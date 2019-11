Liverpool - Manchester United en direct commenté : suivez le match en (1-2)

Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce classique de Premier League en notre compagnie sur VAVEL France. A bientôt sur les pelouses anglaises !

Manchester s'impose donc grâce à un doublé de Juan Mata (13', 58'). Paradoxalement, les joueurs de Liverpool on été bien plus dangereux en deuxième période, malgré le carton rouge de Steven Gerrard (46') qui les a laissé à 10 pendant plus de 45 minutes. Liverpool a logiquement réduit le score grâce à Daniel Sturridge (68') mais les Mancuniens ont été mieux en place et globalement plus forts que les Reds cet après-midi.

C'est la fin du match ! Manchester United s'impose 2-1 sur la pelouse de Liverpool ! On s'attendait à un match avec de l'intensité, on a été servi !

90' Magnifique arrêt de Mignolet qui prive Rooney du troisième but pour Manchester !

90' MIGNOLET ARRETE LE TIR DE ROONEY !

90' Blind déborde Emre Can sur le coté gauche. Alors que le hollandais est passé devant, Can le déséquilibre. M. Atkinson hésite mais siffle un penalty.

90' Penalty pour Manchester United !

90' Les mancuniens conservent intelligemment le ballon dans la moitié de terrain de Liverpool.

89' 4 minutes de temps additionnel sont annoncées !

86' Faute de Wayne Rooney sur Coutinho, qui semble encore ne pleine forme malgré ses nombreux kilomètres parcourus cet après-midi.

85' Bien qu'à 10, les joueurs de Liverpool ont montré un bien meilleur visage en seconde période.

84' Sterling déborde coté gauche, obligeant Juan Mata à défendre. L'espagnol peine à le suivre mais contre le centre du jeune anglais. Corner.

83' C'est Rooney qui est descendu d'un cran. Juan Mata, lui, reste sur son couloir droit.

82' Deuxième changement pour Manchester United : Herrera sort, Radamel Falcao entre sur la pelouse.

81' Corner pour les Reds. Henderson le tire mais De Gea se saisit du ballon.

78' Scène hallucinante : après un contact très dur avec Smalling, Balotelli est envoyé dans les panneaux publicitaires. L'Italien se relève très vite, énervé, et ce sont les supporters du Reds qui le retiennent pour lui éviter un deuxième jaune !

76' Bonne séquence de conservation de la part des joueurs de Louis Van Gaal. Les mancuniens respirent un peu en faisant tourner le ballon.

74' C'est Mario Balotelli qui se charge du coup-franc. Sa frappe est contrée par le mur mancunien.

74' Les joueurs de United sont beaucoup moins sereins, alors qu'ils sont en supériorité numérique. Smalling commet une faute bête sur Sturridge, dos au but. Bon coup-franc à suivre pour Liverpool.

73' Radamel Falcao est parti s'échauffer sur le bord de la palouse.

70' Mignolet reste au sol après un contact avec Rooney. Il finit par se relèver.

68' Philippe Coutinho lance l'offensive coté Liverpool. Arrivé à 30 mètres des buts, le brésilien temporise, pense à tenter sa chance, puis voit Daniel Sturridge faire un appel sur sa droite. Coutinho le sert dans la profondeur, prenant de vitesse Blind. Sturridge contrôle et frappe du droit au premier poteau dans un angle très restreint. De Gea ne couvre pas assez son poteau et ne peut arrêter le ballon. 2-1 pour Manchester, le match s'emballe !

BUUUUT POUR LIVERPOOL !!!!!! DANIEL STURRIDGE REDUIT LE SCORE !!!

67' Carton jaune pour Balotelli, quelques secondes après son entrée. Alors que Phil Jones lui avait coupé la route, l'Italien a essuyé ses crampons sur son mollet.

66' Simon Mignolet prend un énorme risque devant Rooney, et a failli perdre le ballon et offrir un but tout fait à Manchester.

63' Rodgers tente le tout pour le tout : Sturridge, Balotelli, Sterling et Coutinho sont sur la pelouse, alors que les Reds sont à 10.

