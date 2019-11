Chelsea - Liverpool en direct commenté: suivez le match en live

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce match palpitant en notre compagnie sur VAVEL France. Vive le football anglais et à bientôt sur les pelouses de Premier League !

Quel match et quelle intensité ! La fraicheur physique des joueurs de Chelsea a été déterminante dans ce match ultra-disputé. Tout s'est finalement joué sur une erreur de marquage dont a profité Ivanovic pour marquer en prolongation.

FIN DU MATCH ! Succès 1-0 des Blues de Chelsea ! Ce sont les joueurs de José Mourinho qui iront à Wembley, le 1er mars prochain, disputer la finale de cette Capital One Cup !

119' Servi sur la gauche par Henderson, Ricky Lambert tente de trouver la lucarne de courtois en enroulant son ballon. L'ex joueur de Southampton ouvre trop son pied et le ballon finit largement au dessus du but.

118' Dernier changement pour Chelsea ! Willian cède sa place à la légende Didier Drogba !

114' Lucas Leiva, complètement cramé, multiplie les pertes de balles en cette fin de match. Globalement, les Blues de Chelsea sont bien plus en jambes que leurs adversaires.

111' On a du mal à imaginer d'où pourrait venir la lumière du coté des Reds. Les trois attaquants, Sterling, Lambert et Balotelli, excentré sur le coté gauche, peinent à se trouver.

110' Eden Hazard combine avec Matic. Suite à un une-deux, le belge, in-cre-vable, récupère le ballon et sert parfaitement Ramires sur sa droite, dans l'espace. Le Brésilien tente une frappe mais la croise beaucoup trop. Six mètres.

106' Lancé à la limite du hors jeu par Costa, Ramires fonce seul au but sur le coté droit. Arrivé dans la surface de réparation des Reds, le milieu brésilien ralentit sa course et tente un crochet intérieur pour s'ouvrir le chemin de la frappe, mais Steven Gerrard, revenu d'on ne sait où, lui subtilise le ballon.

105' Option offensive obligée pour Brendan Rodgers qui remplace un ailier par un pur n°9.

105' Dernier changement pour Liverpool : Ricky Lambert remplace Alberto Moreno !

Fin de la première période de la prolongation !

102' Sur le coté droit, Balotelli réussit à passer entre Azpilicueta et Terry grâce à un double-contact bien exécuté. Il centre en retrait et trouve Sterling qui frappe en pivot mais qui ne parvient pas à cadrer.

101' Ca chauffe entre Steven Gerrard et Diego Costa qui se retrouve tête contre tête après une faute de ce dernier. Carton jaune pour les deux joueurs !

98' Décalé sur le coté gauche, Sterling parvient à centrer et trouve Jordan Henderson qui décroise sa tête mais ne parvient pas à trouver le cadre ! Grosse occasion pour les Reds de Liverpool !

95' Liverpool est plus que jamais obligé de marquer pour pouvoir, au minimum, jouer sa qualification pour Wembley aux tirs au but.

93' Coup-franc de Willian excentré sur le coté droit. Branislav Ivanovic est oublié et coupe la trajectoire du ballon de la tête pour l'envoyer au fond des filets de Mignolet !!!

93' BUUUUUT DE CHELSEA !!!!!

91' Rappelons que les buts à l'extérieur ne sont prépondérants qu'à l'issue de la prolongation. Les Blues de Chelsea, ayant fait 1-1 à l'extérieur à l'aller, sont donc pour le moment qualifiés.

91' Centre à l'aveugle de Coutinho, Sterling contrôle le ballon dos au but et remise sur Balotelli. Super Mario ouvre son pied mais envoie le ballon dans les tribunes de Stamford Bridge.

90' Oscar et Diego Costa donnent le coup d'envoi de la première prolongation !

90' Longue discussion entre José Mourinho, son staff et ses joueurs, réunis en cercle.

90' Coup de sifflet de M. Oliver. Nous aurons donc le droit à une prolongation, deux fois quinze minutes de bonheur en plus.

90' Matic s'engouffre dans la surface en éliminant Emre Can et Henderson et centre fort devant le but ! Personne ne coupe la trajectoire du ballon.

90' La frappe de Matic est contrée et finit en corner. Celui-ci ne donne rien.

87' Depuis dix minutes, les Reds sont assiégés. C'est Chelsea qui domine dans cette fin de partie .

83' On se dirige tout droit vers les prolongations dans ce match. Si les organismes sont fatigués, aucune des deux équipes ne montre un quelconque signe de faiblesse.

79' On a perdu Raheem Sterling. Le jeune international anglais n'est plus du tout approvisionné en ballons et a totalement disparu des radars. L'entrée de Mario Balotelli ne semble pas arranger les choses.

76' 3 : sur les quatre changements de ce match, trois l'ont été à la suite d'une blessure. #Intensité.

76' Cesar Azpilicueta, qui s'enduit généreusement de Vicks sur le bord de la pelouse, s'apprête à rentrer en jeu. Il remplace Filipe Luis, blessé.

