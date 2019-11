Chelsea - Manchester City en direct commenté: suivez le match en live

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce match en notre compagnie sur VAVEL France. A bientôt pour de nouveaux chocs sur les pelouses de Premier League !

Ce résultat ne change donc rien à la situation en haut du classement de Premier League : Chelsea reste leader et Manchester City, son dauphin, reste à cinq longueurs des Blues.

Les hommes de Manuel Pellegrini ont été plutôt dominateurs dans ce match. Mais globalement, de part et d'autre, on a noté trop d'approximations dans les passes et les combinaisons. Les absences de Yaya Touré, Nasri, Fabregas et Diego Costa se sont fait clairement ressentir.

Chelsea avait ouvert le score grâce à Loïc rémy (41') mais David Silva a égalisé pour les citizens trois minutes plus tard (44').

Fin du match ! Match nul entre Chelsea et Manchester City !

93' Manchester City assiège littéralement le but de Chelsea depuis une dizaine de minutes !

91' Mourinho veut gagner du temps : Loftus-Cheek remplace Oscar pour les quelques secondes de jeu qui restent dans ce match.

90' James Milner ne compte plus ses efforts en cette fin de match. Il se démène sur le coté droit et parvient à centrer. Dzeko attend le ballon dans la surface mais Kurt Zouma, dernier défenseur, s'étire de tout son long et parvient à dégager le ballon de la tête.

88' Dernier changement pour Manchester City : Jovetic remplace David Silva.

87' Sur le coté gauche, David Silva sert James Milner d'une magnifique passe de l'extérieur du pied gauche. L'anglais contrôle et frappe ! Mais son tir croisé à ras de terre passe à quelques centimètres du poteau de Courtois.

86' Changement pour le moins défensif pour Chelsea : José Mourinho fait sortir Loïc Rémy qui a enchainé les mauvais choix ces dix dernières minutes, et fait rentrer à sa place Gary Cahill.

84' Les joueurs de City multiplient les passes aux abords de la surface londonienne sans trouver la faille. Ni Navas, ni Sagna n'ont réussi à centrer. Le ballon revient dans les pieds de Kompany.

81' Changement poste pour poste : Dzeko remplace Aguero, auteur de la passe décisive pour David Silva sur le premier but des Citizens.

81' Dzeko se prépare à rentrer du coté de Manchester City.

79' Une légende succède à une autre légende. Après l'entrée de Lampard, changement pour Chelsea : Didier Drogba remplace Willian. Loïc Rémy coulisse sur le coté droit.

75' Franck Lampard va entrer sur la pelouse de son ancienne équipe ! Il remplace Fernando, sous les applaudissements de tout Stamford Bridge. C'est lui qui avait égalisé pour Manchester City lors du match aller (1-1), à cinq minutes de la fin du match.

74' Le match grimpe en clairement en inensité. Les coups se font plus rudes et les arrêts de jeu plus rares.

72' Grosse faute de Fernando qui ceinture ni plus ni moins Eden Hazard qui l'avait totalement mystifié avec son contrôle orienté. Carton jaune pour le joueur de Manchester City.

71' Ca combine beaucoup entre Navas, Silva, Sagna et même Milner qui vient créer le surnombre sur le coté droit. Mais le dernier geste n'est pas assez précis pour que les Citizens se montrent réellement dangereux.

67' Fernandinho récupère le ballon dans l'axe du jeu, à une vingtaine de mètres des buts des Courtois. Les brésilien frappe à ras de terre mais le gardien des Blues le stoppe sans trop de problèmes.

64' Didier Drogba, véritable légende ici à Chelsea, part s'échauffer. Il est probable que l'ivoirien remplace Loïc rémy dans les minutes qui viennent. Mis à part son but, le français s'est fait très discret dans cette partie.

63' Navas est encore une fois servi dans le dos de la défense londonienne. Après le bon service de Bacary Sagna, l'espagnol contrôle le ballon et centre en direction de Milner qui ne peut ajuster sa tête. Au dessus.

62' Coup franc de Willian plein axe. Son ballon envoyé dans la boite est beaucoup trop long et sort des limites du terrain.

59' Matic réalise encore aujourd'hui un gros travail dans le coeur du jeu du coté des Blues. On le voit régulièrement faire des aller-retours sur la largeur du terrain.

