CAN 2015: Guinée Equatoriale - Congo: Review

Les locaux entreprenants

Ce match n'était pas le plus séduisant de la compétition et les schémas tactiques similaires n'ont pas donné une rencontre mouvementée. Le Congo tout comme la Guinée étaient en 4-4-2 avec deux pointes qui alternaient les rôles entre point de fixation et finisseur. La Nzalang presse haut la défense Congolaise dés l'entame du match sans pour autant fructifier les récupérations hautes, un début de match assez équilibré sans vraiment d'éclats. Un petit geste technique de Balboa réveille l'enceinte de Bata et galvanise la sélection de la Guinée Equatoriale.

Une circulation de balle plus fluide en suit et une première opportunité qui fait mouche. En effet, Nsué le sociétaire de Middlesbrough lancé parfaitement par Kike dans le dos de la défense ajuste en première intention le gardien du Gabon et ouvre la marque dés la 16éme minute. Un but et puis plus grand chose, le jeu est haché ponctué par plusieurs positions de hors-jeu de part et d'autre. Fin de la mi-temps avec un avantage local face à une équipe Congolaise sans âme.



Douniama... Coaching gagnant

La seconde période est dans son entame quasi similaire à la première ,du jeu haché et pas vraiment de circulation de balle. Les Equato-guinéens veulent sécuriser le résultat et font deux changements trés rapidement et sur un rush Balboa a l'opportunité de faire le break mais il pêche dans la finition et rate l'occasion de se mettre à l'abri à la 61éme minute. Claude Le Roy fait entrer Douniama dans l'aréne et ce dernier se met rapidement à l'évidence enroule mais le gardien s'interpose et détourne en corner.

Le rythme s'accélère et les locaux ont encore une occasion de marquer un deuxième but salvateur devant les assauts Congolais. Ce coaching Congolais a donné un élan offensif qui s'est traduit pas un siège du camp de la Nzalang qui riposte par quelques contre attaques éclair. 83éme minute, Douniama est à la réception d'un coup franc mais le portier local s'interpose. Les Diables Rouges du Congo sentent le but s'approcher et après un centre de Malonga,Thievy Bifouma trompe le portier de la Guinée Equatoriale pour remettre les pendules à l'heure à la 87éme minute. L'élan Congolais continue est frôle la victoire à la 90éme et le raté incroyable de Malonga passeur sur le premier but qui frappe sur le gardien au lieu de croiser, lui qui était bien placé dans la surface.

On en restera la, un point chacun, une mi-temps chacun et un spectacle assez pauvre pour entamer cette CAN 2015.

Les Buts: