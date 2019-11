Result Congo 2-4 RD Congo in CAN 2015

90'+4 La RD Congo est en demi-finale. Un come-back d'anthologie face au voisin du Congo Brazaville qui a mené 2-0 à une demi-heure de la fin du match. Kebano et Bolasie ont pris leurs responsabilités et hissent les Léopards dans le dernier carré de la CAN 2015.

90' Kebano lance Mbokani dans le dos de la défense bute en premier lieu sur le gardien et de terminer le boulot dans le but vide.

90' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR LE RD CONGO

90' Quatre minutes de temps additionnel.

88' Makiadi céde sa place à Omba pour la RD Congo.

85' Bolasie en solo dans une défense désorganisée de Congolaise n'arrive pas à mettre la balle au fond et sceller le sort du match.

83' Gandzé lancé Claude Le Roy pour recoller au score tout comme Ondama à la place de Bouka Motou.

80' Joël Kimwaki se rachéte et offre un 3éme but à la RD Congo de la tête aprés un coup franc bien botté par Kebano. Quel Come-back !

80' BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT POUR LA RD CONGO

79' Bifouma lancé dans le dos de la défense n'arrive pas à frapper. Kidiaba est vigilant.

74' Ils sont revenus! Bokila rate son duel une première fois. Mbokani recoupe la balle dans la surface et sert son coéquipier qui fustige Mafoumbi d'un tir du gauche. Claude Leroy est furieux parce que son équipe était à 10. Quelle deuxième mi-temps !

74' BUUUUUUUUUUUUT POUR LA RD CONGO !

73' Doré est par terre. Il semble avoir des crampes. Malonga devrait le remplacer.

71' Bolasie, intenable, efface la latéral congolais d'un petit numéro et adresse un centre à Kebano qui ne cadre pas sa tête.

69' On a eu plus de rythme en 10 minutes que pendant toute la première période. Spectaculaire.

66' Mabwati cède sa place à Kebano côté RD Congo.

65' Enorme occasion pour Bokila qui rate le cadre de peu, alors qu'il était tout seul. Il n'est clairement pas en forme ce soir.

64' Bolasie accélère dans la surface et efface son vis à vis puis remise pour Mbokani qui trompe le portier Congolais d'un plat du pied et remet sa sélection dans le match.

64' BUUUUUUUUUT POUR LA RD CONGO !

61' Mauvaise passe du rentrant Kimwaki, interceptée par Bifouma qui lance Doré dans la surface. Kidiaba s'interpose mais le ballon arrive dans les pieds de Thiévy Bifouma qui fait le break pour les Léopards d'un tir puissant à ras de terre.

61' BUUUUUUUUUT POUR LE CONGO !

58' La RD Congo trouve encore une fois la barre transversale. Cette fois, c'est Makiadi sur coup franc qui rate l'égalisation de peu, même si Mafoumbi était sur la balle.

55' Sur un coup franc lointain de Ndinga, Fodé Doré profite d'une mésentente entre Mongongu et son gardien, pour dévier le ballon dans les cages de Kidiaba. Le Congo Brazzaville prend l'avantage.

55' BUUUUUUUUUT POUR LE CONGO !

52' Enorme occasion pour la RD Congo ! Bokila trouve la transversale de Mafoumbi sur une remise de Mbokani !

50' Zakuani blessé en fin de première période ne pourra pas continuer. Il cède sa place à Kimwaki, côté RDC.

18h02 Début de la seconde période!

17h46 La tension a pris le pas sur le jeu en cette première période. Les deux Congos n'ont rien montré et restenet fidèles à leur habitude de ne pas marquer dans les premières 45 minutes. On espère plus de rythme et d'occasions après la pause, et les coéquipiers de Bolasie et Oniangué en sont parfaitement capables.

45' Zakuani retombe mal après un duel aérien, et se tord la cheville. Il sort pour recevoir les soins.

41' Fodé Doré s'applique sur le coup franc et adresse un boulet de canon qui passe légèrement au dessus des cages de Kidiaba. Première occasion pour le Congo Brazzaville.

39' Makiadi est averti pour une intervention illégale sur Bifouma qui partait vers la surface.

34' Mabwati fait encore une fois la différence sur le flanc gauche, et centre pour Bokila. Le tir mou de ce dernier est capté facilement par Mafoumbi.

32' Beaucoup de ballons perdus des deux côtés. Le match n'a pas encore pris son envol à la demi-heure de jeu.

24' Oniangué profite d'une petite passivité dans la défense de la RD Congo pour adresser un tir en dehors de la surface, contré par un défenseur des Léopards en corner.

20' Malgré les deux occasions de la RD Congo, le match manque cruellement de rythme.

