Live FIFA Ballon d'Or 2014 en direct

Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette cérémonie du FIFA Ballon d'Or 2014 en notre compagnie sur VAVEL France. A bientôt sur Vavel.fr !

Lionel Messi arrive à la seconde place de ce classement, au coude à coude avec Manuel Neuer : Cristiano Ronaldo : 37,66% des votes / Lionel Messi : 15,76 % / Manuel Neuer : 15,72%.

20:09 "CR7" remporte son troisième Ballon d'Or. Il égale ainsi Michel Platini, Marco van Basten et Johan Cruyff et n'est désormais plus très loin de Lionel Messi...

Cristiano Ronaldo remporte le FIFA Ballon d'Or 2014 !

20:00 Le jeune retraité Thierry Henry fait son entrée pour annoncer le lauréat du FIFA Ballon d'Or 2014.

19:57 Coup double pour l'équipe féminine du VfL Wolfsbourg, championne d'Europe en titre, qui voit son entraineur et sa joueuse être récompensés ce soir.

19:55 Nadine Kessler remporte le Ballon d'Or féminin 2014 !

19:52 Manuel Neuer est le dernier prétendant au Ballon d'Or à monter sur scène. Il reçoit les encouragements de Dirk Nowitzki, basketteur star des Mavericks de Dallas.

La volée de James, cet été, contre l'Uruguay :

19:48 Le Prix Puskàs 2014 est décerné à James Rodriguez !

19:41 Interlude musical ici à Zurich. Les Etats-Unis ont Madonna, la Suisse a Bastian Baker.

19:32 Philipp Lahm et Joachim Löw, respectivement capitaine et sélectionneur de l'équipe d'Allemagne championne du monde au Brésil, font leur apparition, coupe du monde à la main, sous les applaudissements de l'assemblée.

19:27 La Pulga reçoit, quant à lui, un message du milieu argentin Pablo Aimar. Un joueur que tous les amateurs du Valence FC de PES5 ont du prendre plaisir à revoir.

19:25 Lionel Messi se présente à son tour sur scène pour sa petite vidéo de présentation.

19:17 Jérôme Valcke, Secrétaire Général de la FIFA, monte sur scène pour décerner le prix du fair-play. Il est décerné aux bénévoles de la Coupe du Monde 2014.

Détails des votes pour l'Entraineur de l'année : Joachim Löw 36.23% des voix, Carlo Ancelotti 22.06% et Diego Simeone 19.02%.

19:11 Le sélectionneur de la Mannschaft vante le talent de son équipe, championne du monde en titre : "Rien n'aurait été possible sans vous. Vous êtes les meilleurs".

19:09 Joachim Löw est élu entraineur de l'année !

19:07 L'entraineur du VfL Wolfsbourg rend hommage à Junior Malanda, décédé samedi dernier dans un accident de voiture.

19:06 Ralf Kellermann est élu Entraineur de l'année pour le football féminin.

19:00 Coupe et costume impeccables, Cristiano Ronaldo monte sur scène pour sa vidéo de présentation. Carlo Ancelotti et Rafael Nadal lui rendent hommage et lui apportent leur soutien.

18:58 Sepp Blatter : "Ce prix va à tous les journalistes et souligne l'importance du rôle des médias et de la liberté d'expression. Ce soir, nous sommes tous Charlie..."

18:52 Le lauréat du Prix du Président 2014 est Hiroshi Kagawa, journaliste japonais qui, à 90 ans, a couvert la Coupe du Monde au Brésil cet été.

18:51 Sepp Blatter va remettre le "Prix du Président de la FIFA".

Voici l'équipe-type FIFPro de l'année 2014 :

18:45 Enfin, les trois attaquants de l'année sont : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Arjen Robben.

18:42 C'est désormais au tour des milieux de terrain : Andrés Iniesta, Angel Di Maria et Toni Kroos intègrent l'équipe type de l'année.

18:40 Les défenseurs de l'année sont : Sergio Ramos, Philipp Lahm, Thiago Silva et David Luiz.

18:39 : Gardien de l'année : sans surprise, il s'agit de Manuel Neuer !

18:36 Alessandro Del Piero est appelé pour annoncer l'équipe type de l'année.

18:32 Cristiano Ronaldo, Nadine Kessler, Marta, Lionel Messi, Abby Wambach et Manuel Neuer font leur entrée sur scène.

Début de la cérémonie !

18:26 Pour patienter, voici les buts nommés pour le Prix Puskàs, inscrits par Robin van Persie, James Rodriguez et Stephanie Roche.

18:15 Sepp Blatter monte sur scène. Le Président de la FIFA revient sur les évènements dramatiques qui se sont déroulés en France ces derniers jours.

Rappelons que depuis 2010, le Ballon d’Or est élu par un collège de 624 personnes : 208 sélectionneurs d’équipes nationales, 208 capitaines d’équipes nationales et 208 journalistes représentant chacun un pays.

Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion de sacrer le meilleur entraineur de l'année. Sont nommés cette année : Carlo Ancelotti (Real Madrid), Joachim Löw (Allemagne) et Diego Simeone (Atletico Madrid).

Focus sur le Ballon d'Or féminin et ses trois prétendantes : l'allemande Nadine Kessler (26 ans), joueuse du VfL Wolfsbourg, championne d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions et Meilleure Joueuse d'Europe 2013-14 / La brésilienne Marta Vieira da Silva, dit Marta (28 ans), joueuse du FC Rosengard, finaliste de la Ligue des Champions / L'américaine Abby Wambach (34 ans), joueuse du Western New York Flash.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Manuel Neuer : 3 hommes pour une seule récompense. "CR7" est, cette année encore, le favori des pronostics. C'est en champion d'Europe et avec 61 buts sur l'année civile que le tenant du titre vient défendre ses chances aujourd'hui. Manuel Neuer, champion du monde avec la Mannschaft, peut créer la surprise et devenir le premier gardien depuis Lev Yachine en 1963 à recevoir le trophée. Lionel Messi quant à lui, finaliste et élu Meilleur Joueur du Mondial, part à la conquête de son 5ème Ballon d'Or, même si ses chances sont maigres.

Plusieurs prix seront décernés ce soir : le coach masculin de l'année, le coach féminin de l'année, le Prix Puskàs récompensant le plus beau but de l'année, la joueuse de l'année et, évidemment, le Ballon d'Or masculin qui finira la soirée en beauté.

La Cérémonie débutera, comme à son habitude, à 18h30 dans la superbe salle du Kongresshaus de Zurich (Suisse).

Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre, en direct, la cérémonie du FIFA Ballon d'Or 2014.

Cérémonie du FIFA Balon d'Or 2014 en direct