Découverte : Interview de Thierry Ambrose, jeune pro de Manchester City

Inconnu dans l'hexagone, Thierry Ambrose fait partie des plus grands espoirs du football français. Originaire de Sens dans le département de l'Yonne, le jeune attaquant commence le football à l'âge de 6 ans au Paron Saint Clément Maillot Foot. 3 ans plus tard, il est remarqué par l'AJ Auxerre. Il décide de rejoindre les blancs et bleus, et va y rester jusqu'en Juin 2013. Aujourd'hui à Manchester City, il revient sur son parcours depuis son arrivée en Angleterre.

Vavel : Cela fait un peu plus d'1 an que tu es en Angleterre, comment s'est passée ton adaptation ?

Thierry Ambrose : Plutôt bien. Ma famille et le club ont tout fait pour je sois dans les meilleures conditions possibles. J'ai fait de mon mieux pour m'intégrer le plus vite possible et j'ai remporté les titres de Meilleur Joueur de l'Année de l'Académie et de Meilleur Buteur de l'Académie.

Vavel : Quelle est ton équipe favorite ?

Thierry Ambrose : Manchester City bien évidemment !

Vavel : Tu évolues à plusieurs postes, que ce soit avec Manchester City ou l'Equipe de France, mais lequel est ton préféré ?

Thierry Ambrose : Pour moi le plus important est d'être sur le terrain.

Vavel : As-tu un projet de carrière bien définit ? Un objectif ?

Thierry Ambrose : Je vais continuer à travailler pour pouvoir avoir la chance de jouer au plus haut niveau.

Vavel : Quel est ton joueur préféré ? As-tu un modèle ?

Thierry Ambrose : Thierry Henry est mon joueur préféré, c'est aussi mon modèle de part sa carrière. C'est un exemple parce qu'il a tout gagné.

Vavel : Quelle a été ta réaction après la signature de ton premier contrat pro ? Qu'as-tu fait pour fêter ça ?

Thierry Ambrose : Beaucoup de fierté car avoir la chance de signer professionnel à 17 ans dans un des plus grand club du monde est un rêve. J'ai fêté ça avec ma famille.

Vavel : Pourquoi avoir quitté l'AJ Auxerre à seulement 16 ans ?

Thierry Ambrose : J'ai eu l'opportunité de rejoindre un des club les plus prestigieux du monde et d'y terminer ma formation. Je n'ai pas hésité une seule seconde !

Vavel : Comment as-tu eu l'envie de jouer au football ?

Thierry Ambrose : En jouant avec mes grands frères principalement.

Vavel : Hormis le football, as-tu une passion dans la vie ?

Thierry Ambrose : J'aime bien le sport en général, le cinema ,la musique , les jeux vidéos comme la plupart des jeunes de mon âge je pense.

Parcours en bleu

Thierry Ambrose commence à être un habitué de l'Equipe de France et de Clairefontaine. Premières sélections en U16, il prend part à 8 matchs de la catégorie. Après un cours passage en U17, il est rapidement seléctionné avec les -de 18 ans. Auteur de 2 buts avec les bleus depuis sa première sélection, il devient petit à petit un élément important de l'équipe tricolore.

Points forts :

Son placement Sa polyvalence Sa puissance Sa finition Son jeu de tête

Aujourd'hui jeune professionnel, Thierry Ambrose bénéficie de la stratégie de Manchester City, mettant l'accent sur la formation. Avec l'arrivée du nouveau centre d'entrainement, il ne fait aucun doute que Thierry Ambrose arrivera à parfaire sa formation, et ainsi à réaliser son rêve de jouer aux côtés des stars de Manchester City.