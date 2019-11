Ligue des Champions - Manchester City se qualifie à l'Estadio Olimpico !

Une première mi-temps timide

L'enjeu était de taille dans ce match, et c'est sans doute ce qui explique la première mi-temps timide des 22 acteurs de la rencontre. Bien en places, les Citizens décident de laisser la possession de balle à la Roma qui tente de construire sans oser se découvrir. Les Italiens semblent prendre le dessus en se créant quelques occasions notamment via le remuant Gervinho, mais City va mettre le nez à la fenêtre, et même inscrire un but via Jesus Navas, mais celui-ci verra sa réalisation annulée par une faute de Dzeko lors du duel précédent sa frappe. Les courtes périodes de domination continuent à alterner jusqu'à la fin des 45 premières minutes...

La réaction mancunienne

Au retour des vestiaires, les Citizens se montrent plus conquérants et tentent un pressing plus haut. Ils n'ont pas le choix, car si le score reste ainsi, ils devront se contenter de l'Europa League. Pjanic alerte tout de même Joe Hart mais la construction est de plus en plus laborieuse tant le bloc équipe romain descend au fil des minutes. Cette attitude se paiera quelques minutes plus tard lorsque Nasri profite d'un peu d'espace aux 25 mètres pour placer une frappe splendide, aidé par le poteau. C'est 0-1 et la situation se renverse. Mais City ne fera pas la même erreur que la Roma. Certes ils ne se découvrent plus, mais les montées de Jovetic et de Silva leur permettent d'injecter du sang frais pour continuer à presser les défenseur et les empêcher de construire aisément. Les Romains sont tout près de revenir à la marque lorsque Pjanic botte un coup franc sur Manolas, qui crucifie Joe Hart d'une puissante tête, mais celle-ci s'écrase contre le poteau. L'attitude de City portera ses fruits lorsque Nasri, encore lui, se retrouve dans les 16 mètres, met la défense hors sujet d'une feinte de frappe et glisse à Zabaleta qui a bien suivi. Ce dernier place hors de portée de De Sanctis qui doit se retourner pour la seconde fois. Le match est plié à 3 minutes du terme et les Romains se contenteront de l'Europa League.

Les regrets face aux exploits

Malgré l'importance de ce match, c'est peut-être lors de la journée précédente que tout s'est joué ! Alors que City est au plus mal, la Roma est contraint au match nul à Moscou suite à un but encaissé en fin de partie. Les Mancuniens, quant à eux, font l'opération inverse en infligeant au Bayern sa seule défaite, également dans ce qu'on appelle le "money time". Ainsi, ils se retrouvent avec le même nombre de points avant cette dernière rencontre dont on connait désormais l'issue...

Les buts

Revivre le Live :

22:34 : Et c'est terminé ! La Roma est éliminée, Manchester City qualifié au terme d'une phase de poules renversante dans ce groupe E !

22:32 : Corner pour City, sans doute l'un des derniers car nous sommes dans le temps additionnel. Les Citizens font tourner et obtiennent le coup franc pour une faute de Keita sur Fernandinho

22:32 : Et c'est 3-0 pour le Bayern face au CSKA Moscou, qui quittera la compétition sur une leçon à l'Allianz Arena !

22:30 : Aleksandar Kolarov monte au jeu pour Samir Nasri, auteur d'un but et d'un assist ce soir !

22:29 : On voit mal comment la Roma pourrait marquer 3 buts alors qu'il ne reste que deux minutes dans le temps réglementaire. Même chose pour le CSKA dans l'autre rencontre. Les deux clubs qualifiés seront sans doute le Bayern et Manchester City, qui revient de très, très loin !

22:27 : BUT POUR MAN CITY ! 0-2 ! Le match est plié ! Zabaleta dédouble Nasri qui met les défenseurs dans le vent avec une feinte de frappe et lui donne l'assist

22:27 : Pour rappel, le tirage au sort des 8e de finales aura lieu lundi à midi !

