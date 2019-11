Live Copa del Rey 2015 : le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

Merci à tous d'avoir suivi la victoire des Catalans en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France.

Voici les moments forts du match :

C'est terminé au Camp Nou. Le FC Barcelone, en manque d'inspiration, peut remercier Lionel Messi, auteur d'un but décisif qui a crucifié l'Atlético Madrid à la 84e minute à la suite d'un match d'une grande intensité et donnera le maximum en déplacement la semaine prochaine.

92' Messi gâche une munition de choix !

91' "El Flaco" manquera un match de Coupe d'Espagne

90' Diego Godin empêche Messi de pénètrer dans la zone de vérité à l'aide d'un tacle rageur et écope d'un carton jaune

89' Raùl Jiménez est privilégié à Gabi

88' Joao Miranda écope d'un carton jaune

87' Deuxième changement réalisé par Luis Enrique : Bartra remplace Iniesta

86' Le public Catalan est au paradis

85' C'est le 22e but marqué par l'Argentin contre l'Atlético Madrid

Le but de Messi :

84' But de Messi ! Jan est à la parade du penalty tiré par le Rosarino qui récidive en force. 1-0 !

82' Le coup-franc d'El Mesias" est contré par la défense Blanquiroja et Busquets, monté en renforts, est victime d'une faute de Juanfran au milieu de la surface et oblige l'arbitre à désigner le point de penalty !

81' Messi est séché par Siqueira aux vingt mètres et obtient une faute

80' Mascherano revendique avec véhémence une faute de main d'Arda Turan et écope d'un carton jaune

78' Messi est contré par Diego Godin aux vingt mètres et Luis Sùarez peste contre une décision du juge Léones et écope d'un carton jaune

77' Rakitic est remplacé par Xavi

75' Luis Sùarez tombe au contact de Diego Godin à la limite de la surface mais l'arbitre ne dit rien au grand dam des Blaugranas

74' Jan est mis à l'épreuve par Iniesta !

73' Arda Turan est une pile éléctrique : Le Turc revient défendre à chaque fois et enchaîne les longues courses

72' Il reste vingt minutes à jouer et les partenaires de Javier Mascherano doivent marquer à tout prix

70' Le centre de Messi est dégagé par le défenseur Uruguayen

69' Jordi Alba, à la reprise d'un dégagement loupé de Raùl Garcia, est contré par Diego Godin aux vingt mètres

68' Joao Miranda concède une touche

67' Le centre de Rakitic est dégagé par le milieu Basque

65' Raùl Garcia entre à la place de Griezmann

64' Daniel Alves, victime d'un coup de poing de Siqueira, est soigné en touche par les médecins culés et continuera à jouer

62' Messi, coupable d'un geste d'humeur au contact de Joao Miranda, mérite au moins un carton jaune

60' Neymar réalise un rush côté gauche et transmet à Iniesta qui est contré par Koke au point de penalty !

58' Koke manque une fois de + la cible de loin

55' Le Barça manque de solutions à présent

54' Mandzukic a été invisible jusqu'à présent

53' Le Brésilien mouche Gabi côté gauche et peut servir Rakitic qui est tenu en échec par Diego Godin au moment de tirer

51' La Pulga régale côté droit et dépose un centre exquis au deuxième poteau où Neymar est devancé par Juanfran

50' Messi est à nouveau déséquilibré côté droit par Gabi. "Continuez de jouer" dit José Luis Gonzàlez Gonzàlez

49' Le centre de Jordi Alba est dégagé par Diego Godin

48' L'ex-Munichois est ceinturé par Mascherano

47' A noter que Fernando Torres a été remplacé par Mandzukic à la pause

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Camp Nou. Tout reste à jouer à la pause.

45' Juanfran coupe la course de Neymar et écope d'un carton jaune

43' Iniesta est signalé en position défendue

41' Les coéquipiers de Griezmann vivent un moment délicat

39' Piqué revient à un moment-clé dans les pieds de Fernando Torres

38' Rakitic est mis en échec par Joao Miranda aux vingt mètres

37' Les Blanquirojos sont anxieux

36' Luis Sùarez, lancé à la limite de la faute par Rakitic à l'aide d'un piqué ingénieux, gâche une aubaine en or au point de penalty !

