CAN 2015: RD Congo - Côte d'Ivoire (1-3)

21h52 Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi au long de cette rencontre. Rendez-vous, demain soir à 20h, pour la suite de cette CAN 2015.

21h51 C'est fini à Bata! Les Eléphants de la Côte d'Ivoire sont en finale. Un défi pour Yaya Touré et ses hommes pour briser la malchance et ramener un titre qui manque au pays depuis 1992. Les Congolais qui n'ont pas vraiment démérité iront chercher la troisème place. La deuxième demi-finale opposera le Ghana d'André Ayew et la Guinée Equatoriale de Javier Balboa.

90'+1 Bony cède sa place à Traoré pour les dernières secondes du match.

90' Il y aura 3 minutes de temps additionnel.

87' Enième contre attaque pour la Côte d'Ivoire. Gervinho se présente seul face à Kidiaba mais perd son duel.

82' Bony n'a pas marqué ce soir, mais nous montre toute l'étendue de son talent avec cette roulette à la Zidane.

81' Sur un corner Congolais, Mubele est à deux doigts de tromper Gbohouo mais le ballon est dévié. Sur le corner qui suit, le tir de Kasusula part loin dans le ciel de Bata.

78' Dernier changement pour les Léopards, Mubele remplace Makiadi. Le tout pour le tout pour Ibengé et ses hommes.

76' Bokila essaye d'envelopper sa frappe du pied gauche, mais le ballon part au dessus des cages Ivoiriennes.

73' Les Léopards avaient égalisé malgré un retard de deux buts au tour précédent face au Congo, mais la tache s'annonce très dure face à une équipe aussi organisée et compacte que la Côte d'Ivoire.

71' Deuxième changement côté RD Congo, Mabwati est remplacé par Kebano.

71' Hervé Renard lance Diarrassouba à la place de Tiéné.

70' Kabananga use de sa main pour reprendre le centre de Makiadi. Jaune pour le nouveau rentrant.

69' Avertissement pour Serey Die, côté Ivoirien.

67' Sur un corner Ivoirien, une première tête d'Aurier est repoussée par Kidiaba. Le ballon revient devant Kanon, seul, qui envoie le cuir dans les filets de la RD Congo. Le break est fait !

67' BUUUUUUUUUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE !

66' Avertissement pour Kasusula pour une intervention agressive sur Bony.

61' Côté Ivoirien, Gradel, transparent ce soir est remplacé par Kalou.

59' Mbokani, le buteur Congolais, cède sa place à Kabananga.

58' La défense Congolaise perd le ballon dans sa moitié de terrain. Gervinho lance Yaya Touré qui résiste à la charge de Mpeko, mais finit par buter sur un Kidiaba vigilant.

53' Encore un numéro de Bolasie ! L'attaquant de Crystal Palace efface Serey Die à l'entrée de la surface puis dribble deux défenseurs Ivoiriens avant de tirer. Sa frappe est repoussé par les pieds par Gbohuou.

49' La fusée Gervinho transperce la défense Congolaise du côté droit, mais Kidiaba s'interpose devant son centre et met en corner.

46' Première alerte avec un tir limpide de Bolasie, superbement boxé d'une main par Gbohouo.

21h03 Début de la seconde période.

20h55 Le missile qu'a envoyé Yaya Touré au fond des cages de Robert Kidiaba a été calculé à 125 km/h.

20h47 L'arbitre renvoie les 22 acteurs aux vestiaires au terme d'une première période très agitée. La Côte d'Ivoire, forte de réalisme, a concrétisé deux occasions franches grâce à ses stars Touré et Gervinho. La RD Congo a montré de très belles choses, mais n'a pu marquer qu'un seul but sur pénalty.

45' L'arbitre accorde deux minutes de temps additionnel.

40' Sur une perte de balle au milieu de terrain, les Congolais se retrouvent à défendre à deux contre trois. Bony décale Gervinho à gauche qui ouvre parfaitement son pied pour tromper Kidiaba et doubler la mise pour les Eléphants.

40' BUUUUUUUUUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE !

