Live Champions League : le match Schalke 04 - Real Madrid en direct

Merci à tous d'avoir suivi le retour en force des Merengues en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France

C'est terminé à la Veltins Arena. Le Real Madrid, plus solide et discipliné, s'impose logiquement sur la pelouse de Schalke 04 grâce à des buts signés Ronaldo et Marcelo en huitième de finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

92' Choupo-Moting manque de concentration en contre

90' Le centre de Marcelo est manqué

89' Le ton monte entre Kévin-Prince Boateng et Arbeloa

87' Le match a diminué en intensité

85' Illarramendi est privilégié à Isco

83' Schalke 04 est l'équipe en lice qui a concédé le plus de buts

82' Deuxième changement réalisé par Carlo Ancelotti : Arbeloa remplace un Carvajal médiocre

81' Les gestes techniques d'Isco sont tout simplement sublimes à voir

80' Meyer est privilégié à Hoger

79' Un but rédempteur

78' But de Marcelo ! Ronaldo réalise un éxploit individuel côté gauche et transmet à Marcelo qui pénètre dans la surface et expédie une mine en pleine lucarne. 0-2 !

77' "El Gato" est remplacé par Javier Hernandez

76' Benzema, lancé au point de penalty par Bale, dispose de Wellenheurther puis est signalé en position défendue

75' Les chants du public de la Veltins Arena fait plaisir à voir

74' Uchida, à la réception d'une longue ouverture de Kévin-Prince Boateng côté droit, transmet à Félix qui touche le montant et le Japonais, monté en renforts, ne peut égaliser au point de penalty !

73' Le coup-franc de Ronaldo est dégagé par la défense Germanique

72' Bale combine côté droit avec Isco qui manque de réalisme pour tuer le match aux vingt mètres !

69' Le capitaine du Real Madrid et de la sélection Espagnole est mis à l'épreuve par une mine de Kévin-Prince Boateng venue de loin

67' Le centre de Hoger touche le petit filet extérieur de Casillas

65' Le latéral droit révélé au Bayer Leverkusen continuera à jouer

63' Kirchoff coupe un contre amorcé par Carvajal et écope d'un carton jaune

62' Kévin-Prince Boateng, à la reprise d'un centre d'Hoger venu de la droite, fuit la cible aux vingt mètres

61' Le centre de Kirchoff est dégagé par Pepe

60' Isco régale côté gauche et peut servir Ronaldo qui manque de créativité au milieu de la surface

58' L'équipe de Roberto Di Mateo rivalise d'inventivité avec les Vikingos

57' Kirchoff est privilégié à Neustadter

56' Isco est signalé en position défendue

54' Le gardien de Schalke 04 reste concentré et vigilent

53' Le centre de Kroos file directement dans les gants de Wellenheurther qui soulage ses coéquipiers au point de penalty

52' Lucas Silva revient à un moment-clé dans les pieds d'un Félix en position idéale au point de penalty !

50' Le centre de Aogo est capté par Casillas

49' Les Koningsblauen ont besoin de respirer

48' Le centre de Marcelo ne peut inquiéter Wellenheurther

47' Matip coupe la course de Benzema aux vingt mètres et l'arbitre oublie un coup-franc évident en faveur des champions d'Europe en titre !

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps à la Veltins Arena . Le Real Madrid mène d'un petit but à la pause.

46' Benzema est gêné par Neustadter qui écope d'un carton jaune

45' Félix est muselé par Varane

43' Choupo-Moting humilie Carvajal côté gauche mais Kroos est le + fort !

42' Le centre de Benzema est contré par Howedes

41' L'ailier Lusitanien, à la réception d'un centre de Bale venu de la droite, est devancé par le gardien Allemand au deuxième poteau !

39' Wellenheurther est auteur d'une sortie payante côté droit dans les pieds de Ronaldo qui concède une touche

38' Le centre de Choupo-Moting est dévié par Pepe qui éloigne le danger

36' L'ex-Mancunien est désormais le nouveau recordman de buts marqués en phase finale de Ligue des champions de l'UEFA (35 unités)

35' Wellenreuther est à la parade d'un coup-franc signé "El Deseado" !

34' Ronaldo est fauché en pleine course par Kévin-Prince Boateng qui écope d'un carton jaune

32' Huntelaar est remplacé par Félix

31' Benzema, lancé à la limite de la faute par Kroos, est tenu en échec par Wellenreuther au coeur de la surface !

30' Ronaldo, à la reprise d'un centre de Carvajal venu de la droite, manque de lucidité au point de penalty !

28' Huntelaar, touché au tibia au contact de Varane, est soigné en touche par les médecins de Gelsenkirchen

27' C'est le 76e but marqué par "El Comandante" en compétition européenne

26' But de Ronaldo ! Le Portugais, à la reprise d'un centre de Carvajal venu de la droite, catapulte une tête énergique au fond des filets. 0-1 !

25' Huntelaar mène la vie dure à Varane et sollicite les services de Casillas aux vingt mètres !

24' Ronaldo fuit totalement le cadre de loin

23' Huntelaar, à la réception d'une longue ouverture d'Uchida venu de la droite, manque de réactivité pour marquer au point de penalty

22' La tension monte entre les deux équipes

21' Ronaldo est touché par les moqueries du public de la Veltins Arena

20' Aogo, lancé côté gauche par un Hoger inspiré, manque le cadre depuis l'extérieur de la surface !

