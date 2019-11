LIVE Premier League: Liverpool - Tottenham en direct (3-2)

Merci d'avoir suivi cette rencontre sur VAVEL France. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux du site et à bientôt pour plus de rencontres commentées !

C'est terminé à Anfield ! Liverpool s'impose 3-2 face à Tottenham et relance totalement cette course au Big Four ! Les Spurs n'auront pas démérité mais Liverpool aura su se montrer plus réaliste et plus tranchant dans ses offensives. Ce résultat fait les affaires d'Arsenal qui repasse devant Tottenham avec deux points, ainsi que Liverpool avec trois points ! Mario Balotelli a inscrit le but de la victoire pour les Reds et a par ailleurs débloquer son compteur personnel avec Liverpool.

90': Tottenham tente tant bien que mal de revenir dans le match mais Liverpool est bien en place et ne laisse aucun espace.

89': Nous approchons de la fin du match et ce résultat ne présage rien de bon pour Ttottenham dans cette course au Big Four.

88': Paulinho commet une faute d'anti-jeu sur Adam Lallana et écope à son tour d'un carton jaune.

87': Coaching payant de Brendan Rogers qui a décidé de lancer Balotelli. Super Mario a enfin débloqué son compteur but en Premier League avec Liverpool.

85': Pochettino décide d'ajouter un attaquant à son onze, en la personne de oberto Soldado qui remplace Moussa Dembélé.

83': But pour Liverpool ! Ibe décale pour Couthino qui centre à raz de terre ! Le ballon passe devant la cage de Lloris qui ne peut le dévier. Balotelli est au bon endroit pour enfoncer la marque ! C'est son premier but en championnat sous le maillot de Liverpool !

81': Les deux équipes font tourner sans réelle intention de se projeter.

79': Mauricio Pochettino choisit de sortir Eriksen au profit de Nasser Chadli.

77': Ibe tente de combiner avec Balotelli, qui est signalé en position de hors-jeu. Dommage car un joueur adverse avait dévié le ballon en corner.

75': Ce résultat ferait l'affaire d'Arsenal qui repasserait ainsi devant son meilleur ennemi au classement général. Les Gunners l'ont emporté 2-1 face à Leicester.

74': Daniel Sturridge est remplacé sous les ovations d'Anfield par Mario Balotelli.

73': Emre Can se joue de Kayle Walker et le provoque avec le cuir. Le joueur de Tottenham perd le contrôle de ses nerfs et commet une faute brutale sur l'Allemand.

71': Mario Balotelli s'apprête à monter au jeu. Il devrait prendre la place de Daniel Sturridge, très en vue ce soir.

70': Ryan Mason est remplacé côté Spurs par le Brésilien Paulinho.

69': Hull City mène désormais 2-0 face à Aston Villa.

68': Dier tacle très sévèrement sur le ballon et prend Sturridge dans son mouvement. Monsieur Dowd ne bronche pas.

67': Steven Gerrard cède sa place à l'ancien lyonnais Dejan Lovren.

65': Lazar Markovic lance Daniel Sturridge en profondeur mais l'international anglais est signalé en position illicite.

64': Moussa Dembélé écope d'un carton jaune pour un tacle trop rude sur Jordan Henderson.

63': Liverpool se charge de contre-attaquer par l'intermédiaire de ses milieux. Couthino lance Markovic mais le Serbe se rate totalement dans son geste.

62': Harry Kane était bien en position de hors-jeu au moment où Eriksen tire le coup de pied arrêté.

61': BUT pour Tottenham ! À l'heure de jeu, Tottenham obtient un coup-franc dont se charge Eriksen, excellent dans cet art ces dernières semaines. Le Danois ne déçoit pas et envoie un missile en direction des filets de Mignolet ! Le portier belge se détend de tout son long mais Harry Kane se mue en passeur décisif pour Moussa Dembélé qui pousse le ballon dans les filets ! 2-2 !

59': Steven Gerrard se voit attribuer un carton jaune pour un tacle en retard sur Kane.

57': Lamela joue mal la contre-attaque londonienne ! Alors que Eriksen était seul dans la surface, l'Argentin ne le voit pas et sert Dembélé cadenassé par deux Reds.

