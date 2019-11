Résumé 18ème Journée Russian PL: fin de la trêve

Terek Grozny 1-2 CSKA Moscou - Lebedenko (61') | Musa (45',76')

Pour la reprise de la Premier League, le match d'ouverture de cette 18ème journée avait lieu à Grozny. Deuxième match officiel de l'année civile du CSKA après la victoire en coupe contre le Krylia Sovetov Samara quelques jours plus tôt.Le match n'a pas été facile pour le champion en titre qui a du faire face a une équipe du Terek compact et très aggressive tout au long du match, le nombre de faute signalées (24 Terek - 14 CSKA) ne sont qu'une infime partie du nombre de contact réels au cours de la rencontre.

Le CSKA va prendre le contrôle de la rencontre et ouvrir le score dans le temps additionnel de la première période grâce à Ahmed Musa qui profite d'une mauvaise communication entre le gardien de Grozny et ses défenseurs. Le Terek va se reprendre en 2ème période et égaliser à l'heure de jeu sur une superbe action collective conclue par Lebedenko, on pense alors que le Terek est capable de faire l'exploit mais un débordement fantastique de mario fernandes coté droit va permettre à Ahmed Musa d'inscrire un deuxième but et de donner un avantage décisif au CSKA qui s'imposera finalement 2-1. Les moscovites s'imposent pour la reprise du championnat (4ème victoire de suite) mais sont toujours a 7 points du Zenit solide leader. Le Terek est 9ème

Zenit Saint-Petersbourg 3-0 Ural Ekaterinbourg - Rondon (45',70',78')

Qualifiés pour les 8ème de finale d'Europa League après être venu a bout du PSV Eindhoven, le Zenit doit préparer la réception du Torino. Pour la réception de l'Ural, Andre Villa-Boas décide de faire tourner un peu son effectif, Hulk sur le banc, Ryazantsev sur le terrain, c'est suffisant pour terrasser une équipe de l'Ural qui n'a pu faire face à un Rondon en feu, un nouveau triplé pour l'attaquant vénézuelien désormais meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. Le Zenit continue d'assurer en championnat et avec 7 points d'avance sur le CSKA, on imagine difficilement comment Saint-Petersbourg ne pourrait être champion a l'issue de la saison.

Spartak Moscou 1-3 FK Krasnodar - Promes (87') | Pereyra (61'), Ari (67'), Akhmedov (72')

Comme c'est souvent arrivé lors des dernières rencontres, le Spartak n'a pu contenir un FK Krasnodar en feu qui a assuré le spectacle dans l'Otkrytie Arena. Les coéquipiers de Roman Shirokov, titulaire du coté de Krasnodar, n'ont eu aucune pitié pour les joueurs du Spartak qui ont complètement explosé en 2ème période alors que les 45 premières minutes étaient plutot satisfaisantes. A l'heure de jeu, Pereyra va ouvrir le score d'une frappe tendue des 20 mètres, Rebrov masqué ne peut rien faire, comme 6 minutes plus tard sur le but fantastique d'Ari qui va décocher une superbe frappe en lucarne a l'entrée de la surface. enfin Akhmedov va inscrire un 3ème but a la 72 ème minute.

Le Spartak devra se contenter d'une timide réduction de l'écart en fin de match par Quincy Promes, parfaitement décalé par Davydov.

Krasnodar retrouve le chemin de la victoire et reste en 4ème position, a 3 points du CSKA et donc de la 2ème place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Spartak doit se contenter d'une médiocre 7ème place avant la réception du Dinamo Moscou lors de la prochaine journée.

Dinamo Moscou 3-1 FC Ufa - Ionov (10'), Valbuena (20'), Kuranyi (71') | Marcinho (30' sp)

Après sa qualification en Europa League contre Anderlecht, on attendait du Dinamo une victoire contre Ufa en championnat afin de bien préparer un déplacement compliqué à Naples Jeudi, c'est chose faite puisque le Dinamo s'impose assez tranquillement en faisant la différence très tôt dans le match . Ionov fait preuve d'opportunisme et ouvre le score a la 10ème minutes, a la réception d'un ballon répoussé par le gardien dans ses pieds. Mathieu Valbuena va inscrire le deuxième but 10 minutes plus tard a la suite d'un décalage de Ionov, le français réussi a glisser le ballon sous le gardien. Ufa va réduire l'écart a la demi heure sur un penalty de Marcinho mais Kevin Kuranyi va de nouveau faire le break a la 71ème minute d'une tête a bout portant sur un superbe centre de Yusupov.

Le Dinamo, toujours avec un match en retard, est 3ème a 2 points du CSKA et 9 du Zenit. Ufa est 11ème.

FK Rostov 0-1 Lokomotiv Moscou - Skuletic (64')

Arrivé pour remplacer Dame N'Doye a la pointe de l'attaque du Lokomotiv, Skuletic est déjà décisif puisqu'il va inscire l'unique but de la rencontre entre Rostov et le Lokomotiv. Un coup de tête salvateur a la 64ème minute sur centre tendu de Samedov coté droit. Une victoire importante pour le Lokomotiv qui n'avait pas particulièrement brillé au cours de la rencontre, contre une équipe de Rostov très défensive, comme on l'attendait depuis la prise de fonction de Kurban Berdyev ancien coach du Rubin Kazan.

Au classement le Lokomotiv est 5ème, Rostov est en dernière position à 4 points du Torpedo, dernier non-reléguable.

Les autres résultats :

Amkar Perm 0-0 Torpedo Moscou

Rubin Kazan 1-0 Arsenal Tula - Portnyagin (5')

Kuban Krasnodar 0-0 Mordovia Saransk

Le classement après 18 Journées :