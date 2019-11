Juventus-Atletico Madrid en direct commenté: suivez le match en live

Nous vous remercions d'avoir suivi ce live. A très bientôt sur Vavel France pour un nouveau direct live !

C'est fini au Juventus Stadium ! la Juve se qualifie ainsi pour les huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour rappel, l'Atletico était déja qualifiée avant la rencontre. Fait rare, aucun changement n'a été effectué dans ce match.

Une minute de temps aditionnel.

88 : L'Olympiakos mène de nouveau. Un but Madrilène dans les dernières secondes serait fatal pour la Viieille Dame, qui a dominé toute la seconde mi-temps, et serait éliminée en phase de poules pour la seconde fois d'affilée.

87 : Aucun changement en vue pour les deux équipes, à trois minutes du terme du temps réglementaire.

85 : la Juve tente toutefois de porter le danger dans le camp Madrilène. Mais manque cruellement d'inspiration face à une équipe Madrilène qui ne joue désormais que pour défendre.

85 : Le match manque de rythme. Les joueurs pratiquent la passe à dix, sous les sifflets du public.

84 : L'Atletico commence à presser plus haut. Peut être vont-ils tenter quelque chose dans ces dix dernières mi-temps.

82 : Nouvelle frappe lointaine de Paul Pogba. Elle passe à côté des buts de Moya.

Pendant ce temps, Malmö a de nouveau égalisé à Galatasaray. 2-2.

Très actifs en première période, Tevez et Evra sont inexistants dans cette seconde mi-temps.

79 : Le match a beaucoup perdu en intensité au cours de cette seconde mi-temps. L'Atletico ne semble pas vouloir jouer.

77 : Llorente reste au sol après un contact.

77 : Les joueurs de l'Atletico semblent se contenter de ce 0-0. Le public italien commence à siffler.

76 : les Colchoneros tentent de réagir. Mais Raul Garcia commet une faute sur Chiellini.

La Juve domine cette seconde mi-temps, mais bute sur la défense bien en place de Madrid.

74 : encore une frappe lointaine, signée Vidal cette fois. Captée par Buffon.

72 : La Juve obtient un coup franc intéressant sur le côté droit, tiré par Pirlo.

Le gros pressing des Colchoneros empêche systématiquement la Juve de s'approcher du but de Moya autrement que par des frappes lointaines.

La Juve et l'Atletico se neutralisent pour l'instant. Ce qui fait le jeu des Italiens, qualifiés pour l'instant pour les huitième de finale de la Ligue des Champions.

68 : Lichsteiner obtient un coup franc intéressant sur le côté droit. Repoussé par la défense de l'Atletico.

65 : Réponse d'Evra, qui obtient un corner. La frappe de Perreyra passe au dessus.

Le public s'impatiente, et crie "Juve !"

L'Olympiaco mène à nouveau, 2 buts à un.

64 : Acculée, l'Atletico parvient à amener le danger dans le camp de la Juve. Mais se heurte au bloc Italien.

63 : occasion pour la Juve ! Frappe lointaine de Pogba. Moya repousse, dans les pieds de Vidal. Mais capte le cuir dans un second temps.

62 : C'est peut être des côtés que la solution viendra ce soir. Perreyra tente sa chance. Sans succès.

Malmö a égalisé à Galatasaray. La pression sur les épaules de la Juve retombe.

60 Vidal harangue ses coéquipiers pour jouer plus haut. Mais l'offensive Italienne ne donne rien, une nouvelle fois.

58 : les deux équipes sont en grande manque d'inspiration ce soir. Chacune cherche aussi à ne pas s'exposer, ce qui donne un match fermé.

57 : Le corner ne donne rien C'est un six mètres.

56 : Vidal tente sa chance à l'entrée de la surface. Sa frappe écrasée est détournée en corner par Moya.

55 : on retrouv ele schéma de la première mi-temps. Les défenses solides des deux équipes obligent la Juve et l'Atletico a frapper de loin. Les tirs sont rares d'ailleurs dans cette rencontre : six pour l'instant.

53 : occcasion pour la Juve ! la frappe de Pogba est détournée en corner par Moya. Mais derrière, Evra vendange l'occasion de but.

53 : nouvelle incurison de Lichsteiner, qui ne donne rien.

51 : L'atletico joue un jeu à l'espagnol, faisant beaucoup tourner le ballon. En face, la Juve contrôle.

50 : le gros pressing de la Juve lui permet de repousser les assauts de l'Atletico, qui recule et perd le ballon.

50 : Corner pour l'Atletico, dégagé en catastrophe par Buffon.

Depuis le début du match, le Stadium assure une ambiance de gala, donnant beaucoup de la voix.

Toutes compétitions confondues, la Juve reste sur 8 victoires toutes compétitions confondues. La neuvième a du mal à se dessiner.