56': Le coup de pied de coin tiré par Lamela ne donne rien et Liverpool peut se dégager.

55': Cafouillage dans la surface de Liverpool, Ryan Mason parvient tout de même à servir Lamela qui frappe en un temps ! Mignolet effectue une parade excellente et dévie le ballon en corner !

53': Steven Gerrard se charge de tirer le penalty ! Et BUT pour Liverpool ! L'Anglais cadre sur la droite ! Lloris était bien parti pourtant ! 2-1 !

51': Sturridge s'effondre à terre après une série de crochets dévastateurs ! Penalty pour Liverpool après hésitation de l'arbitre principal !

50': Gerrard tente de trouver Alberto Moreno d'une passe lobée. L'Espagnol parvient à récupérer le cuir avant que celui-ci ne sorte mais Walker dévie le ballon en corner.

48': Walker se précipite pour effectuer la touche mais se manque. L'arbitre offre donc la touche aux Reds.

47': Ibe est imprécis dans sa passe et Christian Eriksen tente de lancer Kane dans la profondeur mais la passe est trop appuyée.

46': À l'instar de la première période, Tottenham commence à presser haut.

45': On retiendra l'erreur de Mamadou Sakho qui tombe à terre et laisser filer Harry Kane vers le but.

45': Tottenham donnera le coup d'envoi de cette seconde période.

C'est la mi-temps à Anfield où Liverpool et Tottenham rentrent aux vestiaires sur le score de un partout. Bbeaucoup d'intensité dans cette première période, en particulier du côté de Tottenham. Toutefois les Spurs, ainsi que les Reds, commettent beaucoup de déchets dans la dernière passe et dans le contrôle du cuir. Espérons un second acte avec plus d'occasions !

45': Ibe sur le côté droit à l'entré de la surface sert Sturridge pris par deux hommes mais à bout portant du but ! Voyant qu'il ne peut pas se retourner, l'ancien joueur de Chelsea tente une talonnade puissante repoussée in extremis par Lloris !

45': Mamadou Sakho reçoit à son tour un carton jaune pour un plaquage sur Moussa Dembélé.

45': Il y aura deux minutes de temps additionnel.

44': Kane perd un ballon dans l'entrejeu, dont profite Sturridge pour faire parler son explosivité. Il est toutefois rattrapé par un Harry Kane qui effectue un excellent retour.

41': Alberto Moreno tente de trouver un partenaire depuis le flanc gauche mais manque complètement son centre.

40': Skrtel écope d'un carton jaune pour une faute commise sur Harry Kane. C'est le premier du côté des Reds.

39': C'est le 13e but d'Harry Kane ce soir, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur du championnat derrière Agüero (14) et Diego Costa (17).

38': Le jeu devient brouillon de part et d'autre. Liverpool se rate dans la dernière passe tandis que Tottenham ne parvient plus à se dégager et subit les assauts menés par Gerrard.

36': Très peu d'occasions dans ce troisième quart d'heure, Tottenham se contentant d'occuper toute la largeur du terrain pour faire tourner le cuir et tenter de combiner sans succès.

34': Tottenham tente de combiner sur le flanc gauche mais les Spurs doivent faire face à un Daniel Agger des grands soirs.

33': Liverpool tente de passer par les ailes pour obtenir des situations concrètes de but. Sans succès, Markovic et Sturridge sont très bien cadenassés par l'arrière-garde des Reds.

32': Tottenham a la faveur de la possession de balle avec 53%.

31': Dans les autres rencontres du soir, Arsenal mène 2-0 face à Leicester, tandis que Sunderland est tenu en échec à domicile face à QPR 0-2 également. Hull City enfin mène 1-0 sur sa pelouse face à Aston Villa.

28': Eriksen écope d'un carton jaune pour anti-jeu.

26': BUT de Kane pour Tottenham ! Eriksen et Lamela joue en une deux et l'Argentin décale intelligement Kane, esseulé, qui se présente devant Mignolet ! Quelle erreur de Sakho ! 1-1 !

24': Premier carton jaune de la partie pour Mason qui arrive en retard sur Markovic !

23': Le ballon circule encore, plus particulièrement dans le camp de Tottenham.

