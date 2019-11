Live Champions League 2015 : le match FC Barcelone - Manchester City en direct

Merci à tous d'avoir suivi la victoire des culés en notre compagnie et à bientôt sur VAVEL France

C'est terminé au Camp Nou. Le FC Barcelone vient à bout de Manchester City grâce à un but d'Ivan Rakitic à la suite d'un match riche en évènements au Camp Nou et se qualifie en quarts de finale de la Ligue des champions de l'UEFA !

92' Suite à un long dégagement de Piqué, Neymar réalise un rush autoritaire côté gauche pour venir défier Hart qui le dégoûte une fois de plus !

91' Adriano entre à la place de Daniel Alves

89' Neymar combine sur la gauche de la surface avec Messi qui continue à mener la vie dure à Hart depuis le point de penalty !

87' Milner est remplacé par Lampard

86' Luis Sùarez, lancé à la limite de la faute côté droit par Messi, est tenu en respect par Hart en angle restreint !

84' Rafael Alcantara est privilégié à Rakitic

83' Le coup-franc de Messi est manqué

82' Luis Sùarez est tourmenté par Demichelis qui écope d'un carton jaune

81' Le centre de Kolarov est capté par Ter Stegen

80' Daniel Alves, coupable d'un geste d'humeur au contact de David Silva, écope d'un carton jaune

78' Ter Stegen est à la parade d'une mine d'El Kun" au grand dam des protégés de Manuel Pellegrini

77' Aguero est bousculé par Piqué au milieu de la surface catalane et obtient un penalty mérité

76' Le père de Davi Lucca, lancé à la limite de la faute par Luis Sùarez, sollicite les services de Hart au point de penalty !

75' Neymar, lancé côté gauche par Messi, est devancé par Sagna

74' L'ex-Indio est contré par Piqué

73' L'Ivoirien fuit le cadre suite à un service sur mesure d'Aguero !

72' Wilfried Bony entre à la place de Yaya Touré qui reçoit une standing ovation de la part du public du Camp Nou

71' Hart est à la parade d'une reprise de Neymar et Jordi Alba, monté en renforts, marque un but décisif, refusé pour une position défendue du capitaine de la Seleçao !

69' Jordi Alba empêche le milieu Ivorien de centrer et permet aux Blaugranas de respirer en défense

67' Le missile de Yaya Touré touche le petit filet extérieur !

66' Le gardien des Citizens est à nouveau mis à l'épreuve par "El Mesias" !

65' Neymar mène un contre et décale côté droit Messi qui force Hart à sortir une parade d'exception !

64' Mathieu empêche Kolarov et Milner d'égaliser !

63' Suite à un éxploit individuel de Neymar, Messi lance Luis Sùarez qui touche le petit filet extérieur en angle restreint !

62' Le centre de Sagna vient mourir en touche

61' Manchester City a lâché prise

60' Le centre de Jesùs Navas est capté par Ter Stegen

58' L'arbitre oublie un penalty évident en faveur de Luis Sùarez, victime d'une faute au coeur de la zone de vérité, et signale Piqué en position défendue

57' La mine de Kolarov file directement dans les gants du gardien Catalan

56' Le centre d'Aguero est dégagé par Piqué à la suite d'une bévue monumentale de Ter Stegen

55' Luis Sùarez manque de précision au moment de servir Neymar

53' Le centre de l'ailier Espagnol est dégagé par Piqué

52' A noter que Samir Nasri a été remplacé par Jesùs Navas à la pause

51' Aguero est gêné par Daniel Alves au deuxième poteau. "Continuez de jouer" dit l'arbitre

50' Le gardien des Citizens est à la parade d'un boulet de canon du Rosarino venu des vingt mètres !

49' Jordi Alba, à la réception d'une ouverture magique de Messi à gauche de la surface, est mis en échec par Hart au deuxième poteau !

48' Rakitic manque de réalisme pour tuer le match aux vingt mètres !

47' Iniesta, à la reprise d'un dégagement manqué de Sagna, est tenu en échec par Hart à la suite d'un travail génial réalisé côté droit par Luis Sùarez !

46' Reprise des activités

C'est la mi-temps au Camp Nou. Le Barça mène d'un but à la pause.

46' Aguero est contré par Mathieu à gauche de la surface culé

45' La mine à longue distance de Yaya Touré côtoie le ciel Barcelonais

43' L'Uruguayen, lancé à la limite de la faute par Neymar, se joue de Hart à l'aide d'un subtil piqué qui touche le poteau !

