CAN2015: Présentation du Groupe D

Groupe D: Groupe de la Mort (bis)

Côte d'Ivoire: Vaincre la malédiction

33 ans que les Ivoiriens ne sont pas parvenus à remporter le sacre Africain. 33 ans de disette, et deux finales ratées en 2006 et 2012, ont valu à l'équipe de Drogba et ses coéquipiers le surnom: La Génération Maudite. Ce dernier ne soulèvera donc aucun titre pour sa sélection puisque il ne fait pas partie de la liste des 23 de Hervé Renard.

Le technicien français, titré en 2012 avec la Zambie, devra trouver des solutions pour que les Elephants montrent un tout autre visage, car malgré la qualifiation, la Côte d'Ivoire, qui a pourtant fini meilleur attaque, s'est vue infligée une lourde défaite par le Cameroun, 4-1.

La prépartion Ivoirienne s'est achevée par une victoire face au Nigéria, 1-0, et une défaite face à la suède, 0-2. Pas très convaincant, mais les Elephants restent favoris pour la CAN, vue la qualité de l'effectif et la présence de stars tels que Gervinho, Bony et Touré.

Liste des 23:

Gardiens de but : Sylvain Gbohouo (Séwé San Pedro/Côte d’Ivoire), Sayouba Mande (Stabæk/Norvège), Copa Barry (Lokeren/Belgique)

Défenseurs : Serge Aurier (Paris Saint-Germain/France), Sakia Tiéné (Montpellier/France), Viera Ousmane (Rizespor/Turquie), Kolo Touré (Liverpool/Angleterre), Wilfried Kanon (ADO La Haye/Pays-Bas), Eric Bailly (Espanyol Barcelone/Espagne), Jean-Daniel Akpa Akpro (Toulouse/France)

Milieux de terrain : Ismaël Diomande (Saint-Etienne/France), Yaya Touré (Manchester City/Angleterre), Geoffrey Serey Dié (FC Bâle/Suisse), Cheick Doukouré (Metz/France), Cheick Tioté (Newcastle/Angleterre), Max Gradel (Saint-Etienne/France), Roger Assale (Séwé San Pedro/Côte d’Ivoire)

Attaquants : Gervinho (AS Roma/Italie), Salomon Kalou (Hertha Berlin/Allemagne), Lacina Traoré (Monaco/France), Junior Tallo (Bastia/France), Wilfried Bony (Swansea/Angleterre), Seydou Doumbia (CSKA Moscou/Russie).

Sélectionneur:

Hervé Renard (France)

Classement FIFA (Janvier 2015):

28ème.

Joueur à suivre:

Elu pour la quatrième fois de suite pour le titre de Joueur Africain de l'Année, Yaya Touré sera encore le maitre à jouer des Elephants. Titulaire indiscutable à City et capitaine de la sélection Ivoirienne... Buteur, passeur, dribbleur... Il est le patron sur le terrain.

Mali: l'Outsider

Après avoir été longtemps vu comme un simple participant , le Mali a réalisé deux performances de haut niveau en finissant 3ème en 2012 et 2013. Les Aigles se qualifient pour la 5ème CAN de suite, en s'imposant nottament sur l'Algérie, 2-0, dans les qualifications.

Le capitaine emblématique du Mali, Seydou Keita a déclaré: "C'est mon rêve ultime de remporter la CAN avant de prendre ma retraite." Malgré le forfait du Bordelais Cheikh Diabaté et une défaite en amical 3-0 face à l'Afrique du Sud, les Aigles auront à coeur de remporter le premier titre Africain de leur histoire, mais auront fort à faire dans ce Groupe relevé.

Liste des 23:

Gardiens de but: Germain Berthé (Onze Créateurs/Mali), Soumaïla Diakité (Esteghlal Khuzestan/Iran), Ntji Michel Samaké (CS Dougouwolofila/Mali)

Défenseurs: Fousseyni Diawara (Tours/France), Ousmane Coulibaly (Platanias/Grèce), Mohamed Konaté (RC Berkane/Maroc), Adama Tamboura (Randers/Danemrak), Idrissa Coulibaly (Agadir/Maroc), Salif Coulibaly (TP Mazembe/RD Congo), Molla Wagué (Udinese/Italie), Drissa Diakité (Bastia/France)

Milieux de terrain: Seydou Keita (AS Rome/Italie), Sigamary Diarra (Valenciennes/France), Yacouba Sylla (Erciyesspor/Turquie), Mamoutou Ndiaye (Zulte Waregem/Belgique), Sambou Yatabaré (Guingamp/France), Ahmed Tongo Doumbia (Toulouse/France), Bakary Sako (Wolverhampton/Angleterre), Abdou Traoré (Bordeaux/France)

Attaquants: Mustapha Yatabaré (Trabzonspor/Turquie), Abdoulaye Diaby (Mouscron-Péruwelz/Belgique), Modibo Maïga (Metz/France), Mohamed Traoré (Al Merreikh/Soudan).

Sélectionneur:

Henryk Kasperczak (Pologne)

Classement FIFA (Janvier 2015):

49ème.

Joueur à suivre:

7ème et dernière CAN pour lui, Seydou Keita, capitaine emblématique et buteur historique du Mali. Après une carrière pleine ou il est passé par Marseille, Barcelone, Seville, Valence et la Roma, entre autres, il entame peut être son dernier challenge sur les terres de la Guinée Equatoriale.

