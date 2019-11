Finale CAN 2015 : Revivez le live du match Côte d'Ivoire - Ghana

23h23 La Coupe d'Afrique des Nations 2015 touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi tout au long de cette compétition sur votre site VAVEL France, et à bientôt pour d'autres rendez-vous du meilleur de votre sport favori.

23h19 Yaya Touré soulève la Coupe d'Afrique ! La génération Ivoirienne a brisé la malédiction, à l'image de son capitaine. Un grand moment pour les Eléphants qui explosent de joie à Bata.

23h06 Hervé Renard rentre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Il devient le premier entraineur de l'histoire à gagner deux CAN avec deux nations différents. Sorcier Blanc.

23h05 Les Ghanéens, eux, sont effondrés. André Ayew, au milieu du terrain, est inconsolable ! Les Blacks Stars ont sorti un grand match et ont menés 2-0 à la séance de tirs aux buts, mais c'est la dure loi du football. La disette du Ghana se poursuit.

23h00 LA CÔTE D'IVOIRE EST CHAMPION D'AFRIQUE ! 23 après, Kopa Barry, se mue en héros national, et offre le deuxième sacre continental à son pays, au terme d'une incroyable séance de tirs aux buts.

Pén. Kopa Barry transforme et offre la Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire! Quel scénario incroyable !

Pén. Barry s'interpose sur le tir de Brimah ! Il tombe encore une fois par terre à cause des crampes. A son tour de frapper. Il a le titre au bout du pied...

Pén. Au tour des gardiens !

Pén. Serey Die part dans une course chaloupée et tompe Brimah. 8-8.

Pén. John Boye transforme. Barry touche encore une fois, mais pas assez. 7-8.

Pén. Quel sang froid encore une fois ! Bailly permet à la Côte d'Ivoire de revenir à hauteur. 7-7.

Pén. Le Ghana continue la course en tête grâce au petit filet de Baba Rahman. 6-7.

Pén. Wilfied Kanon. Lucarne gauche. Impeccable. 6-6.

Pén. Harisson Afful. Lucarne droite. Impeccable. 5-6.

Pén. Kolo Touré envoie un boulet de canon dans les cages de Brimah. 5-5

Pén. Barry est a deux doigts de parer le tir de Badu, mais le ballon se faufile dans les cages. 4-5.

Pén. Kalou avec beaucoup de calme, remet les deux équipes à égalité. 4-4.

Pén. On est dans la mort subite. Mensah exécute parfaitement. 3-4.

Pén. Yaya Touré, avec beaucoup de conviction, ouvre son pied et égalise pour la Côte d'Ivoire. 3-3.

Pén. Quelle solidité d'André Ayew qui prend Barry à contre pied et redonne l'avantage au Ghana. 2-3.

Pén. Incroyable ! Kopa Barry parait blessé et reçoit des soins.

Pén. Seydou Doumbia prend beaucoup d'élan et transforme son penalty en force. Les compteurs sont remis à 0. Deux partout.

Pén. Incroyable ! Deuxième échec pour le Ghana. Acheampong se rate aussi et met à côté. 1-2.

Pén. Aurier, concentré à l'image de son match, bat magnifiquement Brimah sur sa droite. 1-2.

Pén. Barry s'interpose sur le tir d'Appiah et garde les siens dans le match. 0-2.

Pén. Deux échecs de suite pour les Ivoiriens. Junior Tallo manque complètement son tir et met en dehors. 0-2.

Pén. Jordan Ayew prend Barry à contre pied. Imparable. 0-2.

Pén. Bony s'avance pour la Côte d'Ivoire, frappe du plat du pied et met sur la transversale. 0-1.

Pén. Le Ghana débute la séance. Wakaso exécute impeccablement du pied gauche. 0-1.

120' Voilà, on y est ! Le sort de cette Finale de CAN 2015 se décidera aux séances de tirs aux buts. Grosse pression sur les deux équipes. Duel entre Kopa Barry et Razak Brimah.

120' Deux autres changements de chaque côté, Agyemang remplce Gyan. Gervinho cède sa place à Tallo.

118' On file tout droit vers la séance des tirs au buts.

115' Tiéné cède sa pace à Kalou, côté Ivoirien. Acheampong remplace Atsu, côté Ghanéen.