22:26 : Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Les centres répétés des Romains sont tous contrés !

22:25 : Et c'est 2-0 pour le Bayern face à CSKA qui dit adieu à la Ligue des Champions ! Tout bénéf' pour City !

22:24 : Silva et Jovetic continuent tout de même à presser la défense pour l'empêcher de relancer facilement.

22:24 : Pjanic de mande la balle sur le flanc droit mais la passe de Florenzi est totalement manquée

22:22 : Nainggolan écarte sur Florenzi qui donne à Iturbe, mais son contrôle est manqué juste devant la surface de réparation

22:21 : Dans l'autre match du groupe, but annulé pour le Bayern. Cela s'annonce bien tout de même pour les Citizens qui se languissent d'un score en faveur des Bavarois

22:20 : Maicon cède sa place pour Florenzi. Il s'agit du dernier changement côté romain

22:20 : Très bon centre d'Olebas pour Gervinho qui place une tête, mais l'Ivoirien est hors jeu.

22:19 : Dzeko cède sa place à Stevan Jovetic pour les 12 dernières minutes.

22:18 : Silva écarte pour Clichy qui donne à Dzeko. Il tente de passer mais s'emmêle les pinceaux.

22:17 : City ne procède plus que par contre-attaques et se contente d'attendre les Romains.

22:17 : Il reste un quart d'heure pour la Roma ! Il lui faut marquer deux buts avant le coup de sifflet final.

22:16 : Naingollan se bat comme un diable pour récupérer le ballon, mais City est très bien en place et a les contres pour lui

22:15 : Milner sur le flanc gauche, il tente de passer Maicon mais son contrôle est trop long.

22:15 : Silva combine bien dans les 16m avec Milner, mais son centre en retrait est repoussé

22:14 : Tentative de contre attaque pour City mais Silva ne peut passer

22:13 : Poteau pour la Roma ! Sur un coup franc de Pjanic, Manolas place sa tête sur le poteau ! Joe Hart était archi-battu ! Sur le corner, gros caffouillage dans la défense de City et second corner qui ne donnera rien... City s'en sort très, très bien !

22:11 : Totti sort pour Destro

22:10 : Après un duel musclé, Pjanic reste au sol mais rien de grave a priori

22:09 : Jesus Navas sort pour David Silva qui fait son retour après avoir été écarté des terrains pendant plus d'un mois

22:08 : Occasion pour Ljajic qui slalome mais manque la finition ! Il sort d'ailleurs pour Iturbe

22:06 : Occasion pour l'AS Rome : Nainggolan tente une frappe puissante, un peu trop au centre pour inquiéter réellement Joe Hart

22:05 : Deux solutions pour la Roma pour se qualifier : 1) Ils inversent la vapeur et gagnent le match, 2) Le CSKA obtient le nul au Bayern. En cas de victoire du Bayern et de match nul 1-1, c'est City qui passe car ils ont une meilleure différence de buts

22:04 : L'erreur romaine est sans doute d'avoir trop reculé et laissé l'initiative aux Citizens, ce qui les a mis en confiance.

22:02 : Les rôles s'inversent et c'est à la Roma de faire la différence maintenant !

22:01 : BUT POUR CITY ! Samir Nasri !!! 0-1, synonyme de qualification si le score ne change pas dans la dernière demi-heure. C'est le premier but du Français en ligue des champions. Quelle frappe qui rentre après avoir touché le poteau !

22:00 : La Roma joue de plus en plus bas et ne parvient pas à amener le danger offensivement...

21:59 : Occasion pour la Roma ! Pjanic tente une belle frappe puissante, mais Joe Hart est sur la trajectoire !

21:58 : Gervinho s'infiltre et tente d'alerter Maicon, mais c'est repoussé !

