Résumé 16ème Journée Russian PL: Des victoires et de la neige

CSKA Moscou 2-1 Amkar Perm - Eremenko (78', 91') | Takazov (15')

Victoire a l'arrachée du CSKA Moscou contre l'Amkar Perm grâce à un doublé du finlandais Roman Eremenko dans un match difficile au niveau des conditions climatiques mais aussi au niveau tactique puisqu'après l'ouverture du score de Takazov au quart d'heure de jeu, les joueurs de Slavoljub Muslim ont jouer les 75 minutes suivantes dans leur moitié terrain espérant arracher au moins un point sur la pelouse moscovite.

Grâce a cette victoire le CSKA se repositionne à hauteur du FK Krasnodar sur la deuxième marche du podium a 7 points du Zenit. L'Amkar est 14ème dans la zone de barrage.

Arsenal Tula 0-1 FC Ufa - Handzic (22')

Duel de promu qui tourne à l'avantage du visiteur Ufa grâce à un but d'Handzic a la 22ème minute. Pas grand chose a signalé dans le match, si ce n'est que l'Arsenal aurait mérité le point du match nul même si offensivement la finition des joueurs d'Alenichev a été totalement défaillante, 1 tir cadré en 90minutes.

Résultat des comptes : Ufa est 11ème a 4 points de la zone de barrage et l'Arsenal Tula est toujours bon dernier.

Rubin Kazan 0-1 Zenit Saint-Petersbourg - Witsel (68')

-17°C sur le thermomètre au coup d'envoi, de la neige et une équipe du Rubin difficile a jouer dans son stade, et les absences d'Hulk et Javi Garcia, beaucoup d'éléments défavorables qui n'ont pas empecher le Zenit d'arracher la victoire dans la Kazan Arena et ainsi par la même occasion sécuriser la placer de leader en mettant le FK Krasnodar et le CSKA a 7 points. Le match met longtemps à démarrer et malgré une belle occasion de Ryazantsev les premières minutes sont assez tristes, mais le Zenit n'est pas venu pour assurer le spectacle devant les quelques spectateurs courageux qui ont fait le déplacement mais bien pour récuperer les 3 points de la victoire et sur une action bien mené sur le coté droit, le belge Axel Witsel coupe parfaitement le centre tir de Rondon pour donner un avantage décisif au Zenit qui s'impose face à un Rubin Kazan bien trop timide qui semblait se contenter du match nul.

Le Zenit est assuré d'être leader avant la longue trêve hivernale, le Rubin est 9ème.

Lokomotiv Moscou 1-0 Ural Ekaterinbourg - N'doye (90')

Victoire sur le fil du Lokomotiv qui aura attendu la 90ème minute pour que Dame N'Doye ne délivre le stade Cherkizovo. Un match assez âpre, dominé par le Lokomotiv du début à la fin mais trop peu réaliste dans la conclusion. Si la joie est d'autant plus grande du Lokomotiv l'a déception l'est tout autant pour les joueurs de l'Ural qui pensaient quitter Moscou avec au moins 1 point et s'éloigner un peu plus de la zone de barrage.

Au classement le Lokomotiv est 4ème, l'Ural est 12ème.

Terek Grozny 0-1 Torpedo Moscou - Putilo (45')

Victoire surprise du Torpedo Moscou sur la pelouse du Terek Grozny grâce à un but en toute fin de première période signé Anton Putilo. Un but décisif puisque le Terek ne pourra égaliser dans le match et s'incline pour la 3ème fois d'affilé a la surprise générale. Une série de 3 défaites qui propulse le Terek au 8ème rang et de l'autre coté une victoire pleine d'espoir pour le Torpedo Moscou désormais 13ème et 1er barragiste a égalité de point avec l'Ural 12ème.

Kuban Krasnodar 1-1 FK Krasnodar - Bucur (58') | Pereyra (21')

L'affiche de cette 16ème Journée, le Derby de Krasnodar, et le match va ternir toute ses promesses au niveau de l'intensité tout dabord (et ce malgré le froid) et au niveau des occasions de buts, on se rappelera notamment de la triple occasion du FK Krasnodar avec un ballon qui termine finalement sur la transversale après avoir été stoppé par le gardien et sur la ligne par un défenseur. L'ouverture du score est signér Pereyra pour le FK Krasnodar après 21 minutes de jeu et un très bon centre en retrait de Petrov coté droit, Pereyra reprend le ballon dans la surface et sa frappe ne laisse aucune chance à Belenov le portier du Kuban. Georgi Bucur va égaliser a l'heure de jeu sur une frappe enroulée a bout portant d'Andrey Dikan a la suite d'un centre mal négocié par la défense du FK Krasnodar.

Score final 1 partout, un match nul logique et surtout le 1er de l'histoire entre ces deux équipes pour un derby qui commence a gagner en intéret vis à vis des spectateurs.

Le FK Krasnodar est 2ème ex aequo avec le CSKA a 7 points du Zenit. Le Kuban est 6ème.

Mordovia Saransk 0-1 Dinamo Moscou - Hubocan (37')

Dans des conditions climatiques là aussi difficile, le Dinamo est parvenu a faire la différence contre le Mordovia grâce à Hubocan, ex joueur du Zenit le club qui était tomber en Mordovie il y a quelques jours. Les joueurs de Stanislav Cherchesov réalisent la bonne opération en occupant désormais la 4ème place avec toujours un match de moins que ses principaux rivaux (match contre l'Amkar). Le Mordovia est 10ème.

Spartak Moscou 1-1 FK Rostov - Glushakov (75') | Torbinsky (71')

Le Spartak s'est fait peur sur sa pelouse en encaissant le but de Torbinsky a la 71ème minute. Les joueurs de Murat Yakin n'ont une nouvelle fois pas été a la hauteur du standing du club en proposant un match presque inintéréssant et très inconstant au nveau de l'intensité malgré une équipe clairement offensive sur le papier, des ajustement qu'il faudra régler au plus vite pour ne pas se retrouver trop distancé par les concurrents. On notera quand même la qualité du but de Glushakov qui démontre que cette équipe est capable de proposer un bien meilleur spectacle.

Le Spartak est 6ème et Rostov de son coté est toujours avant dernier du classement.

Le classement après 16 Journées :