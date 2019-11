Live Liga BBVA : le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

Merci à tous d'avoir suivi le récital des Blaugranas en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France.

C'est terminé au Camp Nou. Le FC Barcelone, auteur d'une performance cinq étoiles, s'impose contre l'Atlético Madrid grâce à des buts signés Neymar, Luis Sùarez et Messi et revient à un point du Real Madrid en Liga.

92' Luis Sùarez est remplacé par Pedro

90' L'arbitre oublie un penalty évident en faveur du Barça et de Neymar, victime d'une charge énergique de Juanfran !

89' Rafael Alcantara entre à la place de Rakitic

88' C'est la 16e réalisation de La Pulga en Liga

Le but de Messi :

87' But de Messi ! L'Argentin combine à l'angle de la surface côté droit avec Rakitic et éxploite une bévue de Raùl Garcia pour tuer le match. 3-1 !

86' La ton monte entre Raùl Garcia et Neymar

85' La longue reprise de Tiago consécutive à un dégagement loupé de la défense catalane file directement dans les gants de Claudio Bravo !

84' Messi, à la reprise d'un centre de Neymar venu de la gauche, manque de conviction pour tenir en échec Moya au point de penalty !

83' Jesùs Gamez est remplacé par Siqueira

82' Diego Godin, coupable d'un geste d'humeur au contact de Luis Sùarez, est récompensé d'un carton jaune

81' Moya est victime d'un high-kick de Messi qui écope d'un carton jaune.

80' Le centre de Koke est dégagé par Mascherano

78' "El Nino", lancé à la limite de la faute par Mandzukic, est devancé par Claudio Bravo au point de penalty

76' Fernando Torres contrôle de la poitrine un service d'Arda Turan et enchaîne par une reprise acrobatique qui est contrée par Mascherano puis est signalé en position défendue au coeur de la surface !

75' Raùl Garcia est privilégié à Griezmann

74' Mascherano, coupable d'une faute, écope d'un carton jaune

72' Les Indios donnent le maximum d'eux mêmes

70' Le Barça ne montre aucune pitié

69' Griezmann écope d'un carton jaune

68' Fernando Torres entre à la place de Gabi

66' Le coup-franc de Messi est dégagé par la défense Blanquiroja

65' Tiago coupe un contre amorcé par l'étoile de Mogi das Cruzes et écope d'un carton jaune

64' Iniesta transmet à Neymar qui fixe le latéral droit formé au Real Madrid sur la gauche de la surface et ne peut qu'être contré par Diego Godin !

63' Le centre de Juanfran est dégagé héroiquement par Mascherano

62' Les duels sont musclés

61' Juanfran continue à tourmenter Neymar sous les yeux d'un arbitre laxiste

60' Luis Sùarez peste contre une décision du juge originaire d'Irunea et écope d'un carton jaune

58' L'Atlético Madrid revient à la vie

Le but de Mandzukic :

57' But de Mandzukic ! Le Croate éxecute la sentence. 2-1 !

56' Jésùs Gamez tombe au contact de Messi à gauche de la surface et oblige Undiano Mallenco à désigner le point de penalty !

55' Le centre de Juanfran est contré par Jordi Alba

53' Les Indios ont changés de visage depuis le début de la deuxième mi-temps

52' Neymar est à nouveau secoué côté gauche par Juanfran qui bénéficie de la clémence de l'arbitre

51' Le centre de Messi est dégagé par José Giménez

50' La sérénité d'Iniesta et Rakitic est une bénédiction

49' Juanfran coupe la course de Neymar le long de la ligne de touche côté gauche et écope d'un carton jaune

48' Diego Godin, à la reprise d'un centre de Koke venu de la gauche, manque de précision de la tête au point de penalty !

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Camp Nou. Le Barça mène à la pause.

45' La solidité de la défense culé fait plaisir à voir

42' La tête de Messi, à la reprise d'un centre de Daniel Alves venu de la droite, échoue d'un rien à côté !

40' Griezmann a été inéxistant jusqu'à présent

39' Messi, coupable d'un geste d'humeur au contact de Jesùs Gamez côté droit, mérite au moins un carton jaune

38' Le coup-franc de Gabi ne donne rien

36' Luis Enrique éxulte

Le but de Luis Sùarez :

35' But de Luis Sùarez ! Messi, à la réception d'une longue ouverture de Sergio Busquets, fixe Jesùs Gamez aux vingt mètres et permet à l'Uruguayen de marquer les esprits au point de penalty. 2-0 !

34' Le température monte au Camp Nou et l'ex-Munichois écope logiquement d'un carton jaune

32' Sergio Busquets est séché par Mandzukic

31' Messi et Neymar sont déchaînés

30' Les champions d'Espagne en titre sont décidés à égaliser

29' Neymar, à la réception d'une ouverture parfaite de Sergio Busquets côté gauche, s'amuse avec la défense Blanquiroja et transmet à Messi qui est mis en échec par Moya en angle restreint !

27' Koke manque de lucidité côté gauche

25' L'Atlético Madrid a besoin de respirer

23' Luis Sùarez, lancé à la limite de la faute par Messi côté droit, élimine Diego Godin à l'aide d'un grand pont d'exception et dépose un amour de centre au deuxième poteau où le pilier des Pentacampeoes gâche une aubaine en or de la tête !

