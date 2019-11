En Angleterre, les cadors sont au rendez-vous !

Et les « gros » étaient au rendez-vous ce soir, toutes les équipes du Big Four se sont imposés. Le leader d’abord, Chelsea, est parvenu à s’imposer 1-0 sur la pelouse de West Ham. Les hommes de Mourinho, loin d’être satisfaisants dans le jeu, ont été mis à mal par une vaillante équipe de West Ham. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le meilleur Blues de la saison, Eden Hazard, qui a placé une tête parfaite après un beau service de Ramires. Une victoire, mais pas le meilleur match de la saison des Blues, juste avant de retrouver le PSG en ligue des champions.

Le dauphin, Manchester City a disposé de la lanterne rouge, Leicester, avec des buts signés Silva et Milner. Maladroits, Leicester s’est vu encaisser deux buts sur des absences de sa défense et une belle part de malchance, à l’image des contres favorables de Silva dans la surface des Foxes lors de l’ouverture du score.



Manchester United et Tottenham se sont eux aussi imposés, les mancuniens ont été contraints d’attendre la toute fin de rencontre pour voir une erreur du gardien de Newcastle, Tim Krul, coûter le match aux siens. Une triste issue tant le gardien néerlandais a été héroïque tout au long de la rencontre. Avec ce succès, les hommes de Louis Van Gaal gardent leur 4ème place.

Pour les Spurs, la victoire fut difficile : les hommes de Pochettino se sont imposés 3-2 face à Swansea. Les buts sont signés Mason, Chadli et Townsend pour les locaux ; Ki et Sigurdsson ont, eux, fait trembler les filets en faveur des Swans. Triste nouvelle pour ce match en revanche avec la sortie sur civière de Bafé Gomis, victime d’un malaise en plein match.

QPR a été battu à domicile par Arsenal, les Gunners, peu inspirés, ont profité des buts de Giroud et Sanchez pour s’imposer chez l’ennemi londonien. Malgré la réduction du score de l’inévitable Charlie Austin à 10 minutes de la fin, les Rangers s’inclinent et reste dans le bas de tableau.

A Liverpool, tout va pour le mieux : les Reds continuent leur fantastique remonté de classement et signe un nouveau succès à domicile face à Burnley. Les buteurs se nomment Henderson, encore lui, et Daniel Sturridge. Les places européennes semblent désormais de plus en plus proches pour les troupes de Brendan Rodgers.

Enfin, l’autre équipe de Liverpool, Everton, a encore déçu ce soir. Les Toffees se sont inclinés 2-0 sur la pelouse de Stoke City. Le premier but est signé Victor Moses, une superbe tête piquée de l’entrée de la surface qui n’a laissé aucune chance à Tim Howard. C’est ensuite Mamé Biram Diouf qui a profité d’un contre favorable pour inscrire le second but des Potters, au plus grand désespoir de Roberto Martinez.

Résultats Premier League

West Ham 0-1 Chelsea

Newcastle 0-1 Man United

Man City 2-0 Leicester

QPR 1-2 Arsenal

Tottenham 3-2 Swansea

Stoke 2-0 Everton