63' Deuxième changement donc pour Liverpool : c'est Moreno qui sort, remplacé par Super Mario Balotelli !

62' Mario Balotelli patiente sur le bord du terrain, il va rentrer d'ici quelques minutes.

60' Les Reds n'y sont plus ! Angel Di Maria, complètement seul, est lancé à gauche. C'est une deux contre un qui se joue pour Manchester. L'argentin se raproche du but, cherche Rooney au centre mais son ballon est mal donné, trop en arrière. C'est une réelle occasion gachée pour ManU.

58' QUEL BUT DE JUAN MATA !!! L'espagnol a le ballon dans les pieds sur le coté droit, proche de la surface de Liverpool. Il trouve dans l'axe Angel Di Maria et sollicite un une-deux. L'argentin le voit et le retrouve grâce à un magnifique ballon piqué par dessus la défense. Juan Mata ne se pose aucune question et déclenche un ciseau-retourné qui envoie la balle dans le petit filet opposé de Simon Mignolet. Quel but !

BUUUUUT POUR MANCHESTER UNITED !!!! JUAN MATA DOUBLE LA MISE !!!

55' Carton jaune pour Phil Jones qui arrive très TRES en retard sur Jordan Henderson. Les joueurs de Liverpool réclament un carton rouge.

54' Premier changement pour Manchester United : Ashley Young sort, remplacé par Angel Di Maria.

53' Coutinho est le joueur le plus remuant coté Liverpool. Parti sur la gauche, le jeune brésilien repique dans l'axe et frappe du droit ! Son ballon passe de peu au dessus de la cage de De Gea.

51' Devant la surface de Manchester, Sturridge, ballon au pied, hésite. Il trouve finalement Henderson dans le dos de la défense. Le ballon est un peu long mais le capitaine des Reds parvient à le redresser et à centrer. Malheureusement pour Liverpool, il n'y a aucun rouge dans la surface.

49' Du coup, les joueurs de Brendan Rodgers sont perdus en ce début de seconde période. Ils ne parviennent pas à sortir le ballon et, vu le pressing des mancuniens, les solutions se feront encore plus rares pour les Reds.

46' Liverpool jouera donc à 10 pour les 45 prochaines minutes ! Quel scénario ici à Anflied.

45' Il n'aura jouer qu'une minute, le capitaine historique des Reds ! Après un tacle de d'Herrera sur Gerrard, ce dernier a volontairement mis un grosse semelle sur la cheville de l'espagnol encore au sol. L'arbitre a vu la scène et n'a pas hésité à dégainer le carton rouge.

45' CARTON ROUGE POUR STEVEN GERRARD !!!

Coutinho et Sturridge donnent le coup d'envoi

de cette seconde période

Steven Gerrard a remplacé Adam Lallana à la mi-temps.

Les équipes sont de retour sur le terrain !

A l'heure actuelle, Manchester United est toujours 4ème de Premier League mais compte désormais 5 points d'avance sur Liverpool, 5ème.

Une avance plutôt légitime pour Manchester United qui a globalement dominé cette première période. Les joueurs de Liverpool ont peiné à s'approcher des buts de De Gea, malgré une belle occasion pour Adam Lallana.

C'est la mi-temps ici à Anfield Road ! 1-0 pour Manchester grâce à un but de Juan Mata à la 13ème minute.

46' Fellaini trouve parfaitement Carrick dans l'axe, à 30 mètres du but liverpuldien. Le milieu mancunien contrôle, lève la tête et déclenche une lourde frappe. Mignolet doit s'employer pour arrêter cette frappe parfaitement cadrée.

44' Le quatrième arbitre s'avance : il y aura deux minutes d'arrêts de jeu.

42' Le ballon est encore perdu par un joueur de Liverpool dans sa moitié de terrain. Mata est lancé directement dans la profondeur mais il est signalé hors-jeu.