46 : position de hors-jeu pour Llorente. La Juve se porte tout de suite à l'attaque

Aucun changement durant la mi-temps.

45 : c'est reparti au Juventus Staidum !

C'est la Juve de Patrice Evra, qui dispute ce soir son 100e match de Coupe d'Europe, qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période.

Ca parait dificile face à une équipe de l'Atletico qui reste sur dix victoires en onze matches, toutes compétitions confondues.

On peut s'attendre à voir la Juve prendre des risques dans cette seconde mi-temps, pour aller chercher la première place du groupe A, et s'offrir un huitième de finale plus abordable.

Dans l'autre match du groupe A, l'Olympiakos mène face à Malmö, un but à zéro.

En dépit d'une possession de 64%, les Italiens ne sont pas parvenus à ouvrir le score

45 : C'est la mi-temps au Juventus Stadium sur ce score de 0-0 ! Pour l'instant, la Juventus est qualifiée pour les huitième de finale.

44 : Les Turinois semblent émoussés sur cette fin de première mi-temps.

43 : nouvelle frappe de Raul Garcia, à la réception de ce corner. Dans les gants de Gianluigi Buffon.

43 : En conclusion de ce mouvement, Raul Garcia puis Mario tentent leur chance. Buffon détourne en corner sur la frappe de Mario.

42 : L'atletico s'installe dans la moitié de terrain de la Juve. Mais ne parvient pas a centrer pour l'instant.

40 : Lichsteiner est inarrêtable sur son côté droit. Mais une nouvelle fois, son centre dans la surface est renvoyé par la défense madrilène.

38 : Tevez semble touché à la cheville droite après être mal retombé suite à un contact aérien.

37 : Siquera écope d'un carton jaune pour cette faute.

36 : Nouvelle faute de Siquera sur Lichteiner.

36 : côté gauche, Turan déborde et frappe. Mais sa tentative passe à gauche des buts de Buffon.

35 : Turan reste au sol après un contact violent avec un défenseur de la Juve. Il se relève finalement.

32 : Evra obtient un corner pour la Juve. Mais la frappe de Pirlo est trop courte. La défense Madrilène le repousse.

Pogba semble plus à l'aise sur le flanc gauche, ou il permute beaucoup ce soir.

31 : grosse occasion pour la Juve ! le centre de Pogba atteri sur la tête de Jimenez. Mais celle-ci arrive dans les gants de Moya.

29 : la défense compacte de l'Atletico pose pour l'instant de gros problèmes aux joueurs de la Juve qui, en dépit de leur domination, ne parviennent pas à s'approcher des buts de Moya.

26 : le coup franc de Pirlo passe largement au-dessus des buts de Moya.

25 : deuxième carton jaune du match, pour Mario cette fois, pour cette faute dangereuse sur Tevez.

25 : Tevez, encore une fois, transperce la défense Madrilène dans l'axe. et obtient un coup franc.

24 : Ca va à cent à l'heure ! La Juve met à son tour la pression sur l'Atletico. Mais ne parvient pas à pénétrer dans la surface.

23 : Nouvelle occasion pour L'Atletico ! La trajectoire flottante du coup franc de Turan oblige Buffon à s'employer. Alerte pour la Juve.

22 : 1er carton jaune du match, pour Vidal, pour une faute dangereuse sur Raul Garcia.

22 : Pirlo s'en charge, et trouve la tête de Llorente. sans succès

21 : coup franc intéressant pour la Juve, obtenu par Lichsteiner, très actif sur le flanc droit.

18 : Les centres s'accumulent, mais la Juve ne parvient pas a inquiéter l'Atletico, qui présente un bloc compact.

17: Lichteiner amène une nouelle fois le danger et centre, repoussé par la défense. La Juve assiège le but Madrilène.

Les deux équipes se rendent coup pour coup en ce début de match. L'enjeu de la première place du groupe plane sur le Stadium.

14 : Juanfran et Turan se jouent de Pogba et Evra côté droit, et obtiennent un coup franc bien placé. Mais la défense transalpine peut se dégager.

12 : Coup franc intéressant pour la Juve, à 35 mètres des buts de Moya. A sa réception, la Juve fait pression sur le but de Moya. Mais une faute de Bonucci anhile l'action.

10 : nouveau corner pour la Juve, grâce a la bonne montée d'Evra. Mais il est repoussé par la défense madrilène.

Les deux équipes jouent très haut en ce début de match, et exercent un gros pressing.

9 :Lichteiner déborde côté droit et centre. Directement dans les bras de Moya.

7 : Occasion pour la Juve ! sur le côté gauche, Pogba réalise un centre millimétré pour Llorente. Mais il sa rate sa déviation, permettant à Moya de détouner en corner.

