Atletico Madrid - Real Madrid en direct commenté : suivez le match en (0-0)

Merci d'avoir suivi ce match palpitant et intense en notre compagnie sur VAVEL France. Rendez-vous mercredi prochain pour le match retour de ce quart de finale entre l'Atletico et le Real. A bientôt sur les pelouses de Champion's League !

Tout se jouera donc mercredi prochain à Santiago Bernabeu entre ces deux équipes madrilènes. L'Atletico a néanmoins réussi sa mission : ne pas prendre de but à domicile.

L'Atletico a même failli l'emporter en fin de match dans un ambiance plus qu'électrique.

Ce match est l'archétype même du "très bon 0-0". Le Real a globalement dominé la rencontre mais aucune des deux équipes n'a baissé en intensité au cours de la partie .

C'EST FINI !

90' Marcelo centre au deuxième poteau. James veut tenter une volée mais voit CR7 dans son dos. Il lui remet le ballon en une touche et le portugais enchaine par une frappe en première intention. Celle-ci est contrée par un défenseur colchonero et Oblak peut se saisir sans problème du ballon qui était cadré.

90' Le match se termine dans une ambiance électrique. Les fautes se multiplient.

89' Grosses occasions pour l'Atletico. D'abord, Torres et à deux doigt de s'imposer de la tête face à Casillas. Puis, sur un centre venu de la gauche, Suarez tente un ciseau à terre et le ballon passe tout près du but de San Iker.

88' Marcelo reçoit un carton jaune et sera absent au match retour.

86' El Nino, Fernando Torres, récupère le ballon à gauche. L'espagnol tente de provoquer, crochette Ramos une fois, deux fois dans la surface puis tente de déborder. Ramos s'interpose et Torres réclame une obstruction.

85' Corner pour le Real tiré par Kroos. Le ballon est renvoyé mais Modric est la tomnbée du ballon et frappe ! Son ballon termine sa course dans les travées de Vicente Calderon.

83' Changement pour le Real : Arbeloa remplace Carvajal.

83' Isco s'échappe sur le coté gauche. Il été arrêté illégalement par Suarez qui l'accroche grossièrement. Le défenseur de l'Atletico reçoit un carton jaune.

81' Entrée de l'enfant du pays, Fernando Torres, qui remplace Koke, auteur d'un match peu abouti.

79' Arda Turan se joue, non pas de un, non pas de deux, mais de cinq joueurs du Real dans l'axe !! Arrivé en position de frappe, il cherche Manndzukic dans l'intervalle mais son ballon est trop faible. C'aurait été un but formidable !

78' Sergio Ramos et Raul Garcia écopent chacun d'un carton jaune.

77' Turan, Gabi et Juanfran essayent de faire circuler le ballon rapidement sur le coté droit pour destabiliser la défense de la Casa Blanca. Mais Marcelo, Isco et Kroos défendent bien et stoppent les attaques.

76' Changement pour l'Atletico Madrid : Griezmann sort, Raul Garcia, remis de blessure, entre sur la pelouse.

75' Le Real devrait se réorganiser en 4-4-2 avec James et Isco sur le coté et le duo Bale/CR7 en pointe.

75' Premier changement pour le Real Madrid : Isco remplace Karim Benzema.

74' Kroos et Modric récupèrent un nombre incalculable de ballons au milieu de terrain. Leut travail dans l'ombre de la BBC a été de grande qualité ce soir.

72' Isco va rentrer pour le Real Madrid.

70' Mandzukic passe tout près de son deuxième jaune, synonyme d'explusion. Le croate a placé un coup de coude très vicieux dans la machoire de Carvajal sans que l'arbitre ne le voit.

68' James, Ronaldo et Benzema combinent à gauche. La ballon arrive sur le français qui est seul dans la surface. L'attaquant des bleus tentent une remise en talonnade pour CR7 alors qu'il était en mesure de marquer. Trop d'altruisme pour l'attaquant des Bleus !

67' Les colchoneros ont baissé le pied et c'est le Real qui, comme en début de première mi-temps, domine les débats.

65' Arda Turan place un joli centre enveloppé mais Varane est là et se détend de tout son long pour dégager le ballon de la tête. Le français, tout comme son compère Ramos, fait un excellent match ce soir.

60' Encore une fois Juanfran se montre actif. Il combine parfaitement avec Godin qui lui remet. Son centre est un peu long mais Siqueira est à la retombée et tente une demi-volée. Le ballon est contré par le dos de Carvajal.

58' Juanfran déborde coté droit et arrive encore une fois à centrer. Griezmann n'est pas loin de reprendre le ballon de volée mais Varane s'interpose.

55' Tony Kroos, german style ! L'allemand se sait du ballon aux 35 mètres et place une frappe lourde. Malheureusement pour lui son ballon va plein centre et Oblak peut se saisir du ballon.

54' Premier carton jaune de la partie et il est pour Mario Mandzukic.

52' Mandzukic est blessé à la tête et doit changer son maillot ensanglanté.

48' Grosse occasion pour l'Atletico. A droite, Juanfran se joue de James et parvient à centrer. Arda Turan est à la tombée du ballon et sa tête passe à quelques centimètres du but de Casillas ! Ca va beaucoup mieux pour les colchoneros.

47' Gareth Bale tente de ttrouver CR7 de la tête en lui envoyant un long ballon devant le but. Oblak se saisit sans problèmes du ballon.

46' Les joueurs de l'Atletico s'installent dans le camp du Real.Les hommes de Simeone essayent de faire courir le ballon.

C'est reparti à Madrid !

Les joueurs de l'Atletico s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps.

Les équipes sont dans le couloir : ce sont les 22 mêmes acteurs qui rentreront sur le pelouse pour cette seconde période.

On aperçoit clairement les stratégies des deux équipes : le Real veut à tout prix marquer à l'extérieur tandis que l'Atletico cherche avant-tout à ne pas prendre de but et jouera les coups en contre.

On ne s'est pas ennuyé une seule seconde lors de cette première mi-temps intense. Le Real a nettement dominé ce match mais les colchoneros sont peu à peu rentrés dans leur match.

Mi-temps donc ici au stade Vicente Calderon !

45' Griezmann place une tête au dessus des buts de Casillas et c'est la dessus que M. Mazic siffle la mi-temps !

43' Derrière le Real se procure plusieurs occasions, dont une tête de Benzema après un centre de Carvajal. Le tir finit sa course dans les tribunes. C'est très chaud en cette fin de mi-temps.

41' Quelle action pour le Real !!!!!! Varane récupère le ballon à la suite d'un corner de l'Atletico et traverse TOUT le terrain en débordant deux adversaire. Il centre au second poteau, trouve Benzema qui rate son centre. Mais James récupère le ballon, crochette et frappe dans un angle fermé. Oblak réalise un gros arrêt pour empêcher le colombien de marquer !

38' Contre éclair du Real ! Benzema pour James, qui décale du Ronaldo, qui retrouve James qui sert Modric dans l'axe. Le croate frappe juste au dessus du but !

37' Première tentative d'Antoine Griezmann qui frappe en pivot de demi-volée à l'entrée de la surface. Iker Casillas plonge et stoppe le ballon qui prenant le chemin du but.

35' Suite à un corner du Real, le ballon est renvoyé de la tête par un défenseur. James est à la tombée du ballon. Il contrôle et frappe de l'extérieur du gauche. Le ballon se dirige tout droit vers le petit filet d'Oblak mais le gardien s'interpose.

34' Faute de Gabi sur James Rodriguez sur la gauche. Le colombien s'approche pour frapper le coup-franc.

33' Il est tiré par Koke et Mandzukic est à deux doigts de reprendre le ballon de volée à bout portant.

32' Nouveau corner pour l'Atletico qui se montre de plus en plus aggressif et entreprenant.

30' Modric sert Bale. Le gallois contrôle, se met sur son pied gauche et déclenche une grosse frappe à mi-hauteur. Oblak s'interpose mais ne peut capter la ballon qui se dirigeait dans les filets.

29' Corner pour l'Atletico. Le ballon va directement dans les bras de "San" Iker Casillas.

27' Mario Mandzukic est encore une fois lancé dans la profondeur mais le ballon est trop long. Le jeu long en profondeur sur le Croate ne sera, a priori, pas la bonne stratégie à adopter ce soir pour les colchoneros, tant Varane et Ramos semblent solides et surtout plus rapides.

25' James Rodriguez bouge beaucoup en ce début de match. Le meneur de jeu ne se cantonne pas à l'axe et vient aidé ses ailiers. Le jeune colombien vient également chercher les ballons assez bas, remplaçant parfois Kroos ou Modric dans la construction du jeu.

24' Le match s'équilibre petit à petit. Les hommes de Simeone prennent leur marques et commencent à combiner dans le camp adverse.

22' Koke lance Mandzukic dans le dos de Varane. Malgré ses deux mètres de retard, le français revient comme une flèche sur l'attaquant de l'Atletico et parvient à donner le ballon à Casillas.

21' Deuxième coup-franc pour Cristiano Ronaldo à 30 mètres des buts. Il est stoppé par le mur.

19' Malgré la domination du Real, les joueurs de l'Atletico sont bien en place. Suarez, Gabi, Koke et Turan essayent de ne pas libérer d'espaces au milieu de terrain.

17' Ca va à deux cent à l'heure coté Real. Bale et Ronaldo font jouer leur vitesse sur leur coté respectif. Le gallois se joue ici de deux joueurs grâce à un crochet pour centrer de l'extérieur du pied. Le ballon est contré, corner.

15' Griezmann est parti sur le coté droit et mange complètement Sergio Ramos ! Le jeune français centre mais son ballon est contré et fini en touche.

13' Koke frappe un coup-franc excentré à droite. Il met le ballon dans la boite et celui-ci est dégagé en corner par un défenseur du Real.

12' Les joueurs de Simeone n'ont toujours pas réussi à combiner dans la moitié de terrain du Real. Mandzukic fait pourtant tout son possible pour bouger le duo Varane-Ramos, sans succès.

