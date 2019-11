Résultat Guinée Equatoriale 0-3 Ghana en CAN 2015

22:25 Merci à toutes et tous de nous avoir suivi pour ce match, sur votre site VAVEL France.

22:22 L'incident affligeant mis à côté, la partie a été dominée de fond en comble par les Blacks Stars. Les frères Ayew et Wakaso ont traduit l'emprise du Ghana pour qualifier leur sélection pour la finale continentale. Les Equato-Guinées n'y étaient tout simplement pas. On aura droit à une finale d'anthologie entre la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard et le Ghana d'Avram Grant. Rendez-vous dimanche pour connaitre le champion d'Afrique

22:21 C'est fini à Malabo! L'arbitre siffle avant 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Une déliverance pour tout le monde.

82' C'est reparti !

22h13 Le match va finalement reprendre dans quelques secondes. On est à la 82ème minute. 3-0 pour le Ghana.

22h02 Le match n'a pas encore repris. Les tribunes se font évacuer une par une. Une décision de la CAF et de l'arbitre se fait attendre.

21h53 Un hélicoptère militaire survole le stade et demande au public d'évacuer le terrain. Hallucinant !

82' Les images qui nous parviennent de Malabo sont tristes. La tribune des supporteurs Ghanéens a été évacuée par mesure de sécurité, mais ces derniers ne peuvent pas quitter le stade car le public Equato-Guinéen jette des projectiles de tous les côtés. Les officiels de la CAF sont sur la pelouse. Le match est interrompu pour l'instant.

78' Le speaker du stade de Malabo demande au public de se calmer. Le jet de projectiles a repris après le but Ghanéen.

76' Wakaso auteur d'un grand match cède sa place à Badu.

74' Et le voilà enfin ce troisième but ! Ovono s'interpose une première fois devant Appiah, dans la surface. L'attaquant Ghanéen reprend la balle, temporise et sert André Ayew sur un plateau doré pour le 3-0. Le match est plié.

74' BUUUUUUUUUT POUR LE GHANA !

73' Sipoto remplcae Iban Edu, qui sera suspendu pour le prochain match, côté Nzalang.

67' Encore un avertissment côté Ghana. Cette fois, c'est Acquah pour une intervention appuyée sur Balboa. Iban Edu est aussi averti pour avoir poussé le milieu de terrain Ghanéen.

65' André Ayew est sanctionné d'un carton pour un tacle en retard sur Kike Boula.

61' Les Equato-Guinéens n'arrivent pas à inquiéter le bloc discipliné et organisé du Ghana. A l'image de leur match contre la Guinée, les Black Stars gèrent tranquillement la partie.

59' Changement offensif de la part de Becker. Bosio, attaquant, rentre au profit de Evuy, défenseur.

58' Passe en profondeur de Wakaso pour Appiah qui se présente face à Ovono, mais perd son duel. Le portier de la Nzalang garde son équipe dans le match.

56' La Guinée Equatoriale coupe le ballon dans le milieu du terrain du Ghana. Nsué lance Edu à l'entrée de la surface, mais le tir de ce dernier est trop écrasé.

54' On était proche du 3-0. Atsu centre dans la surface, Mensah remise de la tête pour André Ayew, tout seul, qui rate à quelques centimètres des cages.

52' Corner très mal tiré côté Equato-Guinéen. Wakaso lance Atsu pour la contre attaque. Ce dernier remise pour son partenaire qui ne profite pas de la situation intéressant et voit sa passe captée par la défense.

21h06 Les deux équipes sont finalement sur le terrain. Coup d'envoi de la deuxième période.

21h02 Les Equatos-Guinéens sont les premiers à sortir sur la pelouse, et demandent à leurs supporteurs de se calmer. Beaucoup de frustration chez le public.

20h50 Les Ghanéens ne peuvent pas rentrer aux vestiaires à cause des projectiles lancés par le public. Mauvaise image pour la CAN.

20h48 Quelle première mi-temps ! Les dernières minutes ont été électriques. Le Ghana a fait le plus dur en ouvrant le score sur penalty par Jordan Ayew puis en doublant la mise grâce à Wakaso. Les Equato-Guinéens ont bien commencé, mais ont montré beaucoup de signes de fébrilité. Becker aura du fil à retordre pour faire revenir ses protégés dans le match.

45'+2 Edu provoque un coup franc intéressant à l'extérieur de la surface du Ghana, mais il ne donnera rien.

45'+1 Ayew dégage son camp. Le ballon arrive vers Atsu qui mène une contre attaque éclair en traversant tout le terrain pour finalement remettre à Wakaso dans la surface. Ce dernier élimine tranquillement son vis à vis et bat Ovono d'un tir du gauche. Le break est fait.

45'+1 BUUUUUUUT POUR LE GHANA !

44' Afful se fait logiquement avertir après un tacle méchant sur Balboa. Les esprits s'échauffent.

43' Les supporteurs de la Nzalang n'ont pas du tout apprécié la décision de l'arbitre. Les tribunes grondent et quelques jets de bouteilles se font remarquer.

42' Jordan Ayew, très calme, prend Ovono à contre pied.

42' BUUUUUUUT POUR LE GHANA !

40' Penalty incontestable pour le Ghana ! Atsu lance Appiah dans l'axe de la défense, Ovono sort mais commet la faute sur l'attaquant Ghanéen. Le portier Equato-Guinéen est averti.

36' Baba Rahman accélère côté gauche et dribble mais se fait accrocher par Evuy. Le défenseur de la Nzalang est averti.

33' Nsue alerte Braimah d'une volée, mais l'arbitre avait sifflé avant.

25' Beaucoup de tempo et de rythme des deux côtés mais aucune équipe ne s'est offerte d'occasion franche.

22' L'arbitre siffle une faute peu évident sur Edu. L'attaquant de la Nzalang partait tout seul au but. Il est fou furieux contre la décision Mr Otogo.

18' Wakaso est le premier averti de la rencontre pour contestation.

16' André Ayew est encore une fois lancé en profondeur, mais Ovono effectue une sortie imparable en dehros de sa surface pour couper le ballon.

9' André Ayew est parfaitement servi dans la surface, mais il est rattrapé au tout dernier moment par la défense.

8' Le Ghana réplique par l'intermédiaire d'Afful. Son centre côté droit passe devant Kweshi Appiah, trop court, dans la surface. L'entame de match est équilibrée entre les deux sélections.

6' Première offensive des Equato-Guinéens. Boula accélère sur le côté droit et centre à ras de terre dans la surface. Nsue glisse, mais le ballon mal dégagé revient vers Balboa qui arme sa volée mais se rate.

20h La partie commence. La Guinée Equatoriale, en rouge, engage. Le Ghana sera en blanc.

19h55 Les hymnes retentissent. Grosse ambiance au Nuevo Estadio de Malabo.

19h40 Côté Ghanéen, l'absence d'Asamoah Gyan en pointe se confirme, c'est Jordan Ayew qui prend la relève dans le onze d'Avram Grant.

19h35 Esteban Becker sort son équipe type. Le capitaine Nsue et la vedette Balboa seront encore une fois les fers de lance de la Nzalang Nacional pour ce match.

19h30 Les deux sélections s'affronteront pour la première fois de leur histoire. En prime, une place pour rencontrer la Côte d'Ivoire, qui s'était qualifié hier en s'imposant 3-1 contre la RD Congo, en finale. Coup d'envoi à 20h.

Petit bémol pour le Ghana: Asamoah Gyan est incertain pour le match. Blessé dans les dernières minutes de la rencontre face à la Guinée sur un tacle du gardien Yattara, l'attaquant vedette des Blacks Stars ne s'est pas entrainé avec l'équipe, et pourrait bien être privé de cette demi-finale.

Intérrogé à propos de l'arbitrage, Grant a répondu: "Si l'arbitre fait deux voire trois erreurs sur un match, on y peut rien. Je ne peux gérer que notre performance." L'ex-manager de Chelsea ajoute: "Je pense qu'à part un ou deux matchs, les arbitres sont très corrects pour l'instant."

En conférence de presse, le sélectionneur Avram Grant a pris la défense de son attaquant Jordan Ayew, critiqué par la presse, et qui ne comptabilise aucun but pour l'instant: "Les gens peuvent parler à propos des erreurs que font les joueurs, mais ils doivent les respecter, parce que ces derniers donnent vraiment tout pour leur équipe nationale. Jordan Ayew est un très bon attaquant et je suis sûr qu'il donnera beaucoup à la sélection."