39' Liverpool est dans le camp de Manchester depuis quelques minutes. Mais les Reds peinent à trouver la solution face à une défense bien regroupée et face, surtout, à un très bon pressing mancunien.

36' Henderson trouve Lallana plein axe dans le dos de la défense. De Gea lit bien la trajectoire du ballon et sort pour le dégager.

35' C'est la première véritable occasion pour Liverpool qui va mieux désormais. Les occasions pour prendre à défaut la défense mancunienne ne manquent pas pour les Reds, mais les joueurs de Liverpool ont trop de déchets dans leurs passes.

34' Quelle occasion pour Liverpool ! Henderson centre au deuxième poteau pour Sturridge. L'attaquant contrôle le ballon et lance dans l'axe Lallana qui frappe sans contrôle. Son tir passe à quelques millimètres du poteau de De Gea.

31' Le ballon ne sort tout simplement jamais des limites du terrain. Ce match est d'une rare intensité.

29' Coutinho perd bêtement le ballon dans l'axe, à 35 mètres de ses buts. Rooney, qui lui avait subtilisé la gonfle, fonce vers le but et profite d'un appel de Young à sa droite pour frapper au but. Le ballon est contré par Skrtel qui s'était jeté.

28' Dans l'axe, Coutinho trouve Sterling à droite qui lui remet le ballon en première intention. Smalling a compris la manoeuvre et s'interpose avant que le brésilien ne récupère le ballon.

26' Encore une perte de balle pour Liverpool, de Moreno cette fois-ci. Les solutions manquent pour le porteur du ballon.

25' Les Reds de Liverpool ne parviennent pas à sortir le ballon proprement et ce sont les mancuniens qui dominent ce début de match. Ils multiplient les incursions dans la surface liverpuldienne.

23' Herrera, Mata et Valencia combinent coté droit. La séquence ne donne rien, mais il semble bien que le danger viendra de ce côté pour les joueurs de Liverpool.

20' Lallana reste à terre après un gros contact avec Phil Jones. Le défenseur est arrivé en retard pour disputer le ballon de la tête et s'est empalé sur le joueur de Liverpool qui se tient la mâchoir.

19' Derrière le coup-franc, Sterling récupère le ballon à droite. Le jeune anglais hésite à déborder puis voit Sturridge partir dans la profondeur. Il essaye alors de le trouver mais sa transversale est coupée par Jones.

18' Premier carton du match : il est pour le milieu des Reds Joe Allen.

16' Première frappe pour Liverpool. Henderson lance Sturridge dans la profondeur coté gauche par dessus la défense. Sturridge tente une volée mais le ballon passe largement au dessus du but de De Gea.

Alors que Manchester attaque coté gauche, Fellaini voit et trouve intelligemment dans l'axe Herrera. Celui-ci voit Juan Mata déborder coté droit et passer devant Moreno. L'espagnol donne un amour de ballon dans la profondeur pour son compatriote qui crucifie Mignolet d'une frappe croisée du droit. Le ballon vient mourir dans le petit filet. 1-0 pour les Red Devils, but de Juan Mata !

BUUUUT POUR MANCHESTER UNITED !!!!

11' Herrera lance Rooney dans la profondeur mais le capitaine mancuien est signalé hors-jeu.

10' Les mancuniens s'installent peu à peu dans le camp liverpuldien. La séquence se termine sur une longue passe dans la surface pour Fellaini, dont la remise de la tête pour Rooney est ratée. Six-mètres pour Liverpool.

9' Première grosse séquence de conservation du ballon de Manchester United.

8' Le ballon est renvoyé de la tête par Henderson qui trouve directement Coutinho à gauche qui lance une contre-attaque. Le brésilien trouve Sterling de l'autre coté, mais l'anglais perd le ballon.

7' Faute commise sur Juan Mata sur le coté droit. Coup-franc à suivre.

6' Beaucoup d'intensité dans ce match, le pressing est intense des deux cotés.

4' Juan Mata essaye de trouver Rooney avec un long ballon mais celui-ci termine directement dans les bras de Mignolet.