14' Grosse accélération de Mabwati sur la droite, qui met en retrait pour Bokila. Le tir de l'attaquant Congolais, bien qu'un peu faible, est mal capté par Mafoumbi qui met en corner. La RD Congo commence à s'installer dans la surface de son rival.

13' Deuxième opportunité pour les Léopards. Sur un centre en volley de la droite, Mbemba n'arrive pas à redresser sa tête.

12' Peu d'intensité dans ce début de match. Aucun pressing sur le porteur du ballon. Les deux camps s'observent. La RD Congo a un léger avantage dans la possession du ballon.

8' Yannick Bolasie se manifeste! Un dribble sur le côté gauche puis une frappe enroulée des 25 mètres qui a failli faire mouche. Première réelle occasion du match.

3' Réponse de la RD Congo. Mbokani prend le meilleur sur la défense des Léopards dans la surface, mais sa tête n'est pas cadrée.

1' Premier tir du match, côté Congo. Bouka Moutou tente sa chance des 40 mètres. Très loin des cages de Kidiaba.

17h C'est parti à Bata, le Congo Brazzaville en rouge face à la République Démocratique du Congo en blanc. Le coup d'envoi est donné par le Congo.

16h55 C'est parti pour les hymnes, en commencant par La Congolaise de Brazzaville, suivie de Debout les Congolais de la RD Congo.

16h54 Seule absence remarquable, celle de Yussuf Mulumbu, capitaine des Lépoards et touché à la cuisse. Sinon, les deux équipes sont au complet pour ce derby fervent.

16h52 Robert Kidiaba, gardien mythique de la RD Congo a ajouté: "Ce sera plus qu’un derby, c’est vraiment un match de famille, qui sera très difficile, et on espère que ce sera plus difficile pour eux." Un match pour l'histoire pour Oniangué, Bifouma et Ndinga d'un côté et pour Bokila, Mbokani et Bolasie de l'autre.

16h47 "Le Congo-Brazza a une belle équipe et leur entraîneur connait bien nos joueurs. C’est un atout pour lui. Mais la RDC a aussi un atout : les joueurs ne voudront pas lui faire des cadeaux. On va essayer de diminuer nos faiblesses et augmenter nos forces par rapport à cette équipe du Congo-Brazzaville .", a répondu le sélectionneur national des Léopards, Florent Ibenge, à son rival.

16h45 Claude Leroy, sélectionneur du Congo, a déclaré hier soir: "On est sûr d'avoir un Congo en demi-finale, et on aimerait que ce soit nous". Le tacticien français qui dispute sa 8ème CAN et qui connait bien la RDC qu'il a entrainé deux fois, a souligné que sa sélection ne se trouve pas en quarts par un coup de chance, et que les coéquipiers de Thiévy Bifouma donneront le meilleur d'eux même pour réserver une place au carré d'Or.

16h42 La RD Congo s'est qualifié moins confortablement. 3 nuls de rang dans le Groupe B, face à la Zambie, le Cap-Vert et la Tunisie ont suffi aux coéquipiers de Bolaise d'obtenir leur billet pour les quarts. Les Léopards devront, cependant, montrer beaucoup plus de choses si ils veulent venir à bout des Diables Rouges.

16h40 En phase de poules, le Congo a réalisé sa première victoire depuis 41 ans en Coupe d'Afrique. La sélection du capitaine Prince Oniangué en a surpris plus d'un et a terminé meilleure équipe avec 7 points, en réalisant l'exploit de battre le Gabon, outsider, et le Burkina Faso, finaliste de la dernière édition.

16h38 Au dernier classement FIFA, la RD Congo s'est classée 57ème, devançant son adversaire de l'après-midi, par 4 petites places. Le Congo est 61ème et revient dans le top 100 mondial après une longue absence de la scène africaine et internationale.

16h35 Les deux équipes s'étaient rencontrées 3 fois en phase finale de Coupe d'Afrique. 3 rencontres marquantes, puisqu'en 1968, La RD Congo, ex-Congo Kinsasha, s'était imposé 3-0 sur son voisin, puis a continué sa route vers son premier sacre continental. En 1972, la RDC a encore triomphé avec une victoire 2-0. Une défaite qui n'a pas empêché le Congo de remporter, au final, sa seule Coupe d'Afrique. 2 ans après, c'est les Diables Rouges de Brazzaville qui s'imposaient 2-1. La suite? Un deuxième sacre africain pour la RD Congo. Histoire.

16h31 La couverture se poursuivra, à 20h, avec le match Tunisie - Guinée Equatoriale.

16h30 Bienvenue à toutes et tous sur VAVEL France pour suivre la suite de notre couverture de la CAN 2015. Au menu cet après-midi, un derby qui s'annonce passionnant entre le Congo et la RD Congo, respectivement premier du groupe A et deuxième du groupe B. Coup d'envoi à 17h à Bata.