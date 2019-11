Chelsea et Liverpool au top, Manchester City et Tottenham dans le dur

La 21ème journée de Barclays Premier League ouvrait ses portes cette après-midi à 13h45 par un Sunderland – Liverpool au Stadium of Light. A la peine depuis sa victoire dans le derby du Tyne and Wear face à Newcastle, Sunderland comptait renouer avec la victoire : les choses ont pourtant mal commencé pour les hommes de Poyet puisque dès la 9ème minute de jeu, Markovic ouvre le score pour Liverpool (0-1). Au retour des vestiaires, Bridcutt, le milieu écossais de Sunderland, se fait expulser en recevant un deuxième carton jaune pour une faute bête et inutile. Les Black Cats ne s’en relèveront pas et s’incline 1-0 face à un Liverpool en pleine bourre qui enchaine un 7ème match sans défaite toutes compétitions confondues.

A 16h, Chelsea n’a pas tremblé face à Newcastle et s’impose tranquillement 2-0 grâce à des réalisations signées Oscar et Diego Costa. Dominés en première période, les Blues ont parfaitement réagi et se sont vengés du match aller : défaite 3-2 à Saint James’ Park. Les hommes de Mourinho profitent même du faux pas de Manchester City à Everton pour prendre 2 points d’avance sur les Citizens.

A Goodison Park donc, Manchester City arrivait en grand favori puisque Everton pointe à une triste 12ème place, eux qui faisaient trembler les « gros » l’année dernière. Et pourtant, si Man city a ouvert le score par Fernandinho à la 74ème minute, l’infatigable Steven Naismith a égalisé pour les Toffees 4 minutes plus tard pour accrocher le nul (1-1).

Direction le Pays de Galles maintenant où Swansea accueillait West Ham. Auteur d’un gros début de saison, les Hammers ont ensuite quelque peu stagné mais restent en course pour une place européenne : ce déplacement représente donc un beau défi pour les troupes de Sam Allardyce.

Alors que West Ham avait ouvert le score en toute fin de première mi-temps par l’intermédiaire de leur attaquant Andy Carroll, ces derniers se sont fait rejoindre dans le dernier quart d’heure lorsque Mark Noble a trompé son propre gardien … score final : 1-1.

En bas de tableau, à noter la victoire de Burnley face à Queens Park Rangers, concurrent direct pour le maintien, sur un score de 2-1. Après l’ouverture du score d’Arfield, l’inévitable Charlie Austin a égalisé sur pénalty pour QPR. Cependant, le chouchou du public, le jeune Danny Ings, s’est distingué par un nouveau but qui a scellé la victoire de Burnley, pour le plus grand plaisir des Clarets (2-1).

Leicester s’est imposé 1-0 grâce à un but de Konchesky face à Aston Villa, les deux équipes ayant fini le match à 10 contre 10 après une expulsion de chaque côté.

Enfin, à West Bromwich Albion, l’effet Tony Pulis (tout premier match pour l’entraineur à la tête de sa nouvelle équipe avec pour objectif principal : opération maintien) puisque les Baggies ont gagné 1-0 face aux Tigers d’Hull City grâce à un but de la révélation Berahino à la 78ème minute (1-0).

A 18h30, Tottenham se déplaçait Crystal Palace pour un match piège en apparence. Dominé en première période, Tottenham est tout de même parvenu à ouvrir le score grâce à un but de l’incontournable Harry Kane, 5ème but pour en 5 matchs pour l’attaquant anglais, redoutable d’efficacité cette saison.

Mais Crystal Palace et son nouvel entraineur, Alan Pardew (fraichement arrivé de Newcastle), n’ont pas rendu les armes : à la 69ème minute de jeu, le français Stambouli effectue une intervention irrégulière dans sa surface et permet à Gayle d’égaliser sur pénalty.

Pardew lance alors Zaha sur la pelouse, l’ailier prêté par Manchester United met le feu dans la défense des Spurs et sur une de ses nombreuses percées côté gauche, l’anglais débloque la situation et permet à Puncheon de marquer (2-1)

Avec cette victoire, les Eagles grimpent à la 15ème place alors que Tottenham stagne provisoirement à la 5ème place.