109' Jordan Ayew tente de se faufiler dans la surface. Il est contré au dernier moment par Kolo Touré.

106' Gyan puis Wakso butent sur des défenseurs Ivoiriens. Le corner qui suit, ne donnera rien.

105' Plus que 15 minutes à jouer dans cette Final de la CAN.

105' Fin de la période. On change de côté. Les deux équipes sont plus que prudents, et par conséquence, le niveau est très moyen. On ira peut être aux tirs au buts pour départager les deux équipes.

99' Comme depuis le début du match, les deux attaques manquent cruellement de créativité. Ni Gervinho, ni Ayew n'arrivent à donner des idées à leurs sélections. Encore 0-0.

98' Jordan Ayew remplace Kweshi Appiah, côté Ghana.

90' Début de la première période des prolongations.

90'+3 La Finale n'est pas terminée. On aura recours aux prolongations pour déterminer le vainqueur de cette CAN 2015. Les duels physiques ont pris l'ascendant sur le beau jeu, en deuxième période. Eléphants et Blacks Stars sont toujours dos à dos.

90' Il y aura 3 minutes de temps additionnel, comme en première période.

88' Aurier efface Ayew et centre fort à l'entrée de la surface. Brimah repousse devant Doumbia, qui est un peu pour reprendre. Grosse occasion pour les Eléphants.

87' Wakaso prend le coup franc et enroule le cuir. Sa frappe déviée passe légèrement à côté du cadre.

87' Kanon est averti, côté Côte d'Ivoire.

86' A 4 minutes de la fin du temps réglementaire, les deux équipes se neutralisent encore.

77' Bony oblige Brimah à se détendre pour repousser son tir, mais le ballon était sorti avant.

75' Coup franc très bien frappé par Tiéné mais Brimah s'interpose devant les attaquants Ivoiriens.

68' Boye prend le dessus sur Kolo Touré dans la surface, mais sa reprise de la tête passe à côté des cages de Barry. Le Ghana pousse.

67' Wakaso tente sa chance de loin, mais son tir flottant passe au dessus du cadre.

66' Seydou Doumbia remplace Max Alain Gradel côté Côte d'Ivoire.

65' Sepp Blatter et Pelé sont aux côtés de Issa Hayatou dans les loges.

63' Malgré le rythme élevé, aucune des deux sélections n'arrive à ouvrir la marque. Les deux défenses sont solides pour l'instant.

57' Tiéné est averti pour tirage de maillot sur Atsu.

52' Contre attaque éclair des Blacks Stars. Afful trouve Atsu sur le flanc droit, l'ailier d'Everton accélère et sert Gyan à l'entrée de la surface. Le tir de ce dernier passe à côté des cages.

48' A l'image de la fin de la première période, c'est le Ghana qui domine la possession de balle en ce début de seconde mi-temps.

45' C'est reparti à Bata !

45'+3 C'est la mi-temps. Ivoiriens et Ghanéens se neutralisent à la pause. Les Eléphants, dominateurs en premier temps, se sont fait dominés par les Blacks Stars qui ont touché le poteau à deux reprises. Tout reste à faire en cette Finale.

45' Il y aura 3 minutes de temps additionnel.

40' Barry rate son dégagement et offre le ballon à Appiah. L'attaquant Ghanéen temporise, mais rate sa passe vers Gyan.

35' Superbe appel d'André Ayew dans le dos de Bailly. Il essaye de remettre à Gyan mais son petit centre trouve le poteau puis sort en six mètres. Le rapport de force c'est inversé depuis dix minutes. Le Ghana a pris le contrôle du match.

30' A la demi-heure, c'est les Ivoiriens qui ont été les plus entreprenants, avec les accélérations de Gradel et Gervinho. Cependant, le Ghana s'est offert l'occasion la plus franche avec le tir d'Atsu. Beaucoup de pressing et d'interventions musclées des deux côtés.

25' Poteau d'Atsu ! L'ailier Ghanéen se retourne subitement et décoche une lourde frappe qui s'écrase sur le poteau droit de Barry.

20' Mauvais geste de Gyan sur Bailly. L'arbitre laisse passer encore une fois.

16' Gervinho porte encore une fois les assuats des Eléphants, il lance Gradel à l'entrée de la surface qui tire en force et frôle le poteau droit.