CAN 2015 EN DIRECT

En quarts, les coéquipiers d'André Ayew n'ont laissé aucune chance à la Guinée. Ouvrant le score dès la 3ème minute par l'intermédiare de Cristian Atsu, les Blacks Stars ont conforté leur avance grâce à Kweshi Appiah, peu avant la mi-temps. La domination Ghanéenne s'est poursuivie en deuixème période, et à la 61ème minute, le même Atsu, très inspiré, inscrit un but magistral, sûrement le meilleur de la CAN 2015. On vous offre le plaisir de revoir le chef d'oeuvre.

Le Ghana est sur une série de trois victoires dans cette CAN 2015. Après une défaite au match d'ouverture, 2-1 face au Sénégal, les Blacks Stars ont battu l'Algérie 1-0, l'Afrique du Sud 2-1 puis la Guinée 3-0. Ne concédant que trois buts, le Ghana a l'une des défenses les plus solides du tournoi.

Le Ghana, en grand favori, a beaucoup plus d'expérience que la Guinée Equatoriale. 4 sacres (1963, 1965, 1978, 1982) et 4 finales (1968, 1970, 1992, 2010) confirment que les Black Stars font partie des plus grandes équipes du continent. Les Ghanéens se sont classés 4èmes en 2013.

CAN 2015 EN DIRECT

Le sélectionneur Esteban Becker espère que son équipe pourra encore impressionner tout le monde et passer en finale. "Chaque match a son histoire", a-t-il déclaré, "Le Ghana arrive maintenant. On pense à la victoire pour écrire l'histoire du pays. On est heureux, mais on veut plus. Un mois en arrière, on n'était même pas qualifiés, une équipe sans histoire. Aujourd'hui, les joueurs rêvent de quelque chose de spécial." Les Equato-Guinées ne sont pas très ravis, cependant, par la décision de la CAF de quitter leur forteresse de Bata et aller à Malabo pour le match de ce soir.

Le capitaine de la Nzalang Nacional, Emilio Nsue a déclaré qu'il voudrait garder le rêve de toute une nation en vie: "Nous sommes très heureux de notre exploit et de rendre notre pays fier de nous. A ce stade de la compétition, tout est possible. Nous avons montré tout au long de la CAN que nous pouvons jouer au plus haut niveau, et nous ferons de notre mieux pour battre le Ghana." L'Espagnol de naissance a ajouté au site cafonline.com: "Je voudrais aussi remercier nos fans qui ont été fantastiques. Je salue le peuple de la Guinée Equatoriale. On aura besoin de leur voix pour le match."

Après la rencontre, les Tunisiens ont agressivement contesté l'arbitre qui n'a sifflé que dans un seul sens. La président de la Fédération Tunisienne a démisionné de son poste au sein de la CAF. Après les évènements de ce triste Tunisie - Guinée Equatoriale, la Confédération Africaine de Football a décidé de suspendre l'arbitre de la rencontre 6 mois pour mauvaise performance, et a appelé la Fédération Tunisienne a présenté des excuses officielles, avant ce soir. D'autres sanctions pourraient tomber sur les Aigles de Carthage. La sombre facette du Football Africain.

CAN 2015 EN DIRECT

Les Equato-Guinées ont éliminé la Tunisie au tour précédent au terme d'une rencontre très mouvementé, et entachée d'une faute d'arbitrage grotesque qui a suscité la polémique. La Nzalang Nacional menée depuis la 69ème minute sur un but d'Akaichi, se voit offrir un pénalty à la 94ème minute pour une faute inexistante de Mathlouthi sur Edu. Balboa n'a cependant pas tremblé et envoie son équipe en prolongations. La vedette de tout un pays offrira le billet des demies à son pays, à la 102ème minute, en signant le doublé sur un coup franc magistral qui laissera Balbouli scotché au poteau.

La Guinée Equatoriale continue sa belle aventure. La sélection qui n'a connu aucune Coupe du Monde, et qui a célébré sa première participation en Coupe d'Afrique des Nations, en 2012, en réalisant l'exploit de se qualifier en quarts de finale, connaitera sa première demi-finale continentale, ce soir. Un match pour marquer l'histoire, côté Nzalang Nacional.

Bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre le meilleur du ballon rond. En Guinée Equatoriale, la CAN 2015 nous offre ce soir, la deuxième des demi-finales. Le pays hôte accueille le Ghana au Nuevo Estadio de Malabo. Une rencontre que vous pourrez vivre en direct, en notre compagnie, à partir de 20h.