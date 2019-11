AS Monaco - Arsenal en direct commenté : suivez le match en (0-2)

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce match incroyable en notre compagnie sur VAVEL France. On espère que vous avez vibré autant que nous devant la performance Monégasque et le talent des londoniens ce soir. A bientôt sur les pelouses de Ligue des Champions.

La France comptera donc deux de ses représentants dans le Top 8 européen cette saison, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain.

Les vingt dernières minutes ont été irrespirables mais Monaco a tenu, coûte que coûte. Arsenal était véritablement à deux doigts de l'exploit !

C'EST FINI !!!!! L'AS MONACO PERD 2-0 MAIS SE QUALIFIE POUR LES QUARTS DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS !!!

90' Le coup-franc est joué trop vite vers Ferreira Carrasco qui est signalé hors-jeu.

90' Bernard Silva récupère le ballon et obtient une faute. Monaco respire.

90' Özil fait un récital en cette fin de match et amène constemmment le danger devant les buts de Monaco.

90' Albert de Monaco se lève et tout le stade le suit ! Les supporters se mettent à chanter et poussent leurs joueurs.

90' Les centres se multiplient, mais finalement Per Mertesacker sort le ballon en six-mètres.

90' L'arbitre annonce 5 minutes de temps additionnel sous les sifflets de Louis II ! Tout le stade retient son souffle !

89' Les Monégasques sont cuits ! Kondogbia ne parvient pas à sortir ballon au pied et dégage le ballon le plus loin possible.

89' C'est invivable ! Mais Monaco parvient toujours à se dégager !

87' C'est la folie dans la surface Monégasque. Le ballon traine pendant une trentaine de secondes devant les buts de Subasic. Les frappes sont contrées, les pieds s'entrechoquent !

86' Monaco tente de conserver le ballon dans le camp des Gunners, près du poteau de corner sur leur côté droit.

85' Troisième et dernier changement pour Monaco : Dirar sort et Echiejile rentre. Il vient se positionner directement sur le flanc gauche de la défense.

84' Bellerin tente de déborder mais rate son crochet. Six-mètres pour Monaco, on repsire un peu du coté de la Principauté.

82' QUEL ARRÊT DE SUBASIC ! Sur un coup-franc, Giroud reprend acrobatiquement le ballon de l'extérieur du pied au second poteau. Le ballon file en lucare mais Subasic s'interpose ! Une parade incroyable ! C'est très très très chaud !

80' Il reste 10 minutes à jouer, l'air est irrespirable à Louis II. Les joueurs d'Arsenal dominent complètement la partie et les joueurs de Monaco sont tous dans leurs 30 mètres.

Quelle erreur de Kurzawa ! Dans un premier temps, Arsenal a touché le poteau de Subasic sur un centre venu de la gauche. Derrière, Kurzawa récupère le ballon mais rate son dégagement et donne le ballon à Ramsey. Le gallois contrôle et sa frappe croisée à ras de terre trompe Subasic ! 2-0 pour Arsenal, encore un but des Gunners et Arsenal sera qualifié !

BUT POUR ARSENAL !!!!! AARON RAMSEY DOUBLE LA MISE !

77' Tous les joueurs de Monaco sont devant leur surface de réparation.

76' Les Monégasques peinent à se sortir de la domination actuelle d'Arsenal. Les ballons reviennent sans cesse dans la surface de Subasic.

73' Très gros travail de Toulalan qui récupère le ballon dans les pieds d'Özil et se défait de trois joueurs d'Arsenal. Il trouve Ferreira Carrasco qui lance à son tour Bernardo Silva, signalé hors-jeu.

71' Ferreira Carrasco est trouvé à droite, dans la surface d'Arsenal. YFC crochète Monreal et le déborde complètement. Il centre fort à ras de terre mais personne n'est là pour couper la trajectoire du ballon qui passe juste devant Ospina. Grosse occasion pour Monaco.

70' Deuxième changement pour Arsenal : Welbeck sort, Théo Walcott fait son entrée sur la pelouse.

69' Plus de point d'ancrage du coté de Monaco, il ne reste plus sur le front de l'attaque que des joueurs de contre, pouvant faire jouer leur rapidité et leur technique.