3' Raheem Sterling est lancé dans le dos de Blind, il repique vers le but mais le jeune joueur pousse le ballon trop loin. De Gea se saisit du ballon.

2' Les Reds de Liverpool font circuler le ballon. Rooney fait le pressing sur le front de l'attaque mancunienne.

1' Simon Mignolet s'interpose et la défense dégage le ballon.

1' Premier corner pour Manchester United.

C'est parti à Anfield Road !

Les mancuniens Rooney et Fellaini vont donner le coup d'envoi.

Le célèbre You Never Walk Alone résonne dans les travées d'Anfield Road !

Louis Van Gaal aligne le même 11 que lors de la victoire contre Tottenham le week-end dernier.

Retour de la défense à 3 coté Liverpool (Can-Sakho-Skrtel), abandonnée depuis quelques matchs et le retour de blessure de Daniel Sturridge.

Les deux équipes font leur entrée sur le terrain, emmenées par leur capitaine : Jordan Henderson et l'infernal Wayne Rooney.

Les Reds de Liverpool joueront avec leur traditionnel maillot rouge. Les Mancuniens, eux, porteront leur maillot away blanc.

Le temps est splendide à Liverpool, les conditions de jeu sont excellentes. Tout est au rendez-vous cet après-midi pour vivre un grand match de football.

Plusieurs surprises concernant la composition des équipes. Coté Liverpool, Captain Gerrard est sur le banc, en compagnie notamment de Lucas Leiva et Mario Balotelli. Coté Manchester, Angel Di Maria et Radamel Falcao sont remplaçants.

Le 11 mancunien de Louis Van Gaal : De Gea ; Valencia - Jones - Smalling - Blind ; Carrick - Herrera - Mata - Fellaini - Young ; Rooney.

L'équipe de Liverpool alignée par Brendan Rodgers cet après-midi : Mignolet ; Can - Skrtel - Sakho ; Henderson - Allen - Moreno - Sterling - Lallana ; Coutinho - Sturridge.

H-1 avant le début de la rencontre, les compositions d'équipes ne vont pas tarder à tomber.

Evènement : ce sera le dernier North West Derby pour Steven Gerrard. En effet, le capitaine historique de Liverpool quittera les Reds à la fin de la saison, après 16 années de bons et loyaux services au sein de l'équipe professionnelle. Il rejoindra l'année prochaine la MLS, sous le maillot des Los Angeles Galaxy.

Le résumé vidéo du match aller :

Ce jour-là, à Old Trafford, les Reds Devils avaient fait la différence grâce à des buts de Wayne Rooney (12'), Juan Mata (40') et Robin Van Persie (71').

La dynamique actuelle est favorable aux Reds de Liverpool. Les hommes de Brendan Rodgers connaissent une série impressionnante de 13 matchs sans défaite en Premier League. Leur dernier revers en championnat date du 14 décembre dernier, un match comptant pour la 16ème journée perdu 3-0 contre... Manchester United !

Un petit point sur le classement de Premier League à l'heure actuelle :

Mais trêve de considérations historiques. Le match d'aujourd'hui verra le 5ème de Premier League, Liverpool, défier dans son antre d'Anfield Road le 4ème, ManU. Seuls deux petits points séparent ces deux équipes au classement ; deux équipes plus que jamais en course pour accrocher la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions.

Sous nos yeux cet après-midi : deux villes du nord-ouest de l'Angleterre distantes de 55 kilomètres, deux maillots rouges mythiques, deux clubs historiques. Manchester United et Liverpool sont tout simplement les deux équipes qui ont glané le plus de titres de champion d'Angleterre, 20 pour les mancuniens et 18 pour les Reds.

C'est LE choc de cette 30ème journée de Premier League : le North West Derby, opposant les Reds de Liverpool aux Red Devils de Manchester United. Un match arbitré par le renommé Martin Atkinson.

Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie ce match opposant Liverpool à Manchester United, comptant pour la 30ème journée de Premier League. Le coup d´envoi sera donné à 14h30 sur la pelouse d'Anfield Road.