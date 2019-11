Real Madrid - Schalke 04 en direct commenté: suivez le match en (3-4)

90+3' Fin du match sur le score de 3-4 (5-4 sur l'ensemble des 2 matchs). Le Real Madrid accède au quart de final, les allemands méritaient tout de même mieux sur ce match, se montrant plus sérieux que leurs adversaires. Ils peuvent tout de même se féliciter d'avoir mis 4 buts aux madrilènes. Les espagnols eux sortent par la petite porte.

89' 3 minutes de temps additionnel. Les joueurs de Di Matteo passent en mode commando pour arracher les prolongations.

Doublé de CR7, doublé d'Huntelaar, qui aura le dernier mot?

84' BUT D'HUNTELAAR QUI REPASSE DEVANT! Profitant d'une perte de balle de Modric, l'attaquant fonce droit au but , envoie une énorme frappe sur la transversale qui l'aide bien. Les allemands sont à 1 buts de l'exploit...

79' Les allemands tirent énormément de loin mais parviennent tout de même à cadrer leurs frappes.

73' Ça bombarde de centres et de frappes côté espagnol.

69' Quelle parade de Wellenreuther sur une frappe de Kroos !

3 changements de part et d'autre ont été effectué en seconde période: Goretzka pour Höger côté Schalke, Marcelo pour Coentrão et Modric pour Khedira côté madrilène.

A noter que Cristiano Ronaldo est à présent le meilleur buteur de l'hisfoire en coupes d'Europe avec 78 réalisations (Raul 77 buts)

56' ET BUT DE SANÉ POUR SCHALKE qui permet aux siens d'y croire encore. 3-3 dans ce match de folie !

53' GOAL BENZEMA POUR LE 3-2! Petits enchaînements dans la surface qu'il conclu par une frappe.

46' Barnetta ne perd pas de temps et tente sa chance timidement. Casillas arrête la frappe en 2 temps.

C'est parti pour la seconde mi temps.

Mi temps au stade Santiago Bernabéu. Les joueurs de Schalke effectuent une bonne première période, se montrant dangereux quand ils ont le ballon notamment dans les 30 derniers mètres, 2 buts totalement mérités. La BBC et Co de leur côté ont eu leur temps fort mais on surtout su répondre présent lorsque ça le nécessitait, en revenant au score par 2 fois. Au score cumulé nous en arrivons à 4-2, il va falloir marquer 2 buts et ne pas s'en prendre si les allemands espèrent les prolongations.

45' ÉGALISATION DE LA TÊTE DE CR7! Coentrão envoie un centre, Ronaldo se défait de la défense allemande et saute juste ce qu'il faut pour cadrer sa balle. 2-2 .

En 2 minutes de jeu, Huntelaar a tenté sa chance 3 fois et ça a fini par payer.

40' ET QUEL BUT D'HUNTELAAR ! Casillas repousse la frappe de Meyer, Huntelaar suit son coéquipier et met le ballon au fond des filets. 1-2 !

39' Quelle missile de Huntelaar sur la transversale !

38' On a frôlé le but gag pour en faveur des bleus, mauvaise entente entre Casillas et sa défense.

36' Les madrilènes vont mieux depuis le but égalisateur, ils monopolisent le cuir sans pour autant se montrer dangereux.

35' Frappe trop écrasée de Bale se finissant en sortie de but.

33' La défense allemande a du mal à dégager le ballon, CR7 effectue un gros pressing sur Matip l'empechant de se relancer proprement.

29' Sortie sur blessure de Choupo-Moting remplacé par Sané.

25' Il suffit d'un commentaire de ce genre pour que Cristiano Ronaldo ne vienne égaliser de la tête en réceptionnant un corner. 1-1 !

22' Les efforts ont payé pour les allemands. Ils ont les ressources pour faire douter le Real à condition de rester organisés.

20' BUT DE SCHALKE !!!! Complètement oublié sur le côté gauche par la défense madrilène, Fuchs reçoit un centre de Barnetta. Il charge sa frappe et trompe Casillas. 0-1.

19' Le jeu se calme de part et d'autre, ça s'observe sans prendre de risque.

14' Kroos défend bien sur Huntelaar qui ne parvient pas à contrôler son ballon dans la surface de réparation espagnole.

12' Les visiteurs ne se laissent pas impressionner par la BBC et jouent décontracter en ce début de rencontre.

11' Beau mouvement collectif des bleus qui aurait pu se conclure par un but mais un hors jeu a été signalé bien que Casillas ait arrêté le ballon.

9' Attention aux contres attaque des Royal Blues, à l'image de Choupo-Moting.

8' Et maintenant c'est Isco qui enflamme Bernabéu ! Jouer vite pour déstabiliser la défense de Schalke, tel est la devise du soir.