73' Carton jaune pour John Terry, coupable d'un petit attentat, par derrière, sur Raheem Sterling.

71' Steven Gerrard tente sa chance à 30 mètres du but, dans une position compliquée. Sa frappe est cadrée, puissante, mais captée sans problème par Courtois.

69' C'est Lazar Markovic qui sort au profit de Mario Balotelli.

67' Mario "Mister T" Balotelli a enlevé son survêtement et s'apprête à rentrer en jeu ! Rappelons que l'Italien n'a pas marqué depuis le 28 octobre dernier.

65' Coup-franc d'Oscar légèrement excentré sur la gauche. Le brésilien enroule sa frappe mais celle-ci, trop faible, est captée par mignolet.

63' Ca va à 100 à l'heure dans ce match et Chelsea est très clairement dans un temps fort. Les contres se succèdent à la vitesse de l'éclair, emmenés par un Eden Hazard très inspiré !

60' Frappe de Costa ! L'espagnol récupère la balle à l'entrée de la surface, plein axe, et dégaine une frappe puissante détournée par Mignolet !

58' Quelle action d'Eden Hazard ! Le belge récupère un ballon dans l'axe, fonce vers le but et élimine ni plus ni moins que quatre londoniens ! Double contact , petit pont et dribble derrière le pied d'appui, hazard a sorti toute sa panoplie ! L'ex-lillois finit pas une frappe puissante du pied gauche qui finit à coté des buts de Mignolet.

57' Si le match était engagé en première période, il devient désormais clairement haché par les fautes grossières.

55' Changement également pour Liverpool : Mamadou Sakho, lui aussi blessé, est remplacé par Glenn Johnsson.

52' Entre-temps, Cesc Fabregas, blessé au genou dans un contact avec son capitaine John Terry, a laissé sa place au brésilien Ramires.

52' Perte de balle de Sakho qui fait une très mauvaise passe dans l'axe. Le ballon eest récupéré par Oscar qui se fait littéralement fauché par Lucas Leiva à l'entrée de la surface. Carton jaune pour le brésilien.

46' Pour le moment, les deux hommes du match sont incontestablement Philippe Coutinho et Eden Hazard, qui illuminent ce match de leur classe.

45' Hop ! C'est reparti ici à Londres.

45' Les deux équipes sont de retour sur le terrain. Captain Gerrard et Henderson vont donner le coup d'envoi de cette seconde période.

45' Passée à la vitesse de l'éclair, cette première période se révéla extrêmement intense malgré la maladresse des deux équipes devant le but. Peu de situations favorables pour Diego Costa et Sterling qui ont été muselés par des défenses globalement bien en place. A noter l'accrochage entre l'Espagnole et Martin Skrtl, qui aurait du déboucher sur un penalty pour les Blues.

45' La mi-temps est sifflée ici à Stamford Bridge ! Pas de but entre Chelsea et Liverpool !

43' Coutinho déborde sur le coté gauche, suivi de près par Fabregas. Malheureusement pour l'espagnol, sa pointe de vitese n'est pas son meilleur atout et Coutinho le passe facilement. Dans un angle fermé, le brésilien frappe à ras de terre mais largement à coté des cages de Courtois.

41' Si les occasions se soldent assez rarement par une frappe cadrée, ce match est d'une intensité assez incroyable. Les arrêts de jeu sont rares et les contacts physiques très prononcés. Un vrai bon match comme on les aime en Angleterre.

38' Servi dans l'axe, Oscar, encore lui, dégaine une frappe croisée à ras-de-terre qui passe à quelques centimètres du poteau droit de Simon Mignolet.

37' Oscar se fait justice lui-même et brosse son ballon coté gardien. Son tir est hors cadre.

36' Faute de Lucas Leiva sur Oscar à l'entrée de la surface ! Très bon coup-franc pour Chelsea.

32' Peu de construction du coté de Chelsea. Fabregas, Hazard et Matic combine mais on peine à trouver Oscar et Diego Costa. Willian lui, gêné par les montées de Moreno, joue très bas.

29' Quelle action de Coutinho ! Servi plein axe, le brésilien fonce au but, enrhume Kurt Zouma d'une feinte de frappe et se retrouve seul à l'entrée de la surface. Il tir du gauche mais sa frappe croisée est arrêtée par le pied de Thibault Courtois ! Le gardien belge semble dans un très grand jour !

26' Dans l'axe, Steven Gerrard adresse un amour de passe en profondeur dans l'intervalle pour Moreno. Le défenseur des Reds contrôle mal le ballon mais frappe au but ! Une frappe que Courtois, qui avait bien bouché son angle, arrête de la main droite et détourne en corner.

24' On peine à trouver Oscar du coté de Chelsea. Le brésilien court dans le vide depuis un quart d'heure...

22' Accrochage entre Skrtel et Costa dans la surface de Liverpool ! L'espagnol fait un passement de jambes, emmène le ballon sur sa gauche et est victime d'un croc-en-jambe de la part du slovaque. Il y avait très certainement penalty pour Chelsea !