35' Le centre de Messi est dégagé par Mario Sùarez

34' L'Atlético Madrid est performant en contre

32' Koke gagne la surface catalane et décale côté gauche Fernando Torres qui est contré par Piqué !

30' Jordi Alba manque de créativité côté gauche et concède une touche

29' Messi combine côté gauche avec Iniesta et Jan est à la récupération et soulage les Indios au point de penalty !

28' Les deux équipes rivalisent d'inventivité

27' L'ambiance du Camp Nou est extraordinaire

26' Suite à un coup-franc de Koke dégagé par Piqué, la mine à longue distance d'Arda Turan file directement dans les gants de Ter Stegen

24' Mario Sùarez, à la reprise d'une dégagement loupé de Mascherano, fuit le cadre depuis l'extérieur de la zone de vérité

23' Le tir lointain de Diego Godin est contré par Piqué

22' Le centre de Siqueira est dégagé par Mascherano

21' Luis Sùarez, à la réception d'une ouverture parfaite de Daniel Alves, manque de réactivité, ce qui permet à Diego Godin d'éloigner le danger

20' Koke empêche Messi de filer au but à l'aide d'un tacle admirable

19' Mario Sùarez, à la reprise d'un déviation de la tête de Piqué, est contré par Jordi Alba qui concède une touche

18' Neymar est fauché en pleine course par Juanfran côté gauche mais l'arbitre décide de ne rien dire

17' Luis Sùarez et Messi sont muselé par Diego Godin

16' Diego Simeone a privilégié une tactique défensive

15' Tous les joueurs du FC Barcelone siègent autour de la surface des Indios

14' Mascherano, touché au contact de Juanfran, continuera à jouer

13' Luis Sùarez décale côté gauche Neymar qui est contré par Diego Godin aux vingt mètres

12' Le Barça réalise une action d'école côté droit et Rakitic transmet à Messi qui manque de réalisme au coeur de la surface !

10' Arda Turan revient à temps dans les pieds d'un Daniel Alves lancé en pleine course le long de la ligne de touche

9' Les combinaisons de Messi et Daniel Alves côté droit font plaisir à voir

8' Fernando Torres est signalé en position défendue

7' Le centre de Jordi Alba est capté par Jan

6' Le match a commencé fort

5' Le centre de Messi est dégagé par Joao Miranda

4' Jan est à la parade d'un boulet de canon signé Neymar !

3' Fernando Torres, coupable d'un geste déplacé au contact de Rakitic, bénéficie de la générosité de l'arbitre

1' Koke fuit la cible de loin

C'est parti entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid !

22:00 : José Luis Gonzàlez Gonzàlez (Colegiado Leones) est l'arbitre du match FC Barcelone (2°) - Atlético Madrid (3°) en direct.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

21:45 : Moyà est mis au repos. Les remplaçants Indios : Moyà; Jesùs Gamez, José Giménez; Raùl Garcia, Saùl Niguez; Raùl Jiménez, Mandzukic.

21:30 : Jan est titulaire. La composition de l'Atlético Madrid : Jan; Juanfran, Joao Miranda, Diego Godin, Siqueira; Mario Sùarez, Gabi, Koke, Arda Turan, Griezmann; Fernando Torres.

21:15 : Cani, Tiago, Angel Correa et Cristian Ansaldi n'ont pas été convoqués par Diego Simeone.

21:00 : Le Méxicain Javier Aquino, ailier droit du Rayo Vallecano, est venu au secours de Raùl Jiménez "J'ai eu la chance de jouer à ses côtés et c'est un grand champion. Il est capable de mieux et mérite plus de temps de jeu. Il côtoie des joueurs de haut niveau qui lui ont été supérieurs jusqu'à présent. Les choses ont été délicates pour lui à l'Atlético Madrid"

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

20:45 : Cristian Rodriguez, lié à l'Atlético Madrid jusqu'au 30 juin 2016, a été prêté à Parme jusqu'à la fin de la saison.

20:30 : Fernando Torres aime le Camp Nou : le champion du monde 2010 y a marqué cinq buts en 7 visites toutes compétitions confondues.

20:15 : Wang Jianlin, ex-président des Dalian Haichang et dirigeant du conglomérat asiatique Dalian Wanda Group, a payé 45 millions d'euros pour acquérir 20% des parts de marché de l'Atlético Madrid.

