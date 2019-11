CAN 2015: Présentation du Groupe B

Le Groupe B: Indécis

Zambie : Réécrire l'histoire de 2012

La sélection Zambienne connaît ces dernières années une génération aussi brillante que celle des années 90, menée par Kenneth Malitoli et finaliste à Tunis en 94. Une nouvelle génération qui réussit un grand coup d'éclat en remportant l'édition 2012, face aux Ivoiriens, au Gabon.

Une sélection de Zambie placée en tête de série dans cette édition, malgré son élimination du premier tour dans lors de la CAN 2013, et qui reste cependant une place forte du football continental.

Les Chipolopolos entraînées par Honour Janza tenteront de réitérer l'aventure menée par Hervé Renard couronné par un trophée, et d'aller très loin dans la compétition.

La Zambie a obtenu sa place pour la CAN 2015 en finissant deuxième du groupe F des qualifications derrière le Cap-Vert et devant le duo Mozambique,Niger. Une qualification à 11 points après 3 succès, deux matchs nuls et une seule défaite. Troisième meilleure défense des qualifications avec deux buts encaissés, la Zambie est solide mais sans être spectaculaire pour autant avec 6 petits buts marqués... Réalisme.



Liste des 23 :

Gardiens de but: Kennedy Mweene (Mamelodi Sundowns/Afrique du Sud), Joshua Titima (Power Dynamos/Zambie), Danny Munyao (Red Arrows/Zambie)

Défenseurs: Stopilla Sunzu (Shanghai Shenua/Chine), Christopher Munthali (Power Dynamos/Zambie), Davies Nkausu (Bloemfotein Celtic/Afrique du Sud), Rodric Kabwe (Zanaco/Zambie), Emmanuel Mbola (Hapoel Ra'anana/Israël), Donashano Malama (Nkana/Zambie)

Milieux de terrain : Nathan Sinkala (Grasshoppers/Suisse), Chisamba Lungu (FC Ural/Russie), Kondwani Mtonga (Zesco United/Zambie), Spencer Sautu (Green Eagles/Zambie), Rainford Kalaba (TP Mazembe/RD Congo), Lubambo Musonda (FC Ulysses/Arménie), Mukuka Mulenga (Bloemfotein Celtic/Afrique du Sud), Bruce Musakanya (Red Arrows/Zambie)

Attaquants: Ronald Kampamba (Nkana/Zambie), Given Singuluma (TP Mazembe/RD Congo), Jackson Mwanza (Zesco United/Zambie), Emmanuel Mayuka (Southampton/Angleterre), Evans Kangwa (Hapoel Ra'anana/Israel), Patrick Ngoma (Red Arrows/Zambie)



Sélectionneur :

Honour Janza (Zambie)



Classement Fifa (Janvier 2015) :

50ème.



Joueur à suivre :

Emmanuel Mayuka. L'ex Sochalien, sociétaire de Southampton disputera sa 5ème CAN. Meilleur buteur Zambien de l'aventure de 2012 avec 3 unités. L'attaquant de 24 ans sera le fer de lance d'une équipe solide.

Tunisie : Revancharde

Présente depuis 94 à toutes les éditions et lauréate en 2004, la Tunisie a réussi acquérir le statut de force vive du football continental. Des clubs titrés année après année. La Tunisie est une habituée de l'Afrique et de la CAN.



La sélection des Aigles de Carthage a hérité d'un tirage compliqué en qualifs avec le Sénégal et l'Egypte. Les coéquipiers de Abdennour se sont montrés intraitables à domicile avec 3 victoires dont une au bout du suspens face au Sénégal (1-0). Bilan des courses, une Tunisie en tête de la poule la plus relevée des qualifs grâce à 4 succès et deux matchs nuls. Deuxième équipe en nombre de points dans les qualifs après l'Algérie, la Tunisie a composté son billet en patron pour la Guinée Equatoriale. Tunisiens et Algériens se sont affrontés en amical pour un match nul (1-1) à Tunis.



