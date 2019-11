Liverpool - Chelsea en direct commenté: suivez le match en live

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce match en notre compagnie sur VAVEL France. Rendez-vous donc mardi prochain pour le match retour à Londres.

La qualification pour la finale à Wembley se jouera mardi prochain à Stamford Bridge. Léger avantage pour Chelsea avec ce but marqué à l'extérieur.

Fin du match ! Match nul 1-1 ce soir entre Liverpool et Chelsea !

91' Sterling tricote sur le coté gauche de la surface et parvient à crocheter Ivanovic. Le centre de l'anglais finit en sortie de but.

89' Mission réussie pour Sakho et Skrtel qui sont parvenus à museler Diego Costa ce soir, au prix d'intenses et de rugueux contacts avec l'espagnol.

87' José Mourinho semble se satisfaire de ce match nul à l'extérieur. Le technicien portugais fait sortir Willian et le remplace par César Azpilicueta.

84' La frappe de demi-volée de Filipe Luis à 30 mètres passe largement au dessus. C'est seulement le second tir de Chelsea dans ce match.

82' Illustration de l'attitude de Chelsea ce soir : alors que Liverpool a tiré 14 fois au buts (5 cadrés), les Blues n'enregistrent qu'un seul tir, le penalty d'Eden Hazard...

79' A l'entrée de la surface, Sterling sert Lallana de la poitrine. Sans contrôle, l'ancien joueur de Southampton reprend le ballon de volée ! La frappe puissante de l'anglais est détournée par Courtois.

74' Diego Costa, lancé en profondeur par un ballon aérien, parvient à se libérer du marquage de Sakho et Skrtel, crochette le français et tombe. Fou de rage, l'espagnole réclame un penalty. L'arbitre ne bronche pas.

73' Chelsea bafouille son football et les Blues s'énervent. Les fautes grossières se multiplient. Obi Mikel, en retard sur Moreno, prend un carton jaune.

72' Henderson trouve Skrtel qui prend l'avantage sur Cahill ET Terry. Sa tête finit largement au dessus des buts de Courtois.

72' Faute de Matic sur Coutinho. Bon coup-franc pour Liverpool à 35 mètres des buts londoniens.

69' Premier changement pour Liverpool : Adam Lallana remplace Steven Gerrard, applaudi par tout Anfield Road ! Le capitaine des Reds donne son brassard à Jordan Henderson.

66' Frappe de Coutinho détournée par Courtois ! Chelsea est à la rue depuis quelques minutes.

65' Poteau de Steven Gerrard ! Servi par Coutinho à l'entrée de la surface, Stevie G enroule du gauche et le ballon s'écrase sur le poteau.

61' Le match s'emballe ! Tout est relancé. Les hommes des Mourinho repartent à l'attaque et les Reds, confiants après ce but, se font plus menaçants.

60' Hazard déborde sur son coté gauche et combine avec Fabregas qui lui remet le ballon. Le contrôle difficile du belge est raté et Skrtel, dernier défenseur, peut intervenir.

58' Le talent de Raheem Sterling s'est pleinement exprimé sur cette action individuelle. Parti plein axe, l'anglais fait parler sa vitesse, déborde Gary Cahill et déclenche une frappe croisée du gauche qui termine dans le petit filet de Courtois !

58' Buuuut pour Liverpool ! Raheem Sterling égalise ! Liverpool 1-1 Chelsea !

52' Toujours sur le coté gauche, Coutinho sert Sterling d'une petite balle piquée. Le jeune anglais crochette pour éliminer Cahill mais ne peut frapper au but, devancé par John Terry.

51' Gerrard trouve Moreno sur le coté gauche. Le latéral de Liverpool ne parvient pas à centrer.

47' Markovic, peu en vue ce soir, tente de passer Filipe Luis mais le défenseur parvient à dégager la balle en touche.

45' Diego Costa est lancé dans la profondeur. Le ballon est un peu trop long, Mignolet est le premier sur le ballon et le dégage dans les tribunes.

45' C'est reparti à Liverpool !

Après l'ouverture du score de Chelsea, Liverpool a essayé de pousser mais s'est montré trop maladroit dans la dernière passe. De leur coté, les Blues ont mis à profit leur solide bloc-équipe pour contenir les assauts de leurs adversaires en exerçant un bon pressing sur Gerrard, Coutinho et Henderson.

Pas grand chose à se mettre sous la dent, finalement, durant cette première période. Les occasions franches se comptent sur les doigts d'une seule main.

C'est la mi-temps ici à Anfield !

45' Lucas cherche Sterling en profondeur dans la surface. Courtois anticipe bien et se saisit du ballon.

44' Carton jaune pour Lucas Leiva après une faute grossière sur Eden Hazard.

43' Si Eden Hazard prend le jeu à son compte, Willian, lui, reste bas et défend plus qu'il n'attaque.

40' Skrtel essaye de trouver Markovic par un long ballon aérien. Trop long.

38' Les hommes de José Mourinho peinent également à s'approcher du buts gardé par Mignolet. Il semblent préférer attendre les Reds dans leur camp pour mieux les contrer.

36' Coup-franc lointain de Steven Gerrard. Le capitaine historique des Reds cherche Skrtel au second poteau mais le défenseur est signalé hors-jeu.

33' Liverpool ressort bien le ballon, passe souvent le premier rideau défensif des Blues, mais se montre beaucoup trop approximatif dans les 30 derniers mètres.