39' Enorme occasion pour la Côte d'Ivoire! Le centre de Gradel de la droite trouve la tête de Gervinho qui lobe Kidiaba. Heureusement pour les Léopards que Zakuani a surgi au dernier moment pour effacer le but.

38' Le rythme s'accèlere dans cette partie. Bolasie puis Gervinho essayent de transpercer, mais sont repris par la défense au dernier moment.

37' Gros numéro de Bolasie sur la gauche qui feinte, rentre dans la surface et remise parfaitement pour Mbokani. Le tir de l'attaquant Congolais est dévié par Kanon puis par Gbohouo en corner.

34' Yaya Touré essaye de surprendre sur un coup franc lointain, mais son ballon passe à côté des cages.

28' Yaya Touré, le buteur, est averti pour contestation. Deux cartons en deux minutes pour la Côte d'Ivoire.

27' Kanon est averti par l'arbitre pour un coup de coude sur Mbokani sur un duel aérien.

23' Mbokani exécute parfaitement et remet les compteurs à zéro.

23' BUUUUUUUUUUT POUR LA RD CONGO !

22' Penalty pour la RD Congo ! Le centre de Mabwati est dévié de la main par Bailly. Bien vu par Gerisha.

20' La Côte d'Ivoire ouvre le score par l'intermédiaire de l'incontournable Yaya Touré. Bony se troue dans la surface mais son ballon revient dans les 18 mètres devant le mancunien qui n'hésite pas à fusiller Kidiaba de sa patte droite. Magnifique.

20' BUUUUUUUUUUT POUR LA CÔTE D'IVOIRE !

14' Serey Die répond à Mabwati d'un tir lointain. Hors du cadre.

11' Mabwati tente sa chance encore une fois dès 30 mètres. Dévié en corner.

7' La RD Congo pousse fort en ce début de match. Mbokani sert Makiadi a l'entrée de la surface. Ce dernier tente le tir, mais dévisse sa frappe qui part largement hors du cadre.

5' Grosse occasion pour la RD Congo ! Sur un centre de la droite mal intercepté par Kolo Touré, Bokila bute une première fois sur Gbohouo, puis la vollée de Mbokani est devié en corner. La Côte d'Ivoire a failli se faire surprendre.

3' Les Ivoiriens sont en orange, les Congolais en blanc.

1' Mabwati pour une première accélération dans la défense Ivoirienne. Il est légèrement accroché et tombe, mais l'arbitre ne bronche pas.

20h00 C'est parti pour cette première demi-finale de la CAN 2015 !

19h59 Quelques secondes avant le coup de sifflet de Mr.Gerisha. La tension monte.

19h54 Les deux sélections sont sur la pelouse de l'Estadio de Bata. Les hymnes nationaux retentissent.

La Coupe d'Afrique des Nations 2015 a atteint le stade des demies finale. Première affiche: Une alléchante opposition entre les Léopards du Congo menés par l’infatigable Yannick Bolasie, et les Éléphants de la Côte d'Ivoire avec le trident d'attaque Gradel-Bony-Gervinho. A suivre, bien sur, en live et en intégralité sur VAVEL France.

Le clash Ouest-Africain de ce soir promet une rencontre très ouverte, vue que les deux équipes se reposent sur leurs tridents offensifs comme point fort. Gervinho-Bony-Gradel d'un côté, et Bolasie-Mbokani-Bokila de l'autre, seront les fer de lance de leurs sélections nationales et devront faire céder la défense de l'adversaire pour une seule place en finale. Les 4 dernières confrontations entre la Côte d'Ivoire et la RD Congo ont produit 18 buts.

RD Congo - Côte d'Ivoire en direct

"Il ne suffit pas de revêtir le maillot de la Côte d’Ivoire pour battre la RDC. Il faut qu’on soit humbles." Hervé Renard a dû bien se faire entendre par ses joueurs.

La Côte d'Ivoire a connu son seul sacre en 1992. La génération maudite de Drogba a failli pendant des années à remporter le titre, une seconde fois, en échouant notemment en finale de l'édition 2012 contre la Zambie, coaché par Hervé Renard. Ce même tacticien, qui est, cette fois sélectionneur des Eléphants devra mener son équiper à une victoire et rien d'autre.

