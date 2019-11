FC Barcelone - Villarreal en direct commenté : suivez le match en (3-1)

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce match en notre compagnie sur VAVEL France. A bientôt.

Le FC Barcelone est donc plus que jamais favori dans cette demi-finale. Le match retour se jouera le mercredi 4 mars, cette fois-ci au Stade El Madrigal.

L'addition aurait pu être plus salée pour le sous-marin jaune. A 3-1, Messi, généreux, a laissé Neymar tirer un penalty mais la frappe du brésilien, qui a livré une prestation très moyenne ce soir, a été arrêtée par Asenjo.

Les barcelonais ont complètement dominé ce match. Les joueurs de Villarreal se sont rapidement retrouvés assiégés par les catalans et la partie s'est souvent résumée à une attaque-défense.

Coup de sifflet final ici à Barcelone ! Les blaugrana s'imposent 3-1 dans cette demi-finale aller de Copa del Rey !

90' Luis Suarez tente de lober Asenjo du milieu de terrain !! Il avait déjà marqué ce genre de but avec la tunique de Liverpool sur le dos. Cette fois-ci, le ballon passe à quelques centimètres du but, quel dommage !

89' Le quatrième arbitre s'avance avec son panneau : il y aura 4 minutes d'arrêt de jeu.

85' Les joueurs de Villarreal font preuve d'un peu plus d'entrain en cette fin de match. Une défaite 3-2 ne serait pas un si mauvais résultat.

83' Vietto déborde sur son aile gauche, arrive jusqu'à la surface, se retourne et centre du droit. Gio Dos Santos est à la retombée du ballon mais sa tête n'est pas assez appuyée. Ter Stegen se saisit facilement du ballon.

79' Malgré le peu de ballons qu'ils ont à exploiter, Dos Santos et Vietto font un bon match sur le front de l'attaque de Villarreal. Le premier, parti dans le rond central, sert le second sur le coté gauche. Vietto voit Gomez dans l'axe et le trouve parfaitement. Le nouvel entrant, seul, frappe à ras de terre mais Jérémy Mathieu se jette pour contrer le ballon.

77' Vietto tente de trouver Gio' Dos Santos dans le dos de Pique mais l'espagnol se retourne bien, parvient à rattraper l'ex-blaugrana et tacle le ballon.

73' Deuxième changement pour Villarreal : Gomez remplace Cheryshev.

73' Quelle souffrance pour Villarreal qui ne parvient plus du tout à mettre le pied sur le ballon. Le quart d'heure qui reste à jouer dans ce match va être très long pour le sous-marin jaune.

70' Messi fait une offrande à Neymar et le laisse tirer le penalty. Le brésilien croise sa frappe mais Asenjo part du bon coté ! On reste à 3-1 dans ce match.

70' Le penalty est tiré par Neymar... et Asenjo arrête le ballon !!!!!!!!!

69' Penalty pour le Barca !! L'arbitre siffle une main à l'encontre de Musacchio qui était à la lutte avec Messi.

66' Premier changement pour Barcelone : Rafinha sort et Rakitic fait son entrée sur le terrain.

63' Gerard Pique est à la retombée du ballon sur ce corner tiré par Messi et reprend le ballon de la tête. L'espagnol trompe Asenjo, auteur d'une sortie pour le moins hasardeuse. Le FC Barcelone creuse l'écart : 3-1 !

BUT DE GERARD PIQUE POUR BARCELONE !!! 3-1 !!

62' Messi reste davantage sur l'aile droite que lors des 45 premières minutes. L'argentin tente de centrer mais son ballon est contré. Corner.

58' Les joueurs de Villarreal sont de nouveau regroupés dans leur moitié de terrain. L'image est assez incroyable : lors des phases défensives, on voit très clairement le 4-4-2 du sous-marin jaune, parfaitement déssiné, prêt à se muer en véritable muraille.

56' Neymar perd une nouvelle fois le ballon sur son aile gauche. Le brésilien a beaucoup tenté dans ce match mais a surtout beaucoup raté.

54' Alves déborde sur son coté droit. Son centre trouve la tête de Luis Suarez mais l'urugayen, loin des cages d'Asenjo, envoie le ballon dans les tribunes.