Les hommes de Leekens rêvent d'une demi-finale au moins pour cette CAN 2015 et le tableau est favorable a une performance pareille si on sait que les Aigles font de la discipline et du réalisme devant le but des armes redoutables. Un favori qui devra se comporter en patron face à des équipes moins huppées certes mais tout aussi coriaces malgré les forfaits de Khalifa et Ben Youssef le néo Messin qui sont deux atouts offensifs importants.



Liste des 23:

Gardiens de but: Moez Ben Cherifia (Espérance/Tunisie), Aymen Mathlouthi (Etoile Sahel/Tunisie), Farouk Ben Mustapha (Club Africain/Tunisie)

Défenseurs: Aymen Abdennour (Monaco/France), Rami Bedoui (Etoile Sahel/Tunisie), Slim Ben Jemai (Laval/France), Ali Maaloul (Sfaxien/Tunisie), Hamza Mathlouthi (Bizertin/Tunisie), Bilel Mohsni (Rangers/Ecosse), Mohamed Ali Yaakoubi (Espérance/Tunisie), Syam Ben Youssef (Giurgiu/Roumanie)

Milieux de terrain: Mohamed Ali Moncer (CS Sfaxien/Tunisie), Ferjani Sassi (CS Sfaxien/Tunisie), Yassine Chikhaoui (Zurich/Suisse), Wahbi Khazri (Bordeaux/France), Youssef Msakni (Lekhwiya/Qatar), Stephane Nater (Club Africain/Tunisie), Houcine Ragued (Espérance /Tunisie), Jamel Saihi (Montpellier/France)

Attaquants: Mohamed Amine Chermiti (Zurich/Suisse), Adem Rejaibi (CA Bizerte/Tunisie), Hamza Younes (Ludogorets/Bulgarie), Ahmed Akaichi (Espérance de Tunis/Tunisie)

Sélectionneur :

Georges Leekens (Belgique)



Classement Fifa (Janvier 2015) :

22éme.

Joueur à suivre :

Yassine Chikhaoui, le métronome et capitaine de cette sélection. Le pensionnaire du FC Zurich occupe le poste de meneur de jeu qui se perd dans le foot moderne. Maudit par les blessures, Chikhaoui est de nouveau décisif (2 buts en qualifications) et fera la différence avec les Aigles de Carthage.

Cap-Vert : Le trouble-fête

Sans tradition footballistique prononcé, le Cap-Vert est une équipe qui fait son petit bonhomme de chemin. Une seule et unique participation à une phase finale de CAN en 2013 ponctuée par une qualification en quarts de finale au bout d'un match épique face à l'Angola et un but à la 91éme minute. Les Black Stars mettront les Capverdiens au tapis ensuite. Mais cette équipe a engrangé du vécu.



Une qualification dans une poule ou les coéquipiers de Fernando Varela ont devancé la Zambie et se sont classés premiers ! Le Cap-Vert sera suivi de prés et n'aura pas le statut de petit poucet malgré leur histoire récente en CAN. Les Requins Bleus se sont offerts le scalp du Congo en Amical à Dakar (3-2) avant d'entamer la phase finale... Affutés.



Faire aussi mieux que l'édition précédente peut paraitre utopique mais la poule B qui n'est pas la plus relevée sur le papier pourrait offrir aux Capverdiens une deuxième occasion pour bien figurer dans le bal des nations africaines.



La Liste des 23 :

Gardiens de but: Vozinha (Progresso Sambizanga/Angola), Ivan Cruz “Somada” (Gil Vicente/Portugal), Ken (Nacional/Portugal)

Défenseurs : Kay (Universitatea Criaova/Roumanie), Carlitos (Limassol/Chypre), Nivaldo Santos “Táx” (FC Teplice/République tchèque), Fernando Varela (Steaua Bucarest/Roumanie), Stopira (Videoton/Hongrie), Jeffrey Fortes (Dordrecht/Pays-Bas) , Gégé (Marítimo/Portugal)

Milieux de terrain: Babanco (Estoril/Portugal), Sérgio Semedo (Olhanense/Portugal), Platini (CSKA Sofia/Bulgarie), Nuno Rocha (Univ. Craiova/Roumanie), Tony Varela (Excelsior/Pays-Bas), Calú Lima (Progresso Sambizanga/Angola)

Attaquants: Djaniny (Santos Laguna/Mexique), Júlio Tavares (Dijon/France), Ryan Mendes (Lille/France), Heldon (Sporting Portugal/Portugal), Garry Rodrigues (Elche/Espagne), Kuca (Estoril/Portugal), Odair Fortes (Stade de Reims/France).