Cameroun: Renaissance du Lion

Après s'être absenté des deux dernières éditions, le Cameroun signe son retour à la CAN. Une Coupe du Monde décevante n'a pas empêché les Lions Indomptables d'obtenir leur billets pour la Guinée Equatoriale avec brio en devancant la Côte d'Ivoire.

L'ère de la dépendance à Samuel Eto'o est désomrais révolue. Le Cameroun compte sur une nouvelle vague d'attaquants aux noms de Aboubakar, Choupo-Moting, Moukandjo et Njie.

Les Lions indomptables chercheront à redorer leur blason d'une cinquième étoile et de renouer avec les succès de leurs ainés de 2000 et 2002.

Liste des 23:

Gardiens de but: Joseph Ondoua (FC Barcelone/Espagne), Guy Rolland Ndy Assembe (FC Nancy/France), Pierre Sylvain Abogo (Tonnerre Yaoundé/Cameroun)

Défenseurs : Cédric Djeugoue (Cotonspor/Cameroun), Jérôme Guihoata (Valenciennes/France), Nicolas Nkoulou (Olympique Marseille/France), Ambroise Oyongo Bitolo (New York Red Bulls/Etats-Unis), Aurélien Chedjou (Galatasaray/Turquie), Henri Bedimo (Olympique Lyonnais/France)

Milieux de terrain: Stéphane Mbia (FC Séville/Espagne), Eyong Enoh (Standard Liège/Belgique), Raoul Cedric Loe (Osasuna/Espagne), Edgard Salli (Academica de Coimbra/Portugal), Georges Mandjeck (Kayseri Erciyesspor/Turquie), Franck Kom (Etoile du Sahel/Tunisie), Patrick Ekeng Ekeng (FC Cordoba/Espagne)

Attaquants : Eric-Maxim Choupo Moting (Schalke 04/Allemagne), Benjamin Moukandjo (Stade Reims/France), Jacques Zoua (Kayseri Erciyesspor/Turquie), Vincent Aboubakar (FC Porto/Portugal), Léonard Kweuke (Caykur Rizespor/Turquie), Clinton Njie (Olympique Lyonnais/France), Franck Etoundi (FC Zurich/Suisse).

Sélectionneur:

Volker Finke (Allemange)

Classement FIFA (Janvier 2015):

42ème.

Joueur à suivre:

Vincent Aboubakar, 22 ans seulement, est sur les pas de son idole, Samuel Eto'o. Artisan de la qualification du Cameroun avec 4 buts inscrits, le sociétaire de Porto sera un danger imminent pour les défenses adverses. Ses atouts: un physique imposant et une finition remarquable.

Guinée: Une suprise en vue?

Ebola oblige, le Syli National a mené toute sa campagne de qualifications à l'étranger, pour se qualifier finalement avec le Ghana aux dépends de l'Ouganda et du Togo.

Après trois quarts de finale avec la génération du capitaine Pascal Feindounou, la Guinée a disparu de la scène Africaine. De retour pour l'édition 2015, le sélectionneur Michel Dussuyer a choisi un effectif composé majoritairement de joueurs évoluant à l'étranger à l'instar de Diarra et Traoré.

Vue la difficulté des adversaires, les coéquipiers de Kevin Constant devront se battre pour espérer avoir un billet pour le 2ème tour.

Liste des 23:

Gardiens de but : Abdoul Aziz Kéita (AS Kaloum/Guinée), Naby Yattara (AC Arles Avignon/France), Aboubacar Camara (Murcie/Espagne)

Défenseurs : Djibril Tamsir Paye (Zulte Waregem/Belgique), Fodé Camara (Horoya/Guinée), Abdoulaye Cissé (Angers/France), Mohamed Diarra (BK Odense/Danemark), Florentin Pogba (Saint-Etienne/France), Baissama Sankoh (Guingamp/France), Issiaga Sylla (Toulouse/France), Kamil Zayatte (Sheffield Wednesday)

Milieux de terrain : Kevin Constant (Trabzonspor/Turquie), Ibrahima Conté (Zulte Waregem/Belgique), Lanfia Camara (RC Malines/Belgique), Boubacar Fofana ( CD Nacional Funchal/Portugal), Naby Kéita (FC Red Bull Salzburg/Autriche), Guy Michel Landel (Orduspor/Turquie)

Attaquants : Abdoul Razzagui Camara (Angers/France) François Kamano (Bastia/France), Seydouba Soumah (Slovan Bratislava/Slovaquie), Idrissa Sylla (Zulte Waregem/Belgique), Ibrahima Traoré (Mönchengladbach/Allemagne), Mohamed Lamine Yattara (Lyon/France).

Sélectionneur:

Michel Dussuyer (France)

Classement FIFA (Janvier 2015):

39ème.

Joueur à suivre:

Sociétaire du Borussia Mochengladbach, il évolue en Bundesliga depuis 2007. Expérience. Ibrahima Traoré est le meilleur butuer Guinéen pendant les qualifications et l'atout offensif numéro un du Syli National.

Calendrier des matchs:

20 Janvier:

Côte d’Ivoire – Guinée, à 17 h à Malabo

Mali – Cameroun, à 20 h à Malabo

24 Janvier:

Côte d’Ivoire – Mali, à 17 h à Malabo

Cameroun – Guinée, à 20 h à Malabo

28 Janvier:

Cameroun – Côte d’Ivoire, à 19 h à Malabo

Guinée – Mali, à 19 h à Mongomo