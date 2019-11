Résumé 15ème Journée Russian PL: Le Zenit tombe en Mordovie

FK Rostov 1-1 Amkar Perm - Bukharov (41') | Gol (11')

Duel de bas de tableau entre Rostov et l'Amkar, deux équipes en difficultés ces dernières semaines et qui comptaient sur ce match ou du moins enrayer la série de défaite, c'est donc logiquement que les deux équipes se séparent sur un score de parité dans un match relativement peu passionnant.

Arsenal Tula 1-2 Ural Ekaterinbourg - Maslov (73') | Khozin (45'), Smolov (45+1 sp)

L'Ural a fait la différence en première période, 2-0 grâce a des réalisations de Khozin et un penalty de Smolov en toute fin de première période. Malgré la réduction de l'écart de Maslov a 15min de la fin du match, l'Arsenal Tula s'incline sur sa pelouse et ne bonifie pas sa victoire de la semaine dernière sur l'Amkar Perm. Arsenal est dernier et l'Ural 12ème



CSKA Moscou 5-0 FC Ufa - Natkho (35'), Tosic (41', 56'), Doumbia (60'), Musa (88')

Démonstration offensive du CSKA Moscou qui s'est amusé avec la défense d'Ufa. En plus du résultat, on notera les combinaisons offensives impressionnantes des moscovites qui ont été dans le bon tempo tout au long du match. De son coté Ufa qui avait pourtant bien démarrer le match n'a rien pu faire pour enrayer la machine CSKA qui restait cependant sur 3 défaites d'affilées en championnat. Le CSKA revient a 7 points du Zenit avant la réception de l'Amkar la semaine prochaine. Ufa est 11ème.

Mordovia Saransk 1-0 Zenit Saint-Petersbourg - Vlasov (29')

La surprise de cette 15ème journée, le Zenit Saint-Petersbourg s'est incliné sur la pelouse du Mordovia Saransk du français Damien Le Tallec. Malgré des conditions climatiques difficiles et un adversaire de taille, les joueurs du Mordovia de Yuri Semin n'ont pas été inhibés et ils ont dans l'ensemble bien perturbé une équipe du Zenit qui a dominé le match mais qui a été en panne d'inspiration offensive.

La seule réalisation du match est a mettre au compte d'Oleg Vlasov qui va s'amuser dans la défense des Zenitski avant de tromper Igor Lodygin d'une frappe sèche. Le Zenit reste leader avec un matelas assez confortable sur ses poursuivants. Le Mordovia reste 10ème.

Kuban Krasnodar 1-1 Torpedo Moscou - Balde (34') | Bilyaletdinov (7')

Si la défaite du Kuban la semaine dernière contre le Zenit etait plus ou moins attendue compte tenu de l'adversaire, on attendait du Kuban une victoire contre le Torpedo avant dernier avant le coup d'envoi... et malheureusement pour les supporters de Krasnodar, le Kuban va mal commencer le match en encaissant un but de Bilyaletdinov après 7 minutes. Le Kuban va pousser et Ibrahima Baldé va égaliser a la 34ème minute. Les deux seuls buts du match, le Kuban concède le nul sur sa pelouse.

Lokomotiv Moscou 1-0 Spartak Moscou - Kasaev (77')

Affiche du jour : le Derby moscovite entre le Lokomotiv et le Spartak, un derby qui va tourner a l'avantage du Lokomotiv plus entreprenant, plus au point collectivement et surtout plus réaliste du moins c'est le cas sur l'ouverture du score signée Kasaev a la 77ème minute d'un centre tir qui trompe Artem Rebrov. Le Spartak n'aura pas montré grand chose dans la rencontre et n'aura été dangereux que par l'intermédiaire du jeune néerlandais Quincy Promes le score final est logique le Lokomotiv est 5ème, le Spartak 6ème.

Rubin Kazan 1-1 Dinamo Moscou - Portnyagin (24') | Dzsudzsak (78')

Battu 2-0 sur sa pelouse par le Rubin Kazan il y a quelques semaines, le Dinamo espérait se venger sur la pelouse de la Kazan-Arena mais un début de match poussif va compliquer les plans de Stanislav Cherchesov et de ses joueurs qui vont encaisser un premier but par Portnyagin d'une superbe frappe de loin. Il faudra attendre le dernier quart d'heure du match pour que le hongrois Balasz Dzsudzsak n'arrache le point du match nul pour le Dinamo qui reste en 4ème position. le Rubin Kazan est 9ème

Terek Grozny 0-1 FK Krasnodar - Wanderson (18')

Match très fermé à Grozny, les occasions se font rares et comme souvent en championnat, celles ci sont en faveur du FK Krasnodar qui va prendre l'avantage dès la 18ème minute grâce à Wanderson. Un match assez faible en intensité et en arrêts de jeux mais riche en approximation technique et en mauvais choix de la part des attaquants sur la pelouse. Le match se termine donc sur ce 1-0 en faveur de Krasnodar qui reste 2ème et revient a 5 points du Zenit. Le Terek est 8ème.

Le classement après 15 journées :