6 : Double occasion pour Madrid ! Manzukic a pu frapper à deux reprises à la réception du coup franc, obligeant Buffon à deux parades.

5 : bon coup franc pour Madrid, peu après la ligne médiane. mais c'est trop court, et repoussé.

Pour rappel, Madrid est déja qualifié, alors que la Juve n'a besoin que d'un nul. Mais elle cherchera à l'emporter, pour ravir la première place du groupe A à l'Atletico.

3 : Evra est signalé hors-jeu. Madrid peut se dégager.

2 : Un gros mur lui fait face, fort de 12 joueurs. Qui repousse sa frappe.

2 : Tevez obtient cette fois un coup franc, tiré par Pirlo. Il provoque et pousse son défenseur à la faute.

1 : Réaction immédiate de la Juve, par Tevez. Il s'écroule dans la surface mais n'obtient rien.

1 : L'atletico attaque d'entrée. mais le centre est repoussé.

C'est parti !

L'Atletico donne le coup d'envoi. Griezmann est donc sur le banc à Madrid.

Le onze de départ de l'Atletico Madrid : Moya-Siquera, Godin, Gimenez, Juanfran-Tiago, Gabi, Koke, Arda Turan, Raul Garcia, Manzukic

Le onze de départ de la Juve : Buffon-Evra, Chiellini, Bonucci, Lichsteiner-Pirlo, Marchisio, Pogba-Tevez, Llorente

La saison dernière, la Juventus avait été éliminée au même stade, après sa défaite sur le terrain de Galatasaray (1-0), sur un but de Schneider. Les Transalpins ne voudront pas connaître la même mésaventure ce soir.

Le classement du groupe A avant ce match :

Résultats Ligue des Champions 2014-2015 : Groupe F

Pour l’emporter ce soir, l’Atletico Madrid pourra compter notamment sur l’efficacité de Mario Mandzukic, troisième meilleur buteur de C1 avec cinq buts. La Juventus n’est pas reste, avec l’excellent Carlos Tevez, auteur de trois buts en six rencontres.

Une statistique qui n’a pas de quoi faire rougir la Vieille Dame. Avant le nul concédé sur le terrain de la Fiorentina mercredi, les Transalpins ont aligné quatre victoires consécutives. Ils restent un solide leader de la Serie A, avec trois points d’avance sur la Roma.

Les Colchoneros sont en grande forme en cette fin d’année. En Liga, ou ils occupent le troisième rang, à quatre longueurs du Real Madrid, ils restent sur trois victoires d’affilée. Sur leurs dix derniers matches de championnat, ils ont gagné huit fois.

Face à une équipe de l’Atletico assurée de disputer les 8ème, la Juventus n’a besoin que d’un nul ce soir pour valider son ticket. Même si l’Olympiakos, qui compte trois points de retard, l’emporte face à Malmö, elle sera réversée en Ligue Europa. Mais si la Juve l'emporte, ils termineront en tête du groupe, bénéficiant d'une meilleure différence de but. Un avantage non négligeable en vue des huitième de finales.

Plusieurs joueurs seront sous le coup d’une suspension pour les 8ème de finale en cas d’avertissement durant cette rencontre. Lichtsteiner, Pogba, Morata côté italien, Gabi et côté espagnol.

De son côté, l’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, a retenu un groupe de 18 joueurs. Seuls Mirandi et Assaldi manquent à l’appel.

Pour cette rencontre, Massimiliano Allegri va pouvoir compter sur un groupe de 18 joueurs. Il est privé de six joueurs pour affronter la Juve, dont Asamoah et Barzagli. Le Français Coman est lui aussi absent.

De son côté, la Vieille Dame connait une phase de poules plus compliquée. Après une victoire inaugurale face à Malmö, l’équipe la plus faible du groupe A, la Juve a subi concédé deux défaites rang, battu par l’Atletico puis l’Olympiakos. Mais la phase retour est meilleure pour les Transalpins, qui restent sur deux victoires d’affilée.

La Juventus, l'actuel deuxième du groupe A de Ligue des Champions avec 9 points, accueille une équipe de l’Atletico Madrid déjà qualifié pour les huitièmes de finale, leader de ce groupe avec 12 points. Le champion d’Espagne en titre réalise un parcours presque fait dans cette phase de poules. En cinq matches, ils se sont imposés à quatre reprises, ne laissant échapper la victoire que face à l’Olympiakos, lors de la première journée (défaite 3-2). Une équipe qu’ils ont étrillé, à domicile, lors de la précédente journée (4-0), affirmant ainsi un peu plus leur suprématie dans cette poule.

Bonsoir et bienvenue à tous sur Vavel France pour le live de Juventus .Atletico Madrid en direct, match de la sixième journée de Ligue des Champions. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures.