LIVE UEFA Champions League: Chelsea - PSG en direct (2-2)

Le Paris Saint-Germain décroche le match nul 2-2 mais ce score suffit aux Parisiens pour voir les quarts de finale de la Ligue des Champions ! Le Chelsea de José Mourinho est sorti par la petite porte !

C'est terminé à Stamford Bridge ! Le Paris Saint-Germain composte son ticket pour les quarts de finale face à Chelsea après avoir joué pendant une heure et demie en infériorité numérique ! Paris tient sa revanche et a démontré un état d'esprit digne des plus grands. Quel camouflet pour José Mourinho, mais Paris a réalisé l'exploit incroyable de se qualifier dans des circonstances extrêmement difficiles !

120': Cesc Fabregas commet une faute stupide sur Adrien Rabiot qui dessert son équipe plus qu'autre chose.

120': Il y aura deux minutes de temps additionnel. Il faut jouer juste pour Chelsea et conserver un maximum de lucidité côté parisien.

119': Bien évidemment Paris est en train de gagner le plus de temps possible.

118': Et Javier Pastore cède sa place à Gregory Van Der Wiel.

117': Le stade est figé et ne réalise pas la déroute que son équipe est en train de subir.

116': Willian centre à destination de Diego Costa qui ne peut reprendre correctement ce ballon !

115': Paris est actuellement qualifié ! C'est prodigieux, alors que le PSG est joue à 10 depuis plus d'une heure et demie, les Parisiens réalisent l'exploit !

114': BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE THIAGO SILVA POUR LE PARIS SAINT-GERMAIN ! UN NOUVEAU COUP DE COIN EST TIRÉ ET THIAGO SILVA UNE NOUVELLE FOIS THIAGO SILVA EST À LA MANOEUVRE ! CETTE FOIS COURTOIS NE PEUT RIEN FAIRE !

113': Le coup de coin est tiré et Thiago Silva plante une tête puissante ! Courtois effectue une parade exceptionnelle !

112': Ivanovic dévie le ballon d'une tête plongeante ! Coup de coin pour Paris.

110': Paris ne met vraiment pas la pression sur Chelsea, bien que Cavani ait tenté sa chance de loin à l'instant.

109': Willian sert Diego Costa depuis le flanc droit. L'Espagnol se met sur son pied gauche alors qu'Hazard était esseulé sur la gauche !

108': Long ballon de Maxwell à destination de Lavezzi. Courtois sort de son but et dégage le cuir qui revient dans les pieds de Pastore. L'Argentin obtient une faute.

107': Le public se révèille un peu ! Lavezzi tente de trouver un partenaire mais Azpilicueta dégage le ballon de la tête.

106': Le match peut reprendre. C'est le money time pour Paris qui n'a plus de jus, mais qui doit puiser dans leurs dernières ressources pour décrocher la qualification !

105': C'est la fin de cette première période des prolongations. Paris n'aura pas démontré grand chose si ce n'est un missile initié par David Luiz. Chelsea a repris l'avantage sur penalty, par le biais d'Eden Hazard.

104': Pastore se fait accrocher sur le flanc droit et obtient une faute.

103': Après une conservation de balle, Diego Costa parvient à s'échappé côté gauche mais est arrêté par l'arbitre pour une poussette commise sur Marquinhos.

100': Le PSG obtient un coup-franc bien placé. David Luiz se charge d'envoyer un missile des 30 mètres et Courtois dégage des poings !

99': Eden Hazard parvient à se démarquer juste devant la cage de Sirigu, sur la gauche. Il tente de crocheter le portier italien et s'effondre dans la surface mais l'arbitre ne siffle pas.

97': Intervention de Gary Cahill sur Ezequiel Lavezzi. Coup-franc à suivre. Il ne donnera rien et Chelsea peut se dégager.

96': Un geste malheureux qui qualifie provisoirement Chelsea. N'oublions pas toutefois qu'à 2-2 c'est Paris qui passe.

95': Eden Hazard se charge du penalty. Il trompe Sirigu à contrepied et inscrit au passage son troisième but en Ligue des Champions.

94': Penalty ! Thiago Silva commet une faute de main involontaire mais cela ne souffre d'aucune contestation.

93': Eden Hazard renverse sur l'aile droite pour Ivanovic. Chelsea fait tourner et obtient un coup de coin côté droit.

92': En cas de but du PSG, Chelsea devrait marquer à deux reprises pour se qualifier !

91': Dans l'autre rencontre le Bayern Munich a explosé le Shakthar Donetsk 7-0.

90': C'est parti pour les prolongations ! A noter que Didier Drogba est entré en lieu et place de Ramires.

La seconde période a tenu toutes ses promesses même si de nombreuses situations litigieuses sont à noter dans ce second acte. Chelsea a ouvert la marque à 10 minutes de la fin, mais Paris a su revenir grâce à l'ancien Blue David Luiz. C'est parti pour les prolongations !

90': Situation litigieuse dans la surface parisienne. Diego Costa, après s'être plaint d'une faute non sifflée par l'arbitre, balance Marquinhos au sol mais n'écope pas d'un carton. Il faut avouer qu'il est abérrant de voir Costa encore sur le terrain.

89': Corner à suivre pour Chelsea mais ça ne donnera rien ! Paris joue regroupé et tente d'aller chercher la prolongation !

87': Et David Luiz sait que Paris revient de loin. Sans complexe, il célèbre son but face à son ancienne équipe ! Quel joueur atypique, et quel but !

86': BUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE DAVID LUIZ POUR LE PSG ! Corner botté par Lavezzi, David Luiz fait parler sa puissance et plante une tête rageuse qui frappe la transversale avant de rentrer. Courtois ne peut strictement rien faire ! Quel exploit de Paris !

84': Pastore parvient à effacer son vis-vis et centre à la limite. Courtois dévie en corner.

83': Pastore lance d'une balle piqué Lavezzi mais Terry envoie le ballon en sortie.

82': Blanc fait sortir Verratti et Matuidi au profit de Rabiot et Lavezzi.

80': BUUUUUT de Gary Cahill pour Chelsea ! Le corner est botté et ne semble pas dangereux. Toutefois Paris a toutes les peines du monde à se dégager, ce dont profite l'Anglais pour fusiller Salvatore Sirigu et ouvrir le score !

78': Matuidi dévie pour Cavani signalé en position illicite.

76': Après de multiples protestations des deux camps, le match peut enfin reprendre. Une bronca assourdissante se fait entendre lorsque David Luiz touche le ballon.

73': Dans la foulée le contentieux entre David Luiz et Diego Costa atteint son pic puisque le Brésilien voit également le jaune pour protestations.

72': Diego Costa découpe Thiago Silva. L'Espagnol n'écope que d'un carton jaune alors que le tacle était bien plus sévère que celui d'Ibrahimovic en première période.

71': Paris tergiverse un peu trop les rares fois où elle enclenche une occasion de but.

70': C'est le feu en face des cages de Courtois ! Pastore fait mine d'ajuster Courtois dans les 15 derniers mètres et trompe toute la défense anglaise ! Il pousse un peu trop loin son ballon mais Matuidi, hors-jeu, tente une frappe. Le cuir revient dans les pieds de Cavani qui n'en fait rien.

68': La possession de balle est extrêmement équilibrée. Avantage famélique à Chelsea avec 51% de possession de balle.

67': Pastore tente de chercher la faute face à deux Blues. Alors que le ballon file vers la sortie, dévié par Willian, l'arbitre siffle une nouvelle sortie de but.

66': Alors que Willian se charge une nouvelle fois d'un coup-franc côté droit cette fois, l'arbitre siffle à l'encontre des Blues. Il semblerait qu'Ivanovic ait commis une faute sur Thiago Motta.

65': Paris s'approche du but de Courtois et multiplie les appels via les ailiers. Matuidi tente sa chance mais c'est dévié. L'arbitre siffle contre toutes attentes une sortie de but.

64': Il en va de même pour l'entière défense brésilienne de Paris qui est solide.

63': Thiago Silva s'interpose devant Eden Hazard. "O Monstro" réalise une excellente prestation ce soir.

62': Mr Kuipers siffle une faute commise par César Azpilicueta dans un duel aérien. Le coup-franc est joué rapidement.

61': Chelsea fait tourner devant la surface parisienne mais ne parvient pas à trouver une brèche possible. Paris est compacte !

60': Le coup-franc est joué long, ce qui n'empêche toutefois pas David Luiz de reprendre ce ballon de la tête. Insuffisant, Courtois peut se saisir du ballon.

59': Obstruction de Nemanja Matic sur Javier Pastore.

58': C'est peut-être le tournant du match et Paris s'en mordra les doigts !

57': Mais quelle occasion ratée par Cavani ! Verratti se joue de Fabregas et lance Cavani, qui n'est pas hors-jeu ! L'ancien napolitain privilégie le crochet à l'ajustement et se retrouve sur son pied gauche ! Il tire mais le ballon est dévié par le poteau ! Mais quelle action superbe, mais aussi quel raté !

56': Chelsea rode aux abords de la surface parisienne et, alors que Fabregas est au tapis, Ivanovic centre directement sur l'Espagnol qui était en train de se plaindre d'une faute alors qu'il était encore au sol. Scène assez cocasse.

55': Hazard tente de perforer la dernière ligne francilienne mais il se fait de suite cadenassé par deux joueurs.

54': Pastore lance Cavani dans la profondeur mais l'international uruguayen est signalé en position illicite.

53': Maxwell s'échappe côté gauche et tente de trouver un partenaire dans la surface. C'est dévié et le corner ne donnera rien. Paris obtient une seconde chance, sans succès.

52': Paris combine bien et semble à l'aise techniquement, mais l'absence d'un onzième homme dans le schéma tactique se fait sentir...

51': Ramires est sanctionné d'un carton jaune pour un tacle en retard sur Motta.

50': Coup-franc tiré par Willian ! C'est tendu mais le cuir revient dans les pieds de Gary Cahill qui tente sa chance. C'est immédiatement dévié par David Luiz.

50': Faute de Verratti sur Azpilicueta.

49': Il faut espérer pour Paris que cette injustice galvanise la troupe de Laurent Blanc. Tout peut arriver dans le football.

48': Les deux équipes jouent à 10 contre 10. Willian se charge du coup franc excentré côté droit et contre toutes attentes il tente sa chance. Cela surprend Sirigu qui se détend bien et dégage des poings.

47': Petit accrochage de Cavani, très peu en vue ce soir, sur Eden Hazard. Le Belge semble touché.

46': Paris va devoir faire bloc et jouer sur les contres-attaques pour espérer quelque chose.

45': Paris laisse déjà libre cours aux actions adverses. Willian sert Hazard qui joue en un temps pour Diego Costa. Il tire mais c'est dévié.

45': Oscar a été substitué par Willian. Premier changement de la rencontre.

45': Les 22 acteurs remontent sur la pelouse.

C'est la pause à Stamford Bridge. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score nul et vierge. Zlatan Ibrahimovic, très discret ce soir, s'est vu exclu sévèrement par l'arbitre qui a dû sévir à de nombreuses reprises par la suite. Ce résultat fait actuellement les affaires de Chelsea qui est actuellement qualifié. Paris ne s'est montré dangereux que trop peu de fois pour espérer meilleur résultat, tandis que les Blues mettent la pression crescendo, principalement sur le côté gauche.

45': Cesc Fabregas ouvre pour Ivanovic, côté droit. Le Serbe lance Hazard dans la profondeur mais Thiago Silva repousse le Belge d'un coup d'épaule.

45': Le corner est très bien frappé au second poteau et Azpilicueta remise involontairement vers l'arrière. Matuidi veille au grain et ne se fait pas prier pour dégager le ballon loin des cages de Sirigu.

45': Quelle mésentente entre Thiago Silva et son portier ! Sans conséquences ! Corner.

44': David Luiz se fait un peu huer par son ancien public de Stamford Bridge. Cela n'empêche pas le Brésilien de prendre sa chance des 30 mètres mais le cuir est dévié. Paris réclame une main que l'arbitre néerlandais n'accordera pas.

42': Diego Costa se lance dans un numéro solitaire dans la surface et se retrouve cadenassé par 4 joueurs dont Cavani qui effectue une légère poussette sur l'attaquant de Chelsea ! Mr Kuipers ne bronche pas !

41':Il y a un contentieux entre David Luiz et Diego Costa, cela ne fait aucun doute. Mais le défenseur central brésilien doit prendre garde, l'arbitre a la carte facile ce soir.

40': Alors que Diego Costa s'effondre aux abords de la surface, Oscar se met en position de tir et tente sa chance. Le cuir meurt dans les gants de Sirigu. Il semblerait au passage que David Luiz ait adressé un coup de coude volontaire à l'Espagnol.

39': Le nombre de carton en l'espace de 10 minutes est hallucinant. Matuidi vient également de se faire sanctionner par l'arbitre d'une carte jaune.

38': Quel excellent ballon de Pastore adressé à Cavani. Il faut une intervention du bout de la tête de Terry pour repousser le ballon en corner.

37': Les fautes commencent à pulluler de toutes parts et Mr Kuipers se doit de rappeler constamment les joueurs à l'ordre.

36': Faute d'Eden Hazard sur Motta dans l'entrejeu. Mr Kuipers a la carte facile ce soir et sanctionne Oscar pour rouspétance.

35': Faute commise par David Luiz sur Fabregas.

33': Il s'agit désormais de ne pas se désunir pour Paris et de faire bloc face à l'ogre londonnien.

32': Paris devra se priver de son attaquant suédois au prochain tour en cas de qualification.

31': Paris se retrouve à 10 et Thiago Motta écope lui aussi d'un carton, jaune heureusement pour l'Italien, pour rouspetance.

30': Zlatan Imbrahimovic écope d'un carton rouge à la demi-heure de jeu ! Le Suédois a mis ses deux pieds vers l'avant lorsqu'il a taclé Oscar, bien que l'intention ne soit pas de faire mal !

29': Aucune occasion à signaler bien que la mire se rapproche pour Chelsea.

28': Rappelons que Verratti, Van Der Wwiel, Fabregas et Ivanovic sont sous la menace d'une suspension pour le prochain match en cas de carton ce soir.

26': Quelle intensité ! Alors que Paris parvient à enrayer une offensive adverse, les hommes de Laurent Blanc se projettent vers l'avant par le biais de Javier Pastore qui tente de servir Matuidi mais c'est trop long ! Chelsea repart imédiatement à l'attaque et Diego Costa se retrouve esseulé près du but de Sirigu ! Il tente de servir Oscar mais Mr Kuipers siffle une faute à l'encontre des Anglais.

23': Ibrahimovic décroche pour Matuidi signalé en position de hors-jeu.

22': Paris joue avec le feu et David Luiz remise en arrière pour Sirigu qui s'empresse de dégager le ballon en touche sous la pression de Diego Costa.

21': Les Parisiens se doivent de se montrer plus offensifs si ils souhaitent voir les portes des quarts de finale s'ouvrir. Aucun tir à leur actif.

19': Azpilicueta tente de déborder sur son flanc gauche mais Marquinhos parvient à stopper l'Eespagnol.

18': Coup de coin à suivre pour Paris. Il est très entrant et Courtois peut s'en saisir. Chelsea repart immédiatement à l'assaut !

17': Costa renverse côté droit pour Ivanovic, monté aux avants-postes. Mais le Serbe ne parvient pas à contrôler le ballon.

16': Paris commence à mettre la pression sur Chelsea qui a du mal à dégager. Le ballon revient néanmoins derrière où l'arrière-garde parisienne, composée uniquement de Brésiliens, fait tourner le ballon.

14': Aucune occasion n'est à se mettre sous la dent dans ce premier quart d'heure. Il s'agit plus d'exploits individuels et de tentatives de centres de part et d'autre.

13': Chelsea n'est pas du tout attentiste en ce début de rencontre, au contraire tout le flanc gauche oeuvre aux offensives anglaises. Paris se préoccupe de faire tourner sans approcher l'arrière-garde adverse !

12': Ramires centre côté gauche mais le centre est trop tendu et Paris peut se dégager.

11': C'est au tour de David Luiz de s'écrouler après un contact avec Diego Costa. Ce dernier s'excuse mais David Luiz ne semble pas disposer à accepter quoique ce soit de la part du Brésilien naturalisé espagnol.

9': Hazard s'effondre mais l'arbitre ne siffle pas. Chelsea insiste sur le côté gauche pour faire passer ses offensives.

8': Le Paris-SG a le pied sur le ballon et fait tourner intelligement. Matuidi sert Pastore en une touche mais Terry envoie le ballon en sortie.

6': A noter que tous les joueurs portent le brassard noir en hommage aux victimes de l'accident d'hélicoptère qui a fait 10 morts ce lundi.

5': L'intensité est présente de part et d'autre du terrain. Hazard fait parler son explosivité tandis que le PSG joue sans complexe, à l'image d'un Thiago Motta qui semble être au meilleur de sa forme.

4': Hazard crochète extérieurement et sert un partenaire mais David Luiz s'interpose devant Diego Costa.

3': L'ambiance à Stamford Bridge ce soir est incroyable, Hazard met déjà le feu côté gauche !

2': Sur le côté gauche londonien, Hazard, Costa et Azpi combinent parfaitement et c'est l'Espagnol qui tente de servir un partenaire dans la surface, sans succès !

1': Et déjà les Parisiens mettent la pression sur Chelsea ! Pastore sert Cavani près du but adverse mais Terry dévie le ballon en corner ! Quelle action !

0': C'est parti pour le coup d'envoi !

Mourinho: "J'ai vu le match du PSG face à Lens. Je pense que notre entraînement était plus difficile."

Mais le PSG ne devra pas réediter sa performance de l'an passé. Séduisants à l'aller, les hommes de Laurent Blanc étaient complètement éteints au retour et avaient vu leurs filets trembler à deux reprises.

Tactiquement, le PSG a été bien supérieur à Chelsea et s'est crée les plus belles occasions de but. Si Courtois ne réalisait pas les parades exceptionnelles au bon moment, le score aurait pu être plus lourd pour Chelsea.

Dans les autres rencontres de ce tour de finale de Ligue des Champions, Porto n'a fait qu'une bouchée du FC Bâle (4-0) tandis que le Real s'est incliné sur le score fou de 3-4 face à Schalke 04. Insuffisant néanmoins puisque le Real Madrid s'était imposé au match aller 2-0.

En marge de la rencontre de ce soir, la presse annonce qu'un accord aurait été trouvé avec le FC Barcelone pour la venue de Dani Alves dans la capitale française !

L'an passé, Chelsea avait éliminé le Paris-SG sur le fil. Si les Franciliens avaient dominé le match aller (3-1), les Blues furent solides au match retour (2-0) et purent accéder aux demies-finales grâce à la fameuse règle du but à l'extérieur.

Suivez en direct la phase retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions opposant Chelsea au Paris Saint-Germain (20H45)

José Mourinho n'est jamais aussi à l'aise que dans les médias et s'est livré hier à son hobby favori: le tacle en conférence de presse. Et le Portugais n'a pas été tendre vis-à-vis du PSG, jugeant les hommes de Laurent Blanc trop agressifs et rugueux sur le porteur du ballon. Il s'est également surpris à voir plus de tacles et de fautes commises par le PSG que de football proposé par ce dernier.

Chelsea, equipe probable: Courtois - Ivanovic, Terry, Cahill, Azpilicueta - Fabregas, Matic, Oscar - Willian, Hazard, Diego Costa.

PSG, equipe probable: Sirigu - Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva, Maxwell - Matuidi, Verratti, Pastore - Lucas, Cavani, Ibrahimovic.

José Mourinho devrait reconduire la même équipe que lors du match aller. Il en va de même pour Laurent Blanc qui pourrait néanmoins aligner Lucas, revenu de blessure, à la place de Lavezzi.

Zlatan Ibrahimovic devrait être aligné ce soir. Si le Géant Suédois fait partie de la caste des meilleurs avants-centres du monde, ses statistiques face aux équipes coachées par Mourinho ne lui sont pas favorables. Aucune passe décisive, ni même de but en l'espace de sept rencontres disputées face à son ancien mentor. Pire encore, il a une moyenne de 1, 4 tirs par match. Un bilan famélique à l'heure où Paris a rendez-vous avec son destin...

Une situation ô combien embarassante pour Chelsea qui s'est empressé d'ouvrir une enquête pour déterminer l'identité de ces personnes. Souleymane, l'homme de couleur noire qui s'est vu obstruer l'entrée de la rame de métro, a été convié par José Mourinho a visiter les installations du club londonien et a assisté à la rencontre de ce soir. Une invitation qu'il a décliné, souhaitant poursuivre les fans du club anglais en justice.

Mais l'actuel leader d'Angleterre s'est aussi et surtout illustré en dehors des terrains, par le biais de ses malheureux "supporters". Ces derniers entonnaient des chants racistes dans les métros parisiens et avaient même bloqué l'accès à la rame à une personne de couleur noire.

Chelsea avait ouvert la marque dès la 36e minute sur une action initiée par John Terry et achevée par Ivanovic. 75% de l'arrière-garde londonienne sont impliqués dans le but tant préjudiciable pour Paris. Paris justement qui s'est transcendée l'espace d'une vingtaine de minute et a vu ses efforts payés sur un but rageur d'Edinson Cavani (54ème), auteur d'une rencontre éclatante.

Ces quatres joueurs cités sont sous la menace d'une suspension pour les éventuels quarts de finale aller si l'un d'entre eux écoperait d'un nouveau carton jaune. Et c'est Verratti qui devra être le moins rude possible ce soir...

Les deux équipes avaient livré une bataille acharnée au match aller, qui s'est soldée sur le score d'un but partout. Mr Cakir, l'arbitre de la rencontre, avait dû sévir à de nombreuses reprises (Van Der Wiel, Ivanovic, Fabregas, Verratti).

Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre le match retour de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au programme ce soir, une rencontre qui promet d'être explosive entre le Chelsea (ANG) de José Mourinho et le PSG (FRA) de Laurent Blanc. Le coup d'envoi est prévu ce soir à 20H45 à Stamford Bridge.