55' David Silva trouve Jesus Navas dans l'intervalle sur le coté droit. L'excellent centreur espagnol adresse un bon ballon à Fernandinho qui le reprend et réalise une tête piquée. La balle est plongeante et oblige Courtois à la repousser en corner.

52' Clichy est cherché dans la profondeur mais Kurt Zouma vient s'interposer et protèger le ballon qui sort en six mètres. Encore un bon match de l'ex-stéphanois aujourd'hui, sous les yeux d'un Gary Cahill qui ronge son frein sur le banc...

49' Les deux coachs, José Mourinho et Manuel Pellegrini, s'envoient des mots doux sur le bord de la pelouse. Encore une bonne ambiance entre les deux techniciens qui s'apprécient peu...

47' Beaucoup d'approximations pour le moment, à l'image de Gael Clichy qui récupère la balle grâce à un bon pressing mais qui rate sa passe juste derrière.

47' Manchester City prend le contrôle du ballon en ce début de seconde mi-temps.

45' C'est reparti dans ce match entre Chelsea et Manchester City !

45' Les équipes sont de retour sur la pelouse ! Rémy et Oscar vont donner le coup d'envoi de la seconde période.

45' C'est la pause ici à Stamford Bridge ! Egalité 1-1 entre Chelsea et Manchester City ! Les deux équipes ont marqué dans les cinq dernières minutes de la première période : Loïc Rémy a ouvert le score pour Chelsea et David Silva a égalisé pour les Citizens trois minutes plus tard.

45' Chelsea n'aura mené que trois petites minutes ! Jesus Navas est servi sur son coté droit par Sagna. Il centre en première intention. Thibault Courtois est gêné par la présence de Milner et loupe sa sorti. Aguero récupère le ballon au second poteau, fait un frappe croisée de volée et celle-ci est coupée par David Silva qui se mue en renard des surfaces ! 1-1 !

45' Buuuut de Manchester City !!!! Egalisation de David Silva !!!

41' Ivanovic, trouvé dans l'axe, change le jeu et trouve Hazard dans le dos de la défense mancunienne. Excentré, le belge centre instantanément du plat du pied gauche. Son ballon est parfait, entre la défense et Joe Hart. Loïc Rémy vient couper le ballon et le propulse au fond des filets ! 1-0 pour Chelsea !

41' But de Loïc Rémy pour Chelsea !!!!!!!

37' Ramires essaye de couper les lignes mais sa qualité de passe est loin d'égaler celle de Cesc Fabregas. Du coup, le brésilien tarde à donner son ballon et a tendance à le perdre souvent.

35' Willian a l'air plus jambes aujourd'hui que lors des matchs précédents. Toujours aussi appliqué dans son rôle défensif, le brésilien esssaye de récupérer le ballon mais fait faute dans le rond central.

31' Grosse occasion pour Manchester City ! La défense des citizens dégage le ballon loin devant. Le ballon lob John Terry et se retrouve dans les pieds de Sergio Aguero. L'argentin se présente seul face à Courtois, légèrement excentré sur le droite. Sa frappe croisée du droit, à ras de terre, passe juste à coté du but. Grosse alerte pour la défense de Chelsea !

28' Perte de balle de Kompany dans son camp. Loïc Rémy récupère le ballon déborde à gauche, sert Hazard qui ne parvient pas à controller mais Oscar est derrière lui et frappe du gauche ! Son ballon brossé est trop mou et Hart se saisit du ballon facilement.

27' Sur le corner, Aguero et Azpilicueta s'accrochent mutuellement, de manière peu subtile. M. Clattenburg siffle une faute pour Chelsea.

26' Fernandinho lance Aguero dans le dos de Kurt Zouma. L'argentin sert Milner qui s'infiltre dans la surface mais le ballon est dégagé en corner par un joueur mancunien.

23' Ivanovic perd bêtement le ballon aux abords de sa surface sur le coté droit. Milner lui chipe la gonfle, la transmet à Aguero qui déborde et frappe au but dans un angle compliqué. Le tir est cadré mais Courtois est à la parade.

20' La possession du ballon s'est désormais équilibrée : 48% pour Chelsea, 52% pour Manchester City.

19' Les deux avant-centres, Rémy et Aguero, se font discrets en ce début de match.

18' Oscar, Willian et Hazard se retrouvent souvent dans la même zone pour combiner. Pour le moment, les centres ne donnent rien.

15' Première longue possession pour Chelsea qui multiplie les passes courtes. Trouvé entre deux lignes, Ramires tarde à porter le danger et perd le ballon.

