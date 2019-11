Résumé 19ème Journée Russian PL: la bonne opération du Spartak

FK Krasnodar 1-1 FK Ural Ekaterinbourg - Mamaev (45'+1) | Smolov (50')

L'une des grosse surprises de cette 19ème Journée, le FK Krasnodar a été tenu en échec sur sa pelouse par l'Ural Ekaterinbourg. La première période bien qu'équilibrée tourne a l'avantage des locaux qui vont d'ailleurs ouvrir le score dans le temps additionnel grâce à Pavel Mamaev bien servi par le brésilien Ari.

En revanche Krasnodar va se faire surprendre par le faux rythme de l'Ural qui va égaliser 5 minutes après le coup de sifflet de la 2ème période, grâce à Fedor Smolov. Le score ne bougera plus et a la surprise générale Krasnodar toujours engagé dans la course a la ligue des champions perd 2 points précieux mais surtout son milieu de terrain brésilien Joaozinho sorti sur blessure a la 34ème minute après un tacle sévère qui le privera sans doute du reste de la saison. Une journée a oublié pour Krasnodar qui conserve néanmoins sa 4ème place, l'Ural est toujours dans la zone de barrage a la 13ème place.

CSKA Moscou 4-0 Mordovia Saransk - Dzagoev (4'), Eremenko (33', 64'), Nababkin (80')

5ème succès consécutif pour le CSKA qui gère visiblement très bien le départ de son attaquant ivoirien Seydou Doumbia. Les joueurs de Leonid Slutsky ont rapidement pris le dessus sur une équipe de Saransk très naïve et incapable de véritablement trouver une solution face aux attaquants moscovites.

L'ouverture du score intervient après seulement 4 minutes: Alan Dzagoev, bien servi par Georgi Milanov, ajuste Kochenkov d'un plat du pied a bout portant, imparable. Les choses ne vont pas s'arranger pour le Mordovia puisque Pavel Yakovlev, prêté par le Spartak Moscou, va prendre un carton rouge après 20 minutes, mettant ainsi fins aux expoirs d'égalisations. Roman Eremenko va faire le break a la 33ème minute et les deux équipes se quittent a la pause sur un avantage de 2 à 0 pour le CSKA.

La 2ème mi-temps est à l'image de la première, a sens unique pour le CSKA qui va dérouler tranquillement, Eremenko va inscrire un nouveau but a la 64 ème minute et Kirill Nababkin en fin de match va se charcher de clôturer la rencontre avec un 4-0 net et sans accrocs, enfin si un seul, la sortie sur blessure du latéral droit brésilien mario fernandes après un choc tête contre tête contre Vassiliy Berezutskiy son coéquipier défenseur central.

Le CSKA qui enchaîne les succès sécurise sa deuxième place et revient a 5 points du Zenit tenu en échec sur la pelouse du Torpedo.

Lokomotiv Moscou 0-1 Arsenal Tula - Zotov (66')

Deuxième surprise de cette 19ème Journée, l'Arsenal Tula de Dimitri Alenichev s'impose sur la pelouse du Lokomotiv Moscou. Un match pourant a la portée du Lokomotiv prétendant a une place en Europa League a la fin de saison. Les joueurs de Miodrag Bozovic ont été incapable de trouver le chemin des filets la faute à un Jan Mucha, gardien d'Arsenal, en très bonne forme mais surtout a cause de la maladresse offensive des joueurs du Lokomotiv, d'abord la recrue Petar Skuletic mais surtout Roman Pavlyuchenko et un gros raté alors que le but était vide. Les promus de leurs cotés ont su saisir leur chance et sur leur seule véritable occasion, ils ont fait la différence et quittent Cherkizovo avec les 3 points.

Le Lokomotiv est toujours 5ème mais désormais à hauteur du Rubin Kazan. Arsenal Tula est 14ème.

Spartak Moscou 1-0 Dinamo Moscou - Douglas (59' CSC)

L'affiche de cette 19ème Journée, le derby moscovite entre le Spartak et le Dinamo. Deux équipes dans une dynamique bien différente mais animée par un désir commun de finir Européen a la fin de la saison. Si l'on a pas trop de doute pour le Dinamo, actuellement 3ème, c'est une tout autre affaire pour le Spartak qui pointe a la 7ème position du classement.

Sur le terrain par contre, c'est place au derby, exit les dynamiques, la forme des joueurs et les résultats en coupe d'europe, enfin non, car le Dynamo semble encore sous le choc de sa claque prise a Naples dans la semaine. Et en face, c'est un Spartak bien différent du début de saison, avec des jeunes du cru, comme Davydov, qui va bien négocier ce derby, l'équipe du technicien suisse Murat Yakin reste d'ailleurs sur 3 succès consécutif contre le Dinamo.

La première occasion intervient après seulement 6 minutes et a la suite d'un mouvement initié par Anadize, la frappe de Patrick Ebert contre par Zhirkov termine sur la barre de Gabulov. Le Dinamo répond 2 minutes plus tard avec un coup franc excentré de Valbuena qui permet aux grands gabarits du Dinamo de mettre le danger dans la surface du Spartak. Les deux équipes sont très agressives en témoigne un tacle bien appuyé de Parshivlyuk sur Valbuena qui aurait pu lui valoir le carton rouge.

Après un sauvetage sur la ligne de Glushakov et une intervention limite sur Ananidze dans la surface du Dinamo, les deux équipes se quittent a la pause sur un score nul.

Le match est tres équilibré et malgré les difficultés a ouvrir le score, la faute a deux gardiens en forme, le Spartak va profiter du point faible connu du Dinamo, sa défense et plus particulièrement sa défense centrale, et a l'heure de jeu, une frappe anodine de Parshivlyuk détournée par le défenseur Douglas, se transforme en ouverture du score surprise. L'Otkrytie Arena exhulte, les joueurs du Dinamo sont dépités.

Le Spartak dans l'euphorie de son ouverture du score va mettre la pression sur le but de Gabulov et l'obligé a sortir quelques parades d'abord face à Yura Movsisyan puis sur une double parade face à Quincy Promes avant que que son défenseur Alexander Büttner sauve un ballon sur la ligne.Le score ne bougera plus et le Spartak gagne un 4ème derby consécutif contre le Dinamo, bien aidé par ce coup du sort qui vient punir Douglas mais aussi l'ensemble de la défense du Dinamo qui n'est vraiment pas au niveau.

Avec ces 3 points, le Spartak reste 7ème mais désormais a 1 point du Lokomotiv et du Rubin Kazan. Le Dinamo conserve sa 3ème place avec toujours un match de retard, mais désormais a 5 longueurs du CSKA 2ème et 10 du Zenit leader.



Torpedo Moscou 1-1 Zenit Saint-Petersbourg - Smarason (90+1') | Hulk (35')



Le Zenit leader se déplaçait sur la pelouse du Torpedo Moscou, un match assez équilibré a la surprise générale et malgré l'ouverture du score d'Hulk sur coup franc a la 35ème minute, ce sont bien les locaux qui vont avoir le dessus la plus grande partie du match et logiquement égalisé en toute fin de match grâce a un but fantastique du milieu de terrain islandais Arnor Smarason. Un ciseau dans le temps additionnel qui permet au Torpedo d'arracher le point du nul et de casser la série de 3 succès d'affilé du Zenit.

L'autre fait marquant de la rencontre, assez triste, vient des tribunes du Torpedo, des individus se revendiquant supporter du club moscovite ont une nouvelle fois attiré l'attention mais pour de bien triste raison en hurlant des injures et en imitant des cris de singes a l'encontre d'Hulk, l'attaquant brésilien du Zenit.

Une nouvelle polémique qui ne va pas aider a améliorer l'image du football russe.



Rubin Kazan 2-1 Terek Grozny - Kanunnnikov (15'), Portnyagin (44') | Komorowski (83')



Le Rubin acceuillait le Terek Grozny au stade central de Kazan, un match qui va très vite tourner à l'avantage du Rubin, bien supérieur dans le jeu face à une équipe de Grozny en manque de confiance et dont la dernière victoire remonte au 8 novembre dernier contre le Zenit Saint-Petersbourg.

L'équipe de Rakhimov impuissante sur les buts du Rubin va subir tout le match et après avoir encaisser des buts de Kanunnikov au quart d'heure de jeu et de Portnyagin juste avant la pause, va se retrouver a 10 après l'expulsion de Kudryashov a la 76ème minute.

Le défenseur polonais Marcin Komorowski va réduire l'écart en fin de match mais le Terek sera incapable d'égaliser et va une nouvelle fois s'incliner. 2ème défaite consécutive pour le Terek qui pointe toujours a la 9ème place du classement alors que le troisième succès consécutif du Rubin lui permet de revenir a hauteur du Lokomotiv Moscou avec 33 points a la 6ème place

Les autres résultats :

FC Ufa 1-1 Amkar Perm - Sevcenko (72) | Prudnikov (85')

FK Rostov 2-1 Kuban Krasnodar - Bukharov (51'), Azmoun (88') | Almeida (79')

Le classement après 19 Journées :