15' Serey Die est le premier averti de la partie. Voulant dégager la balle, le milieu Ivoirien lève trop son pied et met une semelle dans les parties génitales du pauvre Wakaso.

13' Aurier accélère à gauche, repique dans l'axe et se faut faucher à 25 mètres des cages. Le coup franc n'est pas assez enroulé par Yaya Touré pour inquiéter Brimah.

10' Le Ghana en est à sa 9ème Finale de CAN. Record.

9' Hervé Renard, dans son dossard rose, demande à ses hommes de pousser plus. Les Ivoiriens sont clairement en avantage en ce début de match.

8' Baba Rahman joue avec le feu en donnant un coup de coude à Gradel. L'arbitre aurait pu sortir un carton, mais il vient calmer les deux protagonistes.

5' Grosse entame des Eléphants devant des Blacks Stars qui défendent très bas et trouvent beaucoup de difficultés à se dégager.

3' Virevoltant comme à son habitude, Gervinho va provoquer la défense Ghanéene à deux reprises, et obtient le premier corner de la partie.

20h C'est parti pour cette finale quasi-rêvée !

19h58 Les deux capitaines Yaya Touré et Asamoah Gyan s'échangent les blasons. Gros duel en vue.

19h55 Place aux hymnes nationaux des deux sélections. Malgré les incidents des derniers matchs, les tribunes sont pleines. Tant mieux pour le spectacle !

19h50 Le 11 de départ du Ghana : Brimah - Afful, Mensah, Boye, Rahman - Acquah, A. Ayew, Wakaso, Atsu - Gyan, K. Appiah. Aucune absence, le onze d'Avram Grant sera renforcé par le retour de blessure d'Asamoah Gyan qui remplace Jordan Ayew, par rapport au dernier match.

19h50 Le 11 de départ de la Côte d'Ivoire : Barry - Aurier, K. Touré, Bailly, Kanon, Tiéné - Serey Die, Yaya Touré, Gradel, Gervinho - Bony. L'absence du gardien titulaire Gbohouo se confirme. Kopa Barry le remplace dans le onze d'Hervé Renard.

19h30 Après la cérémonie de clôture de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Place au Football !

C'est le Gambien Pape Bakary Gassama qui arbitrera cette Finale Côte d'Ivoire - Ghana en direct. Il a été sacré meilleur arbitre africain de l'année 2014 lors de la cérémonie des Global CAF Awards, à Lagos.

La Finale de cette 30ème édition de Coupe d'Afrique des Nations, mettra en opposition, deux fratérnités: Les Ayew, Jordan et André, du côté du Ghana et les Touré, Kolo et Yaya, du côté de la Côte d'Ivoire. Qui aura la dernier mot ? Réponse dans moins de 9 heures.

Hervé Renard, sélectionneur des Eléphants, victorieux en 2012 à la tête de la Zambie pourrait devenir le premier entraineur de l'histoire à remporter deux CAN avec deux sélections différentes. "Mon aventure de 2012 me revient tous les jours. J'ai vécu quelque chose de magique. Je n'ai pas envie de quitter ce stade demain (dimanche) avec une autre issue que celle de 2012, c'est tellement magique de remporter un trophée qu'il ne faut pas laisser passer cette chance, c'est impossible.", a-t-il déclaré en conférence de presse. Ca promet !

Rappelons que la demi-finale entre le Ghana et la Guinée Equatoriale a connu une fin chaotique. La rencontre a été interrompu quand les supporteurs des Blacks Stars ont été la cible de projectiles et ont dû quitter les tribunes pour se réfugier sur le terrain. Une intervention musclée des autorités (Hélicoptère, Gaz Lacrymo...) a presque totalement vidé le stade, avant la reprise du match. Le Ghana qui menait déjà, 3-0, se qualifiait aisément pour la finale.

La dernière expérience de Grant à la tête d'une équipe sélection nationale, était du côté de son pays Israel, de 2002 à 2006. Il est à deux doigts de qualifier sa sélection pour une première Coupe du Monde, mais échoue. Grant a révéle qu'il portait toujours sa chemise bleue, parce qu'elle portait chance aux Black Stars. "Tout le monde au Ghana me demander de porter cette chemise", a déclaré le sélectionneur. "C'est une bonne chose d'être en final, mais nous donnerons tout pour remporter le sacre."

