanc et le poids de Sanogo qui jouait comme vrai pivot, dos au but.

22:24 : Nouvelle tentative de Gundogan, mais ça passe une petite dizaine de mètres à côté du but des Anglais.

22:23 : Corner pour Dortmund, suite auquel Gundogan décoche une frappe, mais c'est dans les mains de Martinez

22:21 : Les Allemands tentent de trouver la solution en faisant tourner le ballon, mais les Londonniens sont bien en place.

22:19 : Le jeu est interrompu car Yaya Sanogo est au sol. Ce serait le 14e blessé côté Gunner !!! Il sort au profit de Lukas Podolski, sous un standing ovation !

22:18 : Kagawa isole Grosskreutz sur le côté gauche, il tente un centre-tir, mais c'est trop croisé. Ce sera sa dernière action car il cède sa place au profit de Milos Jojic.

22:17 : Il reste 15 minutes et Arsenal se replie dans son camp. Le BVB ne s'approche tout de même pas dangereusement des cages défendues par Martínez.

22:16 : Superbe passe transversale d'Alexis Sanchez qui alerte Chamberlain. Il contrôle et frappe, mais ce n'est pas cadré.

22:15 : Le rythme du match tombe un peu tant Arsenal se montre supérieur dans la conservation du ballon

22:13 : Arsenal garde bien le ballon et fait tourner les joueurs de Dortmund qui ne parviennent pas à récupérer.

22:12 : Suite à un coup franc lointain, Subotic tente sa chance des 30 mètres mais cela passe au-dessus.

22:11 : Contre amorcé par Ramsey et Chamberlain, mais Ginter se couche bien pour récupérer le ballon et empêcher un nouveau face à face avec Weidenfeller

22:10 : Il reste 20 minutes et Dortmund va devoir prendre plus de risques s'il veut arracher le nul et assurer sa première place dans le groupe D !

22:08 : Bonne balle en profondeur pour Piszczek, mais Sanchez est vigilant et dévie en corner. C'est Mkhitaryan qui le botte et cela ne donne rien, à part un téléscopage entre Mertesacker et Adrian Ramos

22:07 : Arteta cède son brassard de capitaine à Per Mertesacker et cède sa place à Mathieu Flamini. Une nouvelle tuile pour Wenger ?

22:06 : Faute d'Arteta qui ne passe pas loin d'un second carton jaune. Il s'emble s'être blessé en même temps.

22:05 : Dortmund fait tourner derrière mais ne parvient pas à trouver les intervalles

22:03 : Chamberlain puis Sanchez donnent une nouvelle fois le tournis à la défense du BVB mais leurs centres ne trouvent pas preneurs.

22:01 : Double changement côté allemand. Aubameyang sort pour Adrian Ramos et Immobile sort pour Kagawa. Jürgen Klopp veut sans doute jouer d'une autre manière en introduisant des profils différents sur le front de l'attaque

21:59 : Centre de Piszczek dans la surface, une nouvelle fois repoussé. Il tente un second qui subit le même sort. Visiblement la tactique employée par les Allemands ne fonctionne pas face à la défense des Gunners

21:58 : GOAAAAAAL POUR ARSENAL ! Alexis Sanchez reçoit un ballon côté gauche, rentre dans le jeu et place une frappe enroulée au ras du poteau de Weidenfeller qui ne peut rien sur ce bijou ! Arsenal 2-0 Dortmund !

21:57 : En ce début de seconde période, Dortmund presse beaucoup plus haut et force Arsenal à descendre plus bas. Cependant, les contres sont dangereux côté londonnien !

21:55 : Grosse ocassion pour Arsenal !!! Superbe contrôle d'Oxlade Chamberlain suivi d'une frappe en demi-volée qui touche le cadre de Weidenfeller !

21:54 : Dortmund se borne à lancer de longs ballons dans la surface, ce qui fait les affaires de l'axe central londonnien.

21:53 : Coup de coin de Cazorla sur la tête de Chambers, mais cela passe loin au-dessus de la barre transversale de Weidenfeller

21:52 : Chamberlain se joue de deux défenseurs de Dortmund sur son flanc droit, mais son centre ne trouve pas de destinataire. Sur l'action qui suit, Alexis Sanchez met trois hommes dans le vent avant de frapper sèchement. Weidenfeller ne peut que dévier en corner.

21:51 : Centre de Piszczek pour Immobile, repoussé par Mertesacker, mais Mkitharyan récupère et frappe, forçant Martinez à se détendre pour capter ce ballon

21:48 : Dortmund prend le jeu à son compte mais la défense d'Arsenal est bien placée, à l'image de Mertesacker qui vient de repousser deux centres successifs venant des pieds de Piszczek

21:47 : Immobile part seul face à Martinez, mais il est sifflé en position de hors-jeu

21:46 : Sanchez lance Sanogo en profondeur mais Weidenfeller anticipe bien en sortant de sa surface

21:45 : C'est reparti ! Dortmund attaque sur le flanc gauche mais Chambers récupère bien

Mi-temps : Les 45 premières minutes n'ont pas été de tout repos. Lorsque Sanogo score à la 2e minute, on peut s'attendre à une stratégie défensive de la part d'Arsenal, loin s'en faut ! Ils n'ont cessé de presser haut afin de récupérer le plus rapidement possible et soit jouer avec ses ailiers, soit se reposer sur Sanogo, excellent en pivot. Ce n'est que lors des 10 dernières minutes que Dortmund a pu mettre le nez à la fenêtre et proposer quelques petites occasions.

21:30 : C'est la mi-temps à l'Emirates Stadium. Arsenal a largement dominé pendant une demi-heure et mérite son avance, malgré les quelques occasions de Dortmund en fin de période.

21:29 : Superbe intervention de Mertesacker face à Aubameyang. Le grand défenseur est acclamé par le public !

21:28 : Contre pour Arsenal mais la passe pour Ramsey est trop longue. Il parvient tout de même à forcer Subotic à concéder la rentrée en touche.

21:27 : Bender tente une reprise en un temps aux 20 mètres, mais c'est capté par Martinez qui a bien plongé

21:26 : Piszczek quitte son flanc droit balle au pied et est suivi par Alexis Sanchez qui l'arrête fautivement. Coup franc aux 30m pour Dortmund. Après quelques secondes de possession, Dortmund perd le ballon et ne parvient toujours pas à amener le danger

21:25 : Il reste 5 minutes et Dortmund ne semble pas trouver la solution, sauf quand Alexis Sanchez ne revient pas et que Piszczek peut monter en ligne. Le pressing des Gunners fait très, très mal aux Allemands.

21:23 : Grosse occasion pour Dortmund ! Un long ballon pour Piszczek côté droit qui remet de la tête pour Mkitharyan qui passe tout près de l'égalisation. Corner pour Dortmund

21:21 : La passe de Piszczek est interceptée, Sanogo part dans la profondeur mais Weidenfeller anticipe bien au pied. Arsenal récupère et Chamberlain part à toutae allure sur le flanc gauche. Piszczek l'arrête fautivement et est averti par monsieur Kassai. 2e carton jaune pour les défenseurs du Borussia

21:20 : Aubameyang parvient à s'échapper sur son flanc mais son centre est repoussé. Sur le dégagement, Sanogo joue très bien en pivot et lance Chamberlain sur le flanc droit. Il ne parviendra pas à passer et Dortmund récupère.

21:20 : Cazorla touche énormément de ballons en cette première période ! Les médians changent souvent de position et cela désorganise les Allemands.

21:18 : Chamberlain et Chambers se jouent une nouvelle fois des ailiers de Dortmund, mais c'est sans danger

21:16 : Dortmund ne parvient pas à conserver le ballon et est forcé de défendre dans son camp.

