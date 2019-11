Juventus - Sassuolo, le présent et l'avenir

Les Bianconeri ont une politique claire pour l'avenir du club : repérer de jeunes joueurs aux talents prometteurs afin de les prêter par la suite pour gagner en expérience. Alors, lorsqu'un petit club d'Émilie-Romagne du nom de Sassuolo, accède pour la première fois de son histoire à la Serie A, un accord s'est vite crée. Fraîchement vainqueurs de la Serie B en 2012-2013, les Neroverdi ne croyaient pas à ses chances de maintient la saison suivante. C'est à ce moment que les Turinois interviennent. Pour maintenir leurs espoirs, ils decident de prêter quelques jeunes. Ça n'a pas été facile mais Sassuolo s'est bien maintenu. Aujourd'hui l'histoire se répète et cette saison s'annonce meilleure que la précédente. Présentation de ce match qui ne sera pas aussi amical qu'on ne le pense .

Des confirmations et un calendrier difficile

Cette saison, on attendait l'éclosion de certains joueurs au plus haut niveau. Le bilan actuel est plus qu'honorable pour les neo-Turinois Berardi et Zaza. Avec 16 buts et 7passes décisives à eux deux, ils sont à l'origine de 55% des buts de leurs clubs. C'est d'ailleurs pour ces raisons qu'Allegri aimerait les avoir dans son effectif la saison prochaine. Mais voilà, il n'y a pas que des hauts dans cette belle aventure. Suite à un calendrier difficile (dans l'ordre l'Inter, Sampdoria, Fiorentina, Naples, Lazio puis la Juventus), ils n'ont pu engrangé que 4 points sur 15possibles. Actuellement sur 3 défaites de rang et dans le ventre mou du classement, la marge les séparant du premier relégable se réduit. Attention à ne pas perdre trop de points et ceci passe par un bon résultat à Turin.

Les doutes s'installent

Les Piémontais, de leur côté, sont bien placés pour remporter un 4ème titre consécutif. Mais voilà que jeudi dernier en coupe d'Italie, la Fiorentina inflige une défaite aux Bianconeri. La Juventus n'avait plus perdu depuis près de deux ans au Juventus Stadium (0-2 contre le Bayern Munich). En plus de cette défaite, c'est bien la solidité de ce collectif qui est remis en cause. Le fait de prendre peu de but etait mis en lumière dans cette première partie de saison, notamment grâce à un Buffon au meilleur de sa forme . Mais le constat est là : depuis le 1er Fevrier, les hommes d'Allegri n'arrivent plus à faire de cleen sheet, soit sept matchs, et, sans un grand Gigi, cela aurait pu être pire.

Un test pour les deux équipes

Sassuolo devra profiter de cette mauvaise passe Turinoise pour grappiller quelques points comme ils l'ont montré au match aller (1-1). C'est aussi l'occasion pour Berardi et Zaza de montrer qu'Allegri doit les prendre l'année prochaine. Et face à une équipe dont le trident offensif est très efficace, la Juventus doit regagner et ce, sans prendre aucun but. Plus que le résultat, la manière dont se déroulera le match sera décisive. Le spectacle risque d'être au rendez-vous.