22' Neymar est guéri et continuera à jouer

21' Messi est fauché en pleine course côté droit par Jésus Gamez qui écope d'un carton jaune

20' Les Indios enchaînent les fautes

18' Le père de Davi Luca, qui saigne de la jambe gauche, est soigné en touche par les médecins Catalans

16' Sur le coup-franc qui suit une faute de Griezmann consécutif à un éxploit individuel de Messi, Neymar est victime d'un geste déplacé de José Giménez à l'extérieur de la zone de vérité mais l'arbitre ne dit rien

15' La reprise du pied gauche de Tiago file à côté !

14' Jordi Alba, à la réception d'un dégagement manqué de José Giménez à la suite d'un travail remarquable réalisé par Neymar côté gauche, est tenu en échec par Moya qui empêche Luis Sùarez de marquer au point de penalty !

13' C'est le 12e but du capitaine de la Seleçao en Liga

Le but de Neymar :

12' But de Neymar ! Daniel Alves combine côté droit avec Messi qui pénètre dans la surface, humilie Diego Godin à l'aide d'un grand pont sublime et centre à destination de Luis Sùarez qui dévie du genou pour le Brésilien, lequel se jete au point de penalty pour éxecuter Moya. 1-0 !

10' Le Barça domine les débats

9' Neymar réalise un rush et décale côté droit Messi qui élimine Jesùs Gamez et manque totalement le cadre en angle restreint !

7' L'amant de Shakira est loin d'être à la hauteur en ce début de match

6' Tous les hommes de Diego Simeone sont réfugiés en défense

5' A noter que Messi, qui a reçu des mains de Carles Rexach le prix du meilleur buteur de l'histoire de la Liga, évolue au poste d'ailier droit

4' Piqué concède une faute au contact de Diego Godin

3' Luis Sùarez, lancé à la limite de la faute par Jordi Alba, est devancé par José Giménez qui éloigne le danger

2' Griezmann est signalé en position défendue

C'est parti entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid !

21:00 : Undiano Mallenco (Colegiado Navarro) a été nommé arbitre du match FC Barcelone (2°) - Atlético Madrid (2°) en direct.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

20:45 : Saùl Niguez est ménagé. Les remplaçants Indios : Jan; Siqueira, Joao Miranda; Mario Sùarez, Saùl Niguez; Raùl Garcia, Fernando Torres.

20:30 : Jesùs Gamez est titulaire. La composition de l'Atlético Madrid : Moyà; Juanfran, José Gimenez, Diego Godin, Jesùs Gamez; Gabi, Tiago, Koke, Arda Turan, Griezmann; Mandzukic.

20:15 : Cani, Cristian Rodriguez et Cristian Ansaldi n'ont pas été convoqués par Diego Simeone.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

20:00 : Fernando Torres, qui a longtemps été considéré comme la bête noire du Barça, revient ce dimanche soir sur la pelouse du Camp Nou où il avait réalisé ses grands débuts en Liga il y a douze ans. "El Nino" a été accueilli par 45000 spectateurs au Paseo Virgen del Puerto.

19:45 : Antoine Griezmann est l'homme fort de l'Atlético Madrid. Le Français, auteur de cinq réalisations contre l'Athletic Bilbao et Levante, semble être en forme olympique et a une fois de plus la chance de le prouver.

19:30 : Le 17 mai 2014, les coéquipiers de Diego Godin avaient remportés la Liga aux dépends du FC Barcelone de Tata Martino à la suite d'un partage de points acquis en Catalogne.

19:15 : Les Blanquirojos ont tenus en échec le Real Madrid grâce à un penalty transformé par Raùl Garcia et un but de la tête signé José Giménez à domicile en huitième de finale de la Coupe d'Espagne.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

18:45 : Bartra est ménagé. Les remplaçants Barcelonais : Ter Stegen; Adriano, Bartra; Sergi Roberto, Rafael Alcantara; Pedro, Munir.

18:30 : Luis Enrique a privilégié une équipe homogène pour la réception des champions d'Espagne. La composition du FC Barcelone : Claudio Bravo; Daniel Alves, Mascherano, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic; Neymar, Luis Sùarez, Messi.

18:15 : Thomas Vermaelen, opéré en Finlande, Xavi, touché au muscle soléaire de la jambe gauche, Jérémy Mathieu, qui reviendra prochainement à la compétition, ainsi que Montoya, Jordi Masip, Douglas sont indisponibles tandis que le jeune Munir du Barça B a intégré le groupe.

18:00 : Les jours de Luis Enrique au Barça sont comptés. L'Asturien, victime du soutien que porte le président du club Josep Maria Bartomeu à Léo Messi, doit fédérer le vestiaire culé au plus vite.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

17:45 : Le FC Barcelone n'a plus goûté aux joies de la victoire contre les Indios depuis le 12 mai 2013 et un match de Liga joué à Vicente Calderon, où les buts d'Alexis Sanchez et Gabi avaient répondu à celui de Radamel Falcao.

17:30 : Les Blaugranas ont séduits l'éxigeant public du Camp Nou en humiliant Elche au milieu de la semaine en Coupe d'Espagne.

17:15 : Les partenaires de Javier Mascherano vivent une situation délicate en Liga, en particulier à l'extérieur, où ils ont toutes les peines du monde à s'imposer. Le FC Barcelone a montré ses limites de manière significative à San Sebastian, une ville où ils n'ont plus gagnés depuis huit ans, et a manqué une aubaine en or de revenir à hauteur du Real Madrid en tête de la compétition Espagnole. Gagner aujourd'hui est devenu indispensable.

17:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le choc de la 18e journée de la Liga BBVA 2014-2015 FC Barcelone (2°) vs Atlético Madrid (2°). Le coup d'envoi est prévu à 21h au Camp Nou.