41' La tête de Luis Sùarez, à la reprise d'un centre de Rakitic venu de la gauche, file à côté

40' Messi mène le jeu des Blaugranas à la perfection et décale côté gauche Neymar dont le centre est dévié en touche par Kompany

39' Les champions d'Angleterre en titre vivent un cauchemar

38' Le public du Camp Nou chante à la gloire de Messi, auteur d'un petit pont sur Milner le long de la ligne de touche

36' Samir Nasri, coupable d'un geste déplacé au contact de Neymar, écope d'un carton jaune

35' Rakitic gâche une munition de choix

34' Luis Sùarez obtient une faute au contact de Yaya Touré

32' Un but capital

Le but de Rakitic :

31' But de Rakitic ! Jordi Alba réalise un raid solitaire et décale côté droit Messi qui s'amuse avec la défense anglaise et dépose un amour de centre au deuxième poteau où le Croate bat le gardien à l'aide d'un piqué ingénieux. 1-0 !

28' Le centre de Luis Sùarez est boxé des deux poings par Hart

27' Le coup-franc de La Pulga ne donne rien

26' Messi tombe au contact de David Silva qui écope d'un carton jaune

25' Le match est équilibré

24' Fernandinho est victime d'un nouveau petit pont signé Messi

23' Demichelis est auteur d'une intervention décisive dans les pieds d'un Neymar en position idéale !

22' L'ambiance du Camp Nou est éléctrique

21' Messi est séché le long de la ligne de touche par le latéral gauche originaire de Belgrade qui écope d'un carton jaune

18' Le Serbe force Ter Stegen à rester vigilent depuis l'extérieur de la zone de vérité suite à un travail remarquable réalisé côté droit par David Silva !

17' Le centre de Kolarov est contré par Daniel Alves

16' Le coup-franc de Messi heurte le montant !

15' Fernandinho coupe la course de Neymar et écope d'un carton jaune

14' Yaya Touré pénètre dans la surface catalane côté gauche et centre à destination de Milner qui est gêné par Daniel Alves et ne peut marquer au point de penalty !

13' Aguero, lancé à la limite de la faute par Samir Nasri, est devancé par Mathieu qui éloigne le danger

12' Iniesta combine côté gauche avec Messi qui gagne la surface des Citizens et oblige Hart à répondre présent en angle restreint !

10' Neymar réalise un petit pont sur Fernandinho

9' Le centre de David Silva est dégagé par Mathieu

8' Le tir lointain d'Aguero est dévié en touche par Piqué

7' La température monte entre Jordi Alba et Nasri

6' Daniel Alves revient à temps dans les pieds de Kompany et peut servir sur la gauche de la surface le pilier des Pentacampoes qui touche le poteau !

5' Le centre de Neymar est manqué

4' Le champion d'Europe, coupable d'un geste déplacé au contact du Français, bénéficie de la générosité de l'arbitre

3' Samir Nasri décale côté droit Sagna qui est devancé par Jordi Alba et obtient une touche

2' Rakitic manque de lucidité pour servir Messi

C'est parti entre Manchester City et le FC Barcelone !

20:45 : Gianluca Rocchi (Italie) est l'arbitre du match FC Barcelone - Manchester City en direct.

20:30 : Sagna est ménagé. Les remplaçants Citizens : Willy; Zabaleta; Fernando, Lampard, Jesùs Navas; Edin Dzeko, Wilfried Bony.

20:15 : Kolarov est privilégié au poste de latéral gauche. La composition de Manchester City : Hart; Sagna, Kompany, Demichelis, Kolarov; Fernandinho, Yaya Touré, Milner, Samir Nasri, David Silva; Aguero.

20:00 : Gael Clichy, Eliaquim Mangala, Anga Boyata et Stevan Jovetic sont restés en Angleterre.

19:30 : Pour "El Ingeniero", manager Chilien de Manchester City, le plus important est d'évoluer à armes égales avec le leader de la Liga "Jouer à onze contre onze, c'est ce qui compte le plus, car dés qu'on est à dix, c'est impossible contre le Barça. Mais nos cartons rouge passés étaient mérités"

19:15 : Tous les espoirs sont permis selon Frank Lampard "Le Barça est bien entendu favori. Il ont gagnés à l'Etihad Stadium et ils ont l'avantage de jouer à la maison. Mais notre équipe a la qualité requise pour revenir à la marque au cours de ce match et peut se qualifier en quarts de finale de la compétition. Nous jouerons au Camp Nou pour gagner"

19:00 : Roberto Mancini, ancien entraîneur de Manchester City, rêve de voir Yaya Touré signer un jour à l'Inter Milan "Yaya Touré est comme un fils pour moi. C'est un joueur extraordinaire et nous serions enchantés de le voir jouer à nos côtés"

18:45 : James Milner, régulièrement utilisé par Manuel Pellegrini, est courtisé par les plus grands clubs de Série A. Walter Sabatini, directeur technique de la Roma, voyagera bientôt en Grande-Bretagne pour convaincre le milieu Anglais de rejoindre les Giallorosso.

