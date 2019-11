Live Champions League: Paris Saint-Germain - Chelsea en direct (1-1)

Merci à vous d'avoir suivi la rencontre PSG-Chelsea en direct sur VAVEL France.

Le corner ne donnera rien et Mr. Cakir siffle la fin du match. Le Paris Saint-Germain et Chelsea se quittent dos à dos (1-1). Un score qui fait l'affaire des Blues, qui auront marqué le précieux but à l'extérieur tant préjudicable l'édition précédente au PSG. Les Franciliens devront faire preuve de plus de réalisme à Stamford Bridge si ils veulent voir les portes des demi-finales s'ourvir.

90': Le match touche à sa fin et Maxwell centre dans la surface pour Ibrahimovic qui cherche la lucarne du haut de son mètre 90 ! Courtois se détend bien ! Corner à suivre.

89': Pastore dévie en un temps dans la surface adverse pour Matuidi mais le ballon est mal négocié.

87': Pastore réclame une faute pour anti-jeu de Ramires mais l'arbitre ne siffle pas.

86': L'attaque londonnienne est complètement éteinte à l'image d'un Hazard qui tente plusieurs choses, sans succès. L'animation offensive des Blues frôle le néant et Paris pousse pour inscrire le but de la victoire.

84': Long ballon à destination de Ibrahimovic, trop court, mais qui dévie tout de même le ballon. Alors que le cuir filait en sortie de but, Pastore s'arrache pour reliser dans la surface. Cavani tente une retournée, loupée.

83': 3e et dernier changement pour Chelsea. Mourinho décide de faire entrer Oscar en lieu et place de Fabregas.

82': Diego Costa, très discret ce soir, sort sous les sifflets du Parc. Il est remplacé par Loïc Rémy.

81': Lavezzi cède sa place à un compatriote, en la personne de Javier Pastore.

80': Cavani ! L'Urugayen combine avec Matuidi et efface Matic d'un crochet dévastateut ! El Matador voit sa tentative échouer à quelques centimètres du but de Courtois !

79': Dans le même temps, Willian cède sa place à Juan Cuadrado.

79': Marco Verratti écope (enfin ?) d'un carton jaune pour un tacle dangereux sur Hazard.

78': Eden Hazard s'appuye sur ses qualités inhérentes de dribbles et de percussions pour tenter de percer l'arrière-garde francilienne. Le Belge se fait tout de suite engloutir par cinq joueurs parisiens.

75': Chelsea tente de repartir non sans difficultés. Azpilicueta balance devant sans se poser de questions.

73': Quelle magnifique tacle de Marco Verratti sur Diego Costa alors que les deux hommes se trouvaient près de la ligne médiane. L'Italien confirme symboliquement sur ce tacle qu'il est un élément importantissime des Franciliens. Et ce soir il n'a toujours pas été sanctionné.

72': Cesc Fabregas écope d'un carton jaune pour être arrivé en retard sur Blaise Matuidi. Coup-franc à suivre. Ce sera pour David Luiz à 30 mètres du but de Courtois.

70': Nouveau corner pour Paris. Chelsea aura concédé 6 coups de pied de coin, le PSG un seul.

69': Maxwell se distingue d'une belle ouverture pour Ibrahimovic qui prend le dessus sur Cahill. L'Anglais commet une faute pourtant logique, mais l'arbitre turc ne bronche pas.

67': 67 minutes dans ce match et toujours un but partout. Ivanovic d'abord, Cavani ensuite. Le rythme du match a également baissé decrescendo.

66': Les deux coups de pied de coin successifs ne donneront rien, Thibault Courtois peut se dégager.

66': Lavezzi se charge du coup-franc et opte pour Cavani. L'Uruguayen voit sa tête déviée. Corner à suivre.

65': Carton jaune indiscutable pour Ivanovic qui retient Cavani par le maillot alors qu'il était au sol. Le Serbe ne l'aura pas volé.

63': Verratti renvoit en arrière à Sirigu qui, paniqué, remet à son compatriote qui envoie le ballon en sortie de but.

60': L'action parisienne incroyable ! Ibrahimovic combine avec Lavezzi et le Suédois s'élance dans la surface ! Son tir est paré par Courtois mais Lavezzi est dans l'intervalle pour reprendre et c'est sauvé sur le fil par César Azplicueta !

58': Le public du Parc se lève comme un douzième homme et Paris, en l'espace de quelques minutes, met la pression sur la défense de Chelsea ! Quelle ambiance !

56': Coup de pied de coin tiré par Fabregas sans problèmes pour Sirigu.

54': LE BUUUUUUUUUUUT D'EDINSON CAVANI POUR LE PSG ! Blaise Matuidi sert Cavani d'un centre qualité XXL pour Cavani qui plante une tête ravageuse devant un Courtois impuissant. 1-1 !

52': Gregory Van Der Wiel écope d'un carton jaune pour une faute grossière sur Eden Hazard.

51': Eden Hazard plante un coup de coude involontaire sur la tête de Verratti dans un duel aérien. Mais Mr. Cakir ne bronche pas.

50': Paris fait face à un bloc londonnien impressionant mais parvient malgré tout à jouer haut et à solliciter les ailiers, ce qui n'était pas le cas dans le premier acte.

48': Centre tendu plein axe de Tthiago Silva à destination de Ibrahimovic qui tente de remiser de la tête pour Cavani. Sans succès.

46': Mauvaise passe de Verratti qui profite à Willian. Le Brésilien est immédiatement cadenassé par trois Parisiens.

45': Balle au centre pour Chelsea ! C'est reparti !

Le PSG a réalisé une bonne première période mais le manque de réalisme associé à la dernière passe desservent les locaux en conséquence. Chelsea en revanche affiche une sérénité digne d'un cador européen et n'a pas tremblé les rares fois où les Parisiens ont su approcher les cages de Thibault Courtois. L'arrière-garde londonnienne s'est illustrée à 100% sur le but signé Ivanovic.

45': Il n'y a pas de temps additionnel et les deux équipes sont renvoyées aux vestiaires sur la plus petite des marques (1-0) en faveur de Chelsea.

44': Ibrahimovic pour le coup-franc ! C'est puissant mais le ballon passe au-dessus du but de Courtois.

43': Nemanja Matic est sanctionné après avoir emmené le pied d'appui de Verratti qui avait effacé le Serbe d'un subtil rateau. Coup-franc.

40': Le public du Parc siffle Cesc Fabregas pour une intervention assez rude sur David Luiz. Cela aurait mérité un carton jaune mais l'arbitre se contente d'avertir l'Espagnol.

39': David Luiz trouve Lavezzi d'une excellente transversale côté gauche. L'Argentin contrôle de la poitrine mais se fait littéralement voler le ballon par Ivanovic.

36': Et le Serbe n'était pas hors-jeu au moment d'inscrire le but. Quelle action, mais cela faisait un moment déjà que le PSG laissait libre cours à Chelsea.

35': LE BUUUUUUUUUT de Chelsea signé IVANOVIC ! La défense entière de Chelsea s'est occupé d'inscrire le goal. Terry centre côté gauche pour Cahill qui trompe toute la défense parisienne d'une magnifique aile de pigeon. Le cuir est poussé de la tête par Branislav Ivanovic devant un Sirigu impuissant ! 1-0 !

33': Quelle sublime tête d'Edinson Cavani et que dire de l'arrêt de Courtois ! Le ballon filait dans le but ! Courtois vient de sauver son équipe !

32': Eden Hazard remet dans l'axe à Ramires qui tente de tirer de loin mais son contrôle est trop long. Paris repart avec Ibra qui lance Lavezzi sur le flanc gauche. L'Argentin centre à destination de... Personne mais Cahill ne prend pas de risque et envoie le ballon en corner.

30': Enormément de combativité entre les joueurs sur le flanc gauche des Blues, notamment Marquinhos qui ne se laisse pas impressionner par Diego Costa.

29': Fabregas se charge du coup-franc et tente de trouver Terry, monté à la dernière seconde. C'est repoussé des poings par Salvatore Sirigu !

28': Chelsea obtient un coup-franc intéressant après une faute commise sur Hazard.

26': Quelle excellente ouverture de Verratti pour Van Der Wiel qui remise en un temps dans la surface ! Cahill se place devant Ibrahimovic pour dégager le ballon.

25': Quelle belle combativité de Blaise Matuidi qui conserve le ballon et remet en arrière alors qu'il était entouré de trois joueurs.

23': Matuidi lance Cavani, dans son dos, et une nouvelle fois une tentative de contre est avortée par les Blues.

22': Maxwell et Ibrahimovic combinent en une touche de balle. Le Suédois voit Lavezzi dans la surface mais l'Argentin reprend mal ce ballon.

20': Tant du côté du PSG que de Chelsea, la transition entre le milieu et l'attaque ne se fait pas sans peine et les attaquants ne parviennent pas à se créer de véritables occasions de but.

19': Long ballon à destination d'Ibrahimovic qui centre in-extremis. Malheureusement pour les Franciliens le ballon meur dans le petit filet.

18': Zlatan Ibrahimovic tente sa chance dans les 30 mètres mais sa frappe est directement déviée par un joueur adverse. Etonnament aucune occasion à se mettre sous la dent depuis la dizième minute de jeu.

17': Les moindres faits et gestes du match sont disséqués par José Mourinho qui prend note depuis le début de la rencontre.

16': Intervention fautive de Diego Costa sur Thiago Silva dans un duel aérien.

15': Marco Verratti est la pierre angulaire de cette équipe parisienne. L'Italien est le joueur qui touche le plus de ballon en ce moment.

14': Les débats sont très équilibrés en ce début de rencontre, tant au niveau de la possession de balle que dans l'intensité.

12': Ibrahimovic est esseulé sur le front de l'attaque et se fait cadenassé par deux joueurs, dont Cahill qui commet la faute.

10': Première occasion parisienne ! Cavani trouve Matuidi dans l'axe d'un excellent centre. L'international français plante une tête puissante repoussée des poings par Courtois ! Ce même Matuidi déborde sur le flanc gauche et centre à destination de Ibrahimovic qui lui aussi s'essaye de la tête sans succès.

8': Verratti écarte du côté droit pour Van Der Wiel qui remise en arrière pour... Un joueur de Chelsea ! Lavezzi commet la faute utile sans quoi le couloir droit francilien était à l'abandon.

6': Willian tente une percussion sur le côté droit mais se fait stopper par Cavani qui effectue un excellent retour défensif.

5': Paris n'hésite pas à mettre le pied sur le ballon à défaut de pouvoir le conserver correctement.

4': Laurent Blanc a décidé d'innover en utilisant David Luiz en tant que milieu défensif.

3': Lavezzi et Van Der Wiel jouent en une-deux côté droit mais le centre qui s'en suit du Néerlandais est complètement manqué.

2': Après une combinaison entre Matic et Willian, le Brésilien remet à Azpilicueta qui lance Diego Costa mais le ballon est trop long.

1': Le PSG presse haut mais les joueurs de Chelsea temporisent.

0': Avantage psychologique à Chelsea qui avait éliminé Paris l'année passée et semble plus fort cette saison.

0': Paris donne le coup d'envoi !

Sir Alex Ferguson et David Beckham sont dans les tribunes du Parc. Un beau monde s'est amassé au stade.

Sous l'ère Mourinho, Chelsea s'est toujours qualifié pour les quarts de finale de la "Coupe aux Grandes Oreilles". Au PSG, bien que diminué par les absences de quelques cadres, de faire démentir cette stat'.

Le Paris Saint-Germain compte ce soir sur le soutient indéfectible du Parc. Le douzième homme devra remplir son rôle essentiel, comme l'a souligné certains joueurs mais aussi le président Nasser Al-Khelaïfi.