21:15 : Cazorla le botte bien mais c'est repoussé. Il récupère, efface le défenseur d'un double contact et centre. Mais la défense concède le corner. Weidenfeller le capte et relance, mais les Gunners récupèrent à nouveau

21:14: Chamberlain cède la balle à Ramsey à l'entrée de la surface de réparation, fait sauter pour Chambers qui ne peut obtenir mieux qu'un corner

21:13 : Mkitharyan combine avec Gundogan qui écarte sur Piszczek. Ce dernier tente un centre, directement capté par Martinez sans trop de difficultés.

21:11 : Le corner de Sanchez est directement dégagé par Weidenfeller

21:11 : Cazorla écarte pour Gibbs qui combine avec Alexis Sanchez. L'arrière gauche obtient le corner

21:09 : Aubameyang combine avec Grosskreutz qui se laisse tomber dans la surface, mais l'arbitre ne bronche pas.

21:07 : Chamberlain a visiblement donné un coup de coude involontaire au visage de Piszczek qui reste au sol quelques secondes avant de se relever et de reprendre part au jeu

21:07 : Sanogo écarte pour Chamberlain qui centre de la gauche, mais Weidenfeller dévie bien et la défense dégage.

21:06 : Dortmund montre le bout de son nez, et sur un centre en retrait, Mkhitaryan tente la frappe, mais celle-ci surmonte le but de Martinez

21:05 : Suite à un bon pressing de Sanogo, Arsenal obtient une touche bien placée mais celle-ci n'aboutit qu'à un contre pour Dortmund amorcé par Aubameyang. Il faut un retour en catastrophe de Gibbs pour sauver les meubles

21:03 : Martínez touche son premier ballon, renvoie en touche et sur l'attaque qui suit, il ne manque que quelques centimètres à Immobile pour dévier un centre venu de la gauche

21:02 : Dortmund tente de construire de l'arrière, Mkitharyan s'infiltre mais les défenseurs sont bien placés

21:01 : Sanchez s'échappe sur le flanc gauche mais son centre est contré.

21:00 : Arteta prend un carton jaune pour un pressing trop engagé

20:59 : Combinaison entre Cazorla, Chamberlain et Ramsey qui amène à un centre pour Sanchez qui manque son tir côté droit.

20:57 : Schmelzer tente un centre mais la défense d'Arsenal se dégage malgré de nombreux allemands dans la surface. Sur le contre, Alexis Sanchez dribble sur le flanc gauche et se fait tackler fautivement par Subotic, qui prend la jaune !

20:56 : Premier corner pour Arsenal qui ne donne rien, si ce n'est qu'une superbe contre-attque pour Aubameyang, contré de justesse par un tacle splendide de Monreal

20:55 : Arsenal met tout en oeuvre pour récupérer la balle très haut et lancer des contre-attaques. La défense de Dortmund se fait souvent surprendre dans son dos

20:54: Grosse occasion pour Arsenal ! Aubameyang perd la balle, et sur un contre Cazorla lance Sanogo qui est face à Weidenfeller. Le jeune attaquant manque de vitesse et ne parvient pas à concrétiser

20:52 : Suite à une série de duels, Cazorla tente d'isoler Sanogo en profondeur, mais celui-ci est en position de hors-jeu

20:51 : Le match démarre sur les chapeaux de roues ! Arsenal se montre particulièrement dangereux sur son flanc droit !

20:49 : Le match est très engagé de part et d'autres, les Allemands tentent de presser haut mais Arsenal s'en sort bien en faisant tourner le ballon

20:46 : Grosskreutz récupère le ballon aux 20 mètres, tente une frappe instantanée mais elle rebondit sur Aubameyang, en position de hors jeu.