68' Deuxième changement pour Monaco : Dimitar Berbatov sort, remplacé par Bernardo Silva.

66' Ferreira Carrasco récupère le ballon et fonce vers le but, au duel avec Koscielny et Mertesacker. Il arrive à se défaire deux fois de la paire londonienne mais manque de lucidité à l'entrée de la surface. Mertesacker, après un énième crochet du Monégasque, parvient à se saisir du ballon.

65' Après une bonne séquence de quelques minutes, les Monégasques sont de nouveau en difficulté.

64' Ramsey trouve Bellerin sur le côté droit. Le latéral centre mais Subasic s'impose dans les airs.

62' Özil récupère le ballon à l'entrée de la surface après un centre que Welback n'a pu reprendre. L'allemand est tout seul, reprend le ballon de volée, mais sa frappe passe à coté ! Grosse occasion pour Arsenal.

62' Premier changement pour Arsenal : Coquelin sort, Aaron Ramsey rentre.

61' Coup-franc tiré par Moutinho. Berbatov est trop court de quelques centimètres et Ospina se saisit du ballon.

60' Aaron Ramsey va rentrer pour Arsenal.

58' Premier changement pour Monaco : Anthony Martial laisse sa place à Yannick Ferreira Carrasco.

57' Grosse séquence Monégasque dans la surface des Gunners. Plusieurs centres, plusieurs frappes on été tentés en l'espace d'une vingtaine de secondes. La défense londonienne parvient à se dégager.

56' C'est finalement Cazorla qui centre. Wallace s'élève plus haut que tout le monde et dégage le ballon de la tête.

55' Nouveau coup-franc très intéressant pour Arsenal. Ozil à la baguette...

55' Kondogbia récupère un ballon au milieu de terrain, progresse et lance Dirar dans le dos de la défense. Mais le jeune Monégasque est signalé hors-jeu.

53' Les joueurs de Leonardo Jardim sont en train de perle fil de ce match. Ils sont devenus incapable d'enchainer trois passes. Certains joueurs de Monaco semblent énervés par la situation.

52' Quel coup-franc d'Ozil et quelle claquette de Subasic. Le frappe de l'allemand prenait la direction de la lucarne Monégasque mais Subasic, qui avait anticipé, détourne le ballon en corner !

51' Carton jaune pour Kondogbia après une vilaine semelle sur la cheville d'Alexis Sanchez. Très bon coup-franc pour Arsenal.

50' La très bonne performance de Coquelin est l'une des clés de la réusssite d'Arsenal dans ce match. Il se charge du travail défensif et décharge donc les 5 joueurs offensifs des Gunners de cette tâche.

48' La deuxième mi-temps commence comme la première a terminé : Arsenal domine et se montre beaucoup plus aggressif et précis que les Monégasques.

47' Cazorla cherche Özil qui se déplace beaucoup. La transversale de l'espagnole est trop longue.

46' Pas de changements, ce sont les 22 mêmes acteurs qui débutent la deuxième mi-temps.

Giroud et Özil donnent le coup d'envoi de cette seconde période !

Retour des équipes sur le terrain. Les Monégasques ne devront pas réitérer les mêmes erreurs de marquage et les mêmes imprécisions que lors de la première période, sinon la désillusion pourrait pointer le bout de son nez...

Une statistique pour résumer cette première mi-temps : Arsenal a tiré 8 fois au but (4 cadrés, 1but) alors que Monaco ne compte qu'une seule frappe...

Les vingt dernières minutes ont été terribles pour les Monégasques. Arsenal a pris le jeu à son compte, monopolisé le ballon et multiplié les occasions. Cette domination s'est concrétisée par le but d'Olivier Giroud à la 36ème minute. Les joueurs d'Arsène Wenger doivent encore marquer deux buts pour se qualifier, mais au vue de la panique dans la défense Monégasque, on est en droit de se dire que l'exploit londonien est possible...

C'est la mi-temps à Louis II

45' Ultime occasion de la première période, encore pour les Gunners. C'est Welbeck, encore lui, qui après débordé Abdennour, frappe du droit. Son ballon à mi-hauteur est stoppé facilement par Subasic.