10' Carvajal est très actif sur son coté droit. Le défenseur se tient perpétuellement à quelques mètres de Gareth Bale et tente à chaque fois de pénètrer dans la défense de l'Atletico.

8' Le coup-franc est effectivement tiré et cadré par Ronaldo. Oblak ne se laisse pas avoir par le rebond et capte le ballon.

6' Faute sur Modric venu percuter. Un coup franc aux 35 mètres parfait pour CR7.

5' Sergio Ramos, à peine revenu de blessure, est énorme dans ce début de match. Il s'impose dans tous ses duels, en restant toujours debout.

4' Le Real est très bien entrée dans son match et met la pression sur l'Atletico.

2' QUELLE OCCASION POUR BALE ! Godin se troue complètement en voulant dégager le ballon. Bale en profite et se présente devant Oblak. Le gallois ouvre son pied mais se heurte sur le gardien de l'Atletico. Première grosse occasion dans ce match.

1' La première frappe de la partie est à mettre au crédit de Carvajal ! A l'entrée de la surface, le défenseur contrôle la balle de la poitrine et frappe de demi-volée. Casillas capte tranquillement le ballon.

1' Première faute de Mandzukic, à la lutte dans les airs avec Sergio Ramos.

C'est parti à Vicente Calderon !

Ce sont les joueurs du Real Madrid qui donneront le coup d'envoi, Benzema et Modric sont autour du ballon dans le rond central.

Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse, emmenées par leur capitaine Gabi et Iker Casillas.

Tout le stade est debout pour accueillir ses colchoneros ! Les supporters entonnent l'hymne officiel de l'Atletico !

Le match va commencer dans quelques minutes. L'ambiance est déjà électrique dans les travées de Vicente Calderon.

La paire Varane-Ramos devra notamment surveiller attentivement le français Antoine Griezmann ce soir, lui qui s'est hissé à la troisième place du classement des buteurs en Liga avec 18 buts en 30 matchs. Les deux joueurs qui le devancent ne sont autres que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Du classique des deux cotés : le 4-4-2 Rojiblanco s'opposera au 4-2-3-1 habituel du Real.

Le 11 du Real Madrid : Casillas ; Marcelo-Ramos-Varane-Carvajal ; Kroos-Modric-James ; Ronalado-Bale-Benzema.

Le 11 de l'Atletico Madrid ce soir : Oblak ; Siqueira-Godin-Miranda-Juanfran ; Koke-Suarez-Gabi-Arda ; Mandzukic-Griezmann.

H-1, les compositions d'équipe sont sur le point de tomber !

Quant au Real Madrid, il pourra compter ce soir sur son vice-capitaine, Sergio Ramos, et sur James Rodriguez, tous deux longtemps absents.

Carlo Ancelotti devrait donc aligner son équipe type ce soir : Toni Kroos et Luka Modric en pointes basses du milieu de terrain ; Cristiano Ronaldo, James Rodriguez et Gareth Bale plus haut ; et enfin Karim Benzema en pointe.

Les deux équipes disposeront de leur effectif complet pour ce quart de finale de Champion's League. Coté Atletico, Mario Mandzukic et Raul Garcia sont de retour dans le groupe et devraient être alignés d'entrée ce soir.

L'Atletico Madrid, quant à lui, a vu son destin se jouer au tirs au but face au Bayer Leverkusen. Après une défaite 1-0 sur la pelouse des allemands, les Rojiblanco se sont imposés sur le même score à Vicente Calderon. Après une prolongation sans buts, les hommes de Diego Simeone ont finalement remporté la séance de tirs au but 3-2 pour s'ouvrir le chemin des quarts.

Le Real et l'Atletico ont connu des huitièmes de finale mouvementées. Après une victoire 2-0 sur le terrain de Schalke 04 à l'aller, les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés 4-3 à Santiago Bernabeu en ne passant pas très loin de l'élimination. Une piètre performance qui a poussé le capitaine emblématique de la Casa Blanca, Iker Casillas, à forcer ses coéquipiers à venir s'excuser auprès de leurs supporters après le coup de sifflet final.

Et si Diego Simeone avait trouvé la recette pour contrecarer les plans de ce Real galactique ? Depuis cette finale à Lisbonne en mai dernier, les deux équipes se sont rencontrés à 6 reprises et les colchoneros n'ont tout simplement jamais perdu (4 victoires - dont la dernière 4 à 0 - et 2 nuls).

L'Atletico apparait donc comme l'une des équipes les plus à même de stopper le Real Madrid cette année.

Ils se retrouvent ! Après l'incroyable finale qui les opposa à Lisbonne lors de l'édition précédente - remportée 4-1 par la maison blanche - l'Atletico Madrid et le Real Madrid se rencontrent une nouvelle fois cette année, à l'occasion de ces quarts de finale.

La rencontre sera arbitrée par le serbe Milorad Mažić et le coup d'envoi sera donné à 20h45 au stade Vicente Calderon, l'antre des Colchoneros.

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous ! Bienvenue sur VAVEL France pour suivre en notre compagnie ce quart de finale de Ligue des Champions qui promet d'être palpitant : Atletico Madrid - Real Madrid.