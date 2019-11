Le frère d'Eden Hazard signe définitivement au Borussia Mönchengladbach

La famille Hazard est une famille de footeux et les trois frères sont dans le circuit du football professionnel même si le plus connu reste Eden. Son frère Thorgan, qui a remporté le soulier d'or belge en 2014, l'a rejoint en 2012 à Chelsea à l'âge de 18 ans après que le RC Lens en difficulté financière ait été obligé de vendre certains de ses joueurs. Trop jeune pour intégrer l'équipe titulaire, il joue avec la réserve avant d'être prêté deux ans au Zulte Waregem, un club belge.

Il rejoint par la suite le Borussia Mönchengladbach où il vient de signer un contrat de quatre ans avec un an en option. C'est le club allemand, actuellement 3ème de la Bundesliga et à 10 points du 2ème: le VlF Wolfsburg, qui l'a annoncé sur son site internet. A l'issue de cette signature, Thorgan Hazard, a déclaré:"J'ai signé pour quatre ans avec option pour un an de plus car je pense que le Borussia est pour moi le club idéal pour progresser. Il est encore trop tôt pour jouer à Chelsea. Le Borussia est le club qui me convient parfaitement. Mönchengladbach n'est pas loin de la Belgique et le club a des supporters terribles, qui sont toujours derrière nous. Un bon club et un bon coach, c'est parfait pour continuer à me développer." Le club londonien garde une clause de rachat prioritaire, une politique qu'il avait déjà appliqué avec l'autre international belge Thibaut Courtois prêté deux ans à l'Atletico Madrid où il explose avant de le faire revenir à Chelsea. Si l'international belge venait à confirmer son talent, il pourrait bien jouer au côté de son frère Eden, qui vient de prolonger son contrat à Chelsea jusqu'en 2020.

Le site Foot Mercato souligne la nouvelle bonne opération financière du club anglais sur le marché des transferts. Vendu 8 millions d'euros au Borussia Mönchengladbach, il avait été acheté pour 500.000 euros au RC Lens, ce qui fait une très bonne plus-value.