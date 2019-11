La perf' des U19 du RSC Anderlecht en UEFA Youth League

Si certains se plaignent que les clubs français sont pillés par les autres grands clubs européens, les clubs belges pourraient se plaindre de voir leurs meilleurs talents partir vers la France et l'Allemagne. Il est vrai que dans les compétitions européennes, tout comme la France, la Belgique a dû mal à briller depuis plusieurs années. Pourtant les U19 d'un des clubs phares de la Jupiter Pro League: le RSC Anderlecht viennent de signer une perf' en UEFA Youth League. Cette compétition n'existe que depuis deux ans. Elle se compose d'une phase de groupes avec 32 équipes, regroupant les U19 des équipes européennes qualifiées pour la Ligue des Champions. Les phases finales se jouent à confrontation directe avec un seul match. La première édition a vu la victoire du FC Barcelone en finale face au Benfica Lisbonne (3-0).

Le 23 février dernier, les U19 du RSC Anderlecht ont éliminé en 8ème finale le FC Barcelone sur le score de 1 à 0 au stade Constant Vanden Stock grâce à un but Aaron Leya Iseka, qui vient de prolonger pour cinq ans au club et qui n'est autre que le frère du marseillais Michy Batshuayi. La rencontre s'est déroulée devant 13.000 spectateurs, venus assister à ce qu'on pourrait considérer comme un exploit. Anderlecht s'était qualifié en sortant premier du groupe D devant Arsenal, Galatasaray et le Borussia Dortmund. Il avait remporté quatre matches , concédé un nul et subi une défaite. En quart de finale, l'équipe belge rencontrera à domicile le FC Porto, qui a éliminé le Real Madrid aux tirs au but. La rencontre doit avoir lieu le 18 mars à 19h. Elle est déjà considérée comme extrêmement importante pour le RSC Anderlecht qui fait beaucoup de publicité autour. La rencontre sera gratuite pour les abonnés et ne coûtera que cinq euros pour les non-abonnés.On peut s'attendre à un stade plein.

Dans cette compétition, le bilan des clubs français est plutôt moyen. Lors de la 1ère édition, Marseille a fini dernière de son groupe avec sept points derrière Arsenal, Naples et Dortmund. Le PSG a fini 2ème de son groupe derrière Lisbonne et devant Anderlecht et l'Olympiakos. Vainqueur du CSKA Moscou en 8ème de finale (2-1), il a été battu par le Real Madrid 1-0 en quart de finale. Pour la 2ème édition, Monaco a fini dernier de son groupe avec 6 points et le PSG troisième avec 8 points. Les groupes étaient identiques à ceux de la Ligue des Champions.