13' Première action individuelle d'Eden Hazard. Le belge fait une percée coté droit mais son centre est dévié en corner. Celui-ci ne donne rien.

11' Match relativement fermé pour le moment. Les espaces se font rares et les équipes sont encore danns leur phase d'observation.

9' Sur le coté gauche, Clichy récupère le ballon, se joue d'Oscar et Ramires, mais sa passe pour Aguero est trop profonde. Six mètres.

6' Navas reçoit le ballon aux abords de la surface. Il décale Fernando à droite qui frappe. Le ballon est détourné en corner.

4' Trouvé par Willian, Loïc Rémy perd le ballon. Le français connait sa première titularisation cette saison.

3' La possession du ballon est londonienne pour le moment. Hazard et Oscar ont déjà l'air très actifs.

2' Eden Hazard récupère le ballon coté gauche mais Vincent Kompany impose sa loi et dépossède le belge du ballon.

1' Première frappe pour Navas dans un angle fermé ! Repoussé par Courtois.

C'est parti ici à Stamford Bridge !

Ce sont les joueurs de Manchester City qui vont donner le coup d'envoi.

Les équipes font leur entrée sur le terrain, emmenées par leur capitaine : John Terry et Vincent Kompany !

Coté remplaçants, ni Nasri ni Mangala, blessés, ne prendront place sur le banc de Manchester City cet après-midi. Cesc Fabregas et John Obi Mikel ne figurent pas non plus sur la feuille de match.

La composition de Manchester City : Sagna prend la place de Zabaleta sur le coté droit de la défense, pour laisser probablement moins d'espace à Eden Hazard.

La composition de Chelsea : on remarque encore une fois la titularisation du français Kurt Zouma aux cotés de John Terry en défense centrale. Cahill a probablement du soucis à se faire... Filipe Luis, blessé, laisse sa place à Cesar Azpilicueta. Enfin, c'est le brésilien Ramires qui remplace Cesc Fabregas, blessé lui aussi après un choc contre John terry mardi dernier contre Liverpool.

Les compositions d'équipes sont tombées : José Mourinho a finalement choisi Loïc Rémy pour remplacer Diego Costa à la pointe de l'attaque londonienne cet après-midi !

Qui pour remplacer Diego Costa sur le front de l'attaque de Chelsea ? Deux options s'offrent à José Mourinho : titulariser la légende de Stamford Bridge Didier Drogba ou faire débuter l'international français Loïc Rémy. Réponse dans quelques heures.

José Mourinho, quant à lui, ne pourra pas compter sur son serial buteur, l'Espagnol Diego Costa (meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations cette saison), suspendu suite à son carton jaune récolté mardi dernier contre Liverpool, lors de la demi-finale de League Cup. Le coach des Blues devra peut-être se passer également du meilleur passeur de Premier League, Cesc Fabregas, sorti blessé contre Liverpoool.

Manchester City se déplacera à Stamford Bridge sans son métronome, Yaya Toure, qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Les Citizens seront également peut-être privés de Samir Nasri, qui revient d'une blessure au mollet mais qui devrait prendre place sur le banc. Eliaquim Mangala, blessé à l'épaule, n'est pas non plus certain d'être du voyage. Enfin, Manuel Pellegrini ne pourra pas aligner sa nouvelle recrue, Wilfried Bony, lui aussi en Guinée Équatoriale pour disputer la CAN.

Le carton rouge de Zabaleta, le plat du pied de Schürrle, le poteau de Diego Costa, la volée et la non-célébration de tonton Franck Lampard... Voici le résumé du match aller:

Le match aller, qui s'est déroulé le 21 septembre dernier, avait accouché d'un match nul 1-1 entre ces deux équipes. André Shürrle, qui vient de signer pour le VfL Wolfsburg, avait ouvert le score pour Chelsea. Puis, à cinq minutes du coup de sifflet final, c'est Franck Lampard, l'ancien taulier des Blues, qui avait égalisé pour Manchester City.

C'est le choc de cette 23ème journée de Premier League ! Chelsea, solide leader de Premier League (52 pts), reçoit à Stamford Bridge son dauphin, Manchester City (47 pts).

Bonjour à toutes et tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct commenté cette rencontre opposant Chelsea à Manchester City, comptant pour la 23ème journée de Premier League. Le coup d'envoi sera donné à 18h30 sur le pelouse de Stamford Bridge.