Découverte : Ricardo Kishna, la nouvelle pépite de l'Ajax Amsterdam

L'Ajax Amsterdam peut se targer d'avoir connu sous ses couleurs certains des meilleurs attaquants au monde (Dennis Bergkamp, Zlatan Ibrahimovic, Klaas Jan Huntellar, Patrick Kluivert, Luis Suarez). Actuellement, le club néerlandais tient peut-être un des futurs talents du football mondial, en la personne de Ricardo Kishna.

Débuts à Ado La Haye

Ricardo Kishna né le 4 Janvier 1995 dans la ville de La Haye. Il y débute le football à l'âge de 9 ans, dans le club de football de la ville, plus connu sous le nom de Ado Den Haag. Il y reste pendant 6 ans, et décide en 2010, à l'âge de 15 ans, de rejoindre le plus gros club des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam, afin d'y commencer sa formation.

Formation puis premier contrat pro avec l'Ajax

Après seulement 1 an avec les jeunes de l'Ajax, il se voit proposer son premier contrat professionnel, qu'il signe le 13 mai 2011, le liant avec le club pendant 3 ans. Jusqu'à la saison 2013/2014, il dispute plusieurs matchs avec les équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam, avant d'être souvent appelé avec les moins de 19 ans, pour disputer certaines compétitions en Eredivisie et en UEFA. Lors du mercato d'hiver 2014, il est appelé à rejoindre l'équipe professionnelle, en déplacement en Turquie, avec 2 autres co-équipiers. Il fait ses débuts avec l'équipe une pendant la Coupe Antalya, un tournoi amical, contre l'Equipe de Trabzonspor. Après ce tournoi, l'entraineur Franck De Boer déclare que Ricardo ne retournera pas avec les moins de 19 ans, mais est désormais disponible pour l'équipe réserve ainsi que pour l'équipe première. Quelques jours plus tard, le club annonce avoir trouvé un accord avec Kishna, pour prolonger son contrat de 2 saisons, plus une autre en option.

Débuts professionnels et premiers buts avec l'Ajax

Dans la foulée du tournoi en Turquie, il effectue ses débuts professionnels avec la réserve de l'Ajax Amsterdam le 17 Janvier 2014, lors d'une défaite 4-0 de son équipe. Petit à petit, il enchaine les apparitions, et marque son premier but le 10 Février face au VVV-Venlo, lors d'une victoire 4-1 de son équipe. Peu après, il fait ses débuts avec l'équipe une en Europa League face au Red Bull Salzbourg, match que l'Ajax perd 3-0. Il prend part à son premier match en Eredivisie avec l'équipe première trois jours plus tard, face à l'AZ Alkmaar, en remplaçant l'ancien barcelonais Bojan Krkic. Il en profite pour marquer son premier but et sceller la victoire de son équipe 4-0.

Carrière internationale

Ricardo Kishna porte pour la première fois le maillot des Pays-Bas le 8 Décembre 2009, avec les moins de 15 ans, dans un match amical face à la Turquie. Il disputera en tout 5 rencontres dans cette catégorie. Il est ensuite sélectionné avec les moins de 16 ans, pour un total de 3 rencontres et un but. Actuellement, il évolue avec l'équipe nationale des moins de 21 ans.

Points forts :

Rapide Technique Puissant Agile des deux pieds

Le buteur d'1M83, agé de 20 ans, pourrait à ce rythme là vite plaire à Guus Hiddink, actuellement entraineur de l'équipe nationale des Pays-Bas. Dans le viseur de grands clubs Européens, dont le PSG, Ricardo Kishna pourrait ne pas s'éterniser sur les pelouses d'Eredivisie.