Suivez en direct le choc de ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain et Chelsea. Le coup d'envoi sera donné à 20H45 au Parc des Princes. Un arbitre turc sera au sifflet pour ces 8e de finale. Mr Cüneyt Cakir.

Chelsea, la compo probable: Cech (ou Courtois) - Azpilicueta, Zouma (ou Cahill), Terry, Ivanovic - Fabregas, Matic, Ramires - Hazard, Willian, Diego Costa.

PSG, la compo probable: Sirigu - Marquinhos (ou Van Der Wiel), Thiago Silva, David Luiz, Maxwell - Matuidi, Pastore, Verratti - Lavezzi, Cavani, Ibrahimovic.

Du côté des Blues, José Mourinho a déclaré que Petr Cech et Thibaut Courtois ne savaient pas qui allaient occuper les cages ce soir face au PSG.

David Luiz s'est également exprimé devant les médias. Le Brésilien s'est illustré d'une réponse rocambolesque lorsqu'un journaliste lui demanda de comparer Mourinho et Blanc. L'ex joueur de Chelsea désormais à Paris a répondu simplement: "Blanc et Mourinho ? Je pense qu'ils sont tous les deux moches". Entrevue Verratti - Fabregas

Marco Verratti et Cesc Fabregas ont eu l'occasion d'aborder cette rencontre des 8e de finale lors d'un face à face organisé par leur sponsor PUMA. L'Italien, très superstitieux, a pronositiqué une victoire 4-0 de Chelsea tandis que l'Espagnol voit son équipe l'emporter 2-1. Les deux joueurs ont également parlé de leur ville respectives, de leurs musiques préférées... Sympa.

Le PSG doit faire face à une hécatombe de blessés avant la réception de Chelsea. Le champion de France s'est vu amputé de 4 joueurs face à Caen ce samedi et a du terminer le match à 9 contre 11. Ainsi Lucas, Yohan Cabaye, Thiago Motta et Serge Aurier sont forfaits pour cette rencontre. Blaise Matuidi, qui a reçu un coup au genou, et Javier Pastore sont eux incertains ce soir.

Au contraire d'un Chelsea étincelant depuis ce début de saison. Les Blues sont largement en tête, et peuvent compter sur un effectif pléthorique performant à tous les postes. Diego Costa notamment pour sa première saison occupe la première place du classement des meilleurs buteurs de la Premier League avec la bagatelle de 17 buts.

En Ligue 1, Paris (3e) n'avance plus et compte 49 points, de même que Marseille (2e). Les deux équipes sont dauphines d'un Olympique Lyonnais surprenant leader cette saison avec 51 points. Il va falloir accélérer la cadence ce week-end avec la réception de Toulouse.

Le but splendide de Javier Pastore face à Chelsea (3-1)

Le PSG et Chelsea s'étaient déjà affronté l'an passé, en quarts de finale cette fois. Les hommes de Laurent Blanc n'avaient pas démérité, puisqu'ils s'étaient imposés à domicile 3-1, avec notamment un but de toute beauté signé Javier Pastore. Mais la règle du but à l'extérieur est cruelle et ce fut Chelsea qui vit s'ouvrir les portes des demis-finales en l'emportant au match retour, à Stamford Bridge, 2-0.

Quant aux hommes de José Mourinho, ils ont survolé ce groupe G composé pourtant de Schalke, du Sporting Lisbonne et de Maribor. Les Blues n'ont concédé que deux matches nuls et aucune défaite pour un total de 14 points sur 18. Belle entame sur la scène européenne, Paris est prévenue.

Le Paris-SG a réalisé une phase de poule plutôt convaincante, en s'imposant notamment face au FC Barcelone 3-2. Mais les Franciliens n'ont pas su décrocher la première place du groupe F dans le dernier match décisif face à ces mêmes Blaugranas qui ont remporté le match retour (3-1) et étaient ainsi repassés devant Paris.

Bonjour à tous et bienvenue sur VAVEL France pour suivre le choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain (FRA) à Chelsea (ANG). Le coup d'envoi sera donné à 20H45 au Parc des Princes.