21:57 : Les contacts sont rudes mais M. Mazic siffle "à l'anglaise"

21:56 : Coup franc à 30 mètres du but. Nasri le botte, c'est dévié et cela donne un renvoi au 6 mètres pour De Sanctis.

21:55 : City tente un peu plus qu'en première mi-temps. Excellent centre de Clichy mais c'est repoussé par la défense romaine. City récupère instantanément, Zabaleta tente d'atteindre Navas mais c'est récupéré, et aussitôt perdu. City obtient le coup franc !

21:51 : Les supporters Romains sont particulièrement en forme ce soir ! Ils sont prêts à porter leur équipe jusqu'à la qualification ! Maicon combine bien et obtient le corner. Pjanic le botte, mais il est dévié par Milner puis Mangala. Totti tente une frappe, il est contré puis fait la faute sur Fernandinho.

21:49 : Dzeko, en pivot, dévie pour Milner côté gauche, qui joue avec Clichy, puis Fernando. Le ballon revient à Milner dont le centre ne donne rien.

21:49 : De nombreux joueurs sont déjà à l'échauffement, alors que Gervinho part en profondeur mais est signalé hors jeu.

21:47 : Dzeko rentre déjà dans le rectangle côté gauche mais n'obtient rien de plus que le corner ! Nasri pour le botter, De Sanctis intervient mais le ballon revient déjà côté droit avec Navas qui envoie le ballon hors des limites de jeu

21:46 : Pas de changements dans les 22 acteurs ! Pour rappel, si le score reste de 0-0 et que Moscou ne ramène rien de l'Allianz Arena, c'est la Roma qui sera qualifiée ! City va devoir mettre la pression pour ouvrir le score !

21:46 : C'est reparti ! L'on espère voir un peu plus de prise de risque, notamment dans le chef de City qui a laissé la possession à la Roma pendant les 45 premières minutes.

21:31 : C'est la fin de la première période. Quelques occasions de part et d'autre, mais aucune des deux équipes n'a pu emballer le match, toutes deux optant pour un dispositif bien en place, sans trop de risques. Au fil de la seconde mi-temps, City devra se découvrir s'il veut se qualifier !

21:29 : Nouvelle faute côté mancunien. C'est Milner cette fois. La pression monte doucement et ça se ressent dans le jeu, un peu plus haché qu'en début de partie.

21:28 : Dzeko et M'Biwa prennent tous deux le carton jaune pour s'être frottés après une faute.

22:27 : Dzeko décroche, joue avec Zabaleta qui prolonge pour Milner. Zabaleta tente un centre mais c'est repoussé. Le dégagement romain revient directement dans les pieds des Citizens qui reperdent directement la balle. Pjanic sur le flanc droit mais doit revenir chez Nainggolan. Gervinho passe 4 joueurs et s'effondre dans la surface, mais M. Mazic ne bronche pas.

22:26 : Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps où les deux équipes restent bien en place, de peur d'encaisser un but qui pourrait être fatal !

22:25 : Grosse occasion pour City ! Navas lance Milner qui est seul face à De Sanctis qui sort bien et dévie en corner. Celui-ci est dégagé, mais City récupère.

22:24 : Nainggolan récupère un ballon de Nasri, lance magnifiquement Gervinho dans le dos de Clichy. L'Ivoirien accélère côté droit mais ne peut inquiéter Joe Hart avec sa frappe.

22:23 : 58% de possession de balle en faveur de l'AS Rome !

21:22 : Suite au coup franc, Naingollan tente d'écarter pour Totti mais il n'obient que la touche. Les Romains font tourner jusqu'à Maicon qui s'infiltre dans l'axe et frappe. Mais c'est dans les mains de Joe Hart

21:22 : Grosse faute de Zabaleta (menacé de suspension), en retard sur Ljajic. Il se fait remonter les bretelles par M. Mazic.

