Live Real Madrid - San Lorenzo, la finale de la Coupe du Monde des clubs 2014 en direct

Merci à tous d'avoir suivi ce match en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France.

C'est terminé au Grand Stade Marocain. Le Real Madrid remporte la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2014 aux dépends de San Lorenzo grâce à des buts signés Sergio Ramos et Gareth Bale et termine l'année avec une 22e victoire consécutive.

90' Torrico capte avec beaucoup de facilité une tête de Ronaldo à la suite d'un travail admirable réalisé côté gauche par Coentrao

89' Varane est privilégié à Sergio Ramos

88' Buffarini fixe Coentrao et manque le cadre sur la gauche de la surface !

87' Le tir lointain de Mercier est dévié du bout des doigts par Casillas !

86' Benzema est mis en échec par Buffarini au point de penalty

85' Ronaldo est ceinturé par Kannemann qui écope d'un carton jaune

84' Casillas est à la parade d'une mine de Romagnoli !

83' Le centre de Bale est capté par Torrico

82' Barrientos commet une faute de main et ne peut tirer au but

80' Le centre de Mas est dégagé par Pepe

78' Edgar Bauza, l'entraîneur de San Lorenzo, a hâte que le match se termine

77' Coentrao est signalé en position défendue

74' Kannemann tourmente Ronaldo qui demande le carton jaune. "Continuez de jouer" dit l'arbitre

73' Arbeloa entre à la place de Carvajal

72' Bale régale et centre de l'extérieur du pied droit pour Benzema qui fuit la cible au point de penalty !

70' San Lorenzo semble lâcher prise au fil des minutes

68' Matos est privilégié à Cauterrucio

65' Casillas est mis à l'épreuve par Mas en angle restreint

64' Le centre de Bale touche le montant !

63' Benzema remporte un duel contre Mercier, contrôle de la poitrine et manque de précision aux vingt mètres !

61' Mario Yepes est remplacé par Ceto

58' Bale a été détérminant en finale de la Coupe d'Espagne, en finale de la Ligue des champions de l'UEFA, en Supercoupe de l'UEFA et en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2014 !

57' Romagnoli entre à la place d'un Gonzalo Veron inéxistant

56' Buffarini coupe la course de Bale et écope d'un carton jaune

53' La reprise du pied droit d'Enzo Kalinski termine à un bon mètre de la cible

52' "El Principe de Gales" tue le match

51' But de Bale ! "El Canoncito" bénéficie d'un service parfait d'Isco sur la droite de la surface et aidé par une bévue monumentale de Torrico, marque le deuxième but de la partie. 2-0 !

50' Ronaldo combine côté gauche avec Benzema et manque le but du K.O.

48' La tête de Mario Yepes, à la reprise d'un centre de Barrientos venu de la gauche, file à côté

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Grand Stade Marocain. Le Real Madrid mène d'un but à la pause.

46' Le boulet de canon de Ronaldo est contré de la main par le défenseur Argentin. "El Deseado" revendique avec véhémence un penalty mais l'arbitre décide de ne rien dire

45' La tête de Kannemann, à la reprise d'un centre de Barrientos venu de la gauche, ne peut inquiéter Casillas

43' Le Brésilien est remplacé par Coentrao

42' Marcelo, touché au biceps fémoral gauche, demande à sortir

41' Le centre de Gonzalo Veron est dégagé par Pepe

40' Barrientos est muselé par Carvajal le long de la ligne de touche

38' C'est le deuxième but marqué par "El Faraon de Camas" au Maroc

37' But de Sergio Ramos ! Le champion du monde 2010, à la reprise d'un centre de Kroos venu de la gauche, saute plus haut que Mario Yepes au point de penalty pour ouvrir la marque d'une tête énergique. 1-0 !

36' Benzema lance sur la gauche de la surface Bale qui oblige Torrico à répondre présent en angle restreint !

34' Ronaldo, à la réception d'un centre de Marcelo venu de la gauche, est devancé par Mercier au point de penalty

32' Enzo Kalinski manque de lucidité côté gauche

31' Le centre de Barrientos est degagé par Pepe qui soulage la défense Merengue au deuxième poteau

30' Carvajal coupe la course de Mas côté droit et écope d'un carton jaune

29' Torrico s'empare d'un centre de Marcelo

28' Benzema, à la reprise d'un centre de Ronaldo venu de la gauche, force Torrico à réagir aux vingt mètres !