Sélectionneur :

Rui Águas (Portugal)



Classement FIFA (Janvier 2015) :

40éme.

Joueur à suivre :

Heldon, le petit attaquant de poche du Sporting Portugal est une menace pour les défenses. Auteur de trois buts en qualifications, le numéro 9 des requins bleus est l'homme providentiel de la ligne offensive Capverdienne.

La République Démocratique du Congo : Renaissance d'un football



Comme la Tunisie, la RD Congo réalise des résultats brillants dans les compétitions interclubs. En effet le TP Mazembe et l'AS Vita Club sont souvent présents sur les podiums de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Ces deux pôles footballistiques de ce pays offrent à la sélection un vivier de joueurs de trés bonne qualité. Le TP Mazembe est le club le plus représenté en nombre de joueurs dans cette CAN avec 8 joueurs.

Signe de cette réussite, le coach de l'AS Vita Club finaliste malheureux de la Ligue des Champions est nommé sélectionneur de la RD Congo. Seul entraineur combiner deux casquettes. Les Léopards ont hérités d'une poule très relevée aux côtés de deux poids lourds a savoir la Côte d'Ivoire et le Cameroun.



Le RD Congo n'a pas démérité et s'est battu face à ces deux concurrents et réalisé un match mémorable à Abidjan qui s'est soldé par un épique (4-3). Les coéquipiers de Kebano finissent les qualifs en 3éme position et obtiennent leur billet comme meilleur 3éme de toutes les poules...Justice.

Equipe offensive, mêlant inexpérience et fougue, cette équipe de la RD Congo sera en bonne posture pour faire un belle CAN et aller loin. Une préparation sobre avec un match nul face au Cameroun et une victoire face à une équipe locale Camerounaise ponctuent le rassemblement des Léopards avant la phase finale



Liste des 23 :

Gardiens de but : Robert Kidiaba (TP Mazembe/RD Congo), Parfait Mandanda (Sporting Charleroi/Belgique), Nicaise Kudimbana (Anderlecht/Belgique)

Défenseurs : Jean Kasusula (TP Mazembe/RD Congo), Joël Kimwaki (TP Mazembe/RD Congo), Issama Mpeko (Kabuscorp/Angola), Mabele Bawaka (AS Vita Club/RD Congo), Chancel Mbemba (Anderlecht/Belgique), Cédric Mongongu (Evian TG/France), Christopher Oualembo (Académica Coimbra/Portugal), Gabriel Zakuani (Peterborough/Angleterre)

Milieux de terrain : Hervé Kagé (KRC Genk/Belgique), Neekens Kebano (Sporting Charleroi/Belgique), Lema Mabidi (AS Vita Club/RD Congo), Cédric Makiadi (Werder Brême/Allemagne), Youssouf Mulumbu (West Bromwich Albion/Angleterre), Nelson Munganga (AS Vita Club/RD Congo)



Attaquants : Jérémy Bokila (Terek Grozny/Russie), Yannick Bolasie (Crystal Palace/Angleterre), Junior Kabananga (Cercle Bruges/Belgique), Cédric Mabwati (Osasuna/Espagne), Dieumerci Mbokani (Dynamo Kiev/Ukraine), Mubele Ndombe (AS Vita Club/RD Congo)



Sélectionneur :

Florent Ibenge (RD Congo)



Classement FIFA (Janvier 2015) :

57éme.



Joueur à Suivre :

Robert Kidiaba, le portier expérimenté de cette sélection passera dans les bois sa dernière CAN. A 38 ans, le gardien du TP Mazembe compte deux Ligue des Champions a son actif et deux participations à la CAN. Un personnage atypique qui portera le brassard des Léopards de la RD Congo.