45' Grosse occasion encore pour Arsenal ! Welbeck déborde sur le coté droit, centre très fort au premier poteau. Giroud coupe involontairement le ballon qui est arrêté par Subasic. Il est temps que ça se termine pour Monaco !

43' Berbatov est obligé de faire le pressing pour donner de l'allant à ses coéquipiers.

41' Carton jaune pour Alexis Sanchez, auteur d'une simulation grossière.

40' Qu'est-ce que c'est dur pour Monaco en ce moment ! Les rouge et blanc ne parviennent pas à garder le ballon dans la surface adverse et le perdent beaucoup trop rapidement. Moins affutés physiquement en cette fin de première période, les joueurs de Jardim sont moins proches au marquage.

37' Très grosse occasion juste derrière pour Arsenal ! Après une tête de Giroud, Welbeck, absolument seul, récupère le ballon à l'entrée de la survace et frappe à ras de terre. Abdennour se jète, contre le ballon, qui vient mourir à quelques centimètres du poteau de Subasic ! C'est très chaud pour Monaco en ce moment !

Olivier Giroud est servi dans la profondeur par Welbeck. Il tente de tromper Subasic une première fois mais le gardien Monégasque s'interpose. Le français récupère le ballon derrière et envoie le ballon sous le barre, alors que deux défenseurs de Monaco s'étaient mis sur la ligne ! 1-0 pour Arsenal !

BUT POUR ARSENAL !

34' Anthony Martial fait tout ce qu'il peut pour garder le ballon sur son côté gauche. Le français vient d'obtenir une touche après une bonne séquence de conservation, mais l'arbitre de touche se trompe de bénéficiaire...

32' Léger problème technique mais nous sommes revenus !

24' Dirar et Fabinho essayent de progresser coté droit. Malheureusement les passes se font moins précises, et celle de Fabinho à l'instant est trop forte et finit derrière la ligne. Six-mètres.

21' C'est la barre pour Koscielny qui est hors-jeu! Un hors-jeu injustifié : suite à un coup-franc, le français est à la retombée du ballon, dévié par Abdennour, et reprend de l'extérieur sur la barre. L'arbitre lève son drapeau. Monaco commence à être sérieusement en difficulté.

19' Il suffit de le dire pour que le jeune international perde un ballon dans une zone dangereuse. Giroud récupère le ballon dans ses pieds et tente sa chance. Heureusement pour Monaco, Abdennour a anticipé et contre le ballon.

18' Giroud se débarasse de Dirar sur le coté gauche, parvient à centrer et trouve Cazorla. L'espagnol frappe le ballon de volée mais il est contré par Kurzawa, qui fait un très bon début de match.

18' Arsenal est en train de monopoliser le ballon et le font bien circuler.

16' Les Gunners sont entrés dans leur match et combinent bien. Une-deux entre Welbeck et Monreal. Sur le coté gauche, l'anglais réussit à entrer dans la surface mais il est coupé net par Wallace qui veille au grain.

13' Première occasion pour Arsenal ! Bellerin déborde sur le coté droit, centre et trouve la tête d'Olivier Giroud. Le français ne peut pas cadrer son ballon qui passe près de la lucarne de Subasic.

13' Les ailiers Monégasques, Martial et Dirar, sont très bas également et suivent les latéraux londoniens à la trace.

11' Du coup Welbeck, ici dans le rond central, est obligé de redescendre très bas pour toucher le ballon. Une bon point pour Monaco.

8' Peu de mouvement du coté d'Arsenal. Seul Cazorla se déplace entre les lignes. Les Monégasques sont proches de leurs adversaires et ne leur laissent pas beaucoup de possibilités.

7' Très grosse faute de Coquelin qui fauche Moutinho par derrière. Le coup-franc à une trentaine des buts des Gunners ne donne rien.

6' Kurzawa a récupère ballon suite à une mauvaise passe d'Özil. Le jeune français franchit la ligne médiane et sprint vers le but. Il est stoppé par Alexis Sanchez.

5' Barbatov est sytématiquement cherché par ses coéquipiers en ce début de match.

4' Faute d'Olivier Giroud sur Abdennour. Le défenseur Monégasque reste à terre après ce bon tampon.