A la tête de la sélection depuis seulement sept semaines, l'Israélien Avram Grant, a fait du bon boulot pour permettre à son équipe d'arriver en finale. L'ex-manager de Chelsea, qui vient de fêter 60 ans, vendredi dernier, a pris la tête l'équipe au Jour de l'An, puis l'a emmené pour un court stage en Espagne.

Le Ghana a marqué 6 buts lors des deux dernières matchs, même stat pour les Ivoiriens. Les deux sélections optent pour une formation tournée vers l'attaque et comptent sur les débordements de leurs puissants ailiers. Gyan et Bony se muent en renards des surfaces, de chaque côté. Si le match devait aller en prolongations, les Eléphants auront un petit ascendant physique, jugeant sur les dernières prestations.

L'ailier supersonique du Ghana, Cristian Atsu, auteur du plus beau but depuis le début de la compétition, a parlé des chances de sa sélection: "On s'est beaucoup parlé, et on s'est dit que nous devions nous concentrer sur nous mêmes. La Côte d'Ivoire est une grande équipe avec plusieurs pointures du Football Africain, mais on fera un bon match et on remportera la compétition." Confiance.

Le Ghana engragne à lui seul 4 titres de champion d'Afrique. Deuxièmes au tableau des vainqueurs derrière l'Egypte, avec 5 Coupes, le dernier sacre des Blacks Stars revient, cependant, à l'année 1982.

Le seul sacre continental de la Côte d'Ivoire remonte à 1992. Une victoire aux tirs au buts 11-10, au bout du suspense, contre le... Ghana. Prémonition.

Wilfied Bony, récemment transféré à Manchester City pour une somme record, a inscrit un doublé de la tête pour la victoire de sa sélection sur l'Algérie, et un autre but en demies contre la RD Congo. Au vue de cette prestation, le manager de City, Manuel Pellegrini, donne à l'Ivoirien un vote de confiance en l'inscrivant à la place de Stevan Jovetic à la liste de l'équipe pour la Ligue des Champions. Cette décision, devrait être un énorme boost pour le moral de l'attaquant de 26 ans, avant le match de ce soir.

Le seul présent dans cette finale qui a autant de buts que Bony n'est autre que André Ayew, l'attaquant du Ghana et de l'OM. Ses coéquipiers, Max Alain Gradel et Gervinho comptabilisent, chacun, deux golazos.

Les dernières victoires des hommes d'Hervé Renard ont montré que les Ivoiriens pouvaient faire preuve de beaucoup d'emprise pour venir à bout de n'importe quelle sélection. Les Eléphants sont montés en force tout au long de la compétition, et ont pu compter, entre autres, sur un Wilfried Bony, au top de sa forme.

La rencontre de ce soir nous offrira un tout autre standing. La Finale de la CAN 2015 opposera deux géants du continent : La Côte d'Ivoire et le Ghana, n'ont plus remporté de sacre continental depuis 23 pour les Eléphants et depuis 33 ans pour les Black Stars. Un titre, redorerait le blason de la sélection vainqueur, et le match promet d'être explosif.

Hier soir, devant des tribunes quasi-vides et un dispositif sécuritaire énorme, après les tristes évènements de la demi-finale entre le Ghana et la Guinée Equatoriale, c'est la RD Congo qui s'est invité sur le podium aux dépends du pays hôte. Au terme d'une rencontre étriquée et pauvre en occasions, le sort du match devait se décider aux pénalties. Un exercice qui a promu les Léopards en vainqueurs, 4 buts à 2, et offre une belle fin de carrière au gardien emblématique Robert Kidiaba. La Nzalang, surprise de la compétition, finira en 4ème place et aura montré de belles individualités tout au long de la CAN ; Balboa, Nsue et Iban Edu, notamment. Les coéquipiers de Bolasie, eux, rééditent l'exploit de 1998.

Bienvenue à toutes et à tous sur VAVEL France pour suivre le meilleur du ballon rond. On y est en Guinée Equatoriale. La Finale de la CAN 2015 connaîtera, ce soir, une opposition aléchante entre les Eléphants de la Côte d'Ivoire et les Black Stars du Ghana. Une rencontre au sommet que vous pourrez vivre en direct, en notre compagnie, à partir de 20h.