20' Hazard trouve Fabregas, tout seule dans l'entrejeu aux abords de la surface. L'Espagnol, au lieu de servir Willian seul sur sa droite, trouve Diego Costa dans l'axe. Le buteur des Blues ne peut frapper au but.

16' Long ballon sur Sterling. Kurt Zouma apprécie mal la trajectoire du ballon et rate sa tête. Sterling part au but, seul face à Terry. Il crochette le défenseur anglais mais Zouma, bien revenu, empêche le jeune international anglais de frapper.

15' Markovic est lancé sur son coté droit. Il réalise un grand pont sur Terry mais Ivanovic vient stopper l'ailier des Reds et protéger le ballon qui sort en six mètres.

10' Faute de Diego Costa qui, volontairement, marche sur la cheville d'Emre Can, quasiment sous les yeux de l'arbitre de touche !

7' Petit festival de Coutinho qui, d'un double contact astucieux, trompe Fabregas et Matic. Il décale Moreno à gauche mais le latéral rate son centre.

4' Costa s'échappe à droite, revient vers l'intérieur mais pousse un peu loin son ballon. Sa passe en retrait pour Willian est trop faible, le brésilien ne peut pas frapper correctement le ballon.

3' Sterling, parti à gauche, tente de passer Zouma. Le français ne se jette pas mais le centre en retrait du jeune anglais trouve Coutinho qui frappe. Le ballon est contré par un dos londoniens.

3' Oscar trouve Ivanovic sur son coté droit mais Skrtel s'interpose et tacle le ballon en touche.

1' Matic tente de lancer Hazard dans la profondeur mais la passe est trop forte et le ballon termine dans les mains de Mignolet.

1' Le coup d'envoi a été donné par Diego Costa et Oscar pour Chelsea !

C'est parti à Stamford Bridge !

Les deux équipes font leur entrée sur le terrain, emmenées par leur capitaine : John Terry et Steven Gerrard !

La plupart des Blues qui débuteront ont pu souffler ce weekend et seront donc frais ce soir : Costa, Hazard, Fabregas, Willian, Matic, Filipe Luis, Terry, Ivanovic et Courtois n'ont pas été titularisés lors du match contre Bradford, qui s'est soldé par une défaite des Blues 4-2.

A noter que Brendan Rodgers continue de faire confiance à son 3-5-2 et sa défense composée de Skrtel, Mamadou Sakho et surtout Emre Can, pas vraiment à son avantage la semaine dernière. Ses reins se souviennent encore des grigris chaloupés d'Eden Hazard...

Finalement, Daniel Sturridge n'est même pas sur la feuille de match de soir. Mario Balotelli, lui, est sur le banc.

Les compositions d'équipes sont tombées ! Liverpool se déplace ce soir à Stamford Bridge avec les 11 mêmes hommes qu'à l'aller. José Mourinho a décidé quant à lui de faire débuter son équipe type : Obi Mikel, titulaire à l'aller, cède sa place à Oscar qui reprend son poste de n°10. Fabregas retrouve son rôle de relayeur aux cotés de Matic. A noter néanmoins la titularisation du français Kurt Zouma en lieu et place de Gary Cahill.

Team to face Liverpool: Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry (c), Filipe Luis; Matic, Fabregas; Willian, Oscar, Hazard; Diego Costa. #CFCvLFC — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 27, 2015

Confirmed #LFC team v @ChelseaFC: Mignolet, Can, Skrtel, Sakho, Lucas, Henderson, Moreno, Markovic, Gerrard, Coutinho, Sterling — Liverpool FC (@LFC) January 27, 2015

Daniel Sturridge, victime de blessures à répétition, fera peut-être son retour ce soir du coté des Reds de Liverpool. Une bonne nouvelle pour Brendan Rodgers et son équipe, qui ont peiné à inquiéter la défense de Chelsea durant les 45 premières minutes du match aller. Malgré son but et son activité sur le front de l'attaque, Raheem Sterling a paru plusieurs fois esseulé la semaine dernière. Le coach des Reds a néanmoins précisé qu'il ne voulait prendre aucun risque avec l'international anglais.

Chelsea, leader quasi-incontesté de Premier League, a subi une véritable humiliation le weekend dernier lors du 4ème tour de FA Cup. Les hommes de José Mourinho se sont inclinés, sur leur pelouse, contre Bradford City, 7ème de League One (3ème division) sur le score de 4-2.

Le gagnant de ce soir ira à Wembley, le 1er mars, disputer la finale de cette coupe de la ligue anglaise contre le vainqueur du match Tottenham/Sheffield United. À l'aller, les Spurs l'ont emporté 1-0 sur la pelouse de Sheffield, 8ème de League One (3ème division)

Le match aller à Anfield Road avait accouché d'un match nul 1-1. Eden Hazard avait ouvert la marque sur penalty pour Chelsea avant que Raheem sterling n'égalise pour les Reds de Liverpool après une belle chevauchée solitaire. Le résumé du match est à lire ici.

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur Vavel France pour suivre en notre compagnie cette demi-finale retour de Capital One Cup opposant Chelsea à Liverpool. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 sur la pelouse de Stamford Bridge.