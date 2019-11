CAN 2015: Sénégal - Algérie: Review

20:51 C'est terminé, fin du suspense! L'Algérie confirme son statut de favori de la CAN 2015 en s'imposant 0-2 sur un Sénégal méconnaissable. Les hommes de Giresse pourront avoir beaucoup de regrets puisqu'ils quittent la compétition en compagnie de l'Afrique du Sud, et c'est le Ghana des frères Ayew qui se qualifie finalement en première place après une victoire à l'arrachée 1-2, ce soir.

90' Kashi remplace le buteur Mahrez pour les derniers instants. Il y aura 4 minutes de temps additionnel.

87' A 3 minutes de la fin du temps réglementaire, le Sénégal doit espérer une égalisation de l'Afrique du Sud pour passer en quarts. Que c'est dur pour les Lions!

86' Classement actuel: Ghana 6 pts, Algérie 6 pts, Sénégal 4 pts, Afrique du Sud 1 pts.

82' QUELLE FOLIE ! Le Ghana double la mise face à l'Afrique du Sud sur une tête d'André Ayew. Le Blacks Stars prennent la 2ème place du Sénégal qui se retrouve éliminé à 8 minutes de la fin du match!

81' Servi à l'entrée de la surface par Feghouli, Nabil Bentaleb, temporise avant d'effectuer un tir imparable qui trouve le petit filet gauche de Coundoul. L'Algérie fait le break. 0-2.

81' BUUUUUUUUUUUT POUR L'ALGERIE !

79' Soudani qui a beaucoup donné ce soir, cède sa place à Belfodil, côté Algérie.

77' Rais M'Bolhi est averti pour perte de temps.

74' Sur une mauvaise sortie de Coundoul, Taider frappe en première intention. Mbodji sauve sur sa ligne. Le break était proche.

72' Egalisation de John Boye pour le Ghana, à Mongomo. Le but ne change rien au niveau du classment pour l'instant, mais une égalisation du Sénégal enverrait les Blacks Stars en quarts et éliminerait l'Algérie. Suspense.

71' Mehdi Lacen remplace Yacine Brahimi qui a été touché sur la dernière action, côté Algérie.

67' Le score n'a pas changé à Mongomo. Afrique du Sud 1-0 Ghana. L'Algérie et le Sénégal sont qualifiés à cette minute.

65' Dernier changement côté Sénégal, Sadio Mané cède sa place à Dame Ndoye.

64' Sur le ralenti du dernier corner sénégalais, Medjani attrape clairement Diouf par le maillot. Il y avait pénalty indiscutablement. L'attaquant est averti par l'arbitre pour contestation.

63' Les Lions multiplient les offensivent mais butent sur une défense algérienne solide et bien organisée.

60' Centre à ras de terre de la droite pour Sadio Mané. L'attaquant de Soton n'arrive pas à trouver son équilibre et rate l'aubaine. Il n'est clairement pas en réussite ce soir.

52' Papiss Cissé, meilleur buteur sénégalais en activité, est lancé dans l'attaque des Lions. Diop est sorti.

47' Le Sénégal est sous pression en cette deuxième période. Les protégés d'Alain Giresse savent qu'un deuxième but de l'Afrique du Sud, les mettrait hors de la compétition.

20:01 Coup d'envoi donné en synchronisation parfaite entre Malabo et Mongomo.

20:00 Ici, le but Sud-Africain de Mandla Masango, pour l'ouverture du score face au Ghana. Une vraie pépite.

19:53 A ce moment, l'Algérie est qualifiée en première place. Le Sénégal, 2ème, devance l'Afrique du Sud grâce à la différence de buts. Les Black Stars sont éliminés de la compétition.

19:47 C'est la mi-temps! L'Algérie mène plutôt logiquement face au Sénégal, 0-1 grâce à Mahrez. Les Lions n'ont pas pu inquiéter M'Bolhi malgré une petite réaction après le but concédé. A Mongomo, les Bafana Bafana, dominées, mènent contre le Ghana, 1-0.

45'+1 Quel retour déterminant de Bentaleb sur Badji. Le milieu du Sénégal s'avancait directement pour les buts.

45' Il y aura 2 minutes de temps additionnel.

44' L'Afrique du Sud mène encore 1-0 contre le Ghana, à Mongomo. Pas suffisant pour se qualifier puisque le Sénégal est meilleur sur la différence de buts.

43' 5 tirs pour l'Algérie, 3 pour le Sénégal, à l'approche de la fin du temps réglementaire. Toujours 0-1 pour les Fennecs.

40' Avertissement pour Stéphane Badji, très en retard sur Faouzi Ghoulam.

36' Les Lions commencent à prendre l'ascendant en milieu de terrain. Les défenseurs Algériens commettent beaucoup de fautes, notamment sur Sadio Mané. Les coup franc sont, pour l'instant, sans danger pour Rais M'Bolhi.

31' Djilabodji tente sa chance, sur coup franc, des 40 mètres, en essayant de suprendre le portier Algérien. Son tir passe à côté des cages de M'Bolhi.

30' Les sénégalais tentent d'attaquer et de se créer des occasions, mais laissent beaucoup d'espaces derrière eux. Heureusement pour Alain Giresse et ses hommes que les Algériens n'en profitent pas pour l'instant.