3' Première occasion et elle est Monégasque ! Martial se défait de Bellerin sur le coté gauche et centre à ras de terre. Berbatov contrôle le ballon et sert en retrait Moutinho. La frappe enroulée du portugais passe au dessus du but d'Ospina.

2' L'attaquant bulgare est trouvé dans le dos de la défense anglaise mais il est signalé hors-jeu.

1' Première faute du match, commise par Berbatov.

C'est parti à Louis II !

Ce sont les Monégasques qui vont donner le coup d'envoi de ce huitièmes de finale retour.

Monaco évoluera dans son traditionnel maillot rouge et blanc, alors que les joueurs d'Arsenal porteront leur maillot third bleu.

Les deux équipes entrent sur la pelouse, emmenées par leur capitaine respectif : Jérémy Toulalan et Per Mertesacker.

Arsène Wenger, lui, aligne la même équipe qu'au match aller, à ceci près que Monreal remplace poste pour poste Gibbs sur le flanc gauche de la défense des Gunners.

Pas de Yannick Ferreira Carrasco coté Monaco. Toulalan et Kurzawa, tous deux absents au match aller, retrouvent leur place dans l'équipe-type Monégasque.

H-1 : Les compositions sont tombées !

Le 11 Monégasque ce soir : Subasic ; Fabinho - Wallace - Abdennour - Kurzawa ; Toulalan - Moutinho - Kondogbia ; Dirar - Martial - Berbatov

Le 11 d'Arsenal : Ospina ; Bellerin - Mertesacker - Koscielny - Monreal ; Coquelin - Cazorla - Welbeck - Ozil - Alexis ; Giroud

L'ASM ne comptera que deux absents pour cette affiche : Raggi et Bakayoko.

Comme à son habitude, l'infirmerie des Gunners est pleine. Pas moins de six joueurs manqueront à l'appel ce soir pour cause de blessure : le buteur du match aller Alex Oxlade-Chamberlain, Debuchy, Arteta, Gnabry, Wilshere et, évidemment, Abou Diaby.

Compte tenu du retard concédé par son équipe, Arsène Wenger, ancien entraineur de Monaco, alignera probablement le même quintuor offensif qu'à l'aller, composé de Cazorla, Özil, Sanchez, Welbeck et Giroud.

C'est donc une affiche de prestige qui se déroulera au stade Louis II, qui sera plein à craquer ce soir. La rencontre se déroulera devant 17 500 spectateurs dont 1 400 venus de Londres. Du jamais vu, a communiqué l'ASM.

Le club de la Principauté est, quant à lui, 4ème de Ligue 1 et reste sur deux victoires consécutives contre Evian et Bastia (3-1 ; 3-0). Le 1er mars, l'ASM a fait match nul 0-0 contre le Paris Saint-Germain, qui est parvenu à se qualifier la semaine dernière aux dépends de Chelsea.

En championnat, les deux clubs connaissent une bonne dynamique. Arsenal, 3ème de Premier League, reste sur 5 victoires consécutives et s'est payé le luxe, il y a deux semaines, d'éliminer Manchester United en quart de finale de FA Cup.

Les Gunners sont donc condamnés à marquer au moins 3 buts au stade Louis II pour espérer se qualifier. Un challenge quasi-impossible, tant les Monégasques ont été solides défensivement durant toute cette campagne européenne. En effet, l'équipe de Leonardo Jardim n'a encaissé que deux petits buts dans cette Ligue des Champions et se hisse aujourd'hui à la deuxième place du classement des meilleures défenses européennes (0,62 buts/matchs), derrière le Bayern Munich.

C'est le scénario le plus inattendu de ces huitièmes de finale ! Contre toute attente, l'AS Monaco s'est imposé 3-1 au match aller sur la pelouse des Gunners. Geoffrey Kondogbia, d'une frappe surpuissante, avait ouvert le score pour les Monégasques avant que Dimitar Berbatov ne double la mise. Dans les arrêts de jeu, Oxlade-Chamberlain a redonné l'espoir aux hommes d'Arsène Wenger mais Ferreira Carrasco a triplé la mise à la dernière seconde du match.

Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie ce huitièmes de finale retour de Ligue des Champions qui oppose l'AS Monaco à Arsenal. Le coup d´envoi sera donné à 20h45 sur la pelouse du Stade Louis II.