CAN 2015: Côte d'Ivoire - Algérie (3-1)

22h23 C'est fini à Malabo. Les Ivoiriens, pleins de réalisme, décrochent leur billet pour les demies, après une victoire nette sur l'Algérie, qui aura beaucoup de regrets. Les Fennecs annoncés comme grands favoris, rentreront avec un goût amer. La Côte d'Ivoire trouvera la RD Congo en demi-finale.

90'+3 Le KO des Ivoiriens. Les Algériains étaient tous en attaque. Une contre attaque menée par Tallo, qui gagne du temps puis remise pour Gervinho dans la surface qui bat M'Bolhi, d'un plat du pied. Simple et efficace.

90'+3 BUUUUUUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE !

90' 4 minutes de temps additionnel.

90' Tallo remplace Bony, côté Ivoirien.

87' Avertissement pour Taider pour contestation.

85' Ghoulam décoche une beau tir enroulé sur coup franc. Gbohouo se détend pour contrer en corner.

83' Centre flottant de Ghoulam de la gauche, Slimani devance la défense des Eléphants mais n'arrive pas à redresser sa tête, qui va au dessus des cages.

78' Nabil Bentaleb est averti par l'arbitre. Le milieu des Spurs est en difficulté, ce soir.

71' Soudani, le butuer, cède sa place à Slimani. Mahrez sort au profit de Belfodil.

68' Sur un coup franc de la droite bien tiré par Yaya Touré. Bony coupe au premier au poteau. Sa tête est imparable pour M'Bolhi. Doublé pour l'Ivoirien.

68' BUUUUUUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE !

66' Premier changement du match, côté Côte d'Ivoire. Tiéné cède sa place à Doukouré.

64' Quelle occasion ratée pour l'Algérie ! Sur une enième offensive des Fennecs, Feghouli trouve Brahimi dans la surface, le tir de ce dernier est dévié par Soudani, mais Gbohouo s'interpose et efface un but tout fait.

57' Feghouli part en vitesse dans l'axe et arme son tir dans la surface, mais il est rattrapé au dernier moment par le tacle de Bailly.

56' Le but a libéré les Fennecs qui lancent beaucoup plus d'assaults offensifs, à l'image de Feghouli et Brahimi.

50' Soudani remise de la tête pour Mahrez dans la surface, qui remet à son attaquant. Hilal ajuste Touré et Gbohouo et égalise pour sa séletcion en force. Un nouveau match est lancé !

50' BUUUUUUUUUT POUR L'ALGERIE !

49' Gervinho est servi dans la surface, il feinte puis décoche un tir. Contré par Taider.

21:32 C'est reparti !

21:18 L'arbitre siffle la pause. Les 22 acteurs regagnet les vestiaires. Une courte avance en faveur des Eléphants grâce à une tête de Bony. Les Algériens n'ont pas montré beaucoup de choses, et peinent à inquiéter les hommes d'Hervé Renard.

45' 2 minutes de temps additionnel.

43' Taider réplique avec une frappe lointaine, mais Gbohouo est bien placé pour capter.

41' Lourde frappe de Bony des 30 mètres. A côté.

39' Le rythme a baissé à l'approche de la mi-temps. Les Algériens n'arrivent pas à mettrent la Côte d'Ivoire en difficulté. Les Algériens se contentent de gérer leur avance.

34' La Côte d'Ivoire n'arrive pas à trouver les espaces face à une défense Ivoirienne très disciplinée.

31' Duel aérien entre Gradel et Bougherra. Le milieu de terrain des Eléphants est sonné.

25' Sur une attaque placée des Ivoiriens, Gradel centre parfaitement pour Bony. Le néo-Mancunien trompe le portier Algérien d'une tête imparable. Marquage très laxiste de Bougherra.

25' BUUUUUUUUUUUUUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE !

22' Enorme occasion pour la Côte d'Ivoire ! Coup franc bien frappé du côté gauche, et Aurier de la tête qui trouve le poteau de droit de M'Bolhi.