4' Les madrilènes répliquent par un centre compliqué de Coentrão qui sortira. Benzema accélère et effectue un petit numéro dans la surface de réparation, mais la défense allemande veille et dégage le ballon en corner.

4' Les bleus et blancs ne manquent pas de tirer les premiers (2', 4') les frappes finiront sans difficulté dans les gants de Casillas.

0' C'est parti pour ce huitième de finale retour entre le Real Madrid et Schalke 04. Les hommes de Roberto Di Matteo vont-ils créer l'exploit?

A 1/4 d'heure du coup d'envoi, les joueurs s'échauffent sur la pelouse du Bernabéu.

La composition du Real: Casillas, Arbeola, Varane, Pepe, Coentrão, Kroos, Khedira, Isco, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo

La composition de Schalke: Wellenreuther, Howedes, Nastasic, Matip, Höger, Barnetta, Meyer, Fuchs, Neustädter, Huntelaar, Choupo-Moting

Suivez Real Madrid - Schalke 04 en direct et live comptant pour les 8emes de finale retour de la Ligue des Champions de l'UEFA (20h45)

Le groupe du Real Madrid: Casillas, Keylos Navas, Pacheco - Varane, Pepe, Coentrão, Carjaval, Arbeola, Marcelo, Nacho - Khedira, Kroos, Bale, Lucas Silva, Modric, Isco, Illara - Cristiano Ronaldo, Benzema, Jesé, Chicharito.

Schalke 04 - Du côté des joueurs convoqués, Di Matteo fait confiance en la jeunesse en ayant fait appel à 3 U19 (Kehrer, Multhaup, Schilder) tandis que le petit prometteur Odegaard, qui a fait parlé de lui l'été dernier, ne sera pas dans le groupe madrilène. Pourtant, le technicien ajoute que l'espoir norvégien ne cesse de progresser avec la réserve entraînée par Zinedine Zidane, il s'agit d'un élément important pour le futur du Real Madrid.

Real Madrid - Ancelotti espère une réaction de ses hommes ce soir face à Schalke et également face à Levante dimanche prochain en championnat. Pour se faire, il pourra compter sur la qualité de percussion de Luka Modric, de retour de blessure, qui jouera 30 minutes afin qui il n'y ait pas de rechute. Là sera un des atouts d'Ancelotti, notamment en fin de match afin de déséquilibrer l'adversaire, contrairement à Sergio Ramos qui assistera au match depuis les tribunes.

Roberto Di Matteo, qui a remporté la prestigieuse Ligue des Champions avec Chelsea en 2012, espère qu'en face le Real Madrid ne sera pas en grande forme. Défait de l'Athletic Bilbao en Liga (1-0), les madrilènes repassent second du classement avec 61 points, au dépend du FB Barcelone vainqueur 6-1 de Rayo Vallecano (62 points). Cependant, Carlo Ancelotti retient les bonnes performances du trio BBC (Bale-Benzema-Cristiano), même si samedi dernier le collectif est remis en cause.

Vainqueur en Bundesliga sur sa pelouse contre Hoffenheim (3-1), les joueurs de Schalke débuteront la rencontre de la même manière que lors de la 24eme journée de championnat: avec un sentiment de plaisir et de courage. Au final ils n'ont rien à perdre si ce n'est une élimination, mais ils viendront à Bernabéu dans l'espoir de faire "le meilleur résultat" (Tranquillo Barnetta) car "rien n'est impossible dans le football" (Benedikt Hoewedes).

Cependant un détail vient se brusquer aux plans de ce dernier, en effet les absences de Kévin-Prince Boateng (suspendu), Marco Höger, Eric Maxim Choupo-Moting (blessés) et peut être celles de Klass-Jan Huntelaar et du capitaine Benedikt Howedes gêneraient le manager italien.

Les allemands savent qu'il faudra aborder cette partie d'une autre manière, marquer le plus tôt possible leur permettrait de faire douter le Champion en titre à condition "d'être une équipe solide et organisé", tel sont les mots employés par Roberto Di Matteo en conférence de presse.

Lors du match aller, les hommes de Carlo Ancelotti s'était imposés 2-0 sur la pelouse du Vetlins Arena avec des buts de Cristiano Ronaldo et de Marcelo. Les madrilènes avaient globalement maitrisé la rencontre tandis que les bleus et blancs s'étaient rarement montrés dangereux . Les espagnols ont donc pris un avantage.

Bonjour à tous et bienvenu sur Vavel France où vous pourrez suivre en direct commenté le match retour entre le Real Madrid et Schalke 04 comptant pour le 1/8eme de finale retour de la Ligue des Champions de l'UEFA. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h45 au stade Santiago Bernabéu.