49' Double une-deux entre Luis Suarez et Andres Iniesta ! Au final, Suarez ne parvient pas à récupérer le ballon dans la surface mais un défenseur de Villarreal rend involontairement le ballon à Iniesta. L'espagnol frappe alors de l'intérieur du pied gauche et trompe Asenjo ! Barcelone reprend le lead dans ce match.

BUT D'ANDRES INIESTA POUR BARCELONE !!!

47' A 30 mètres des buts, plein axe, Trigueros tente sa chance et assène une frappe très puissante et flottante. Stegen se troue et le ballon entre dans les buts ! 1-1 !

QUEL BUT POUR VILLARREAL SIGNE MANU TRIGUEROS !!

46' Vietto, parti à 35 mètres des buts de Stegen, accélère et parvient jusqu'à la ligne des six-mètres pour centrer. Le ballon est détourné par Mathieu. Corner.

Pas de changements à noter à l'entame de cette seconde mi-temps.

Les catalans sont de retour sur la pelouse. Le match va bientôt re-débuter. Ce sont les hommes de Luis Enrique qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période.

Mi-temps donc ici à Barcelone. Les Blaugrana mènent 1-0 après avoir complètement dominé cette première période.

45' L'arbitre ne laisse pas les joueurs de Villarreal frapper le corner et siffle la mi-temps !

45' Quelle parade de Stegen ! Cheryshev déborde sur le coté gauche et centre à ras de terre dans la boite. Vietto, en renard des surfaces, s'était démarqué et frappe en première intention du gauche. Le ballon est parfaitement croisé mais Stegen se détend de tout son long pour dévier le ballon en corner.

42' Derrière, Messi trouve Suarez dans la surface. L'uruguayen est légèrement excentré sur la droite du but mais tente une frappe croisée qui passe à quelques centimètres du poteau ! On était pas loin du 2-0 !

40' Malgré son tacle, Musacchio perd son duel avec Luis Suarez. L'uruguayen récupère le ballon et part en direction du but ! C'est un deux contre un qui se joue. Suarez hésite à tirer du plat du pied mais voit Messi dans l'axe. L'argentin est servi et place un amour de tir brossé dans le petit filet d'Asenjo ! 1-0 pour le Barca !

BUT POUR BARCELONE ! LIONEL MESSIIII !

38' Coup-franc pour Villarreal, frappé par Jonathan Dos Santos. Ter Stegen s'impose dans les airs et dégage le ballon des deux poings.

33' Le "Sous-marin" peine à sortir la tête de l'eau. Si la muraille jaune tient pour le moment, les joueurs de Villarreal ne parviennent pas à ressortir le ballon proprement.

32' Premier remplacement du coté de Villarreal : Bruno, blessé, cède sa place à Trigueros.

31' But refusé pour Jérémy Mathieu. Le français, servi par Rafinha, est hors-jeu.

30' Villarreal se retrouve à 10 ! Après un tacle raté sur Iniesta, la cheville de Bruno a tourné. Il va être remplacé.

27' Dans la surface, Iniesta temporise et trouve Messi dans l'axe. La Pulga est tout seul et frappe ! Son tir brossé est trop enlevé et finit dans les tribunes du Camp Nou.

26' Messi reçoit la balle sur le coté droit et profite d'un appel de Luis Suarez pour repiquer dans l'axe et se mettre sur son pied gauche. L'argentin tente une frappe puissante mais celle-ci est contrée par Ruiz.

22' Messi se comporte, comme à son habitude, comme un électron libre et ne reste absolument pas collé à sa ligne. C'est Rafinha et Daniel Alves qui viennent occuper le coté droit. Suarez, lui, reste en pointe.

20' Barcelone domine complètement ce match, et doit tourner aux alentours de 85% de possession de balle. Les blaugrana sont cependant encore trop approximatifs dans le dernier geste, à l'image de Lionel Messi dont le centre rasant ne trouve personne.

18' Le ballon est sorti par Daniel Alves, Javier Mascherano reste au sol après avoir, lui aussi, reçu une belle semelle sur la cheville. Le milieu argentin finit par se relever en grimaçant.

15' C'est une attaque-défense pour le moment. Les joueurs de Villarreal ne parviennent pas à dépasser le milieu de terrain.

13' Alves trouve Luis Suarez dans la surface de réparation. L'Uruguayen, marqué par deux joueurs de Villarreal, tombe et réclame une penalty. L'arbitre ne bronche pas.