20:46 : GOAL POUR ARSENAL !!! Rentrée en touche côté droit, Sanogo joue bien le coup avec Cazorla qui lui remet la balle en légère position de hors jeu. L'arbitre ne siffle pas et il en profite pour placer entre les jambes de Weidenfeller ! C'est 1-0

20:45 : C'est parti ! Et Arsenal tente déjà d'apporter le danger via les flancs

20:45 : Nacho Monreal est le seul joueur sous la menace d'une suspension pour excès de cartons jaunes

20:42 : C'est le moment de l'hymne de la Champion's League. C'est Mikel Arteta et Roman Weidenfeller qui vont tirer le "toss"

20:40 : Les joueurs rentrent sur le terrain sous les applaudissement nourris des supporters.

20:36 : Arsenal n'a pas le choix, ils doivent gagner pour espérer atteindre la première place. Le jeune Yaya Sanogo (21 ans) aura pour mission de faire trembler les filets, lui qui a été préféré à Podolski pour évoluer sur le front de l'attaque londonienne

20:30 : Plus que 15 minutes avant le début du match, à suivre sur Vavel France. Les deux coaches attendent une réaction, Wenger après les deux défaites à Swansea et face à Manchester United, Klopp après un début de saison catastrophique en championnat. Cela annonce une belle bataille !

20:16 : Lukas Podolski très accessible pour les supporters, même de l'équipe adverse. Petite image sympa avant le début des hostilités !

19:56 : Arsène Wenger ne prend pas de risque avec Koscielny. Monreal sera chargé de les remplacer. Welbeck n'est pas sur la feuille de match et Yaya Sanogo est préféré à Podolski en pointe ! Côté allemand, Kagawa est sur le banc et c'est Immobile qui évoluera sur le front de l'attaque.

19:35 : Bienvenue à tous pour cet Arsenal - BVB Dortmund. Le match commence dans une grosse heure à l'Emirates Stadium, à suivre en direct minute par minute sur VAVEL France. En espérant qu'il y aura du beau jeu, du suspense mais surtout des buts !

Le point sur le groupe D - Dortmund est largement en tête de ce groupe avec 4 victoires en autant de matches. Arsenal le suit avec 7 points et peut encore prétendre à la première place. Anderlecht et Galatasaray s'affrontent ce soir pour la troisième place, synonyme de 16e de finale de Ligue Europa. Ils ont respectivement 2 et 1 points.

Les infirmeries bien remplies

Cette saison, tant Arsène Wenger que Jürgen Klopp jouent de malchance. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, leurs joueurs s'entassent dans leurs infirmeries.

En effet, le Borussia compte pas moins de 6 joueurs "out" (Papastathopoulos, Sahin, Kirsch, Hümmels, Reus et Bender), auxquels vient s'ajouter Blaszczykowski, incertain.

Côté londonien, on compte également 7 blessés, dont les deux gardiens Szczesny et Ospina, mais aussi Özil, Debuchy, Walcott, Wilshere et Diaby. Seules éclaircies à l'horizon, les retours de Giroud puis de Koscielny qui offrent un peu plus de solutions au manager français.

L'Europe pour rattraper le championnat - Arsenal n'est pas au mieux en championnat (8e au classement) et vient d'enchainer coup sur coup deux défaites (à Swansea et à domicile contre Manchester United). Les supporters attendent d'eux qu'ils se rattrapent à domicile, d'autant que lors de la précédente journée de Ligue des Champions, ils n'avaient pas fait mieux qu'un match nul (3-3) face au modeste Sporting d'Anderlecht.

La position très peu enviable de Dortmund (16e sur 18) en championnat est absolument inattendue, tant les saisons précédentes ils nous avaient habitués à jouer le haut du tableau, au point de voler le titre au Bayern en 2011 et en 2012. Ils ne comptent que 11 petits points en 12 matches. Ils ont donc engendré plus de points en 4 rencontres de Ligue des Champions qu'en 12 journées de championnat !!! Nul doute que Jürgen Klopp et ses hommes auront à coeur de redresser la barre en championnat, mais aussi de confirmer leur excellent départ en coupe d'Europe.