30' Coup-franc de Gerrard sur le coté gauche. Le ballon est envoyé dans boite et Courtois boxe le ballon.

29' Parti quasiment de sa surface, Emre Can traverse le terrain et sert finalement Sterling. Une passe trop tardive, hors-jeu.

28' Temps fort pour Liverpool qui a la possession du ballon depuis quelques minutes.

26' Sur un corner de Liverpool, Skrtel essaye de reprendre de la tête. Un tir molasson qui passe complètement à coté du but de Courtois.

25' Gerrard, Coutinho et Sterling essayent de combiner le plus possible. Sans résultat pour le moment.

23' Ca y est, le pressing des londoniens est désormais bien en place. Les Reds ont du mal à respirer.

21' Le duo Cahill-Terry est très bien entré dans son match et parvient pour le moment à museler Sterling qui, pourtant, multiplie les appels.

19' A noter qu'Emre Can n'est pas un défenseur de métier. Malgré la vivacité d'Eden Hazard, la faute pouvait largement être évitée.

But pour Chelsea ! Eden Hazard réussit son penalty ! Chelsea 1, Liverpool 0 !

16' Penalty pour Chelsea ! Emre Can fauche Hazard dans la surface après un bon travail de Fabregas, penalty indiscutable !

15' Frappe puissante de Steven Gerrard à 25 mètres ! Courtois détourne en corner.

14' Henderson est partout en ce début de match et distribue caviars sur caviars dans l'entrejeu. C'est lui le métronome des Reds ce soir.

13' Henderson trouve Coutinho dans le coeur du jeu. Le bréslien passe Terry et cherche Sterling dans la surface. Heureusement pour les Blues, Cahill est vigilant et coupe la trajectoire.

11' Sterling trouve Henderson dans la profondeur. Le n°14 des Reds centre en retrait à l'aveuglette, mais pas de rouges dans la surface de réparation.

9' Hazard essaye de trouver Costa dans la profondeur sur le coté gauche mais la passe du belge est mal ajustée.

8' Peu d'intensité en ce début de match. Ces dix premières minutes sont très équilibrées.

5' Sterling cherche Gerrard mais John Terry coupe la trajectoire du ballon.

4' Courtois fait un contrôle plus qu'approximatif et dribble Coutinho avant de dégager le ballon en touche.

2' Sur un long ballon de Chelsea, Mamadou Sakho s'impose de la tête et dégage le ballon en touche.

Ce sont finalement Markovic et Moreno qui sont alignés sur les cotés pour Liverpool. Gerrard se situe en 10 derrière ses deux attaquants : Sterling et Coutinho.

C'est parti !! Le coup d'envoi est donné par les joueurs de Liverpool.

Un superbe "You'll Never Walk Alone" est entonné par les supporters des Reds.

Les deux équipes font leur entrée sur le terrain, emmenées par leur capitaine : Steven Gerrard pour Liverpool et John Terry du coté des Blues !

José Mourinho a décidé de muscler son milieu de terrain en titularisant Obi Mikel à la place d'Oscar. Cesc Fabregas monte d'un cran et jouera derrière Diego Costa.

Brendan Rodgers, lui, misera a priori sur son 3-5-2 avec Lucas Leiva et Emre Can sur les ailes et comptera sur Raheem Sterling et Philippe Coutinho pour dynamiter le bloc très solide de Chelsea.

Nous aurons une belle opposition de style ce soir à Anfield. Chelsea se présentera avec son traditionnel 4-2-3-1 et José Mourinho alignera probablement son équipe-type : ses métronomes Matic et Fabregàs, ses animateurs Hazard, Oscar et Willian, et enfin son serial buteur espagnol Diego Costa.

Liverpool (8ème), qui a connu une période extrêmement délicate en novembre, a repris du poil de la bête depuis mi-décembre et est revenu dans la course à une place qualificative en Ligue des Champions. Les Reds n'ont d'ailleurs plus connu la défaite depuis le 14 décembre et un revers 3-0 contre leur rival historique Manchester United. Le mois qui vient sera déterminant pour les hommes de Brendan Rodgers qui rencontreront successivement West Ham, Everton, Tottenham, Southampton et Manchester City.

En championnat, les deux équipes connaissent des situations bien différentes. Malgré un faux-pas contre Tottenham le 1er janvier dernier (match perdu 5-3), Chelsea est un leader solide et impressionnant qui a encore prouvé sa valeur ce week-end en humiliant Swansea 5-0 ! Diego Costa et ses coéquipiers font clairement figure de favoris pour cette demi-finale.

Le dernier match entre ces deux équipes s'est soldé par une victoire des Blues de Chelsea 2-1 sur la pelouse d'Anfield lors de la 11ème journée de championnat. Emre Can avait ouvert le score pour Liverpool, Gary Cahill avait égalisé avant que Diego Costa ne donne l'avantage à Chelsea.

Les hommes de José Mourinho ont, quant à eux, éliminé Derby County, sur le score également de 3 but à 1, grâce à des réalisations d'Eden Hazard, de Luis Filipe et d'André Schürrle.

En quarts de finale, les Reds de Liverpool ont dominé le leader de Championship Bournemouth, 3 buts à 1, gràce à un doublé de Raheem Sterling et un but de Lazar Markovic.

Bonjour à toutes et tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct cette demi-finale aller de Capital One Cup qui oppose Liverpool et Chelsea. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 sur la pelouse du mythique stade d'Anfield Road.