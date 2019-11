PSG-Chelsea : "Un match presque parfait"

Pour David Luiz, l'ancien Blues, la victoire aurait été méritée :

"Si Courtois n'avait pas été là, on aurait gagné facilement ! Il a été fantastique. Ils ont eu une occasion pour un but. Mais on peut encore se qualifier ! La bonne tactique mise en place a été respectée. Si on est un grand club on doit gagner à Stamford Bridge."

Eden Hazard, l'ancien Lillois a été très seul à l'attaque des Blues :

"C'est un résultat et un nul logique. On a l'avantage car on a marqué à l'extérieur. A Stamford Bridge on est plus fort, à nous de le montrer. Aujourd'hui on a pas eu beaucoup d'occasion, je n'ai eu que 20 ballons c'est pas assez ! A nous de bosser. Ce n'est pas un mauvais résultat car ce n'était pas facile, pour suivre la Ligue 1, je savais que Paris avait une belle équipe."

Blaise Matuidi, très actif dans l'entrejeu parisien, est déçu :

"C'est un résultat mitigé, on ne voulait pas prendre de but c'est dommage. On n'a pas trop été mis en danger on a eu le mérite de revenir. Maintenant il faut aller marquer là-bas pas le choix. On est tombé sur un grand gardien, on va vite se reconcentrer pour le match retour.

Marquinhos, défenseur central du PSG est déjà concentré pour le retour :

"Chelsea est une bonne équipe, on a été costaud on va vite se préparer pour le prochain match . On a eu la possession, pour le retour c'est du 50/50.

Laurent Blanc, vivement critiqué a su répondre présent :

"On a bien préparé le match , ça s'est passé comme on l'avait prévu. On a réalisé un grand match qui m'a donné du plaisir à voir. On a fait un match presque parfait. Chelsea est venu pour marquer au moins un but à l'extérieur, un but qui compte double et qui nous fait mal. On n'a pas démérité, on a été solides. Pour le retour c'est quite ou double, il ne faudra pas se jeter à l'abordage. Marquer le premier but puis bien défendre."

José Mourinho, l'entraîneur de Chelsea reconnaît la supériorité du PSG sur ce match :

"Première mi-temps on avait la possession, deuxième mi-temps c'était eux, chacun avait sa mi-temps. Si on regarde le match entier, les Parisiens était meilleur que nous ils méritaient de gagner."