21:20 : La Roma fait tourner en attendant les citizens qui n'osent pas trop sortir de ses positions. Ils parviennent tout de même à récupérer plein axe, ballon lobé pour Zabaleta qui fait faute.

21:16 : Une demi-heure de jeu. Les deux équipes combinent mais restent bien en place. Les échanges sont équilibrés, on alterne les moments de domination romaine avec des périodes de domination mancunienne

21:15 : Nainggolan passe deux hommes sur le flanc gauche, centre et obtient le corner. Pjanic le botte mais Joe Hart sort bien.

21:14 : Navas tente un centre par deux fois, mais la tête de Dzeko passe une nouvelle fois à côté. La tendance semble pencher du côté anglais en cette seconde partie de mi-temps

21:12 : Corner pour City. L'arbitre doit remettre les pendules à l'heure avec Mangala et M'Biwa. Nasri le botte mais Keita repousse. Nasri récupère et Fernandinho obtient la touche.

21:11 : Fernando écarte sur Clichy qui combine avec Milner qui s'infiltre et centre, Navas contrôle, frappe et c'est but !!! Mais l'arbitre signale un pied trop élevé de Dzeko dans le duel précédent

21:09 : Mangala récupère la balle haut, Zabaleta dédouble sur le flanc droit, Nasri combine avec Navas qui centre en retrait pour Dzeko qui frappe au-dessus. Il n'a pu ajuster grâce à un retour de Manolas

21:08 : Man City porte un peu plus le ballon depuis quelques minutes. Milner tente le centre mais Manolas dévie en touche

21:07 : Après 20 minutes de jeu, quelques occasions de part et d'autre. Les échanges sont équilibrés avec un léger avantage à la Roma.

21:06 : Man City fait tourner, écarte sur Milner à gauche qui revient sur son pied droit, mais De Sanctis se détend bien pour dévier cela. Sur le contre, Gervinho part seul sur le flanc droit et tente une frappe croisée déviée de justesse par Joe Hart

21:05 : En cas de 0-0, ce serait la Roma qui serait qualifié vu son but à l'extérieur à l'Emirates Stadium (pour peu que le CSKA soit battu au Bayern)

21:03 : Et c'est 1-0 pour le Bayern dans l'autre rencontre du groupe ! But de Thomas Muller sur pénalty. Tout profit pour les deux équipes qui se rencontrent ici !

21:02 : Sur le contre, Ljajic s'échappe côté gauche, rentre dans le jeu mais sa frappe passe largement au-dessus

21:02 : Sur une relance de Clichy, Nasri mène le contre, écarte pour Navas qui centre, mais la défense romaine parvient à dégager en catastrophe

21:00 : Côté Romain, on tente plus de construire de l'arrière alors que City se base plutôt sur la verticalité.

20:59 : Mauvaise passe de Pjanic qui profite à Navas. Il écarte pour Clichy qui adresse un bon centre à Dzeko. Mais sa tête passe au-dessus.

20:58 : Gervinho s'échappe sur le flanc gauche mais son ballon n'arrive pas à destination dans les 16 mètres.

20:57 : Longue balle pour Gervinho dans le dos de la défense, mais son contrôle est manqué.

20:57 : Clichy remonte à toute vitesse et lance Dzeko en profondeur. Mais ce dernier est signalé hors jeu. Difficile de s'adapter au jeu du bosnien par rapport à celui d'Agüero, plus dans la profondeur

20:55 : Gervinho s'infiltre dans l'axe, trouve de l'espace et frappe au but ! Mais ce n'est pas cadré...

20:55 : City semble avoir du mal à construire dans ces 10 premières minutes, contrairement à la Roma qui combine bien

20:54 : On notera l'absence de Daniele De Rossi sur le terrain... les raisons sont floues !