20' Coup franc de Bentaleb mal repoussé par la défense Ivoirienne. Le ballon revient à Mahrez qui frappe au dessus des cages.

17' Débordement de Gradel ponctué par un tir du gauche. Loin du cadre.

13' Première contre-attaque des Eléphants. Gervinho rentre dans la surface et centre à ras de terre, mais ne trouve personne.

12' Serge Aurier commet beaucoup de fautes en ce début de match. Les accélérations de Brahimi le mettent en difficulté.

10' Petit numéro de Brahimi dans la surface qui se met sur son pied fort et tire. Le ballon est contré, puis mal dégagé par la défense. Il revient à Soudani qui contrôle et frappe. Dans les bras de Gbohouo.

7' Domination Algérienne dès l'entame de match. Les Ivoiriens sont solides en place pour le moment.

3' Les Fennecs poussent d'entrée et obligent les Ivoiriens à se dégager comme ils peuvent.

1' L'Algérie sera en blanc. Les Ivoiriens seront en orange.

20h30 C'est parti pour le dernier quart de finale !

20h27 La tension monte d'un cran avec les hymnes des deux sélections. Beaucoup d'ambiance dans les gradins.

20h18 Les hommes de Christian Gourcuff sont les meilleurs buteurs de la compétitions en phase de poules avec 5 buts. Le technicien Français a dit que la qualification au sein d'un Groupe aussi relevé était en lui même une victoire, et a remercié ses poulains d'avoir su faire preuve de beaucoup de force pour battre le Sénégal, un des favoris pour le titre.

20h14 Les Fennecs se sont placés second du Groupe C, dit Groupe de la mort. Après un début virevoltant et une victoire 3-1 contre les Bafana Bafana, les Algériens ont cédé en fin de match face au Ghana de Gyan. Une dernière victoire 2-0 contre le Sénégal les a propulsés en quarts. Nabil Bentaleb a été étincelant, notamment grâce à un beau but dans les cages des Lions de la Terenga.

20h12 L'Algérie sera encore une fois dépourvue d'Islam Slimani. L'attaquant du Sporting Portugal ne s'est pas encore rétabli de sa blessure. Brahimi, touché contre le Sénégal, sera bien présent sur le terrain, ce soir.

20h08 La Côte d'Ivoire a assuré sa qualification pour les quarts avec deux prestations moyennens ponctuées d'un nul 1-1 face à la Guinée et Mali, puis s'est imposé contre le Cameroun, en l'éliminant de la compétition, grâce à un but de Gradel.

20h02 Yaya Touré a été flou pendant les trois matchs de phase de poules. Le mancunien qui a été touché par des rumeurs de transferts à l'Inter où il rejoindrait son ancien entraineur Roberto Mancini, devra montrer un tout autre visage, en tant que leader de sa sélection. Yaya a marqué 6 fois en Premier League, mais a échoué à inscrire des buts ou des passes décisives en cette CAN.

19h58 Hervé Renard a rappelé à ses protégés qu'un résultat autre que le sacre, serait vu comme un échec monumental. Les maudits d'Afrique, ont perdu en finale, en 2006 et en 2012. "On ne sera pas du tout heureux si nous perdons à ce stade, en demies, ou même en final. Un échec en Guinée Equatoriale restera gravé dans nos mémoires.", a ajouté Hervé, le tacticien, sacré en 2012, avec la Zambie.

19h55 Les Eléphants seront boostés par le retour de leur fusée Gervinho, qui a purgé sa suspension de deux matchs, suite à un rouge pour comportement anti-sportif contre la Guinée. Cheick Tioté sera aussi disponible pour Hervé Renard.

19h50 Rappelons que le vainqueur de ce match, retrouvera la RD Congo, en demi-finale. Les Léopards s'étaient qualifiés aux dépends de leurs voisins du Congo Brazzaville, 4-2, hier.

19h48 Bienvenue à toutes et tous sur VAVEL France pour suivre le meilleur de votre sport préféré en live et en intégralité. Une rencontre savoureuse entre la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard et l'Algérie de Christian Gourcuff, au Nuevo Estadio de Malabo.