20:00 : Ruben Pérez, en manque de temps de jeu à Torino, a été proposé à Grenade par les Blanquirojos.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

19:45 : La Ligue Europa, la Coupe d'Espagne, la Ligue des champions et la Supercoupe d'Espagne ont permis à l'Atlético Madrid de se construire une réputation de spécialistes de coupes (taux de qualification de 84% au cours de matchs à élimination directe sous la direction de Diego Simeone).

19:30 :Le 17 mai 2014, les coéquipiers de Diego Godin avaient remportés la Liga aux dépends du FC Barcelone de Tata Martino à la suite d'un partage de points acquis en Catalogne.

19:15 : Les Indios ont eu raison de Grenade grâce à des buts signés Mandzukic et Raùl Garcia à domicile en Liga.

19:00 : L'Atlético Madrid semble à bout de forces et de solutions tactiques. Les champions d'Espagne en titre ont eu toutes les peines du monde à tenir en échec le Real Madrid à l'Estadio Santiago Bernabéu et souhaiteront à coup sûr limiter les dégats en Catalogne où ils avaient été humiliés à la surprise générale il y a deux semaines.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

18:45 : Jordi Masip est ménagé. Les remplaçants Barcelonais : Jordi Masip; Adriano, Bartra; Sergi Roberto, Rafael Alcantara, Xavi; Pedro.

18:30 : Ter Stegen intégre le onze initial. La composition du FC Barcelone : Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic; Neymar, Messi, Luis Sùarez.

18:15 : Xavi, touché au muscle soléaire de la jambe gauche à l'entraînement il y a deux semaines, a été autorisé à jouer par les médecins culés et constitue l'unique nouveauté de la liste des convoqués du FC Barcelone.

18:00 : Thomas Vermaelen, opéré du genou en Finlande, Jérémy Mathieu, diminué physiquement, Douglas, victime d'une élongation au biceps fémoral droit, ainsi que Claudio Bravo, Munir et Montoya, écartés par décision technique, sont indisponibles.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

17:45 : L'entraîneur du FC Barcelone a tenu à défendre Luis Sùarez en zone mixte "Il est en grande forme et réalise un travail remarquable. Il aide beaucoup l'équipe et revient souvent défendre. Il joue sa première saison en Espagne est s'adapter au jeu du Barça a toujours été compliqué. Mais les buts viendront à coup sûr car il est motivé et doué pour ça"

17:30 : Montoya, qui ne fait plus l'unanimité au Camp Nou, est courtisé par les plus grands clubs éuropéens comme Liverpool et la Juventus Turin.

17:15 : Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a tenu à soutenir La Pulga sur une chaine Espagnole "Il est parfait à tous les niveaux. Il est heureux ici et désire tout gagner. Il est le numéro un, même si les récompenses ont été remises à d'autres, et a beaucoup d'ambition. Il réalise une saison géniale. Il est le leader de l'équipe, je n'ai à aucun moment pensé à le vendre, tout comme les autres joueurs du Barça. Il mériterait tous les Ballons d'Or pour son comportement et sa manière de jouer"

17:00 : Le duo formé par "El Mesias" et Neymar, qui a réalisé des progrès considérables et a ridiculisé les Galiciens ce dimanche soir, est désormais capable de déstabiliser les défenses du monde entier.

le match FC Barcelone - Atlético Madrid en direct

16:45 : Le 6 janvier 2009, le FC Barcelone de Josep Guardiola s'était imposé sur la pelouse de l'Atlético Madrid grâce à une performance sublime de La Pulga en Coupe d'Espagne.

16:30 : Les Catalans, menés de main de maître par un Lionel Messi auteur d'un triplé, ont eu beaucoup de facilité à vaincre le Deportivo la Corogne à l'Estadio Riazor ce week-end en Liga.

16:15 : Une ambiance de joie règne à San Joan Despi. Le FC Barcelone a désintégré un modeste équipe d'Elche en huitième de finale de la compétition et semble condamné à sortir un grand match à domicile aujourd'hui.

16:00 : Bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match FC Barcelone (2°) - Atlético Madrid (3°) comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 22h au Camp Nou.