Les Ivoiriens s'étaient qualifiés en première place du Groupe D, en commençant moyennement par deux nuls face à la Guinée et au Mali. Les Eléphants, ont produit deux rencontres de grande classe pour venir à bout du Cameroun, puis de l'Algérie en quarts. La Côte d'Ivoire a atteint ce stade de la compétition à quatre reprises sur les six dernières éditions Les coéquipiers de Yaya Touré partent favoris, ce soir, mais méfiance.

Résultat RD Congo - Côte d'Ivoire en direct

Rappelons que la sélection de la RD Congo s'est qualifé du Groupe B après trois nuls consécutifs face à la Zambie, le Cap-Vert et la Tunisie. Les Léopards sont montés en puissance, pour parvenir au bout du Congo et se qualifier pour leur première demi-finale depuis 1998. Le match de ce soir, sera sûrement un grand moment pour le football Congolais.

Ibengé a ajouté: "On n'a pas perdu la confiance et l'espoir que nous pouvions encore nous qualifier, même après s'être fait menés 2-0. On a changé notre tactique, et ça a payé. C'était une émotion de pouvoir rencontrer nos voisins du Congo Brazzaville."

Florent Ibengé, sélectionneur des Léopards, est le seul coach local, encore en compétition. "Nous devons respecter les entraineurs locaux. Certaines sélections africaines changent d'entraineur 5 ou 6 fois en un an", a-t-il déclaré à la presse.

Résultats CAN 2015

Les Eléphants de la Côte d'Ivoire ont, eux, sorti une performance très solide face aux favoris de la compétition. Wilfried Bony qui a ouvert le score à la 26ème minute puis répondu à l'égalisation de l'Algérie, par un deuxième but de la tête à la 69ème, a été l'un des hommes forts de la campagne Ivoirienne. Gervinho, de retour de suspension a scellé le sort de la partie en marquant le troisième but fatal aux Fennecs, et envoyé les hommes d'Hervé Renard au carré d'or.

En quarts, les protégés de Florent Ibengé étaient mal au point, à l'heure de jeu, puisque menés 2-0 par les Diables Rouges du Congo Brazzaville. Les Léopards ont su se surpasser pour réaliser le come-back et se qualifier. Mbokani, double buteur, Bokila et Kimwaki se sont illustrés pour faire vivre une demi heure cauchemardesque à la défense de la sélection Congolaise, et décrocher leur billet pour les demies.

Dans les autres quarts de finale, le Ghana a tranquillement battu la Guinée sur le score de 3-0. Les deux adversaires de ce soir, la RD Congo et la Côte se sont imposés respectivement sur le Congo Brazzaville 4-2 et l'Algérie 3-1.

Résultat Live RD Congo - Côte d'Ivoire

Après les évènements qui ont suivi le match et les contestations agressives des Aigles de Carthage, les sanctions de la CAF sont tombés. L'arbitre de la rencontre Mr. Seechurn a été exclu de la Confédération et suspendu six mois. D'un autre côté, Issa Hayatou, aux rennes depuis 1987, a demandé des excuses de la Fédération Tunisienne de Football. La Tunisie pourrait bien se voir exclue de la CAN 2017, dans le cas contraire. Chose que les Tunisiens refusent pour l'instant. Affaire à suivre.

Bien qu'on ai pu profiter de merveilleux buts, de gestes techniques d'exception et de belles rencontres musclées au cours de cette édition, la Coupe d'Afrique a été entachée, samedi dernier, d'une mascarade qui a fait couler beaucoup d'encre. En effet, la Guinée Equatoriale s'est vue offerte un pénalty inexistant à la 94ème minute face à la Tunisie en quarts de finale. Un pénalty transformé par Balboa qui permettra au Nzalang d'égaliser, puis de se qualifier aux prolongations. Le côté sombre du football africain.

Bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre le meilleur du ballon rond. En Guinée Equatoriale, la CAN 2015 connaitera ce soir, la première des demi finale. Le tirage au sort nous a offert un RD Congo - Côte d'Ivoire à l'Estadio de Bata, que vous pourrez vivre en direct, en notre compagnie, à partir de 20h.