25' Cauterrucio, coupable d'un geste déplacé au contact de Sergio Ramos, mérite un carton jaune

23' Le centre de James Rodriguez est contré par Kannemann

22' Sergio Ramos coupe un contre amorcé côté droit par Buffarini et écope d'un carton jaune

21' Le match est restreint

20' Le Guatemaltèque Walter Lopez a toutes les peines du monde à calmer le jeu entre les deux équipes

18' Le coup-franc de Ronaldo est dégagé par la défense argentine

16' Barrientos peste contre une décision de l'arbitre et écope d'un carton jaune

15' Les Gauchos privilégient une tactique défensive et rugueuse

14' Bale est signalé en position défendue

13' Sergio Ramos est fauché en pleine course par Nestor Ortigoza qui écope d'un carton jaune

12' Le centre de Carvajal ne constitue aucun danger pour Torrico

10' Cauterrucio est maîtrisé par Pepe et concède une touche

7' Les duels sont musclés depuis le coup d'envoi

5' Le coup-franc de Ronaldo est dévié par la défense Argentine et file directement dans les gants de Torrico

3' La tension monte entre Cauterrucio et l'ex-Munichois

1' Ronaldo, lancé côté gauche par Kroos, centre à destination de Benzema qui manque de réactivité pour marquer au point de penalty !

C'est parti entre le Real Madrid et San Lorenzo !

20:30 : Walter Lopez (Guatemala) est l'arbitre de la finale de la Coupe du monde des clubs 2014 Real Madrid - San Lorenzo en direct.

20:15 : Romagnoli est mis au repos. Les remplaçants Argentins : Leo Franco, Devecchi; Ceto, Fontanini, Arias, Matias Càtalan; Romagnoli, Cavalero, Facundo; Matos, Blandi, Villalba.

20:00 : Barrientos est titulaire. La composition de San Lorenzo : Torrico; Buffarini, Mario Yepes, Kannemann, Emmanuel Mas; Nestor Ortigoza, Juan Mercier, Enzo Kalinski; Barrientos, Cauterrucio, Gonzalo Veron.

19:30 : Le Pape François et le Danois Vigo Mortensen sont les deux fans les plus célébres de San Lorenzo.

19:15 : Le 14 août 2014, les Argentins avaient remportés la Copa Libertadores aux dépends des Paraguayens du Club Nacional grâce à un penalty transformé par Nestor Ortigoza au Nuevo Gasométro de Buenos Aires.

19:00 : San Lorenzo s'est imposé contre les Navy-Blues Néo-Zélandais au deuxième tour de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et semble en quête d'un éxploit inéspéré au Maroc.

18:45 : Coentrao est ménagé. Les remplaçants Merengues : Keylor Navas; Arbeloa, Varane, Nacho Fernandez, Coentrao; Illarramendi, Khedira, Medràn; Jesé, Javier Hernandez.

18:30 : James Rodriguez est privilégié au poste de numéro 10. La composition du Real Madrid : Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, James Rodriguez, Isco; Ronaldo, Bale, Benzema.

18:15 : Luka Modric, victime d'une lésion musculaire au biceps fémoral gauche qui l'éloignera des pelouses jusqu'en mars 2015, a tenu à répondre présent au Grand Stade Marocain.

18:00 : "El Gato" a déclaré en zone mixte "Nous avons gagnés beaucoup de titres. Que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, ça a été une saison fantastique pour moi. Il faut gagner au Maroc pour continuer notre série de victoires et terminer 2014 en beauté"

17:45 : Le Real Madrid a établi un nouveau record en Espagne en enchaînant 21 victoires consécutives toutes compétitions confondues et a un ratio de 4 buts marqués/match sur le mois de décembre 2014.

17:30 : Cristiano Ronaldo, qui a manqué de réalisme contre les Cementeros mardi soir, peut aujourd'hui devenir le quatrième joueur de l'histoire à gagner la Coupe Intercontinentale sous les couleurs de deux équipes européennes.

17:15 : "El Faraon de Camas" a conscience que le Real Madrid est particulièrement populaire aux quatre coins de la planète "On a remarqué ce soutien, c'est comme si l'on jouait à la maison et c'est ce qui résume notre grandeur. Le Real Madrid est devenu aujourd'hui l'équipe de Dieu et l'équipe qui représente le monde entier, nous avons beaucoup de fans et nous devons les récompenser par des victoires, des autographes et des photos".

17:00 : Le 24 mai 2014, le public du Wembley Stadium et l'Atlético Madrid avaient été les témoins privilégiés du dizième sacre de l'histoire des Merengues en Ligue des champions de l'UEFA.

16:45 : Les buts de Sergio Ramos, Karim Benzema, Gareth Bale et Isco a permis au Real Madrid d'humilier les Mexicains de Cruz Azul et de se qualifier sans forcer en finale de la compétition où il feront figures de favoris.

16:30 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct la finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2014 Real Madrid - San Lorenzo. Le coup d'envoi est prévu à 20h30 au Grand Stade Marocain.