11' Premier tir de Lionel Messi ! Luis Suarez récupère le ballon et sert l'Argentin dans sa course. Messi frappe du gauche mais le tir à mi-hauteur est trop faible. Asenjo se saisit du ballon.

9' Encore sur son coté droit, Messi combine avec Alves et lance parfaitement le brésilien dans le profondeur. Encore une fois, le centre n'arrive pas. Corner.

8' Sur le coté droit, Messi déborde et d'engouffre dans la surface. Il tente de centrer mais son ballon est contré. Le corner ne donne rien.

6' Messi trouve Suarez qui, de la tête, essaye de chercher Neymar devant le but. Le brésilien est trop court.

5' Daniel Alves revient sur le terrain.

4' Grosse faute de Vietto qui arrive en retard sur Alves. Plus de maladresse que de méchanceté dans ce geste, mais la semelle, elle, est bien réelle. Le brésilien reste au sol. Adriano part s'échauffer.

2' Comme souvent, Iniesta cherche Alves dans le dos de la défense. Le ballon est trop court, dégagé par la défense de Villarreal.

1' Dès la première minute de jeu, on sent quel sera le scénario de ce match : les blaugrana auront la possession du ballon et les joueurs du sous-marin jaune joueront en contre.

C'est parti au Nou Camp ! Les joueurs de Villarreal donnent le coup d'envoi !

Le "Cant del Barca", l'hymne du FC Barcelone, rententit au Camp Nou ! Les deux équipes font leur entrée sur le terrain.

On notera le retour d'Andres Iniesta du coté de Barcelone, lui qui n'avait pas joué ce weekend contre l'Athletic Bilbao.

Sur le banc de Villarreal : Juan Carlos, Rukavina, Dorado, Trigueros, Moi Gómez, Gerard Moreno, Campbell.

Sur le banc du Barca : Masip, Rakitic, Busquets, Xavi, Pedro, Bartra, Adriano.

Le 11 de Villarreal : Asenjo ; Mario, Musacchio, Víctor Ruiz, Costa ; Jonathan dos Santos, Pina, Bruno, Cheryshev ; Gio, Vietto.

Le 11 du FC Barcelone : Ter Stegen ; Piqué, Mathieu, Jordi Alba, Alves ; Mascherano, Iniesta, Rafinha ; Suárez, Messi , Neymar.

H-1 : les compositions d´équipes sont tombées !

Ce soir, Marcelino Garcia, l´entraineur de Villarreal, devra composer sans Jokic, Adrian, Martin et Uche, blessés. Luis Enrique, de son coté, à décidé de laisser souffler Montoya, Sergi Roberto et Claudio Bravo. C´est donc le gardien allemand Ter Stegen qui devrait débuter la rencontre. A noter que Vermaelen et Douglas sont toujours indisponibles coté Blaugrana.

Si le Real Madrid a sa BBC, Barcelone a son MSN. Grand favori des pronostics dans cette compétition, le Barca pourra compter ce soir sur son trio offensif Messi - Suarez - Neymar. Particulièrement en forme en 2015, le quadruple Ballon d´Or a marqué 10 buts et délivré 5 passes décisives en 9 matchs.

Le vainqueur de cette double confrontation gagnera son ticket pour la finale de cette Copa del Rey, où il rencontrera soit l´Espanyol Barcelone, soit les basques de l´Atletic Bilbao.

Retour sur les quarts de finale respectifs de ces deux équipes. Le FC Barcelone a éliminé le champion d´Espagne en titre, l´Atletico Madrid (1-0 à l´aller, 3-2 au retour). Le sous-marin jaune, quant à lui, s´est débarassé péniblement de Getafe (1-0, 1-0).

Par deux fois, les joueurs de Luis Enrique sont revenus au score, pour finalement l´emporter grâcer à un but de l´inévitable Lionel Messi à la 55ème minute. Malgré une large possession du ballon (70%), les barcelonais ont été bousculés par les joueurs de Villarreal, qui avaient enchainé jusqu´alors 18 matchs sans défaite en compétition officielle.

Retrouvailles ce soir au Nou Camp ! Le 1er février dernier, les deux équipes se sont rencontrées pour le compte de la 21ème journée de Liga BBVA. Les blaugrana se sont imposés, sur leur pelouse, sur le score de 3-2.

Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie cette demi-finale aller de Copa del Rey qui oppose le FC Barcelone à Villarreal. Le coup d´envoi sera donné à 20h00 sur la pelouse du Camp Nou.