22': Beaucoup de déchets dans le contrôle du cuir, et de pertes de balle également. Les deux équipes, avec une certaine intensité toutefois, font tourner le ballon dans l'entrejeu sans parvenir à ouvrir des brèches dans le camp adverse.

19': Sturridge est lancé en profondeur mais Bentaleb effectue un tacle impérial devant l'Anglais.

17': Arsenal a ouvert le score face à Leicester et repasse devant les Spurs au classement avec deux points d'avance.

15': But de Markovic pour Liverpool ! Sur une transversale qui passe en revue tout le terrain, Daniel Sturridge ne parvient pas à contrôler la ballon qui revient dans les pieds de Markovic. L'international serbe s'avance et croise astucieusement sa frappe. 1-0 !

12': Sakho se débarrasse d'Erik Lamela d'un petit pont extérieur de toute beauté et lance en profondeur Moreno qui centre pour Markovic qui ne cadre pas sa tête !

10': Alberto Moreno et Phillip Coutinho se jouent de la défense londonienne et conservent le ballon stérilement.

8': Quelle erreur d'un Spurs qui remet à l'arrière mais... Lance sTurridge en profondeur ! L'attaquant des Reds prend Rose de vitesse mais écrase trop sa frappe et Lloris peut capter le cuir sans soucis !

6': Liverpool entame de belle manière ce match et se montre relativement offensif via ses ailiers.

5': Rose dévice complètement sa frappe.

4': Markovic récupère un ballon dans l'entrejeu et lance Sturridge. L'international anglais décale pour Couthino côté gauche mais Vertonghen repousse le ballon.

3': Kane tente de déborder côté gauche mais se fait sopper net par Daniel Agger.

2': De l'engagement dès le début entre Sakho et Lamela qui commet la faute sur le Français.

1': Tout de suite les Spurs pressent et haut, obligeant ainsi Liverpool à faire tourner en défense.

0': C'est parti avec les Reds qui donnent le coup d'envoi de cette rencontre !

Excepté Lloris, tous les Français de Tottenham sont absents de la feuille de match, à savoir Stambouli, Capoue et Kaboul.

Suivez en direct (21H00) l'affiche de la 23e journée de Premier League opposant Liverpool (7e) à Tottenham (5e).

Mauricio Pochettino devrait reconduire la même formation qui est venue à bout d'Arsenal il y a quelques jours.

Compo probable de Tottenham: Lloris - Walker, Rose, Vertonghen, Dier - Mason, Bentaleb, Dembele, Eriksen - Kane, Lamela.

Compo probable de Liverpool: Mignolet - Sakho, Lovren, José Enrique, Can - Gerrard, Henderson, Lallana - Balotelli, Sterling, Sturridge.

Lors des cinq dernières rencontres entre ces deux formations, Liverpool est sorti quatre fois vainqueur de ce choc tandis que Tottenham n'a défait les Reds qu'une fois. Mais la donne a changé, cette année les pensionnaires de White Hart Lane sont dans une forme excellente et l'histoire pourrait bien ne pas se répéter.

Harry Kane et Christian Eriksen sont les tauliers du moment côté Spurs. Si le premier nommé empile les buts au fil des rencontres, notamment face à Arsenal où il a inscrit les deux buts de la victoire, le second démontre qu'il est une pièce maîtresse dans le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Eriksen, en plus d'être passeur décisif, est aussi buteur, souvent sur coup de pied arrêté ces dernières semaines.

Les Reds connaissent un parcours plus compliqué cette saison. Orphelins de Luis Suarez parti à Barcelone, Liverpool n'est plus aussi dangereux devant les cages adverses. Et la méforme de Mario Balotelli cette saison, censé remplacer l'Uruguayen sur le front de l'attaque, n'aide pas franchement. Son compteur but personnel en championnat ne s'est toujours pas débloqué.

Les Spurs sont invaincus en championnat depuis le 10 janvier, date coïncidant avec la défaite face à Crystal Palace dans les 10 dernières minutes de la partie (2-1). Tottenham pourrait, en cas de bon résultat ce soir, prendre provisoirement la 3e place du podium, derrière City et Southampton.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct commenté le choc de cette 25e journée de Premier League opposant Liverpool (7e) à Tottenham (5e). Le coup d'envoi sera donné à Anfield à 21H00 tapante.