18:30 : Le 19 août 2009, les Blanquiazules avaient remporté le célèbre Trophée Joan Gamper aux dépends du FC Barcelone à la surprise générale grâce à un but de Martin Petrov. Manchester City sait ainsi ce que gagner au Camp Nou signifie.

18:15 : Les résidents de l'Etihad Stadium sont tombés à Burnley ce week-end et ont peut-être dit adieu au titre de champion d'Angleterre.

18:00 : Les Citizens vivent des moments compliqués. Les partenaires d'Eliaquim Mangala, loin d'être à la hauteur des espérances à la maison, dispose d'une chance inouie. Manchester City, habitué aux éxploits, doit livrer un combat physique de tous les instants et gagner impérativement par au moins deux buts d'écarts pour se qualifier en quarts de finale de la C1.

17:45 : Pedro est mis au repos. Les remplaçants Barcelonais : Claudio Bravo; Adriano, Bartra; Xavi, Sergi Roberto, Rafael Alcantara; Pedro.

17:30 : Rakitic est titulaire. La composition du FC Barcelone : Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mathieu, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Neymar, Messi, Luis Sùarez.

17:15 : Thomas Vermaelen, Sergio Busquets, Jordi Masip, Montoya et Douglas ont été écartés par décision technique.

17:00 : Andrés Iniesta préfère rester prudent "Ils ont des joueurs qui ont le pouvoir de décider du sort d'un match à eux tout seuls. Nous avons pu obtenir un résultat clément en Angleterre mais c'est la Ligue des champions et c'est Manchester City, une équipe maître de son destin. On ne peut penser qu'un 2-1 nous donne de la sécurité car la qualification est loin d'être assurée. Nous devons faire courir les Citizens et avoir la sensation de contrôler le match en permanence"

16:45 : Javier Mascherano et Jordi Alba, ménagés en Liga, constituent les deux nouveautés de la liste des convoqués du FC Barcelone.

16:30 : Luis Sùarez revient en grâce. L'Uruguayen, auteur de 13 buts toutes compétitions confondues, aura envie de marquer à nouveau les esprits des socios du Camp Nou aujourd'hui.

16:15 : Le comportement méprisant de Neymar énerve au plus haut point le FC Barcelone. Le capitaine de la Seleçao, qui avait bénéficié de vacances il y a une semaine, est décidé à demander pardon à ses coéquipiers.

16:00 : Gerard Piqué, qui avait manqué de respect aux forces de l'ordre catalanes il y a cinq mois, a écopé d'une amende de 10000 euros de la part de la cinquième chambre d'instruction du Palais de Justice de Barcelone.

15:45 : Ariedo Braida, le nouveau directeur technique du FC Barcelone, suit de près les progrès réalisés par Paul Pogba et a déclaré au micro de la chaine TV3 "Le FC Barcelone a besoin de grands joueurs pour toujours rester au top. Cela fait partie de la culture et de la philosophie du club"

15:30 : Angel Di Maria, qui manque de régularité à Manchester United, rêve de goûter à nouveau aux joies de la Liga. Les dirigenats culés souhaitent obtenir les services du Rosarino sous la forme d'un prêt.

15:15 : "El Diablo", lié au FC Barcelone jusqu'au 30 juin 2015, aimerait continuer à jouer en Catalogne la saison prochaine et constitue l'une des priorités du Paris Saint-Germain.

15:00 : ''El Mesias" a montré sa motivation et sa détérmination en venant s'entraîner au cours de son jour de repos à la Ciudad Esportiva Joan Gamper en compagnie du Français Jérémy Mathieu et du Brésilien Daniel Alves entre autres. Le champion olympique, qui avait manqué un penalty à la 94e minute en Angleterre, a envie de prouver à tout le monde qu'il est l'un des plus grands joueurs de tous les temps.

14:45 : Le 12 mars 2014, mené de main de maître par le métronome Argentin, le FC Barcelone avait eu raison de Manchester City à domicile en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

14:30 : Les buts de Lionel Messi ont permis aux Blaugranas de s'imposer sur la pelouse de la modeste équipe d'Eibar et de maintenir la cadence en tête de la Liga à une semaine du Clàsico.

14:15 : Tout sourit au FC Barcelone. Les Catalans ont dominés de la tête et des épaules les Citizens le 24 février à l'Etihad Stadium et semblent acquérir une certaine sérénité sous la direction de Luis Enrique. Les coéquipiers de Xavi doivent rester concentrés pour vaincre les Blanquiazules à domicile.

14:00 : Bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en direct le match FC Barcelone vs Manchester City comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015. Le coup d'envoi est prévu à 20h45 au Camp Nou.