19' Le comportement de Carvajal énerve Carlo Ancelotti

18' La mine à longue distance de Lucas Silva file à côté

17' Pepe revient à temps dans les pieds d'un Aogo lancé en pleine course !

16'

15' Le boulet de canon d'Aogo est dégagé en touche par la défense Merengue !

14' Hoger, victime d'une faute du jeune Lucas Silva, obtient un coup-franc à vingt mètres des cages de Casillas

13' Le centre de Carvajal est contré par Matip

12' Le match est d'une grande intensité

11' Le centre d'Hoger est capté par Casillas

9' Kroos, coupable d'un geste d'humeur au contact d'Howedes, écope d'un carton jaune mérité

8' Ronaldo est séché par Kévin-Prince Boateng qui bénéficie de la clémence de Martin Atkinson

7' L'ambiance de la Veltins Arena est agréable

6' Le centre de Bale est dégagé par Nastasic

3' Benzema, à la réception d'une longue ouverture de Marcelo côté gauche, est signalé en position défendue

C'est parti entre Schalke 04 et le Real Madrid !

le match Schalke 04 - Real Madrid en direct

20:45 : Martin Atkinson (Angleterre) est l'arbitre du match Schalke 04 - Real Madrid.

20:30 : Nacho Fernandez est mis au repos. Les remplaçants Merengues : Keylor Navas; Arbeloa, Nacho Fernandez; Illarramendi, Medràn, Jesé; Javier Hernandez.

20:15 : Carvajal est privilégié au poste de latéral droit. La composition du Real Madrid : Casillas; Carvajal, Pepe, Varane, Marcelo; Kroos, Lucas Silva, Isco; Ronaldo, Bale, Benzema.

20:00 : Luka Modric, James Rodriguez, Sami Khedira, Fabio Coentrao et Sergio Ramos sont restés en Espagne.

le match Schalke 04 - Real Madrid en direct

19:45 : Pepe, touché aux côtes contre l'Atlético Madrid en huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne il y a un mois, a été autorisé à jouer et constitue un renfort de choix pour le Real Madrid.

19:30 : Karim Benzema marche sur l'eau en ce moment. "El Gato'', auteur de cinq réalisations en Coupe d'Europe, désire se reposer.

19:15 : Lucas Silva Borges, qui a signé le 23 janvier au Real Madrid pour cinq saisons et 15 millions d'euros, a goûté aux joies de la Liga contre le Deportivo la Corogne et semble capable de réaliser de grandes choses.

19:00 : Le destin des champions d'Europe en titre repose entre les mains d'Iker Casillas. Le gardien Espagnol, victime des moqueries du public de l'Estadio Santiago Bernabéu, aura des choses à dire ce soir.

18:45 : Alvaro Medràn et Deric Osede, produits du centre de formation du Real Madrid et régulièrement utilisés par Zinédine Zidane, ont intégrés l'expédition Merengue qui voyage à Gelsenkirchen.

le match Schalke 04 - Real Madrid en direct

18:15 : Raphael Varane, qui aura la chance de devenir le plus jeune étranger à franchir le cap des 100 matchs joués sous les couleurs du Real Madrid aujourd'hui, est convoité par Chelsea.

18:00 : Les Vikingos ont montrés toutes les petites du monde à vaincre le Deportivo la Corogne à domicile en Liga.

17:45 : Le 26 février 2014, emmené par Cristiano Ronaldo, Gareth Bale et Karim Benzema, le Real Madrid avait désintégré la modeste équipe de Schalke 04 à la Veltins Arena en huitième de finale de la C1.

17:30 : Le parcours européen du Real Madrid a été parfait jusqu'à présent : Liverpool, le FC Bâle et Ludogorets ont tour à tour été humiliés par les coéquipiers de Marcelo qui ont terminés haut la main en tête du groupe B et qui n'ont qu'un but : gagner !

le match Schalke 04 - Real Madrid en direct

17:15 : Meyer est ménagé. Les remplaçants Koningsblauen : Christian; Kirchoff, Fuchs, Ayhan; Barneta, Meyer; Félix.

17:00 : Mayer est titulaire. La composition de Schalke 04 : Wellenreuther; Uchida, Howedes, Matip, Nastasic, Aogo; Neustadter, Kévin-Prince Boateng, Hoger; Choupo-Moting, Huntelaar.

le match Schalke 04 - Real Madrid en direct

16:45 :

16:00 : Klaas-Jan Huntelaar, diminué par un une gastro-entérite, a quand même été convoqué par le coach Italien. L'ex-Merengue, machine à buts venue des Pays-Bas, constitue l'atout principal du dispositif Germanique.

15:45 : Roberto Di Mateo, entraîneur de Schalke 04, engage à la prudence "Le Real Madrid reste une grande équipe. On sait tous que Cristiano Ronaldo est un joueur fantastique. C'est le triple Ballon d'Or. Mais c'est un être humain et peut manquer de réalisme. Il reste un joueur doté de qualités d'exception, qui peut décider à lui seul du dénouement d'un match"

15:30 : Les partenaires de Marco Hoger ont concédés une défaite émerite sur la pelouse de l'Eintracht Francfort en Bundesliga.

15:15 : La situation des protégés de Roberto Di Mateo est singulière : Schalke 04, loin d'être à la hauteur des espérances, a montré du courage et de la motivation qui lui a permis de se qualifier en huitièmes de finale de la compétition. Les Koningsblauen souhaitent désormais compliquer au maximum la tâche de Merengues diminués.

15:00 : Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match Schalke 04 vs Real Madrid comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 à la Veltins Arena de Gelsenkirchen.