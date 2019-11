Résumé 17ème Journée Russian PL: Zenit Champion d'hiver

Zenit Saint-Petersbourg 4-0 FK Krasnodar - Garay (11'), Witsel (55'), Danny (62'), Smolnikov (68')

Affiche de cette dernière journée de l'année 2014, le Zenit leader acceuille son dauphin le FK Krasnodar, l'équipe surprise qui réalise jusqu'à présent le meilleur début de saison de son histoire, mais ce jour là le Zenit etait tout simplement trop fort pour Krasnodar. Avec des changements trop nombreux en défense a la suite de blessures, les visiteurs ont complètement explosés face a la superpuissance offensive du Zenit qui va prendre l'avantage dès la 11ème minute grâce à Ezequiel Garay (son 1er but avec le Zenit), 1-0 le score a la pause pour le Zenit mais l'addition aurait pu etre plus corsée pour Krasnodar qui a concédé deux barres tranversales et un poteau. Le Zenit va dérouler en 2ème période et Witsel, Danny et Smolnikov vont plier le match pour le Zenit qui termine la première partie de saison de la plus belle des manières. Les joueurs de Villas-Boas sont champion d'hiver et rien ne semble en mesure de les arrêter pour aller chercher le titre en fin de saison. Krasnodar de son coté chute a la 4ème place suite aux victoires du Dinamo et du CSKA Moscou.

Kuban Krasnodar 0-1 CSKA Moscou - Musa (45')

Match compliqué pour le CSKA sur la pelouse du Kuban Krasnodar, c'est sur un corner en toute fin de première période que les joueurs de Slutsky vont réussir a faire la différence grâce à Ahmed Musa. Le Match nul aurait été un score logique, mais Vassily Berezutsky en a décider autrement en dégageant un ballon sur la ligne de but. Résultat une nouvelle victoire pour le CSKA désormais seul 2ème derrière le Zenit et un nouveau clean-sheet au compteur pour Igor Akinfeev. Le CSKA double champion en titre est a 7 points du Zenit a la trêve, le Kuban est 7ème.

Terek Grozny 0-0 Lokomotiv Moscou

Le Lokomotiv a été tenu en échec sur la pelouse du Terek Grozny, un match assez équilibré entre deux équipes du même niveau, pas de surprise donc, pas grand chose à signaler en dehors du fait que le Terek stoppe sa série de défaite et le Lokomotiv perd une occasion de se replacer 3ème ex-aequo. Au classement le Terek est 8ème, le Lokomotiv 5ème.

Dinamo Moscou 5-0 Amkar Perm - Kuranyi (22'), Valbuena (48'), Dzsudzsak (67'), Ionov (81'), Yusupov (88')

Un match particulier car l'Amkar et le Dinamo ont un match en retard a joué l'un contre l'autre (reporté a cause de neige) il se retrouve pour donc pour le match retour sans avoir pu jouer l'aller. Un match retour qui tourne au festival offensif du Dinamo qui termine la première partie de saison comme elle l'avait commencé (victoire 7-3 contre Rostov) Un super but de Mathieu Valbuena, un Balasz Dzsudzsak en feu, et un Kevin Kuranyi en véritable patron, il n'en fallait pas plus pour faire exploser un Amkar totalement inoffensif.

Le Dinamo tentera de réaliser un perfect en Europa League en gagnant tous ses matchs de poules mais ce début de saison est d'ores et déjà prometteur pour la suite. Au classement le Dinamo est 3ème l'Amkar 14ème.

Mordovia Saransk 0-1 Rubin Kazan - Carlos Eduardo (42')

Le Rubin fait le travail pour son dernier match de l'année 2014, sans avoir été mis en danger par le Mordovia, les joueurs de Rinat Bilyaletdinov récupèrent les 3 points de la victoire et se repositionne 7ème la trêve grâce à l'unique buteur de la rencontre le brésilien Carlos Eduardo. Le Mordovia est 10ème.

Torpedo Moscou 2-2 FC Ufa - Putilo (40'), Mirzov (65') | Diego (20'), Tumasyan (37')

Match assez spectaculaire entre le Torpedo Moscou qui semble avoir repris des couleurs et une équipe d'Ufa très difficile a manoeuvrer. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui vont prendre l'avantage dès la 20ème minute grâce à Diego, avant que Tumasyan fasse le break 17minutes plus tard. Anton Putilo déjà buteur la semaine dernière va réduie l'écart juste avant la MT, un but important puisque le Torpedo va égaliser a la 65ème minute après avoir copieusement dominé la deuxième période. Match nul assez logique. Le Torpedo encore en difficulté il y a quelque semaine sors de la zone de barrage et se replace 12ème a 4 points de Ufa 11ème.

FK Rostov 0-1 Arsenal Tula - Kasćelan (34')

3ème victoire de la saison pour l'Arsenal Tula de Dimitri Alenichev qui quitte la dernière place désormais occupée par...Rostov en difficulté cette saison et dont tous les matchs se ressemblent, les joueurs de Rostov ne concrétisent pas leurs moments fort et se font punir. Rien n'est encore joué mais il faudra réagir après la trêve, la survie du club en dépend.

Spartak Moscou 2-0 Ural Ekaterinbourg - Jurado (63') Romulo (85')

Contesté par la presse et apparemment en interne, il se disait en coulisse que Murat Yakin aurait pu etre limogé en cas de défaite contre l'Ural, malheureusement pour ses détracteurs, le technicien Suisse n'est pas prêt a laisser son siège. Maitre du jeu tout au long du match, le Spartak a néanmoins du attendre l'heure de jeu pour faire la différence grâce à Jurado et s'imposer finalement 2-0 avec un but de Romulo a la 85ème minute. Le Spartak termine la première partie de saison a la 6ème place, l'Ural Ekaterinbourg est désormais 13ème dans la zone de barrage.

Le classement après 17 journées :