Découverte : Eder Balanta, le défenseur dribbleur

Les plus grands clubs mondiaux n'hésitent pas à miser sur des défenseurs de plus en plus jeunes ces dernières années. Lors du marché des transferts, les prix pour pouvoir attirer ces jeunes pépites montent en flèche, comme pour Elaquim Mangala (Manchester City : 45M€), Raphael Varane (Real Madrid : 10M€) ou encore Kurt Zouma (Chelsea : 15M€). Un phénomène encore inexistant il y a 10 ans.

Colombien d'origine

Eder Fabian Alvarez Balanta de son nom complet, est né le 28 février 1993 à Bogota. Formé par le club de River Plate, il est repéré par ces derniers en 2011 en Colombie au sein du club de Academia FC. Après un essai concluant avec la réserve, il s'engage avec River Plate et signe son premier contrat pro.

Des débuts réussis

Eder Balanta a connu des débuts rêvés avec le club mythique argentin. Vainqueur de la Copa Libertadores en 2012 avec l'équipe des moins de 20 ans, il débute officiellement avec l'équipe première en 2013 lors de la 8e journée. Il ne met pas longtemps pour rentrer dans le coeur des supporters, auteur de son premier but à la 10e journée.

Le défenseur polyvalent

Agé de 22 ans, ce gaucher a la particularité de pouvoir jouer à deux postes. Il peut assurer en défense au poste de défenseur central gauche, mais peut également être utilisé comme latéral gauche. Un atout de choix pour un entraineur en manque de solution.

Points Forts :

Son jeu de tête​ Sa rapidité Sa vision du jeu Son physique

Malgré son poste ingrât, Eder Balanta n'en demeure pas moins un excellent dribbleur, et a de quoi faire rager les attaquants et défenseurs adverses. Plus à l'aise techniquement que bon nombre de créateurs, il suscite déjà l'intérêt des plus grands Européens, et son arrivée sur le vieu continent dans les mois à venir ne serait pas une surprise.