28' C'est Pape Souaré qui va prendre la place du pauvre Cheik Mbengué. Premier changement côté Sénégal.

26' Le milieu des Lions saigne abondamment et ne semble pas pouvoir revenir sur le terrain.

24' Gros choc aérien entre Mandi et Mbengué. La paumette du sénégalais a explosé, il sort pour se soigner.

21' L'Afrique du Sud avait ouvert le score face au Ghana par l'intermédiaire de Masango. Tout a changé niveau classement, l'Algérie a pris la première place avec 6 pts, le Sénégal est deuxième avec 4 pts, suivis des Bafana Bafana avec 4pts et du Ghana, dernier avec 3 pts.

20' Encore une parade difficile pour le portier sénégalais. Coundoul repousse le tir de Soudani.

16' Tir puissant de Faouzi Ghoulam des 35 mètres. Coundoul s'interpose difficilement.

10' Sur un long coup franc, Ryad Mahrez est esseulé dans la surface sénégalaise. Il contrôle du pied gauche et ajuste Coundoul du pied droit pour donner l'avantage à l'Algérie. La pression des Fennecs a payé, largement aidés par le latéral sénégalais.

10' BUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'ALGERIE!

7' Les Fennecs poussent en ce début de partie. Le trio Mahrez-Soudani-Brahimi fait beaucoup de mal à la défense du Sénégal.

3' Première opportunité pour l'Algérie! Les Fennecs interceptent une mauvaise passe de Djilobodji dans l'axe. Feghouli est lancé, seul, dans la surface mais le milieu de Valence tergiverse et finit par voir Coundoul lui chipper le ballon.

2' On rappelle le classement de ce Groupe C à cette minute: Sénégal 5, Algérie 4, Ghana 4, Afrique du Sud 2.

19h00 Les Lions de la Terenga engagent. C'est parti à Malabo !

18h58 L'Algérie a très bien commencé cette CAN 2015 avec une victoire 3-1 sur l'Afrique du Sud, puis a chuté face au Ghana sur un but de Gyan dans les ultimes minutes. Le Sénégal a surpris le Ghana d'entrée, en fin de match, 2-1 puis a été tenu en échec par les Bafana Bafana 1-1.

18h53 Une rencontre, donc au sommet, entre un Sénégal, qui n'a jamais remporté le sacre, finaliste de l'édition de 2002, et qui compte sur une génération capable d'aller ramener le titre à l'image de Mané, Diouf et Mbodji, et une Algérie, sacrée en 1990, et qui tentera de rééditer l'exploit avec les Guerriers du Désert nommés, entre autres, Slimani, Feghouli et Brahimi, auteurs d'une très belle Coupe du Monde au Brésil.

18h50 Il ajoute: "Nous confronterons le Sénégal sans trop de calcul et nous ferons tout pour gagner. Nous avons eu du temps pour nous préparer comme il faut. C'est un match très important pour nous." Rappelons qu'un match nul pourrait qualifier les deux équipes, en cas de faux pas du Ghana contre les Bafana Bafana.

18h48 Le sélectionneur des Fennecs, Christian Gourcuff, a lui été très confiant en conférence de presse et a parlé de l'excellente atmosphère qui régnait au sein de son équipe: "Beaucoup de choses sont dites par ici et par là, mais il y a beaucoup d'unité et de solidarité entre les joueurs, et ça, ça n'a pas de prix."

18h45 Alan Giresse, ex-milieu de terrain de l'Equipe de France et champion d'Europe en 1984 a, aussi, averti ses poulains de la difficulté du match contre l'Algérie: "Rien n'est fait. Tout se décidera en cette Journée cruciale."

18h42 La pelouse de Malabo meilleure que celle d'Ebebyin et de Mongomo devrait aider le Sénégal à développer son jeu. "C'est une bonne chose pour les deux équipes. Que le meilleur gagne !", a déclaré Alain Giresse, sélectionneur du Sénégal.

18h39 Boughera, défenseur Algérien, a parlé de la situation dans de Groupe C :"Tous les Groupes vont se décider à la dernière Journée. C'est excitant. Je pense que c'est une belle CAN, pour l'instant. Le niveau est élevé." Espérons que ça soit le cas pour le match de ce soir.

18h36 Algérie et Sénégal se sont rencontrés 18 fois; 9 victoires pour les Fennecs, 4 pour les Lions et 5 nuls. Sur les 7 dernières rencontres, le Sénégal a gagné 4 fois. Les Algériens se rappellent sûrement de la demi-finale de la CAN 1990. Une victoire 2-1 qui les mènera en finale, puis au seul sacre africain de leur histoire.

18h34 L'Algérie est classée 18ème dans le classement FIFA, et donc considérée meilleure sélection africaine et arabe. Le Sénégal, est lui, 35ème. Des classements qui témoignent de la qualité des deux équipes.

18h30 Bienvenue sur VAVEL France pour vivre en Live et en intégralité le choc Sénégal - Algérie pour le compte de la 3ème et dernière Journée du Groupe C, de cette CAN 2015. Le deuxième match oppose l'Afrique du Sud au Ghana. Coup d'envoi dans 30 minutes.