20:52 : Dzeko décroche beaucoup côté droit. Milner s'infiltre côté gauche mais son centre trouve les gants de De Sanctis

20:50 : Passe en profondeur pour Ljajic sur le flanc droit, il combine avec Maicon, Totti ouvre sur Olebas à la limite du hors jeu, seul face à Joe Hart ! Il tente sa frappe mais Joe Hart est à la parade. Les Romains récupèrent et Nainggolan tente un centre de la gauche, mais Gervinho est un peu court pour pousser ce ballon au fond des filets.

20:49 : On tente de combiner sur le flanc droit côté mancunien mais la Roma peut se relancer.

20:48 : La Roma en possession du ballon. Gervinho tente le une-deux avec Pjanic et obtient le corner. Le bosnien le frappe, mais c'est complètement manqué, et ça passe derrière de but des citizens

20:47 : On entre dans le round d'observation visiblement. On tiendra bien sûr à l'oeil le résultat du CSKA Moscou qui se déplace en Bavière !

20:45 : C'est parti à l'Estadio Olimpico !

20:42 : David Silva, capable de changer le cours d'un match à tout moment, est sur le banc. Il est de retour après plus d'un mois de blessure, mais Manuel Pellegrini ne prend pas de risques malgré l'absence de Sergio Agüero !

20:40 : Les joueurs sont dans le tunnel, Hart et Totti sont déjà en grande discussion avec l'arbitre Serbe Milorad Mazic

20:38 : Coup d'envoi dans moins de 10 minutes ! Le stade est déjà en feu pour ce match tant attendu par la planète foot !

Grosse pression à l'Estadio Olimpico ! Dans un groupe dominé par le Bayern (12 points), la Roma, Manchester City et le CSKA Moscou se partagent la seconde place avec respectivement 5 points. Autant dire que cette dernière rencontre de phase de poules sera indispensable pour les trois équipes !

La Roma et City vont dont se livrer une lutte intense pour obtenir les trois points et se qualifier pour le prochain tour de la plus prestigieuse des compétitions européennes ! La victoire pour espérer se qualifier !

Des deux côtés, il faudra jouer la victoire, car malgré la supériorité du Bayern, le CSKA Moscou n'a pas dit son dernier mot et va tout donner à l'Allianz Arena, face à des Bavarois qui jouent pour le prestige. En cas de match nul dans les deux matches du soir, ce sont les Italiens qui passeraient, mais on les voit mal prendre le risque de se faire doubler par les Moscovites, tant leur but encaissé dans les dernières minutes lors du dernier match leur reste en travers de la gorge !





La Roma au complet, City pas épargné par les blessés

Les Mancuniens devront se passer de deux de leurs éléments incontournables, à savoir Sergio Agüero (qui a marqué 5 des 7 buts de City en Ligue des Champions) et Yaya Touré, tous deux blessés. De plus, le Belge Vincent Kompany est incertain... cela ferait un gros absent dans chaque ligne, malgré un banc relativement fourni, avec notamment Elaquim Mangala, Edin Dzeko ou encore Fernandinho, prêts à pallier les absences.

Des résultats européens en dents de scie

La Roma avait bien débuté sa campagne avec 4 points sur 6 avant de se faire littéralement manger lors de sa double confrontation avec le Bayern (1-7 et 2-0), et de se faire surprendre en fin de rencontre à Moscou (1-1). Il est grand temps donc pour les hommes de Rudi Garcia de réagir, à domicile qui plus est ! Il compteront sans aucun doute sur le fidèle Francesco Totti, buteur à l'aller, qui aura également à coeur d'améliorer son propre record, celui du buteur le plus âgé de la Ligue des Champions !

Les Citizens, quant à eux, ont le vent en poupe ces dernières semaines, après un départ indigne de son rang (2 points sur 12). Malgré cela, il sont parvenus à infliger leur seule défaite au Bayern (3-2), ce qui leur a permis de se replacer parmi les prétendants à la qualification. A eux de confirmer cela ce soir !

AS Rome - Manchester City, en direct live commenté sur Vavel France !