Découverte : Théo Chendri, jeune français de la Masia

A l'âge de 17 ans, il côtoie déjà les plus grands joueurs du monde. Ce jeune, c'est Théo Chendri. Né le 27 Mai 1997, il évolue avec les jeunes du FC Barcelone.

De la France à l'Espagne

Originaire de Toulouse, Théo Chendri a un parcours qui fait rêver. Il commence le foot à l'âge de 6 ans, en 2003, du côté de l'Etoile Aussonnaise FC et y reste pendant 7 ans. A l'été 2010, il rejoint un autre club de la région Toulousaine, l'US Colomiers Football et va y rester 2 saisons. Remarqué par plusieurs centres de formation Etrangers, c'est le FC Barcelone, qui le suivait depuis plusieurs saisons, qui arrive à l'attirer et le faire signer à 15 ans et demi. Grâce à cette signature, il devient le premier Français à rejoindre le célèbre et réputé centre de formation "La Masia".

Premières sélections chez les bleus

De part ses prestations avec l'US Colomiers puis le FC Barcelone, il est vite sélectionné avec les jeunes de l'Equipe De France. Premières sélections en U17 où il ne jouera que 7 matchs, à cause de problèmes administratifs avec la FIFA, comme c'est souvent le cas lorsqu'un jeune joueur part à l'étranger. Depuis, il monte en catégorie et est souvent appelé avec les U18 Français, sa dernière rencontre remontant au 12 Novembre dernier, avec la victoire de la France face à l'Ukraine 2-0.

Points Forts

Beaucoup ne tarissent pas d'éloges à son égard : "Ca fait longtemps qu'ils le suivent, c'est un joueur qui entre dans leur système, il joue dans le registre de Xavi" disait Ahmed Aït Ali, dirigeant du l'US Colomiers au sujet de son départ vers l'Espagne.

Sa qualité de passe Son excellente vision Très bon jeu de tête Son positionnement

Un très bon environnement

La Masia, réputé comme le meilleur centre de formation au monde, est un endroit parfait pour le jeune toulousain. Véritable paradis, le centre permet même aux jeunes de réaliser leur rêve et de s'entrainer avec les meilleurs joueurs au monde, tels que Neymar et Puyol. Bien entouré par sa famille et ses amis, Théo Chendri est souvent décrit comme un jeune sérieux, calme, qui garde les pieds sur terre. Ainsi, il lui reste encore un peu de chemin à parcourir avant de porter peut-être un jour, le maillot barcelonais aux côtés de Lionel Messi, et le maillot de l'Equipe de France avec Paul Pogba.